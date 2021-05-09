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Колос - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 09 мая 2021, 14:00 - Колос . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
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17'
Динамо
Киев
Ход матча
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Колос
18%
Ничья
14%
Динамо
68%
П1: 5.97 Х: 3.53 П2: 1.66
П1: 5.97 Х: 3.53 П2: 1.66
П1: 5.72 Х: 3.54 П2: 1.68
П1: 5.40 Х: 3.30 П2: 1.77
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
2
Побед
9
Игр
5
Побед
Динамо
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Динамо 0 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 17:00 Динамо 2 - 2 Завершен Колос
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:30 Колос 0 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Колос 2 - 0 Завершен Динамо
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 14:00 Десна 2 - 2 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 Колос 3 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен Колос В
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Ворскла 1 - 5 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Ингулец В
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 16:00 Агробизнес 0 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Шахтер 0 - 1 Завершен Динамо В
Показать больше
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Колос
18%
Ничья
14%
Динамо
68%
П1: 5.97 Х: 3.53 П2: 1.66
П1: 5.97 Х: 3.53 П2: 1.66
П1: 5.72 Х: 3.54 П2: 1.68
П1: 5.40 Х: 3.30 П2: 1.77
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 48
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 4
    Денис Попов
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 99
    Сорокин, Станислав
    Полузащитник
  • 27
    Senko, Kirill
    Нападающий
  • 30
    Salabay, Anton Alexandrovich
  • 38
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 2
    Mathias, Rum
    Защитник
  • 71
    Kucherenko, Yevhenii
    Вратарь
  • 17
    Хлобас, Дмитрий
    Нападающий
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 24
    Зозуля
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 99
    Миккель Дуэлунн
    Полузащитник
  • 27
    Доналдсон Clayton
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 30
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
Тренеры
  • Lisitskiy, Vitaliy
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
27%
Владение мячом
73%
1
Штрафные
6
6
Фолы
1
Удары мимо
4
1
Угловые
1
Блокировано ударов
2
Live Zone
Трансляция
15'
Родригес пробивал с дальней дистанции. Чуть бы сильнее – и мяч покинул бы пределы стадиона.
10'
Колос неплохо убежал в контратаку, но Бущан был первым на мяче после прострела Антюха, да и защитники Динамо контролировали передвижения Ориховского.
7'
Грубовато Колос действует. Прошло только 6 минут, а от хозяев уже хорошенько досталось Беседину и Гармашу.
5'
Попов замыкал навес Шапаренко со штрафного – мяч ушел в сторону от ворот.
3'
Колос попытался закрепиться на половине поля Динамо, но атака хозяев закончилась очень неудачной подачей с левого фланга.
1'
Свисток
Матч начался! Последняя игра в сезоне для Колоса и генеральная репетиция для Динамо перед битвой с Зарей за Кубок Украины.
Переходим к стартовым составам:
Колос: Волынец, Золотов, Гавриш, Петров, Новак, Черноморец, Задоя, Ориховский, Антюх, Чурко, Лысенко.
Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Шапаренко, Миколенко, Гармаш, Караваев, Родригеш, Забарный, Беседин, Кендзера
Инфо
Перед последним туром турнирная мотивация осталась только у хозяев. Колос в борьбе за четвертое место на три очка опережает Десну и Ворсклу. Команда Руслана Костышина ниже пятого места уже не опустится, но есть риск пропустить вперед Десну, поэтому хозяевам сегодня нужны очки.
Добрый день! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за ходом матча 26-го тура УПЛ между Колосом и киевским Динамо. Матч в Ковалевке начнется в 14:00 по столичному времени.
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Анонс матча Колос - Динамо 09.05.2021, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Динамо (Киев):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Колос в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Lisitskiy, Vitaliy и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Динамо можно посмотреть 09.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против ФК Александрия - 05.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против ФК Мариуполь - 05.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Колос - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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