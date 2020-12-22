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Атлетико - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 12 мая 2021, 23:00 - Ванда Метрополитано . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
2 - 0
Обновить
60'
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Ход матча
16' Янник Феррейра Карраско 28' Анхель Корреа
46' Александер Исак Вышел: Баутиста, Йон
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
33%
Ничья
33%
Реал Сосьедад
33%
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 44.00
П1: 1.73 Х: 3.75 П2: 4.75
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 44.00
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 44.00
П1: 1.72 Х: 3.65 П2: 5.50
Интересные факты
  • В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Реал Сосьедад в последних 7 встречах.
  • Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 13-3-1
  • Луис Суарес лучший бомбардир Атлетико Мадрид с 19 голами. Александер Исак забил 14 раз за Реал Сосьедад
  • Маркос Льоренте отдал больше всего передач в Атлетико Мадрид с 8 передачами. Микель Оярсабаль лучший распасовщик Реал Сосьедад (7 передач)
  • Стефан Савич получил больше всего желтых карточек (13) в Атлетико Мадрид. Андер Барренечеа получил 7 в Реал Сосьедад.
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Атлетико Мадрид выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Атлетико Мадрид иРеал Сосьедад, когда Атлетико Мадрид играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Реал Сосьедад 2-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 40% матчей, Реал Сосьедад выигрывает в 25% матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Реал Сосьедад выигрывает в 25%.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Реал Сосьедад's.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Сосьедад.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Сосьедад.
  • Команда Реал Сосьедад выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 3, команда Реал Сосьедад выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Атлетико Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Реал Сосьедад, а Реал Сосьедад забивает 0.6 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Атлетико Мадрид забивает 1.88 гола, играя дома, а Реал Сосьедад забивает 1.13 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Реал Сосьедад - 2.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Сосьедад лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Сосьедад проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Реал Сосьедад - 0.8.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 22 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 13 раз, 6 сыграла в ничью и 3 победы команды Реал Сосьедад. Разница голов 43-17 в пользу команды Атлетико Мадрид.
  • Последняя гостевая победа Реал Сосьедад над Атлетико Мадрид была в 2013
  • Игры прошлого года: 1-1 (Атлетико Мадрид дома) и 2-0 (Реал Сосьедад дома).
  • Атлетико Мадрид не забивает в 2 из их 17 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Сосьедад не забивает в 3 из их 17 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 46 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 21 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Сосьедад выиграла 17 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-54 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • Вы знали, что Реал Сосьедад забил 21% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 23% голов между минутами 76-90?
  • В Ла Лига, Атлетико Мадрид одержала 4 домашних побед подряд.
Личные встречи
Атлетико
12
Побед
19
Игр
5
Побед
Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
22.12.2020 - 20:45 Реал Сосьедад 0 - 2 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
19.07.2020 - 21:45 Атлетико 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2019/2020
14.09.2019 - 19:30 Реал Сосьедад 2 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2018
03.03.2019 - 19:15 Реал Сосьедад 0 - 2 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 17:15 Барселона 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 17:15 Эльче 0 - 1 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 1 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 20:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Уэска В
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 17:15 Атлетико 5 - 0 Завершен Эйбар В
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Последние матчи - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
07.05.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 2 - 0 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Уэска 1 - 0 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2020/2021
26.04.2021 - 22:00 Эйбар 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 2 - 1 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 15:00 Реал Сосьедад 1 - 2 Завершен Севилья П
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Главные события
46'
Александер Исак
Вышел: Баутиста, Йон
ГООЛ! Анхель Корреа
28'
ГООЛ! Янник Феррейра Карраско
16'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
33%
Ничья
33%
Реал Сосьедад
33%
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 44.00
П1: 1.73 Х: 3.75 П2: 4.75
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 44.00
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 44.00
П1: 1.72 Х: 3.65 П2: 5.50
Составы команд
13
Ян Облак
22
Марио Хермосо
18
Фелипе
15
Стефан Савич
23
Киран Триппьер
21
Янник Феррейра Карраско
8
Сауль Ньигес
8
Коке
22
Маркос Льоренте
9
Луис Суарес
10
Анхель Корреа
1
Ремиро, Алекс
2
Хосеба Сальдуа
6
Ариц Элустондо
15
Саньян, Модибо
20
Начо Монреаль
22
Барренечеа, Андер
36
Субименди, Мартин
14
Йон Гуриди
21
Микель Оярсабаль
7
Порту
19
Александер Исак
Стартовый состав
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
    28
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
    16
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 22
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 7
    Порту
    Полузащитник
  • 19
    Александер Исак
    Нападающий
    46
  • 22
    Барренечеа, Андер
    Полузащитник
  • 36
    Субименди, Мартин
    Полузащитник
  • 14
    Йон Гуриди
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 2
    Хосеба Сальдуа
    Защитник
  • 6
    Ариц Элустондо
    Защитник
  • 15
    Саньян, Модибо
    Защитник
  • 20
    Начо Монреаль
    Защитник
  • 1
    Ремиро, Алекс
    Вратарь
Запасные игроки
  • 14
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 19
    Мусса Дембеле
    Полузащитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 26
    Pacheco Dozagarat, Jon
    Защитник
  • 13
    Моя, Мигель Анхель
    Вратарь
  • 17
    Меркеланс, Мартин
    Полузащитник
  • 28
    Роберто Лопес
    Вратарь
  • 24
    Ле Норманд, Робин
    Защитник
  • 21
    Сильва, Дэвид
    Полузащитник
  • 18
    Аднан Янузай
    Полузащитник
  • 16
    Андер Гуевара Лайо
  • 18
    Андони Горосабель Эспиноза
  • 25
    Баутиста, Йон
    Нападающий
  • 4
    Ильярраменди
    Полузащитник
  • 5
    Игор Субельдия
    Полузащитник
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Альгвасиль, Иманоль
Статистика матча
43%
Владение мячом
57%
6
Удары мимо
1
9
Штрафные
9
8
Фолы
9
4
Удары в створ
4
1
Блокировано ударов
1
4
Сейвы
2
1
Угловые
3
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
55'
Очень слабый удар Триппьера с правого фланга. Мяч пролетел мимо дальнего угла, но Ремиро все же сложился.
