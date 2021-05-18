Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Брайтон энд Хоув Альбион без побед над Манчестер Сити в последних 8 играх.

Брайтон энд Хоув Альбион получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Домашняя статистика Брайтон энд Хоув Альбион в сезоне 3-9-6

Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 14-3-1

Нил Маупай лучший бомбардир Брайтон энд Хоув Альбион с 8 голами. Илкай Гюндоган забил 12 раз за Манчестер Сити

Паскаль Гросс отдал больше всего передач в Брайтон энд Хоув Альбион с 7 передачами. Кевин Де Брeйне лучший распасовщик Манчестер Сити (10 передач)

Ив Биссума получил больше всего желтых карточек (7) в Брайтон энд Хоув Альбион. Фернандиньо получил 5 в Манчестер Сити.

Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 22 выездных матчей.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 19 матчей на выезде

Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первый тайм в 28% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 54% матчей.

Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 54%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Брайтон энд Хоув Альбион (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 5, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).

Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.2 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3 гола против команды Брайтон энд Хоув Альбион (в среднем).

Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.07 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.08 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Сити - 3.2.

Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Сити - 1.8.

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Брайтон энд Хоув Альбион (4-0 дома и 5-0 на выезде)

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 5 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Сити не забивает в 2 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 9 встреч, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 23-3 в пользу команды Манчестер Сити

Вы знали, что Манчестер Сити забил 21% голов между минутами 16-30?