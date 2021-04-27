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Челси - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 05 мая 2021, 21:45 - Стэмфорд Бридж . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
12'
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Челси
37%
Ничья
29%
Реал
34%
П1: 2.24 Х: 3.63 П2: 3.24
П1: 2.25 Х: 3.30 П2: 3.25
П1: 2.24 Х: 3.63 П2: 3.24
П1: 2.24 Х: 3.63 П2: 3.24
П1: 2.33 Х: 3.30 П2: 3.30
Интересные факты
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 19 играх.
  • Челси не проигрывает в последних 5 играх.
  • Результат первой игры Реал Мадрид - Челси 1-1.
  • Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Челси выигрывает первый тайм в 51% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 45% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 45%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Челси.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Челси выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 2, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Челси забивает 1.33 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.33 гола против команды Челси (в среднем).
  • Челси забивает 1.9 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Реал Мадрид - 3.67.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Реал Мадрид - 2.67.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Челси
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
27.04.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Челси 2 - 0 Завершен Фулхэм В
Лига Чемпионов 2020/2021
27.04.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.04.2021 - 22:00 Челси 0 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Кубок Англии 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Челси 1 - 0 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Осасуна В
Лига Чемпионов 2020/2021
27.04.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Испании 2020/2021
24.04.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 23:00 Кадис 0 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Реал Н
Показать больше
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Челси
37%
Ничья
29%
Реал
34%
П1: 2.24 Х: 3.63 П2: 3.24
П1: 2.25 Х: 3.30 П2: 3.25
П1: 2.24 Х: 3.63 П2: 3.24
П1: 2.24 Х: 3.63 П2: 3.24
П1: 2.33 Х: 3.30 П2: 3.30
Live Zone
Трансляция
"Челси", стартовый состав: Менди — Рюдигер, Кристенсен, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Чиллуэлл - Жоржиньо, Канте — Маунт, Хаверц — Вернер. Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Абрахам, Пулишич, Зума, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Джеймс, Эмерсон.
"Реал", стартовый состав: Куртуа — Менди, Рамос, Милитао, Начо — Модрич, Каземиро, Кроос, Азар, Винисиус — Бензема. Запасные: Лунин, Альтубе, Марсело, Асенсио, Вальверде, Одриосола, Иско, Мариано, Аррибас, Родриго, Бланко, Гутьеррес.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов: "Челси" - "Реал". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Челси - Реал 05.05.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 05.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Челси в предыдущем футбольном матче 27.04.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Реал можно посмотреть 05.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Челси - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Фулхэм - 01.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Осасуна - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Челси - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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