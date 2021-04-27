Челси - Реал онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 05.05.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Челси в предыдущем футбольном матче 27.04.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команды Челси был сыгран против Фулхэм - 01.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Осасуна - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.
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