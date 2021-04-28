Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Результат первой игры Пари Сен-Жермен - Манчестер Сити 1-2.

Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 10 матчей на выезде

Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 53% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 58% матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 58%.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Пари Сен-Жермен's.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Пари Сен-Жермен.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Пари Сен-Жермен.

Команда Пари Сен-Жермен выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Манчестер Сити.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Пари Сен-Жермен (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Манчестер Сити выиграла 2, команда Пари Сен-Жермен выиграла 0, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).

Манчестер Сити забивает 1.25 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 0.75 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Манчестер Сити забивает 2.52 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.59 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен - 2.

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен - 0.75.