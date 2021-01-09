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Аталанта - Беневенто онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 12 мая 2021, 21:45 - Gewiss Stadium . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Давиде Масса
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
1 - 0
Обновить
перерыв
Беневенто
Беневенто
Ход матча
22' Луис Муриэль 40' Туйа, Алессандро
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
43%
Ничья
29%
Беневенто
29%
П1: 1.07 Х: 11.00 П2: 26.00
П1: 1.17 Х: 7.50 П2: 15.00
П1: 1.07 Х: 11.00 П2: 26.00
П1: 1.07 Х: 11.00 П2: 30.00
П1: 1.18 Х: 8.20 П2: 15.50
Интересные факты
  • Беневенто Кальчо без побед в последних 7 играх.
  • Беневенто Кальчо без побед над Аталанта в последних 3 играх.
  • Луис Муриэль лучший бомбардир Аталанта с 21 голами. Жанлука Лападула забил 7 раз за Беневенто Кальчо
  • Руслан Малиновский отдал больше всего передач в Аталанта с 10 передачами. Джанлука Капрари лучший распасовщик Беневенто Кальчо (6 передач)
  • Кристиан Ромеро получил больше всего желтых карточек (10) в Аталанта. Паскуале Скьяттарелла получил 14 в Беневенто Кальчо.
  • Аталанта не проигрывает в последних 8 играх.
  • Аталанта выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Беневенто Кальчо проиграл 3 матчей подряд.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 44% матчей, Беневенто Кальчо выигрывает в 18% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Беневенто Кальчо выигрывает в 18%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Беневенто Кальчо's.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Беневенто Кальчо.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Беневенто Кальчо.
  • Команда Беневенто Кальчо выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Беневенто Кальчо (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Беневенто Кальчо выиграла 0, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 3 гол(а).
  • Аталанта забивает 2.67 гола за матч против команды Беневенто Кальчо, а Беневенто Кальчо забивает 0.33 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Аталанта забивает 2.44 гола, играя дома, а Беневенто Кальчо забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Беневенто Кальчо - 3.
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Беневенто Кальчо лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Беневенто Кальчо% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Беневенто Кальчо проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Беневенто Кальчо% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Беневенто Кальчо - 0.67.
  • Беневенто Кальчо пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Беневенто Кальчо проиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Аталанта не забивает в 2 из их 17 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Беневенто Кальчо не забивает в 5 из их 17 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Аталанта забил 20% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Аталанта забил 20% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Беневенто Кальчо забил 24% голов между минутами 31-45?
  • В Серия А, Аталанта одержала 6 домашних побед подряд.
Личные встречи
Аталанта
3
Побед
3
Игр
0
Побед
Беневенто
Чемпионат Италии 2020/2021
09.01.2021 - 16:00 Беневенто 1 - 4 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2017/2018
18.04.2018 - 19:00 Беневенто 0 - 3 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2017/2018
27.11.2017 - 21:45 Аталанта 1 - 0 Завершен Беневенто
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 16:00 Парма 2 - 5 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 16:00 Сассуоло 1 - 1 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 21:45 Аталанта 5 - 0 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2020/2021
22.04.2021 - 19:30 Рома 1 - 1 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 0 Завершен Ювентус В
Показать больше
Последние матчи - Беневенто
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 16:00 Беневенто 1 - 3 Завершен Кальяри П
Чемпионат Италии 2020/2021
01.05.2021 - 21:45 Милан 2 - 0 Завершен Беневенто П
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 13:30 Беневенто 2 - 4 Завершен Удинезе П
Чемпионат Италии 2020/2021
21.04.2021 - 21:45 Дженоа 2 - 2 Завершен Беневенто Н
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 16:00 Лацио 5 - 3 Завершен Беневенто П
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Новости команд
Главные события
40'
Туйа, Алессандро
ГООЛ! Луис Муриэль
22'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
43%
Ничья
29%
Беневенто
29%
П1: 1.07 Х: 11.00 П2: 26.00
П1: 1.17 Х: 7.50 П2: 15.00
П1: 1.07 Х: 11.00 П2: 26.00
П1: 1.07 Х: 11.00 П2: 30.00
П1: 1.18 Х: 8.20 П2: 15.50
Составы команд
95
Пьерлуиджи Голлини
6
Хосе Луис Паломино
17
Ромеро,Кристиан
33
Ханс Хатебур
8
Робин Госенс
11
Фреулер, Ремо
15
Мартен де Роон
18
Руслан Малиновский
32
Маттео Пессина
19
Луис Муриэль
91
Запата, Дуван
1
Монтипо, Лоренцо
13
Туйа, Алессандро
15
Камиль Глик
5
Лука Кальдирола
93
Федерико Барба
14
Брайан Дабо
10
Николас Виола, Бенито
56
Перпарим Хетемай
9
Джанлука Лападула
16
Рикардо Импрота
9
Гаич, Адольфо
Стартовый состав
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 19
    Луис Муриэль
    Нападающий
    22
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 17
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 95
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 9
    Гаич, Адольфо
    Нападающий
  • 9
    Джанлука Лападула
    Нападающий
  • 16
    Рикардо Импрота
  • 14
    Брайан Дабо
    Полузащитник
  • 10
    Николас Виола, Бенито
    Полузащитник
  • 56
    Перпарим Хетемай
    Полузащитник
  • 13
    Туйа, Алессандро
    Защитник
    40
  • 15
    Камиль Глик
  • 5
    Лука Кальдирола
    Защитник
  • 93
