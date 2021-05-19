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Тоттенхэм - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 мая 2021, 20:00 - Tottenham Hotspur Stadium
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Тоттенхэм
Лондон
1 - 0
Обновить
16'
Астон Вилла
Бирмингем
Ход матча
8' Стевен Бергвейн
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
38%
Ничья
25%
Астон Вилла
38%
П1: 1.23 Х: 7.53 П2: 11.70
П1: 1.50 Х: 4.80 П2: 10.00
П1: 1.23 Х: 7.53 П2: 11.70
П1: 1.28 Х: 6.29 П2: 10.70
П1: 1.28 Х: 6.00 П2: 9.50
Интересные факты
  • Астон Вилла без побед над Тоттенхэм Хотспур в последних 6 играх.
  • В домашних матчах Тоттенхэм Хотспур не проигрывает Астон Вилла в последних 3 встречах.
  • Гарри Кейн лучший бомбардир Тоттенхэм Хотспур с 22 голами. Олли Уоткинс забил 13 раз за Астон Вилла
  • Гарри Кейн отдал больше всего передач в Тоттенхэм Хотспур с 13 передачами. Джек Грилиш лучший распасовщик Астон Вилла (10 передач)
  • Пьер Хейбьерг получил больше всего желтых карточек (8) в Тоттенхэм Хотспур. Джон МакГинн получил 10 в Астон Вилла.
  • Год назад, Астон Вилла была на 19 месте в таблице с 31 очками. Сейчас они на 11 месте с 49 очками.
  • Тоттенхэм Хотспур выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иАстон Вилла, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 0- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Тоттенхэм Хотспур и Астон Вилла 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 52% матчей, Астон Вилла выигрывает в 35% матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Астон Вилла выигрывает в 35%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.
  • Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.
  • Команда Астон Вилла выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 5, команда Астон Вилла выиграла 0, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Тоттенхэм Хотспур.
  • В их последнюю встречу команда Тоттенхэм Хотспур победила в 2 гол(а).
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2.4 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 0.6 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2.24 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Астон Вилла - 3.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Астон Вилла - 1.2.
  • В прошлом сезоне Тоттенхэм Хотспур выиграл обе игры против Астон Вилла (3-1 дома и 3-2 на выезде)
  • Астон Вилла пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Астон Вилла забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 25 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 14 раз, 6 сыграла в ничью и 5 победы команды Астон Вилла. Разница голов 43-25 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Последняя гостевая победа Астон Вилла над Тоттенхэм Хотспур была в 2015
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Астон Вилла не забивает в 3 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 51 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 24 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-54 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур
  • Вы знали, что Астон Вилла забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 21% голов между минутами 31-45?
  • В Премьер-лига, Тоттенхэм Хотспур одержала 3 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Тоттенхэм
11
Побед
14
Игр
1
Побед
Астон Вилла
Чемпионат Англии 2020/2021
21.03.2021 - 21:30 Астон Вилла 0 - 2 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
13.01.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 1 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2019/2020
16.02.2020 - 17:30 Астон Вилла 2 - 3 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2019/2020
10.08.2019 - 19:15 Тоттенхэм 3 - 1 Завершен Астон Вилла
Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
16.05.2021 - 16:05 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 14:30 Лидс Юнайтед 3 - 1 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2022
02.05.2021 - 21:15 Тоттенхэм 4 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
21.04.2021 - 20:00 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Саутгемптон В
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Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2020/2021
16.05.2021 - 14:00 Кристал Пэлас 3 - 2 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2022
