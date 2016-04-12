Пари Сен-Жермен - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 19 выездных матчей.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 16 матчей на выезде

Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 56% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 55% матчей.

Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 55%.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Пари Сен-Жермен.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Пари Сен-Жермен (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 1, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).

Пари Сен-Жермен забивает 0.67 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).

Пари Сен-Жермен забивает 2.23 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити - 1.67.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити - 0.67.