    Федерико Барба
    Защитник
  • 1
    Монтипо, Лоренцо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 40
    Ruggeri, Matteo
    Защитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 13
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 7
    Сэм Ламмерс
    Нападающий
  • 4
    Sutalo, Bosko
    Защитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 58
    Pastina, Christian
    Защитник
  • 29
    Артур Ионита
  • 27
    Фабио Депаоли
    Полузащитник
  • 26
    Сирики Саного
    Нападающий
  • 20
    Di Serio, Giuseppe
    Нападающий
  • 19
    Инсигне, Роберто
    Нападающий
  • 17
    Джанлука Капрари
    Нападающий
  • 8
    Андрес Тельо
    Полузащитник
  • 3
    Летисия, Гаэтано
    Защитник
  • 22
    Lucatelli, Igor
    Вратарь
  • 12
    Никколо Манфредини
    Вратарь
  • 88
    Diambo, Amadou
    Полузащитник
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Филиппо Индзаги
Статистика матча
69%
Владение мячом
31%
5
Штрафные
7
7
Фолы
4
3
Угловые
4
3
Удары мимо
2
1
Удары в створ
1
2
Блокировано ударов
1
1
Сейвы
ЖК
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
Бергамо сегодня находится под серьезным ливнем, поэтому совершенно не удивительно, что команды особо не показывали активность в первой половине матча. Аталанта имела преимущество на мяче, поэтому в середине первого тайма сумела отметиться голом. И вновь, Руслан Малиновский сумел отметиться результативным действием. Украинец отдал голевую на Муриэля, благодаря чем бергамаски сумели оставить за собой игровой отрезок до перерыва.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Офсайд
Лападула открывался под передачу в правый фланг атаки, но залез в офсайд.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
44'
Опасный момент
Сапата сумел воспользоваться отскоком в левом фланге чужой штрафной из борьбы Госенса против защитников, но с разворота пробил неудачно.
42'
Де Роон в центре поля остановил фолом выход Виолы в контратаку.
41'
Подачу Малиновского со стандарта перехватил все тот же Туйя.
40'
Желтая карточка
Туйя на входе в правый фланг своей штрафной сбил Пессину.
37'
Стоит отметить, что дождь сегодня заметно сбивает темп поединка.
35'
Гости контролируют мяч в центре поля. С атакой у них не все в порядке сегодня.
33'
Штрафной для Беневенто в правом фланге атаки.
31'
Фол со стороны Госенса в левом фланге атаки против Мпорты арбитр фиксировать не стал. Хватило и аута для гостей.
29'
Опасный момент
Импорта из центра чужой штрафной замыкал скидку от партнера с левого фланга, но Паломино бросился под мяч!
27'
Глик перехватил прострел Сапаты с правого фланга штрафной во вратарскую.
26'
Фол со стороны Хатебура у технической зоны против Барбы.
24'
Уже следующий стандарт от Беневенто пришелся в руки Голлини.
23'
Уголовой
Глик завершил подачу с углового на правом фланге ударом головой над перекладиной. Попал в защитника при этом.
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Муриэль сумел из центра штрафной завершить мягкий пас на ход от МАЛИНОВСКОГО!
20'
Подача с правого фланга опустилась точно в руки Голлини.
18'
Малиновский с правого фланга отправил слишком сильную подачу на Сапату.
15'
Опасный момент
Муриэль чуть не забросил мяч за шиворот Монтипо своей подачей с правого фланга, но голкипер среагировал.
15'
Перехвачен перевод де Роона в левый фланг атаки на Госенса.
13'
Угловой в правом фланге заработал Сапата своей подачей. Тем временем, Глик схватился за заднюю.
11'
Аталанта в позиционной атаке удерживает мяч на чужой половине.
9'
Совсем не получился удар низом у Сапаты со входа в левый фланг штрафной по направлению к дальней штанге.
7'
Опасный момент
Пессина чудом промахнулся мимо правой штанги, замыкая передачу Муриэля в центр чужой штрафной!
4'
Аталанта старается прессинговать от центральной линии. Обострений не было замечено.
2'
Прострел Муриэля с левого фланга был перехвачен.
1'
В центре поля идет игра на первых минутах.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Манфредини, Лукателли, Летиция, Депаоли, Пастина, Телло, Ионице, Инсинье, Саного, Диамбо, Сапрари, Ди Серио.
Беневенто: Монтипо — Мпрота, Туйя, Глик, Кальдирола, Барба — Дабо, Виола, Хетемай — Гайич, Лападула.
Запасные: Росси, Спортьелло, Мехле, Шутало, Ламмерс, Кальдара, Джимсити, Коваленко, Руджери, Миранчук, Иличич, Пашалич.
Аталанта: Голлини — Хатебур, Паломино, Ромеро, Госенс — Пессина, де Роон, Фройлер — Малиновский — Муриэль, Сапата.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Давиде Масса (Империя, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 36-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Атлети Адзурри д'Италия" (Бергамо, Италия) сыграют бергамаская Аталанта и Беневенто.
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Анонс матча "Аталанта" - Беневенто 12.05.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Беневенто (Беневенто) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 12.05.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Беневенто (Беневенто):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Беневенто осталась с поражением. Столкновение Беневенто и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 09.01.2021 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Филиппо Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Беневенто можно посмотреть 12.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Беневенто, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Парма - 09.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Беневенто (Беневенто)
Год основания Беневенто (Беневенто): 1929
Страна: Италия
Тренер: Марко Барони

Предыдущий матч команды Беневенто был сыгран против Кальяри - 09.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Кальяри.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Беневенто онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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