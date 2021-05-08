СК Днепр-1 - Рух онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Рух 09.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 09.05.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Рух (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Рух и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 12.12.2020 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Заря - 05.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Иван Федык



Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Олимпик - 06.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

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