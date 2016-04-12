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Пари Сен-Жермен - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 28 апреля 2021, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
1 - 0
Обновить
59'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
15' Маркиньос 31' Жоао Кансело
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
35%
Ничья
24%
Манчестер Сити
41%
П1: 1.66 Х: 3.70 П2: 6.21
П1: 1.67 Х: 3.60 П2: 4.75
П1: 1.66 Х: 3.70 П2: 6.21
П1: 1.63 Х: 3.52 П2: 7.40
П1: 1.66 Х: 3.50 П2: 6.00
Интересные факты
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 19 выездных матчей.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 16 матчей на выезде
  • Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 56% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 55% матчей.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 55%.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Пари Сен-Жермен.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Пари Сен-Жермен (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 1, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Пари Сен-Жермен забивает 0.67 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.23 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити - 1.67.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити - 0.67.
  • Манчестер Сити пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2015/2016
12.04.2016 - 21:45 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2015/2016
06.04.2016 - 21:45 Пари Сен-Жермен 2 - 2 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
24.04.2021 - 18:00 Метц 1 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен В
Кубок Франции 2020/2021
21.04.2021 - 19:45 Пари Сен-Жермен 5 - 0 Завершен Анже В
Чемпионат Франции 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Пари Сен-Жермен 3 - 2 Завершен Сент-Этьен В
Лига Чемпионов 2020/2021
13.04.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 0 - 1 Завершен Бавария П
Чемпионат Франции 2020/2021
10.04.2021 - 18:00 Страсбур 1 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2020/2021
21.04.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Англии 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Челси 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Боруссия 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Лидс Юнайтед П
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Главные события
31'
Жоао Кансело
ГООЛ! Маркиньос
15'
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
35%
Ничья
24%
Манчестер Сити
41%
П1: 1.66 Х: 3.70 П2: 6.21
П1: 1.67 Х: 3.60 П2: 4.75
П1: 1.66 Х: 3.70 П2: 6.21
П1: 1.63 Х: 3.52 П2: 7.40
П1: 1.66 Х: 3.50 П2: 6.00
Составы команд
1
Кейлор Навас
25
Митчел Баккер
3
Кимпембе, Преснель
5
Маркиньос
24
Алессандро Флоренци
8
Леандро Паредес
27
Гуейе, Идрисса
10
Неймар
6
Марко Верратти
11
Анхель Ди Мария
10
Килиан Мбаппе
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
4
Рубен Диаш
27
Жоао Кансело
21
Илкай Гюндоган
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
26
Махрез, Рияд
20
Силва, Бернардо
47
Филип Фоден
Стартовый состав
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 8
    Леандро Паредес
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 25
    Митчел Баккер
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
    15
  • 24
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
    31
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 20
    Лейвин Курзава
    Защитник
  • 19
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 16
    Серхио Рико Гонсалес
    Вратарь
  • 15
    Данилу
  • 12
    Рафинья
    Защитник
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 4
    Тило Керер
    Защитник
  • 31
    Колин Дагба
  • 50
    Эрик Гарсия
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 85
    Trafford, James
    Вратарь
Тренеры
  • Маурисио Почеттино
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
44%
Владение мячом
56%
4
Удары в створ
2
7
Штрафные
7
6
Фолы
7
2
Сейвы
3
6
Удары мимо
2
6
Угловые
2
3
Блокировано ударов
ЖК
1
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
54'
Навас забрав навіс від Канселу (Ман Сіті) до рук.
51'
Діас (Ман Сіті) невдало перевів м'яч на правий фланг атаки.
47'
Баккер (ПСЖ) головою виніс навіс від Де Брюйне зі стандарту.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Инфо
"ПСЖ" виграв усі попередні вісім матчів ЛЧ, у яких забив Маркіньюш.
Перший тайм імені оборони Парижа. Підопічні Почеттіно зробили акцент на грі у захисті, даючи мало шансів супернику. Не зважаючи на це, "Ман Сіті" намагається побудувати гру в пас і постійно пресингувати (другий пункт "ПСЖ" робить менш активно). А от біля воріт "Ман Сіті" набагато веселіше. Окрім забитого голу господарі мали ще кілька можливостей. Неймар знову відчуває себе як риба у воді, щоправда більше активності від нього у центрі поля, він продовжує збирати на собі фоли. Мбаппе першу половину зустрічі провів на сухому пайку.
Свисток
Перерва у поєдинку!
45'
Инфо
До першого тайму було компенсовано одну хвилину.
45'
Офсайд
Неймар (ПСЖ) затримався за лінією останнього захисника.
42'
Опасный момент
Кейлор! Парижани втратили м'яч поблизу своїх воріт, Сілва віддав на Фодена, а удар Філа потягнув Навас. У потрібному місці у потрібний час.
