Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 04.05.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 28.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Кристал Пэлас - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Ланс - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".
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