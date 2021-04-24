Реал - Челси онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.
Дата проведения матча: 27.04.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Бетис - 24.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 24.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.
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