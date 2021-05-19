Тоттенхэм - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Астон Вилла без побед над Тоттенхэм Хотспур в последних 6 играх.

В домашних матчах Тоттенхэм Хотспур не проигрывает Астон Вилла в последних 3 встречах.

Гарри Кейн лучший бомбардир Тоттенхэм Хотспур с 22 голами. Олли Уоткинс забил 13 раз за Астон Вилла

Гарри Кейн отдал больше всего передач в Тоттенхэм Хотспур с 13 передачами. Джек Грилиш лучший распасовщик Астон Вилла (10 передач)

Пьер Хейбьерг получил больше всего желтых карточек (8) в Тоттенхэм Хотспур. Джон МакГинн получил 10 в Астон Вилла.

Год назад, Астон Вилла была на 19 месте в таблице с 31 очками. Сейчас они на 11 месте с 49 очками.

Тоттенхэм Хотспур выиграл 3 домашних матчей подряд.

Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иАстон Вилла, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 0- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Тоттенхэм Хотспур и Астон Вилла 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 52% матчей, Астон Вилла выигрывает в 35% матчей.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Астон Вилла выигрывает в 35%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.

Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.

Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.

Команда Астон Вилла выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.

Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 5, команда Астон Вилла выиграла 0, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Тоттенхэм Хотспур.

В их последнюю встречу команда Тоттенхэм Хотспур победила в 2 гол(а).

Тоттенхэм Хотспур забивает 2.4 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 0.6 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).

Тоттенхэм Хотспур забивает 2.24 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Астон Вилла - 3.

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Астон Вилла - 1.2.

В прошлом сезоне Тоттенхэм Хотспур выиграл обе игры против Астон Вилла (3-1 дома и 3-2 на выезде)

Астон Вилла пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Астон Вилла забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

За последние 25 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 14 раз, 6 сыграла в ничью и 5 победы команды Астон Вилла. Разница голов 43-25 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур.

Последняя гостевая победа Астон Вилла над Тоттенхэм Хотспур была в 2015

Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Астон Вилла не забивает в 3 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 51 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 24 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-54 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур

Вы знали, что Астон Вилла забил 27% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 21% голов между минутами 31-45?