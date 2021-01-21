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Бернли - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 мая 2021, 22:15 - Турф Муур
Рейтинг матча:
Бернли
Бернли
До начала
00 : 00 : 00
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Бернли
33%
Ничья
33%
Ливерпуль
33%
П1: 9.50 Х: 5.90 П2: 1.26
П1: 10.00 Х: 6.50 П2: 1.25
П1: 9.50 Х: 5.90 П2: 1.26
П1: 10.00 Х: 6.55 П2: 1.26
П1: 10.00 Х: 6.60 П2: 1.27
Интересные факты
  • Крис Вуд лучший бомбардир Бернли с 12 голами. Мохамед Салах забил 22 раз за Ливерпуль
  • Эшли Вэствуд получил больше всего желтых карточек (7) в Бернли. Фабиньо получил 6 в Ливерпуль.
  • Год назад, Ливерпуль была на 1 месте в таблице с 93 очками. Сейчас они на 5 месте с 63 очками.
  • Год назад, Бернли была на 10 месте в таблице с 51 очками. Сейчас они на 15 месте с 39 очками.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 7 играх.
  • Бернли сыграл 10 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Бернли имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Бернли выигрывает первый тайм в 25% матчей, Ливерпуль выигрывает в 33% матчей.
  • Бернли выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Ливерпуль выигрывает в 33%.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.
  • Команда Бернли выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Бернли выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бернли.
  • В их последнюю встречу команда Бернли победила в 1 гол(а).
  • Бернли забивает 1 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.2 гола против команды Бернли (в среднем).
  • Бернли забивает 0.77 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.09 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бернли и Ливерпуль - 3.2.
  • Когда Бернли лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Бернли проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бернли и Ливерпуль - 1.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Ливерпуль выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Бернли забил 27% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • Последняя домашняя победа Бернли над Ливерпуль была в 2016
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Бернли забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • За последние 7 встреч когда команда Бернли играла дома, команда Бернли выиграла 2 раз, 0 сыграла в ничью и 5 победы команды Ливерпуль. Разница голов 13-5 в пользу команды Ливерпуль.
  • Игры прошлого года: 0-3 (Бернли дома) и 1-1 (Ливерпуль дома).
  • Бернли не забивает в 7 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 2 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 14 встреч, команда Бернли выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 27-11 в пользу команды Ливерпуль
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 24% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Бернли
2
Побед
11
Игр
7
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
21.01.2021 - 22:00 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2021
11.07.2020 - 17:00 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2019/2020
31.08.2019 - 19:15 Бернли 0 - 3 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2018
10.03.2019 - 14:00 Ливерпуль 4 - 2 Завершен Бернли
Последние матчи - Бернли
Чемпионат Англии 2020/2021
15.05.2021 - 14:30 Бернли 0 - 4 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
10.05.2021 - 22:00 Фулхэм 0 - 2 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2022
03.05.2021 - 22:15 Бернли 1 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
25.04.2021 - 14:00 Вулверхэмптон 0 - 4 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2020/2021
18.04.2021 - 18:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли П
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
16.05.2021 - 18:30 Вест Бромвич Альбион 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.05.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 4 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 22:15 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 14:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Чемпионат Англии 2020/2021
19.04.2021 - 22:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Ливерпуль Н
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Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Бернли
33%
Ничья
33%
Ливерпуль
33%
П1: 9.50 Х: 5.90 П2: 1.26
П1: 10.00 Х: 6.50 П2: 1.25
П1: 9.50 Х: 5.90 П2: 1.26
П1: 10.00 Х: 6.55 П2: 1.26
П1: 10.00 Х: 6.60 П2: 1.27
Трансляция
Инфо
Поки можете ознайомитися зі стартовими складами команд:
"Бернлі": Норріс - Лоутон, Тарковскі, Мі, Тейлор - Браунхілл, Вествуд, Корк, Гудмундссон - Макніл, Вуд.
"Ліверпуль": Аліссон - Александер-Арнольд, Філліпс, Вільямс, Робертсон - Алькантара, Фабінью, Вейналдум - Салах, Фірміно, Мане.
Вітаємо усіх фанатів АПЛ! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн-трансляцію матчу 37-го туру чемпіонату Англії між "Бернлі" та "Ліверпулем".
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Последние матчи
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Анонс матча "Бернли" - "Ливерпуль" 19.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Бернли" (Бернли) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Турф Муур.

Дата проведения матча: 19.05.2021
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Бернли" (Бернли) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Бернли", тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Бернли" в предыдущем футбольном матче 21.01.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бернли" - "Ливерпуль" можно посмотреть 19.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Бернли" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бернли" (Бернли)
Год основания "Бернли" (Бернли): 1882
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий матч команды "Бернли" был сыгран против Лидс Юнайтед - 15.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Лидс Юнайтед.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 16.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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