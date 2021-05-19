Тоттенхэм - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Астон Вилла (Бирмингем) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.
Дата проведения матча: 19.05.2021
Время начала матча: 20:00
История противостояний между командами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Астон Вилла (Бирмингем):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Тоттенхэм", тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение Астон Вилла и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Mason, Ryan и Дин Смит разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо
Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Вулверхэмптон - 16.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит
Прошедший матч команды Астон Вилла был сыгран против Кристал Пэлас - 16.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Кристал Пэлас.
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