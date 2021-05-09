Колос - Динамо онлайн трансляция матча

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Колос.
Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Динамо (Киев):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Колос в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Lisitskiy, Vitaliy и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Предыдущий матч команды Колос был сыгран против ФК Александрия - 05.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против ФК Мариуполь - 05.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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