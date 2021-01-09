Аталанта - Беневенто онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Беневенто (Беневенто) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 12.05.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Беневенто (Беневенто):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Беневенто осталась с поражением. Столкновение Беневенто и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 09.01.2021 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Филиппо Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Беневенто можно посмотреть 12.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Беневенто, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Парма - 09.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: Беневенто (Беневенто)
Год основания Беневенто (Беневенто): 1929
Страна: Италия
Тренер: Марко Барони
Предыдущий матч команды Беневенто был сыгран против Кальяри - 09.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Кальяри.
Следите за результатами матча "Аталанта" - Беневенто онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.
Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.