53'
В медленном темпе играют команды. Это позволяет хозяевам без труда перехватывать передачи Сосьедада.
50'
Опасный момент
Суарес нашел свой момент после прессинга одноклубников. Удар Луиса с линии штрафной! Ремиро был готов к этому.
46'
Замена
Баутиста сменил Исака. Довольно интересная замена - Исак неплохо обострял в первом тайме.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
В первом тайме мы увидели спокойное доминирование Атлетико. Классическая игра на классе. Карраско и Корреа разобрались в своих моментах. Сосьедад почти не прессингует. Если матрасники не повторят Барселону во втором тайме - 3 очка у них в кармане.
45'
Свисток
Перерыв.
44'
Саньян заигрался с мячом и потерял сферу в центре поля. Элустондо с легкостью подстраховал партнера.
40'
Замедлились хавы гостей в центре поля. Похоже, нет идей для атак у Сосьедада.
38'
Порту сыграл рукой. Штрафной для матрасников.
35'
В две линии обороняется Атлетико. Сосьедад пытается растянуть игроков хозяев и создать свободные зоны .
31'
Опасный момент
Вау! Спонтанный удар от Исака с 12-ти метров! Облак был готов к этому хитрому выстрелу! Сейв!
28'
Гоооол!!!
Какая вкусная передача Суареса! Корреа осталось только в касание пробить мимо Ремиро, что он и сделал! 2:0! Так чемпионами и становятся!
25'
Очень прагматично играет Атлетико. Хозяева сразу замедлили темп после забитого мяча.
22'
Инфо
По владению мячом впереди Сосьедад - 66%/34%.
Инфо
6-й гол Карраско этом в сезоне, но один из важнейших в контексте борьбы матрасников за титул.
16'
Гоооол!!!
Разыграли хозяева угловой передачей во второй темп. Льоренте забросил на левый фланг штрафной, защитники гостей проспали рывок Карраско. Янник пробил с 7-ми метров! 1:0!
12'
Широко играет Сосьедад. Размеренные передачи, спокойный темп. Гости никуда не спешат.
10'
Опасный момент
Льоренте принял отличную вертикальную передачу из глубины! Рядом Суарес, можно отдавать, но Маркос пожадничал! А ведь мог бы быть гол! Всего одна точная передача!
8'
Опасный момент
Суарееес со штрафного! Шикарный выстрел, но рядом со штангой! Это было близко!
6'
Ой-ой! Оярсабаль снес Льоренте. Опасный штрафной для Атлетико.
3'
Сосьедад начал поединок с контроля. Атлетико прессингует.
1'
Свисток
Матч начался!
Атлетико, стартовый состав: Облак - Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо - Льоренте, Коке, Сауль, Карраско - Корреа, Суарес. Запасные: Витоло, Врсалько, Грбич, Дембеле, Фелиш, Кондогбиа, Лоди, Торрейра, Хименес, Эррера.
Реал Сосьедад, стартовый состав: Ремиро - Салдуа, Элустондо, Саньян, Монреаль - Барренечеа, Субименди, Гуриди, Оярсабаль - Порту, Исак. Запасные: Гевара, Горосабель, Ильяраменди, Ле Норман, Лопес, Меркеланс, Мойя, Пачеко, Сильва, Субельдиа, Хон, Янузай.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура: Атлетико - Реал Сосьедад. Начало поединка - 23:00.
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Анонс матча "Атлетико" - Реал Сосьедад 12.05.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 12.05.2021
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение Реал Сосьедад и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 22.12.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Альгвасиль, Иманоль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Реал Сосьедад можно посмотреть 12.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Реал Сосьедад, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против "Барселона" - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший матч команды Реал Сосьедад был сыгран против Эльче - 07.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал Сосьедад.

Следите за результатами матча "Атлетико" - Реал Сосьедад онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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