41'
І одразу Неймар в моменті. Бразилець впав у карній зоні "містян", але суддя не вказав "на точку".
40'
Бразилець підвівся і продовжить гру.
39'
Неймар (ПСЖ) зараз лежить на полі і тримається за лікоть після невдалого приземлення.
39'
Уголовой
Навіс Де Брюйне (Ман Сіті) від кутового прапорця кулаками вибив Навас.
38'
"Ман Сіті" намагається побудувати позиційну атаку, але поки пас заради пасу.
Инфо
9:2 статистика за ударами на даний момент.
33'
Флоренці (ПСЖ) чудово забіг правим частиною штрафного майданчика, але простріл італійця перервав Діас.
32'
Навас (ПСЖ) помилився у передачі, після чого Фоден навісив на Мареза, удар якого винесли захисники господарів.
31'
Желтая карточка
Канселу (Ман Сіті) збив Мбаппе, зірвавши контратаку парижан, за що і отримав попередження.
30'
Навас забрав до рук навіс Де Брйюне (Ман Сіті) зі стандарту з правого флангу.
28'
Опасный момент
Паредес (ПСЖ) виборов у Діаса шанс пробити після подачі від кутового, але його удар трохи не поцілив у ліву дев'ятку.
27'
Уголовой
Подача Ді Марії (ПСЖ) від кутового прапорця тепер уже була винесена Едерсоном.
24'
Навіс від Неймара не дійшов до Мбаппе.
24'
Де Брюйне (Ман Сіті) збив Неймара у центрі поля. Бразилець починає на собі збирати фоли.
21'
Бернарду Сілва (Ман Сіті) дограв до останнього і зумів пробити після навісної передачі від Канселу у правий ближній кут воріт, але Навас перевів м'яч на кутовий.
18'
Навіс від Вокера (Ман Сіті) не знайшла адресата у голубій футболці.
Инфо
Уже третій гол для Маркіньюша у цьому сезоні Ліги Чемпіонів. Востаннє він забивав у першому матчі протистояння 1/4 фіналу ЛЧ проти "Баварії". До речі, він у тому поєдинку травмувався і пропустив п'ять ігор, лише сьогодні повернувшись в склад "ПСЖ". Лідер!
15'
Гоооол!!!
ГООЛ! Передачу Ді Марії від кутового прапорця замкнув Маркіньюш! Капітан "ПСЖ" повернувся!
13'
Опасный момент
Неймар з меж штрафного майданчика сильно пробив, але Едерсон перевів м'яч на кутовий.
Инфо
В останній трьох поспіль матчах "ПСЖ" в ЛЧ саме Неймар першим пробивав у площину воріт у складі парижан.
8'
Діаш (Ман Сіті) головою перервав вертикальний верховий пас на Мбаппе.
8'
Родрі (Ман Сіті) довгою передачею знайшов лише Наваса.
4'
Марез (Ман Сіті) намагався розрізати оборону передачею на Де Брюйне, але Маркіньюш випередив бельгійця.
2'
Едерсон (Ман Сіті) парирував удар Неймара з меж карної зони.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
До цього "ПСЖ" грав в 1/2 фіналу ЛЧ двічі, а "Ман Сіті" - одного разу. Цікаво, що парижани стали першою французькою командою з моменту реформування Ліги Чемпіонів (1992), котра зіграє в другому півфіналі поспіль.
"Парі Сен-Жермен": Навас - Флоренці, Маркіньюш, Кімпембе, Баккер - Гує, Верратті, Паредес - Ді Марія, Мбаппе, Неймар.
Запасні господарів: Ріко, Дагба, Данілу, Діалло, Дракслер, Еррера, Ікарді, Керер, Кін, Курзава, Рафінья, Сарабія.
"Манчестер Сіті": Едерсон - Вокер, Стоунс, Діас, Канселу - Гюндоган, Родрі, Де Брюйне - Марез, Б. Сілва, Фоден.
Запасні гостей: Стеффен, Траффорд, Агуеро, Зінченко, Агуеро, Аке, Жезус, Гарсія, Лапорт, Менді, Стерлінг, Торрес, Фернандіньо.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Вітаємо всіх любителів Ліги Чемпіонів! UA-Футбол проведе для Вас текстову пряму трансляцію першого матчу 1/2 фіналу ЛЧ між французьким "Парі Сен-Жермен" та англійським "Манчестер Сіті".
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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити" 28.04.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2022, матч пройдет на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 28.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 12.04.2016 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 28.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Метц - 24.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Тоттенхэм" - 25.04.2021, в рамках турнира Кубок английской лиги 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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