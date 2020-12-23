Гранада - Реал онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Гранада (Гранада) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Лос-Карменес.
Дата проведения матча: 13.05.2021
Время начала матча: 23:00
История противостояний между командами Гранада (Гранада) и командой Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Гранада осталась с поражением. Столкновение Реал и Гранада в предыдущем футбольном матче 23.12.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Martinez, Diego и Зинедин Зидан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Гранада (Гранада)
Год основания Гранада (Гранада): 1931
Страна: Испания
Тренер: Диего Мартинес
Прошедший поединок команды Гранада был сыгран против Бетис - 10.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Бетис.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против "Севилья" - 09.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
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