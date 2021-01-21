Бернли - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Крис Вуд лучший бомбардир Бернли с 12 голами. Мохамед Салах забил 22 раз за Ливерпуль

Эшли Вэствуд получил больше всего желтых карточек (7) в Бернли. Фабиньо получил 6 в Ливерпуль.

Год назад, Ливерпуль была на 1 месте в таблице с 93 очками. Сейчас они на 5 месте с 63 очками.

Год назад, Бернли была на 10 месте в таблице с 51 очками. Сейчас они на 15 месте с 39 очками.

Ливерпуль не проигрывает в последних 7 играх.

Бернли сыграл 10 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Бернли имеет проигрышную серию из 3 матчей дома

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Бернли выигрывает первый тайм в 25% матчей, Ливерпуль выигрывает в 33% матчей.

Бернли выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Ливерпуль выигрывает в 33%.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.

Команда Бернли выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Бернли выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 3, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Бернли.

В их последнюю встречу команда Бернли победила в 1 гол(а).

Бернли забивает 1 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.2 гола против команды Бернли (в среднем).

Бернли забивает 0.77 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.09 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бернли и Ливерпуль - 3.2.

Когда Бернли лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бернли% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Бернли проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бернли% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бернли и Ливерпуль - 1.2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Ливерпуль выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Бернли забил 27% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.

Последняя домашняя победа Бернли над Ливерпуль была в 2016

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Бернли забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

За последние 7 встреч когда команда Бернли играла дома, команда Бернли выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 5 победы команды Ливерпуль. Разница голов 13-5 в пользу команды Ливерпуль.

Игры прошлого года: 0-3 (Бернли дома) и 1-1 (Ливерпуль дома).

Бернли не забивает в 7 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ливерпуль не забивает в 2 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 14 встреч, команда Бернли выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 27-11 в пользу команды Ливерпуль

Вы знали, что Ливерпуль забил 24% голов между минутами 31-45?