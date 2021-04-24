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Реал - Челси онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 27 апреля 2021, 22:00 - Estadio Alfredo Di Stefano . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
До начала
00 : 00 : 00
Челси
Лондон
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Реал
52%
Ничья
26%
Челси
23%
П1: 2.02 Х: 3.52 П2: 3.44
П1: 2.40 Х: 3.00 П2: 3.20
П1: 2.02 Х: 3.52 П2: 3.44
П1: 2.49 Х: 3.10 П2: 3.19
П1: 2.55 Х: 3.05 П2: 3.15
Интересные факты
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 17 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Реал Мадрид выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Реал Мадрид не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Челси не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 46% матчей, Челси выигрывает в 51% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Челси выигрывает в 51%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Челси.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Реал Мадрид забивает 2.07 гола, играя дома, а Челси забивает 1.65 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Реал Мадрид серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
24.04.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 23:00 Кадис 0 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Реал Н
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Барселона В
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.04.2021 - 22:00 Челси 0 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Кубок Англии 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Челси 1 - 0 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2020/2021
13.04.2021 - 22:00 Челси 0 - 1 Завершен Порту П
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Кристал Пэлас 1 - 4 Завершен Челси В
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Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Реал
52%
Ничья
26%
Челси
23%
П1: 2.02 Х: 3.52 П2: 3.44
П1: 2.40 Х: 3.00 П2: 3.20
П1: 2.02 Х: 3.52 П2: 3.44
П1: 2.49 Х: 3.10 П2: 3.19
П1: 2.55 Х: 3.05 П2: 3.15
Трансляция
Инфо
Невероятно, но Реал и Челси никогда не пересекались в Лиге Чемпионов! Единственный официальный матч между клубами был сыгран 28 августа 1998 года за Суперкубок УЕФА. Судьбу того поединка в пользу Аристократов решил единственный гол Густаво Пойета.
И сразу же обратимся к стартовым составам:
Реал: Куртуа - Милитао, Варан, Начо - Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело - Бензема, Винисиус Жуниор.
Челси: Менди - Рюдигер, Силва, Кристенсен - Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта - Маунт, Вернер, Пулишич.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию первого матча 1/2 финала Лиги Чемпионов между мадридским Реалом и лондонским Челси. Стартовый свисток на арене имени Альфредо ди Стефано прозвучит в 22:00 по Киеву.
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Последние матчи
Завершен 23:15 - Вчера Морейренсе Морейренсе 1 Порту Порту 1 Завершен 22:00 - Вчера Эйбар Эйбар 0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 Завершен 22:00 - Вчера Лестер Сити Лестер Сити 2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 Завершен 21:45 - Вчера Лацио Лацио 3 Милан Милан 0 Завершен 21:00 - Вчера Фамаликан Фамаликан 2 Тондела Тондела 2

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Анонс матча Реал - Челси 27.04.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 27.04.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Челси можно посмотреть 27.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Реал - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Бетис - 24.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 24.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

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