Пари Сен-Жермен - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2022, матч пройдет на стадионе Парк-де-Пренс.
Дата проведения матча: 28.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 12.04.2016 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Метц - 24.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Тоттенхэм" - 25.04.2021, в рамках турнира Кубок английской лиги 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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