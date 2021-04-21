Заря - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Заря в предыдущем футбольном матче 21.04.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший поединок команды Заря был сыгран против СК Днепр-1 - 05.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Колос - 05.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.
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