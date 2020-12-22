Атлетико - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.
Дата проведения матча: 12.05.2021
Время начала матча: 23:00
История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение Реал Сосьедад и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 22.12.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Альгвасиль, Иманоль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против "Барселона" - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Прошедший матч команды Реал Сосьедад был сыгран против Эльче - 07.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал Сосьедад.
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