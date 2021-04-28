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Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 04 мая 2021, 22:00 - Этихад . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Бьорн Кёйперс
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Пари Сен-Жермен
Париж
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
60%
Ничья
20%
Пари Сен-Жермен
20%
П1: 1.68 Х: 4.14 П2: 4.30
П1: 1.65 Х: 4.33 П2: 4.50
П1: 1.68 Х: 4.14 П2: 4.30
П1: 1.66 Х: 4.38 П2: 4.86
П1: 1.68 Х: 4.30 П2: 4.70
Интересные факты
  • Результат первой игры Пари Сен-Жермен - Манчестер Сити 1-2.
  • Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 10 матчей на выезде
  • Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 53% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 58% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 58%.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Пари Сен-Жермен's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Пари Сен-Жермен.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Пари Сен-Жермен.
  • Команда Пари Сен-Жермен выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Манчестер Сити.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Пари Сен-Жермен (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Манчестер Сити выиграла 2, команда Пари Сен-Жермен выиграла 0, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Манчестер Сити забивает 1.25 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 0.75 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Манчестер Сити забивает 2.52 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.59 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен - 2.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен - 0.75.
  • Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Личные встречи
Манчестер Сити
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2022
28.04.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 2 Завершен Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2015/2016
12.04.2016 - 21:45 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2015/2016
06.04.2016 - 21:45 Пари Сен-Жермен 2 - 2 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2022
28.04.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2020/2021
21.04.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Англии 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Челси 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
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Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
01.05.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 2 - 1 Завершен Ланс В
Лига Чемпионов 2022
28.04.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Франции 2020/2021
24.04.2021 - 18:00 Метц 1 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен В
Кубок Франции 2020/2021
21.04.2021 - 19:45 Пари Сен-Жермен 5 - 0 Завершен Анже В
Чемпионат Франции 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Пари Сен-Жермен 3 - 2 Завершен Сент-Этьен В
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
60%
Ничья
20%
Пари Сен-Жермен
20%
П1: 1.68 Х: 4.14 П2: 4.30
П1: 1.65 Х: 4.33 П2: 4.50
П1: 1.68 Х: 4.14 П2: 4.30
П1: 1.66 Х: 4.38 П2: 4.86
П1: 1.68 Х: 4.30 П2: 4.70
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Последние матчи
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Пари Сен-Жермен" 04.05.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 04.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 28.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 04.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Кристал Пэлас - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Ланс - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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