  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Гранада - Реал Смотреть онлайн
В тренде

Гранада - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 13 мая 2021, 23:00 - Лос-Карменес . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Гранада
Гранада
0 - 2
Обновить
52'
Реал
Мадрид
Ход матча
17' Лука Модрич 38' Милитан, Эдер 41' Хорхе Молина 45' Родриго
46' Park, Marvin Вышел: Альваро Одриосола 49' Лука Модрич
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Гранада
29%
Ничья
43%
Реал
29%
П1: 42.00 Х: 21.00 П2: 1.02
П1: 67.00 Х: 21.00 П2: 1.02
П1: 42.00 Х: 21.00 П2: 1.02
П1: 39.00 Х: 21.00 П2: 1.03
П1: 7.70 Х: 5.40 П2: 1.38
Интересные факты
  • Гранада без побед над Реал Мадрид в последних 11 играх.
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 10-6-1
  • Роберто Сольдадо лучший бомбардир Гранада с 9 голами. Карим Бензема забил 21 раз за Реал Мадрид
  • Антонио Пуэртас отдал больше всего передач в Гранада с 5 передачами. Тони Кроос лучший распасовщик Реал Мадрид (10 передач)
  • Херман Санчес получил больше всего желтых карточек (9) в Гранада. Каземиро получил 9 в Реал Мадрид.
  • Наиболее популярный результат в играх между Гранада иРеал Мадрид, когда Гранада играет дома, 1- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Гранада и Реал Мадрид 1-2. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Гранада выигрывает первый тайм в 27% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 43% матчей.
  • Гранада выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 43%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Гранада.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Гранада.
  • Команда Гранада выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Гранада (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Гранада выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 5, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Гранада забивает 0.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 3.4 гола против команды Гранада (в среднем).
  • Гранада забивает 1.41 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.47 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Гранада и Реал Мадрид - 4.
  • Когда Гранада лидирует 1-0 дома, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Гранада проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Гранада и Реал Мадрид - 2.4.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Вы знали, что Гранада забил 36% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Последняя домашняя победа Гранада над Реал Мадрид была в 2013
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Гранада (4-2 дома и 2-1 на выезде)
  • Гранада пропускает в каждом из последних 11 матчах.
  • За последние 7 встреч когда команда Гранада играла дома, команда Гранада выиграла 1 раз, 0 сыграла в ничью и 6 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 15-4 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Гранада не забивает в 4 из их 17 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 3 из их 17 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 15 встреч, команда Гранада выиграла 1 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 46-8 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 27% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Гранада
1
Побед
16
Игр
15
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
23.12.2020 - 20:45 Реал 2 - 0 Завершен Гранада
Чемпионат Испании 2019/2020
13.07.2020 - 22:45 Гранада 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
05.10.2019 - 18:00 Реал 4 - 2 Завершен Гранада
Чемпионат Испании 2019/2020
05.10.2019 - 17:00 Реал 4 - 2 Завершен Гранада
Последние матчи - Гранада
Чемпионат Испании 2020/2021
10.05.2021 - 22:00 Бетис 2 - 1 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2020/2021
02.05.2021 - 19:30 Гранада 0 - 1 Завершен Кадис П
Чемпионат Испании 2020/2021
29.04.2021 - 20:00 Барселона 1 - 2 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 19:30 Севилья 2 - 1 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 22:00 Гранада 4 - 1 Завершен Эйбар В
Показать больше
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 2 Завершен Севилья Н
Лига Чемпионов 2020/2021
05.05.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Осасуна В
Лига Чемпионов 2020/2021
27.04.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Испании 2020/2021
24.04.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Бетис Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
49'
Лука Модрич
46'
Park, Marvin
Вышел: Альваро Одриосола
45'
Родриго ГООЛ!
Хорхе Молина
41'
38'
Милитан, Эдер
17'
Лука Модрич ГООЛ!
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Гранада
29%
Ничья
43%
Реал
29%
П1: 42.00 Х: 21.00 П2: 1.02
П1: 67.00 Х: 21.00 П2: 1.02
П1: 42.00 Х: 21.00 П2: 1.02
П1: 39.00 Х: 21.00 П2: 1.03
П1: 7.70 Х: 5.40 П2: 1.38
Составы команд
22
Руи Силва
17
Кини
6
Санчес, Херман
22
Домингуш Дуарте
2
Димитри Фулкье
4
Максим Гоналонс
8
Этеки, Ян
11
Дарвин Мачис
14
Феде Вико
10
Антонио Пуэртас
23
Хорхе Молина
1
Тибо Куртуа
15
Федерико Вальверде
14
Милитан, Эдер
6
Начо
35
Мигель Гутьеррес
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
28
Park, Marvin
25
Родриго
9
Карим Бензема
21
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 23
    Хорхе Молина
    Нападающий
    41
  • 11
    Дарвин Мачис
    Нападающий
  • 14
    Феде Вико
  • 10
    Антонио Пуэртас
    Нападающий
  • 4
    Максим Гоналонс
  • 8
    Этеки, Ян
    Полузащитник
  • 17
    Кини
    Защитник
  • 6
    Санчес, Херман
    Защитник
  • 22
    Домингуш Дуарте
    Защитник
  • 2
    Димитри Фулкье
    Защитник
  • 22
    Руи Силва
    Вратарь
  • 25
    Родриго
    Нападающий
    45
