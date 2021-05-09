  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Львов - Олимпик Смотреть онлайн
В тренде

ФК Львов - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 09 мая 2021, 16:45 - Арена Львов . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
1 - 1
Обновить
106'
Олимпик
Донецк
Ход матча
28' Ренан
46' Бетим Халими Вышел: Артём Кичак 61' Alvarenga, Fabricio 66' De Paula, Talles Brener Вышел: До Коуто, Максим 67' Ренан Вышел: Назарий Нич 67' Hrysyo, Maksym Вышел: Алвес дос Сантос Рожерио 79' Seka Ernest
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
59%
Ничья
18%
Олимпик
24%
П1: 1.66 Х: 3.69 П2: 5.64
П1: 1.66 Х: 3.69 П2: 5.64
П1: 1.31 Х: 4.34 П2: 16.30
П1: 3.15 Х: 3.45 П2: 2.25
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
8
Игр
5
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
11.12.2020 - 19:00 Олимпик 1 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 5 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 1 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 19:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 0 Завершен Десна В
Премьер-лига 2022
21.04.2021 - 14:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Показать больше
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Рух 3 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 19:30 Олимпик 0 - 3 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 17:00 Олимпик 2 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Олимпик Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
Seka Ernest
79'
Ренан
Вышел: Назарий Нич
67'
Hrysyo, Maksym
Вышел: Алвес дос Сантос Рожерио
67'
66'
De Paula, Talles Brener
Вышел: До Коуто, Максим
61'
Alvarenga, Fabricio
46'
Бетим Халими
Вышел: Артём Кичак
ГООЛ! Ренан
28'
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
59%
Ничья
18%
Олимпик
24%
П1: 1.66 Х: 3.69 П2: 5.64
П1: 1.66 Х: 3.69 П2: 5.64
П1: 1.31 Х: 4.34 П2: 16.30
П1: 3.15 Х: 3.45 П2: 2.25
Составы команд
Стартовый состав
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 10
    Альваро
    Защитник
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
    79
  • 22
    Энес Махмутович
    Защитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
    67
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
    67 28
  • 25
    Фране Циряк
  • 18
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
    61
  • 13
    Иван Зотько
    Защитник
  • 9
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 22
    Olabiran, Muyiwa
    Полузащитник
  • 54
    Орест Лебеденко
    Защитник
  • 12
    Бетим Халими
    46
  • 6
    Drame, Issiar
    Защитник
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
    66
  • 20
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 13
    Назарий Нич
  • 99
    Mihoubi, Maroine
    Защитник
  • 2
    Иван Лобай
    Защитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 18
    Романовский, Даниел
    Полузащитник
  • 1
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 11
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
  • 19
    До Коуто, Максим
    Полузащитник
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
Тренеры
  • Бессмертный, Анатолий
  • Санжар, Роман
Статистика матча
44%
Владение мячом
56%
2
Угловые
1
21
Штрафные
13
12
Фолы
17
1
Офсайды
4
3
Удары в створ
3
4
Удары мимо
4
1
Блокировано ударов
3
3
Сейвы
2
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
86'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хамелюк только вышел, а уже завершил передачу с левого фланга штрафной от Бенито!
85'
Замена
Хамелюк вышел на замену Завийскому.
84'
Замена
Эрнест был замене на Семенива.
81'
Политыло перевел мяч верхом в левый фланг чужой штрафной, но Лебеденко не смог его остановить.
79'
Желтая карточка
Эрнест получил желтую за симуляцию фола Альваренга в левом фланге атаки.
76'
Тейшейра прорывался в зону перед чужой штрафной, но упал без особой на то причины.
73'
Бенито долго готовил удар при смещении с правого фланга, но пробил в итоге неточно.
71'
Опасный момент
Тейшейра полез зарабатывать пенальти в центре чужой штрафной, и так и не пробил.
69'
Махмутович растянул пах во время рывка к правому флангу чужой штрафной, поэтому и атаку запорол неудачным ударом из невыгодной позиции.
67'
Замена
Ныч вышел вместо Ренана.
67'
Замена
Грисьо заменен на Шину.
66'
Замена
Вместо Таллеса вышел Тейшейра.
64'
Альваренга чуть не нарвался на желтую, останавливая толчком в спину в центре поля рывок Эрнеста, но арбитр его простила.
62'
Фол со стороны Таллеса в левом фланге чужой штрафной против Бусько.
60'
Желтая карточка
Альваренга упустил мяч в правом фланге атаки, после чего совершил накладку против Махмутовича.
58'
Опасный момент
Кичак спокойно справился с ударом от Эрнеста с левого фланга штрафной верхом в центр ворот.
56'
Эрнест вновь запустил Ренана в чужую штрафную передачу на ход, но защитники среагировали четко.
54'
Драме слишком сильно забросил мяч в правый фланг штрафной, куда даже не намеревались ускоряться партнеры.
53'
Дончане раскатывают атаку в центре поля.
