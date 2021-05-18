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Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 18 мая 2021, 21:00 - Фолмер Amex Стэдиум
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
До начала
00 : 00 : 00
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Брайтон энд Хоув Альбион
33%
Ничья
33%
Манчестер Сити
33%
П1: 6.75 Х: 4.30 П2: 1.45
П1: 7.00 Х: 4.60 П2: 1.44
П1: 6.75 Х: 4.30 П2: 1.45
П1: 6.85 Х: 4.58 П2: 1.49
П1: 7.30 Х: 4.40 П2: 1.49
Интересные факты
  • Брайтон энд Хоув Альбион без побед над Манчестер Сити в последних 8 играх.
  • Брайтон энд Хоув Альбион получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Домашняя статистика Брайтон энд Хоув Альбион в сезоне 3-9-6
  • Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 14-3-1
  • Нил Маупай лучший бомбардир Брайтон энд Хоув Альбион с 8 голами. Илкай Гюндоган забил 12 раз за Манчестер Сити
  • Паскаль Гросс отдал больше всего передач в Брайтон энд Хоув Альбион с 7 передачами. Кевин Де Брeйне лучший распасовщик Манчестер Сити (10 передач)
  • Ив Биссума получил больше всего желтых карточек (7) в Брайтон энд Хоув Альбион. Фернандиньо получил 5 в Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 22 выездных матчей.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 19 матчей на выезде
  • Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первый тайм в 28% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 54% матчей.
  • Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 54%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Брайтон энд Хоув Альбион (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 5, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.2 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3 гола против команды Брайтон энд Хоув Альбион (в среднем).
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.07 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.08 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Сити - 3.2.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Сити - 1.8.
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Брайтон энд Хоув Альбион (4-0 дома и 5-0 на выезде)
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 5 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 9 встреч, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 23-3 в пользу команды Манчестер Сити
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 21% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 22% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Брайтон энд Хоув Альбион
0
Побед
8
Игр
8
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
13.01.2021 - 20:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2021
11.07.2020 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 5 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
31.08.2019 - 17:15 Манчестер Сити 4 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2018
12.05.2019 - 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 4 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2020/2021
15.05.2021 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 22:00 Шеффилд Юнайтед 1 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2020/2021
20.04.2021 - 22:00 Челси 0 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
14.05.2021 - 22:00 Ньюкасл 3 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Челси П
Лига Чемпионов 2020/2021
04.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2022
28.04.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
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Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Брайтон энд Хоув Альбион
33%
Ничья
33%
Манчестер Сити
33%
П1: 6.75 Х: 4.30 П2: 1.45
П1: 7.00 Х: 4.60 П2: 1.44
П1: 6.75 Х: 4.30 П2: 1.45
П1: 6.85 Х: 4.58 П2: 1.49
П1: 7.30 Х: 4.40 П2: 1.49
Трансляция
Время взглянуть на стартовые состав. У Ман Сити Зинченко в основе!
Брайтон: Санчес – Уайт, Уэбстер, Берн – Гросс, Альсате, Биссума, Модер – Джаханбахш, Уэлбек, Макаллистер.
Манчестер Сити: Эдерсон – Зинченко, Диаш, Стоунз, Канселу – Гюндоган, Родри, Силва – Фоден, Торрес, Марез.
Инфо
Манчестер Сити досрочно стал чемпионом Англии, поэтому для команды Пепа Гвардиолы матч не имеет турнирного значения. Брайтон гарантировал себе прописку в АПЛ на следующий сезон, но у сегодняшних хозяев еще есть шанс подняться на 17-го места на 12-е.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча 37-го тура АПЛ между Брайтоном и Манчестер Сити. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
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Анонс матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Сити" 18.05.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведения матча: 18.05.2021
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Брайтон энд Хоув Альбион осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Брайтон энд Хоув Альбион в предыдущем футбольном матче 13.01.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Сити" можно посмотреть 18.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший поединок команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 15.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Ньюкасл - 14.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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