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СК Днепр-1 - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 09 мая 2021, 17:00 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Serputko, Gennadi
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
1 - 0
Обновить
90'+1
Рух
Львов
Ход матча
13' Prytula, Ostap 21' Марьян Мысык
53' Юрий Климчук Вышел: Runic, Vasyl 58' Игорь Когут 60' Кузе, Марио 61' Булеца, Сергей Вышел: Yarmoliuk, Yehor 65' Zec, David 68' Lytvynenko, Ivan Вышел: Андрей Кухарук 78' Валерий Юрчук Вышел: Богдан Сарнавский 78' Александр Пихаленок Вышел: Андрей Цуриков 83' Ярослав Мартынюк Вышел: Andriiovych, Sapuha Marko 84' Валерий Федорчук Вышел: Роман Карасюк 84' Prytula, Ostap Вышел: Даниил Кондраков
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
50%
Ничья
22%
Рух
28%
П1: 1.11 Х: 8.74 П2: 27.00
П1: 1.11 Х: 8.74 П2: 27.00
П1: 1.09 Х: 9.23 П2: 36.00
П1: 1.87 Х: 3.25 П2: 4.80
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Рух
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 19:30 Рух 4 - 1 Завершен СК Днепр-1
Первая лига 2018
04.11.2018 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Рух
Первая лига 2018/2019
21.07.2018 - 18:00 Рух 1 - 3 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Рух 3 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 14:00 Рух 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 19:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
23.04.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Рух В
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Рух Н
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Главные события
84'
Валерий Федорчук
Вышел: Роман Карасюк
84'
Prytula, Ostap
Вышел: Даниил Кондраков
83'
Ярослав Мартынюк
Вышел: Andriiovych, Sapuha Marko
Валерий Юрчук
Вышел: Богдан Сарнавский
78'
Александр Пихаленок
Вышел: Андрей Цуриков
78'
68'
Lytvynenko, Ivan
Вышел: Андрей Кухарук
65'
Zec, David
Булеца, Сергей
Вышел: Yarmoliuk, Yehor
61'
ГООЛ! Кузе, Марио
60'
Игорь Когут
58'
53'
Юрий Климчук
Вышел: Runic, Vasyl
21'
Марьян Мысык
13'
Prytula, Ostap
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
50%
Ничья
22%
Рух
28%
П1: 1.11 Х: 8.74 П2: 27.00
П1: 1.11 Х: 8.74 П2: 27.00
П1: 1.09 Х: 9.23 П2: 36.00
П1: 1.87 Х: 3.25 П2: 4.80
Составы команд
Стартовый состав
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
    78
  • 21
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
    58
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
    60
  • 10
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
    61
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
    78
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 24
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 22
    Дуглас Коста_
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 33
    Бандура Александр
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
    53
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
    84 13
  • 11
    Lytvynenko, Ivan
    Полузащитник
    68
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
    84
  • 18
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
    83
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
    21
  • 6
    Zec, David
    Защитник
    65
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
Запасные игроки
  • 42
    Вагнер Гонсалвеш Ногейра де Соуза
    Нападающий
  • 14
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
  • 11
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 2
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 53
    Soloviov, Maksym
    Полузащитник
  • 63
    Andriiovych, Sapuha Marko
    Полузащитник
  • 62
    Rudiuk, Vladimir
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 94
    Myronovych, Carbine Yaroslav
    Нападающий
  • 95
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 92
    Ivanovych, Sliubyk Bohda
    Защитник
Тренеры
  • Йовичевич, Игор
  • Fedik, Ivan
Статистика матча
42%
Владение мячом
58%
21
Штрафные
15
15
Фолы
19
9
Угловые
5
1
ЖК
3
4
Удары в створ
2
2
Сейвы
3
8
Удары мимо
1
4
Блокировано ударов
Офсайды
2
Live Zone
Трансляция
88'
Опасный момент
Неплохо разогнали фланговую атаку хозяева, но после выреза в штрафную Цуриков пробил выше ворот из удобной позиции! Неплохая комбинация, но завершение подкачало!
85'
Опасный момент
Чуть не привезли сами сене гости, обрезались у своей штрафной, но Когут пробил куда-то на трибуны после такой обрезки.
84'
Замена
Тройная замена у Руха. Вышли Сапуга, Карасюк и Кондраков. Ушли Мартынюк, Федорчук и Притула.
81'
Уголовой
Два угловых подали гости, Сарнавский не лучшим образом играет на выходе, но защитники страхуют своего вратаря.
78'
Замена
И Цуриков вместо Пихаленка у хозяев.
78'
Замена
А вот это напрятано. Вынужденная замена вратаря у Днепра-1. Юрчук получил повреждение, вместо него вышел Сарнавский.
76'
Опасный момент
Ая-яй, ну как так! Днепр-1 убежал в контру, вываливались два на одного защитника, но Довбик пожадничал и не отдал на Чуже. 100%- момент, который на совести Артема.
74'
В борьбу, все в борьбу идет. Почти нет чистых пасов в атаку у Руха.
72'
Уголовой
Активизировался Рух, старается переломить ход игры. Подали пару угловых львовяне, но пока что без дивидендов.
70'
Опасный момент
Опасный штрафной для Руха. Метров 25 для ворот. Федорчук неплохо пробивал, шел в девятку мяч, но Юрчук делает сейв!
68'
Замена
Кухарук вышел вместо Литвиненко у Руха.
67'
Чуже пяткой скинул на Дубинчака, но Владислав не попал в створ. Эффектно, но неэффективно.
