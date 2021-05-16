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Металлист 1925 - Верес онлайн трансляция матча

Первая лига - 16 мая 2021, 18:15 - FC Metalist Training Ground . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
0 - 0
Обновить
6'
Верес
Ровно
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
19%
Ничья
31%
Верес
50%
П1: 2.67 Х: 3.28 П2: 2.56
П1: 2.60 Х: 3.20 П2: 2.50
П1: 2.67 Х: 3.28 П2: 2.56
П1: 2.66 Х: 3.32 П2: 2.55
П1: 1.57 Х: 4.00 П2: 5.55
Прогноз на матч
Личные встречи
Металлист 1925
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Верес
Первая лига 2019/2020
05.11.2020 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Металлист 1925
Первая лига 2020/2021
08.05.2021 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
Первая лига 2020/2021
29.04.2021 - 15:00 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Горняк-Спорт В
Первая лига 2020/2021
24.04.2021 - 15:00 Авангард 0 - 1 Завершен Металлист 1925 В
Первая лига 2022
17.04.2021 - 19:00 Металлист 1925 1 - 1 Завершен Волынь Н
Первая лига 2020/2021
10.04.2021 - 16:00 Альянс 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
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Последние матчи - Верес
Первая лига 2020/2021
12.05.2021 - 17:00 ВПК-Агро 0 - 4 Завершен Верес В
Первая лига 2020/2021
07.05.2021 - 16:00 Верес 2 - 0 Завершен Кристалл В
Первая лига 2020/2021
29.04.2021 - 16:00 Агробизнес 0 - 0 Завершен Верес Н
Первая лига 2020/2021
24.04.2021 - 14:00 Верес 3 - 1 Завершен МФК Николаев В
Первая лига 2020/2021
16.04.2021 - 16:00 Нива 0 - 1 Завершен Верес В
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
19%
Ничья
31%
Верес
50%
П1: 2.67 Х: 3.28 П2: 2.56
П1: 2.60 Х: 3.20 П2: 2.50
П1: 2.67 Х: 3.28 П2: 2.56
П1: 2.66 Х: 3.32 П2: 2.55
П1: 1.57 Х: 4.00 П2: 5.55
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
Live Zone
Трансляция
22'
Батюшина со штрафного в левом фланге атаки подал точно в руки Когуту.
20'
Когут не успел оставить отскок от партнера, при подаче с левого фланга от Батюшина, до выхода мяча за лицевую. Угловой.
19'
Немного успокоилась наша игра после резвого старта, а мяч переместился в центр поля.
17'
Блокирована попытка Полюляха навесить с правого фланга.
15'
Опасный момент
Кольцов получил отскок от подачи углового с правого фланга на входе в дальнюю сторону штрафной, после чего слету отправил мяч над перекладиной!
13'
Сидоренко перехватил подачу углового с левого фланга к центру вратарской. Еще и врезались в него.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Как же они раскатывают! В левый фланг штрафной пошла передача на ход Пономарю, а он пяткой сбросил на Габелка. Замах, Когут отыгран, после чего удар последовал мимо двух защитников на линии ворот!
10'
Верес переместился на чужую половину.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кольцов прострелил с левого фланга, Голодюк остановил в центре, вернул вновь в том же направлении на Батюшина, который выкатил на пустые во вратарскую Пономарю!
7'
Батюшин со штрафного пробивал в правый угол, но попал в стенку. Угловой.
6'
Никто не смог замкнуть прострел Савина с правого фланга, но Западня забрал отскок в полукруг у штрафной, и его тут же сбил соперник!
4'
Опасный момент
Пасич закрутил с углового во вратарскую, где мяч в створ подрезал Сергийчук, но вновь защитник подставился! Угловой.
4'
Угловой в левом фланге атаки заработал Пасич.
3'
Шестаков замыкал подачу Полюляха с правого фланга, но Шершень подставил голову под удар со второго этажа!
2'
Прострел с левого фланга Полюлях мог догнать только в дальней стороне штрафной.
1'
На встречных темпах начали команды.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бабийчук, Савошко, Махнев, Гук, Данилюк, Кучеров, Петько, Тимофеенко, Гегедош, Поворознюк, Ющищин.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Пасич, Полюлях, Дахновский, Панасенко — Сергийчук, Шестаков.
Запасные: Коваленко, Дьяков, Пец, Ченбай, Ткачук, Резепов, Дмитренко, Денис, Холод, Блажко, Савицкий.
Металлист 1925: Сидоренко — Жичиков, Шершень, Цвиренко, Западня — Кольцов — Савин, Батюшин, Габелок, Голодюк — Пономарь.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 26-го тура Украинской Первой лиги. На поле стадиона ОСК "Металлист" (Харьков, Украина) сыграют харьковский Металлист-1925 и ровенский Верес.
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Анонс матча Металлист 1925 - Верес 16.05.2021, Первая лига

Противостояние между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2020/2021, матч начнется на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 16.05.2021
Время начала матча: 17:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист 1925 (Харьков) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Верес и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 05.11.2020 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - Верес можно посмотреть 16.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Оболонь - 08.05.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команды Верес был сыгран против ВПК-Агро - 12.05.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Верес.

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