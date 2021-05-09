ФК Львов - Олимпик онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Львов - Олимпик 09.05.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 09.05.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Олимпик и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 11.12.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Санжар, Роман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Ингулец - 06.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против Рух - 06.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

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