51'
Опасный момент
Бенито с левого фланга простреливал на ближний угол вратарской, но Ренан так и не решился бить в касание, а остановить мяч ему не удалось.
49'
Бусько ускорялся в правом фланге атаки на чужой половине, но был сбит соперником.
47'
Ренан сфолил в верховой борьбе против Бабенко в левом фланге атаки на чужой половине.
46'
Замена
Вместо Бетима на второй тайм в воротах Олимпика вышел Кичак.
Свисток
Второй тайм начался!
В первом тайме нашего поединка Олимпик стартовал намного более агрессивно, чем соперники, однако так и не сумел превратить давление в прессинге на создание голевых моментов. Вместо этого, Львов получил редкое право на штрафной в опасной близости к чужим воротам, и испытал успех при его пробити. После этого, игра заметно потеряла в скорости. Олимпик все также контролировал темп, но большего числа голевых моментов так и не смог создать.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 1 мин.
45'
Якимец заблокировал прострел Альваренги с правого фланга.
43'
Завийский выиграл верх у Алваро в центре поля, но с явным фолом.
41'
Алваро сбил Снурницына в центре поля неудачным отбором со спины.
39'
Политыло остановил мяч рукой в левом фланге чужой штрафной, после перехвата прострела защитником.
37'
Романюк заработал штрафной почти в центе поля, но Чиряк подал со стандарта неудачно.
35'
Эрнест убежал в левый фланг чужой штрафной, но в момент для прострела не удержался на ногах.
33'
Бабенко был сбит в левом фланге атаки фолом со стороны Довгого.
31'
Альваренга со штрафного пробил над перекладиной.
30'
Бусько перед своей штрафной ударил по ногам Драме в попытке отбора мяча.
29'
Голкипер дончан ударился голевой в штангу, парируя удар Чиряка.
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Чиряк со штрафного отправил мяч в перекладину, отскок от которой замкнул Ренан из центра штафной!
25'
Зотько в подкате сбил Эрнеста в полукруге у своей штрафной. Было близко.
23'
Офсайд
Бенито получил мяч в правом фланге атаки уже в офсайде.
21'
Ильющенков кулаками снял силовую подачу Политыло со штрафного в правом фланге.
19'
Бенито не удержал мяч в пределах поля в левом фланге атаки во время рывка к лицевой.
17'
Опасный момент
Бенито выстрелил в сторону от правой штанги, получив мяч перед чужой штрафной!
16'
Опасный момент
Ильющенков спас ворота от не самого качественного завершения от Бенито во время рывка в левый фланг штрафной.
14'
Неудачно вынес мяч от своей штрафной Бетим, после чего Грисьо вывели на ударную позицию перед чужой штрафной, но выстрел получил слабоватым.
14'
Эрнест с левого фланга от лицевой подавал на дальнюю штангу, но слишком высоко поднял мяч над воротами.
12'
Львов сейчас находится под прессингом.
10'
Львов запаниковал при подаче с левого фланга от Политыло, после чего мы увидели панический вынос.
9'
Лебеденко исполнял прострел с левого фланга штрафной уже из-за лицевой.
8'
Алваро явно не успевал за забросом Якимца в левый фланг штрафной.
7'
Бетим спокойно забрал в руки прострел с левого фланга от Якимца.
5'
Альваренга исполнял подачу с правого фланга в сторону ворот, но лишь опустил мяч на сетку сверху.
3'
Махмутович грамотно спровоцировал фол со стороны Бенито в левом фланге своей штрафной.
2'
Бусько получил по ногам при столкновении с Таллесом у центральной линии.
1'
Львовяне уже заработали угловой в левом фланге атаки.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Костик, Шина, Кушинский, Сабино, Михоби, Лобай, Ременяк, Ныч, Семенив.
ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Махмутович, Романчук, Якимец — Довгий — Грисьо, Чиряк, Алваро, Эрнест — Ренан.
Инфо
ПФК Львов свою часть протокола еще не публиковал.
Запасные: Кичак, Векляк, Романовский, Хамелюк, Тейшейра.
Олимпик: Бетим – Лебеденко, Снурницын, Зотько, Драме, Альваренга — Политыло, Бабенко, Завийский — Бенито, Таллес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анастасия Романюк (Ивано-Франковск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют ПФК Львов и донецкий Олимпик.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 16:30 - Сегодня Айнтрахт Айнтрахт 1 Майнц Майнц 1 Завершен 16:05 - Сегодня Астон Вилла Астон Вилла 1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 Завершен 16:00 - Сегодня Анже Анже 3 Дижон Дижон 0 Завершен 16:00 - Сегодня Метц Метц 0 Ним Олимпик Ним Олимпик 3 Завершен 16:00 - Сегодня Страсбур Страсбур 2 Монпелье Монпелье 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Львов - Олимпик 09.05.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Олимпик и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 11.12.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Санжар, Роман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Олимпик можно посмотреть 09.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Ингулец - 06.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против Рух - 06.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Следите за результатами матча ФК Львов - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен