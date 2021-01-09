Аталанта - Беневенто онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - Беневенто 12.05.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Беневенто (Беневенто) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 12.05.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Беневенто (Беневенто):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Беневенто осталась с поражением. Столкновение Беневенто и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 09.01.2021 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Филиппо Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Парма - 09.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Беневенто (Беневенто)

Год основания Беневенто (Беневенто): 1929

Страна: Италия

Тренер: Марко Барони



Предыдущий матч команды Беневенто был сыгран против Кальяри - 09.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Кальяри.

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