13.05.2021 - 20:00 Астон Вилла 0 - 0 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 16:05 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Эвертон 1 - 2 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2020/2021
25.04.2021 - 21:00 Астон Вилла 2 - 2 Завершен Вест Бромвич Альбион Н
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Главные события
ГООЛ! Стевен Бергвейн
8'
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
38%
Ничья
25%
Астон Вилла
38%
П1: 1.23 Х: 7.53 П2: 11.70
П1: 1.50 Х: 4.80 П2: 10.00
П1: 1.23 Х: 7.53 П2: 11.70
П1: 1.28 Х: 6.29 П2: 10.70
П1: 1.28 Х: 6.00 П2: 9.50
Составы команд
1
Уго Льорис
3
Регилон, Серхио
17
Эрик Дайер
4
Тоби Алдервейрелд
25
Танганга, Джафет
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
8
Винкс, Гарри
7
Сон Хын-Мин
20
Деле Алли
23
Стевен Бергвейн
10
0Гарри Кейн
26
Эмилиано Мартинес
4
Эзри Конса
19
Тайрон Мингс
30
Хаусе, Кортни
18
Мэтт Таргетт
7
Джон МакГинн
19
Накамба, Марвелос
19
Бертран Траоре
10
Джек Грилиш
21
Анвар Эль-Гази
21
Олли Уоткинс
Стартовый состав
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 7
    Сон Хын-Мин
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
    8
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 3
    Регилон, Серхио
    Защитник
  • 17
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 25
    Танганга, Джафет
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 21
    Олли Уоткинс
  • 19
    Бертран Траоре
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 21
    Анвар Эль-Гази
    Нападающий
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 19
    Накамба, Марвелос
    Полузащитник
  • 4
    Эзри Конса
  • 19
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 30
    Хаусе, Кортни
    Защитник
  • 18
    Мэтт Таргетт
    Защитник
  • 26
    Эмилиано Мартинес
Запасные игроки
  • 28
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 12
    Джо Харт
    Вратарь
  • 7
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 11
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 23
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 12
    Джед Стир
    Вратарь
  • 6
    Луиз, Дуглас
    Полузащитник
  • 41
    Рэмси, Джейкоб
    Полузащитник
  • 52
    Philogene Bidace, Jaden
    Нападающий
  • 9
    Уэсли
    Полузащитник
  • 27
    Эльмухамеди, Ахмед
    Защитник
  • 60
    Chukwuemeka, Carney
    Полузащитник
  • 20
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 3
    Нил Тейлор
    Защитник
Тренеры
  • Mason, Ryan
  • Дин Смит
Статистика матча
61%
Владение мячом
39%
2
Штрафные
5
5
Фолы
2
1
Удары в створ
1
Удары мимо
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
11'
Как красиво Уоткинс упал на газон в чужой штрафной! Но мяч уже покинул пределы поля. Не будет пенальти.
8'
Гоооол!!!
Бергвеееейн! Стивен обокрал Накамба в опорной зоне, обыграл троих защитников и пробил Мартинеса! Потрясающий сольный проход! 1:0!
6'
Уинкс толкнул Грилиша. Без желтой в этом эпизоде.
5'
Немного не хватило Алли для обострения после короткой передачи Сона в центре поля. Мяч перехвачен.
3'
Владением Тоттенхэма начался поединок. Шпоры сразу начали искать моменты.
1'
Свисток
Матч начался!
Тоттенхэм, стартовый состав: Льорис - Регилон, Дайер, Алдервейрелд, Танганга - Хейберг, Уинкс - Сон, Алли, Бергвейн - Кейн.
Астон Вилла, стартовый состав: Мартинес - Конса, Хаус, Мингс, Таргетт - Макгинн, Накамба - Траоре, Грилиш, Эль Гази - Уоткинс.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: Тоттенхэм - Астон Вилла. Начало поединка - 20:00.
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Анонс матча "Тоттенхэм" - Астон Вилла 19.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Астон Вилла (Бирмингем) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 19.05.2021
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Астон Вилла (Бирмингем):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Тоттенхэм", тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение Астон Вилла и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Mason, Ryan и Дин Смит разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - Астон Вилла можно посмотреть 19.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - Астон Вилла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Вулверхэмптон - 16.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит

Прошедший матч команды Астон Вилла был сыгран против Кристал Пэлас - 16.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Кристал Пэлас.

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