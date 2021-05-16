Металлист 1925 - Верес онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист 1925 - Верес 16.05.2021, Первая лига

Противостояние между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2020/2021, матч начнется на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 16.05.2021

Время начала матча: 17:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист 1925 (Харьков) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Верес и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 05.11.2020 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)

Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016

Страна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Оболонь - 08.05.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Прошедший поединок команды Верес был сыгран против ВПК-Агро - 12.05.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Верес.

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