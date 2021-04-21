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Заря - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 09 мая 2021, 14:00 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Solovyan, Oleksandr
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
Обновить
17'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Заря
63%
Ничья
21%
ФК Александрия
16%
П1: 1.88 Х: 3.55 П2: 4.18
П1: 1.88 Х: 3.55 П2: 4.18
П1: 1.88 Х: 3.55 П2: 4.18
П1: 1.87 Х: 3.65 П2: 4.10
Личные встречи
Заря
9
Побед
24
Игр
7
Побед
ФК Александрия
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2020/2021
13.12.2020 - 19:30 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Заря
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 17:00 Олимпик 2 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Олимпик В
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Заря В
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 14:00 Рух 2 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Шахтер В
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
16.04.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 1 Завершен ФК Александрия П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Заря
63%
Ничья
21%
ФК Александрия
16%
П1: 1.88 Х: 3.55 П2: 4.18
П1: 1.88 Х: 3.55 П2: 4.18
П1: 1.88 Х: 3.55 П2: 4.18
П1: 1.87 Х: 3.65 П2: 4.10
Составы команд
Стартовый состав
  • 97
    Андрейс Цыганикс
    Полузащитник
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 50
    Сергей Гринь
    Полузащитник
  • 23
    Василй, Никола
    Вратарь
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 5
    Агрон Руфати
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 48
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
  • 46
    Dudnyk, Yuriy
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 43
    Alefirenko, Daniil
    Полузащитник
  • 34
    Nahnoinyi, Denys
  • 15
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 3
    Артем Гордиенко
    Защитник
  • 19
    Globa, Andriy
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Полузащитник
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Володимир Шаран
Статистика матча
67%
Владение мячом
33%
4
Штрафные
2
2
Фолы
4
3
Удары мимо
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
14'
Заря организовала атаку, Шахаб проскочил одного защитника, но дальше уткнулся в лицевую линию.
13'
На Устименко пошел заброс в штрафную, но Денис под прессингом Василя не смог обработать мяч.
12'
Некоторое затишье, бодаются команды в центре поля.
9'
Заря заработала опасный штрафной. Метра 22-23 до ворот, но Назарина пробил в стенку.
8'
Опасный момент
А вот и первый момент! Навес с фланга на Третьякова, которого потеряли защитники Зари, однако Максим не смог обработать мяч, который отскочил к Василю!
7'
Александрия пока что более активно выглядит. Пытается найти подходы к владениям луганчан.
5'
Штрафной для Александрии на фланге. Навес… Прямо в руки Василю.
3'
Обрезка Зари в центре поля, Вантух вышел на ударную позицию и пробил метров с 25-ти… Мимо ворот.
2'
Первый фол в центре поля. Бондаренко налетел на Аллахяра.
1'
Свисток
Стартовый свисток. Гости начали с центра поля!
Выходят команды на поле.
Система ВАР на матче использоваться не будет.
Также упомянем, что этот матч может стать последним у руля Александрии для главного тренера команды Владимира Шарана. Команда не выполнила задачу попадания в еврокубки, и СМИ активно пишут о том, что клуб не будет продлевать контракт с тренером.
Отметим, что в старте Зари нет тройки игроков у которых заканчиваются контракты. Юрченко в запасе, а Абу Ханны и Иванисени нет даже в запасе. При этом голкипер Никола Василь выйдет в стартовом составе.
Стартовый состав Александрии: Панькив, Мельник, Ковалец, Третьяков, Мирошниченко, Дрышлюк, Лучкевич, Гречищкин, Вантух, Бондаренко, Устименко
Стартовый состав Зари: Василь, Гринь, Руфати, Цвек, Цыганикс, Казаков, Назарина, Лунев, Шахаб, Аллахяр, Гладкий.
Стоить отметить, что особой турнирной нагрузки поединок не несет. Заря уже третья, и сыграет в квалификации Лиги Европы. Александрия расположилась на 7-й строчке в таблице, и выше уже не поднимется.
Судить игру будет Александр Соловьян, для которого это дебют в УПЛ.
Отметим, что матч начнется в 14:00.
Текстовый онлайн этого поединка UA-Футбол и предлагает вашему вниманию.
Добрый день уважаемые любители футбола. Сегодня в УПЛ проходят матчи последнего, 26-го тура, в одном из которых Заря принимает Александрию.
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Последние матчи
Завершен 22:15 - Вчера Ливерпуль Ливерпуль 2 Саутгемптон Саутгемптон 0 Завершен 22:00 - Вчера Атлетик Атлетик 2 Осасуна Осасуна 2 Завершен 22:00 - Вчера Венло Венло 3 Валвейк Валвейк 3 Завершен 21:45 - Вчера Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 5 Завершен 21:45 - Вчера Андерлехт Андерлехт 2 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 2

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Анонс матча Заря - ФК Александрия 09.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Заря в предыдущем футбольном матче 21.04.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - ФК Александрия можно посмотреть 09.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против СК Днепр-1 - 05.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Колос - 05.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча Заря - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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