Атлетико - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Анонс матча "Атлетико" - Реал Сосьедад 12.05.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 12.05.2021

Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение Реал Сосьедад и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 22.12.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Альгвасиль, Иманоль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)

Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903

Страна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против "Барселона" - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)

Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909

Страна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Прошедший матч команды Реал Сосьедад был сыгран против Эльче - 07.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал Сосьедад.

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