66'
Пытается что-то организовать Рух в атаке, нор пака что с креативом у львовян проблемы.
64'
Желтая карточка
Зецу желтая, прихватил он за футболку Довбика.
61'
Замена
Ярмолюк вместо Булецы. Замена у Днепра-1.
60'
Гоооол!!!
Гооол!!! И все-таки забивает Днепр-1, причем забивает в контратаке! Когут запустил на Чуже, тот протянул мяч, сместился с фланга, и сам пробил! Бандура старался взять удар, но уже от ноги круглый все-таки очутился в воротах! 1:0!
59'
Когут издалека пробил. Несильно, и прямо в руки Бандуре.
58'
Желтая карточка
Когут зачем-то пошел в подкат сзади у чужой штрафной. Странное повеление, абсолютно ненужная желтая.
55'
Чуже врывался в штрафную, но проиграл позиционную борьбу Зецу.
53'
Замена
Рунич вместо Климчука вышел у Руха, вынужденная замена, так как Климчук покидает поле прихрамывая.
52'
Интересно разыграли штрафной хозяева, но после прострела в штрафную Бандура снова первый на мяче. Хотя задумка была интересной.
51'
Уголовой
Угловой подали днепряне – Бандура кулаком выносит куда подальше.
50'
Днепр-1 контролирует мяч, но пока все на подходах к штрафной, без обострений.
47'
Довбик оригинально пропускал на Кргута, но тому не хватило скорости вывалиться на Бандуру.
47'
Бойчук отмахнулся от Адамюка. Опять фол в центре поля у нас.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
В целом же, полностью заслуженная нулевка. Ждем обострения после перерыва.
Первый тайм вышел откровенно пресным. Команды больше бодались в центре поля. При этом Рух все-таки создал больше намеков на опасность, чем Днепр-1.
45+2'
Свисток
А вот и свисток на перерыв. 0:0 пока что.
45'
Минута добавлена к первому тайму.
44'
Опасный момент
Довбик после навеса с углового подставлял голову, но пробил выше ворот. А момент сам по себе и по такой игре неплохой!
42'
Фол в атаке от Дубинчака, хотя Владислав и возмущается таким решением арбитра.
40'
Опасный момент
А вот Притула неплоха взял на себя, на дриблинге убрал Сватка, вошел в штрафную, но пробил мимо стойки! Неплохо и довольно опасно!
39'
Такое впечатление, что команды соревнуются в аспекте, кто больше набьет владение мячом.
35'
Чуже пошел в обводку, накрутил двух защитников, но под прессингом испустил мяч зал лицевую.
34'
Дубинчак издали пробил - намного выше ворот.
32'
Ничего особо интересного у нас не происходит. Бодаются команды в центре поля.
28'
Уголовой
Пару угловых подали хозяева – пока что безрезультатно.
26'
Опасный момент
Ох, Бойчук с центра поля на скорости убегал один на один, но выносливости форварду не хватило, и на входе в штрафную его накрыли защитники Днепра-1. Даже ударом дело не закончилось!
24'
Пихаленок, смещаясь с фланга, очень долго подстраивался под мяч, и в итоге момент для удара упустил.
21'
Желтая карточка
Мысык отличился, сорвав контратаку Днепра-1. Желтая.
19'
Опасный момент
А вот и момент! Для Руха! В контру убежали львовяне, пас на Мысыка прошел, который сместился с фланга и почти вывалился один на один, однако Юрчука не пробил!
18'
Уголовой
Угловой для Руха. Притула перекрутил, и мяч в полете ушел за лицевую.
16'
15 минут, полет спокойный, остроты пока что особо не наблюдается в матче.
13'
Желтая карточка
Притуле желтая за задержку. Пока что больше фолят команды, чем играют.
9'
Жестко играет Адамюк. Два раза за пару минут пошел в стыки. Так можно и до желтой доиграться.
6'
Уголовой
Первый угловой в матче. Днепр-1 подал, мяч в итоге дошел до Адамюка, но Владимир пробил головой несильно, да и прямо в руки Бандуре.
5'
Днепр-1 попытался организовать атаку. После некоторой перепасовки пас в штрафную в разрез не прошел.
3'
Спокойное начало матча у нас. Рух больше контролирует мяч.
1'
Свисток
Стартовый свисток, Днепр-1 начал с центра поля.
Команды уже на поле.
Инфо
Стартовой состав Руха: Бандура, Гагун, Белый, Зец, Мысык, Мартынюк, Федорчук, Литвиненко, Притула, Бойчук, Климчук
Инфо
Стартовой состав Днепра-1: Юрчук, Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак, Ди Франко, Пихаленок, Булеца, Чуже, Когут, Довбик.
Стоить отметить, что особой турнирной нагрузки поединок не несет. Днепр-1 на 7-м месте в турнирной таблице, Рух на 10-м. Днепряне уже не смогут побороться за еврокубки, в то время как львовяне уже не вылетят.
Судить игру будет Геннадий Серпутько.
Отметим, что матч начнется в 17:00.
Текстовый онлайн этого поединка UA-Футбол и предлагает вашему вниманию.
Добрый день уважаемые любители футбола. Сегодня в УПЛ проходят матчи последнего, 26-го тура, в одном из которых Днепр-1 принимает Рух.
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Анонс матча СК Днепр-1 - Рух 09.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Рух (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Рух и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 12.12.2020 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Рух можно посмотреть 09.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Заря - 05.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Олимпик - 06.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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