Реал - Челси онлайн трансляция матча

Реал Мадрид не проигрывает в последних 17 играх.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Челси не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

Реал Мадрид выиграл 5 домашних матчей подряд.

Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Реал Мадрид не пропускает в 4 матчах подряд.

Челси не пропускает в 3 матчах подряд.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 46% матчей, Челси выигрывает в 51% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Челси выигрывает в 51%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Челси's.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Челси.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Реал Мадрид забивает 2.07 гола, играя дома, а Челси забивает 1.65 гола, играя на выезде (в среднем).

У команды Реал Мадрид серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.