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 21
    Винисиус Жуниор
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
    49 17
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 28
    Park, Marvin
    Полузащитник
    46
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
    38
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Эсканделл, Аарон
    Вратарь
  • 28
    Pepe Romero
  • 35
    Жоао Коста
    Вратарь
  • 9
    Suarez, Luis
    Нападающий
  • 15
    Патрисио Перес
    Полузащитник
  • 26
    Soro, Alberto
    Полузащитник
  • 12
    Кина, Домингуш
    Полузащитник
  • 18
    Адриан Марин
    Защитник
  • 31
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 7
    Эден Азар
    Нападающий
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
Тренеры
  • Martinez, Diego
  • Зинедин Зидан
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
Угловые
3
4
Штрафные
5
5
Фолы
4
1
Удары мимо
7
Удары в створ
4
3
Сейвы
1
Блокировано ударов
1
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
49'
Желтая карточка
Модрич получил желтую за фол против Бриса.
46'
Замена
Зидан решил поберечь Пака. Одриосола сменил Марвина.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Реал пошел в атаку с первых минут поединка. Родриго, Модрич, Винисиус и Бензема имели ряд моментов до 15-й минуты, но не хватило точности и удачи. Мадридская команда открыла счет на 17-й минуте. Модрич отлично пробил в ближний после паса Гутьерреса. Удивительной красоты мяч! Гранада огрызалась, но Куртуа среагировал на два явных момента хозяев. Родриго в конце тайма укрепил преимущество Бланкос. Реал уверенно побеждает.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Гоооол!!!
Родриго с легкостью ворвался в чужую штрафную с правого фланга и здорово пробил в дальний! 0:2!
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
В спокойном темпе проходят последние минуты тайма. Гранада с мячом.
41'
Желтая карточка
Жестко влетел Молина в Каземиро. Желтая для игрока Гранады.
39'
Быстрая и банальная подача Мачиса со штрафного - Куртуа на месте.
38'
Желтая карточка
Милитао зацепил соперника и получил желтую. Штрафной для Гранады.
34'
Выбрались хозяева в атаку, даже удар был! Милитао заблокировал и тут же вынес мяч подальше.
Инфо
Молина забивал Реалу 5 раз. В составе Реала есть игрок, который любит забивать Гранаде - Бензема (13 мячей).
29'
Опасный момент
И сразу ответ от Гранады. Молина прямолинейно пробил - Куртуа на выходе накрыл этот выстрел.
27'
Опасный момент
Пак! Марвин принял шикарную передачу из глубины от Вальверде! Пак пробил в дальний. Сильно мимо. Поспешил Пак с ударом.
26'
Пошел заброс на Родриго. Слишком сильная подача. Родриго не успел.
25'
Мачис завалил Пака на газон. Это фол.
23'
Да, это нарушение. Пуэртас рукой сыграл.
23'
Опасный момент
Удар Гранады! Пуэртас мощно пробил! Мимо створа! Еще слышим мы свисток арбитра. Нарушение?
21'
Возвращается в игру Вальверде. Играем дальше.
19'
Лежит на газоне Вальверде. Похоже, травма у игрока. Пауза в игре.
17'
Гоооол!!!
Луукаааа Моооодрииич! Гутьеррес сместился в центр с левого фланга. Модрич принял передачу Мигеля и пробил в ближний с края вратарской! 0:1!
14'
Опасный момент
Вот это реакция! Вот это класс! Силва вытащил мяч после удара низом от Бензема в ближний угол с 6-ти метров! Сейв!
12'
Немного расслабился Реал. Гранада завладела мячом.
9'
Опасный момент
Винисиус и Родриго поочередно пробили. Так себе удары. Никакой опасности воротам Силвы.
6'
Пак пытался пройти по правому флангу, но был остановлен фолом.
3'
Очередной угловой у Реала. Подача Модрича - Силва вынес сферу куда подальше.
1'
Опасный момент
Сразу момент у Реала! Родриго пробил с левого флангас близккой дистанции! Мяч ушел на угловой.
1'
Свисток
Матч начался!
Гранада, стартовый состав: Силва - Кини, Санчес, Дуарте, Фульке - Гоналон, Брис - Мачис, Вико, Пуэртас - Молина.
Реал, стартовый состав: Куртуа - Вальверде, Милитао, Начо, Гутьеррес - Модрич, Каземиро, Пак - Родригес, Бензема, Виннисиус.
Добрый веечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Ла Лиги: Гранада - Реал. Начало поединка - 23:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 22:15 - Вчера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 Ливерпуль Ливерпуль 4 Завершен 21:45 - Вчера РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1 Боруссия Боруссия 4 Завершен 21:45 - Вчера Кротоне Кротоне 2 Эллас Верона Эллас Верона 1 Завершен 21:00 - Вчера Эйбар Эйбар 1 Бетис Бетис 1 Завершен 20:00 - Вчера Астон Вилла Астон Вилла 0 Эвертон Эвертон 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Гранада - Реал 13.05.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Гранада (Гранада) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Лос-Карменес.

Дата проведения матча: 13.05.2021
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Гранада (Гранада) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Гранада осталась с поражением. Столкновение Реал и Гранада в предыдущем футбольном матче 23.12.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Martinez, Diego и Зинедин Зидан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Гранада - Реал можно посмотреть 13.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Гранада - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гранада (Гранада)
Год основания Гранада (Гранада): 1931
Страна: Испания
Тренер: Диего Мартинес

Прошедший поединок команды Гранада был сыгран против Бетис - 10.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Бетис.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против "Севилья" - 09.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Гранада - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен