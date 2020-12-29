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Вильярреал - Севилья онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 16 мая 2021, 19:30 - Эстадио де ла Серамика . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
2 - 0
Обновить
58'
Севилья
Севилья
Ход матча
29' Диего Карлос 34' Карлос Бакка
47' Карлос Бакка
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
25%
Ничья
38%
Севилья
38%
П1: 1.12 Х: 11.00 П2: 23.00
П1: 1.44 Х: 3.40 П2: 7.50
П1: 1.12 Х: 11.00 П2: 23.00
П1: 1.09 Х: 10.00 П2: 23.00
П1: 2.15 Х: 3.70 П2: 3.30
Интересные факты
  • Жерар Морено лучший бомбардир Вильярреал с 22 голами. Юссеф Эн-Нэсури забил 18 раз за Cевилья
  • Ману Тригерос отдал больше всего передач в Вильярреал с 6 передачами. Хесус Навас лучший распасовщик Cевилья (6 передач)
  • Альфонсо Педраса получил больше всего желтых карточек (8) в Вильярреал. Диего Карлос получил 9 в Cевилья.
  • Cевилья не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Вильярреал иCевилья, когда Вильярреал играет дома, 0- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Вильярреал и Cевилья 0-2. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 48% матчей, Cевилья выигрывает в 30% матчей.
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Cевилья выигрывает в 30%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Недавнее выступление команды Cевилья в "Ла Лига" лучше, чем у команды Вильярреал.
  • Команда Вильярреал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.
  • Команда Cевилья выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Вильярреал.
  • Команда Вильярреал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Вильярреал выиграла 2, команда Cевилья выиграла 1, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Cевилья.
  • В их последнюю встречу команда Cевилья победила в 2 гол(а).
  • Вильярреал забивает 1.4 гола за матч против команды Cевилья, а Cевилья забивает 1 гола против команды Вильярреал (в среднем).
  • Вильярреал забивает 1.77 гола, играя дома, а Cевилья забивает 1.47 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Cевилья - 2.4.
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Cевилья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Cевилья - 1.4.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Вы знали, что Вильярреал забил 26% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • За последние 23 встреч когда команда Вильярреал играла дома, команда Вильярреал выиграла 7 раз, 8 сыграла в ничью и 8 победы команды Cевилья. Разница голов 33-32 в пользу команды Cевилья.
  • Игры прошлого года: 2-2 (Вильярреал дома) и 1-2 (Cевилья дома).
  • Вильярреал не забивает в 2 из их 18 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Cевилья не забивает в 2 из их 18 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 47 встреч, команда Вильярреал выиграла 11 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Cевилья выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 70-51 в пользу команды Cевилья
  • Вы знали, что Вильярреал забил 27% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Cевилья забил 29% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Вильярреал
4
Побед
18
Игр
8
Побед
Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
29.12.2020 - 18:00 Севилья 2 - 0 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
22.06.2020 - 20:15 Вильярреал 2 - 2 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2019/2020
15.12.2019 - 19:15 Севилья 1 - 2 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2018
17.02.2019 - 19:15 Вильярреал 3 - 0 Завершен Севилья
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2020/2021
13.05.2021 - 20:00 Вальядолид 0 - 2 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 19:30 Вильярреал 2 - 4 Завершен Сельта П
Лига Европы 2020/2021
06.05.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
02.05.2021 - 17:15 Вильярреал 1 - 0 Завершен Хетафе В
Лига Европы 2020/2021
29.04.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Арсенал В
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Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
12.05.2021 - 20:00 Севилья 1 - 0 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 2 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2020/2021
03.05.2021 - 22:00 Севилья 0 - 1 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 19:30 Севилья 2 - 1 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 20:00 Леванте 0 - 1 Завершен Севилья В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Карлос Бакка
47'
ГООЛ! Карлос Бакка
34'
29'
Диего Карлос
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
25%
Ничья
38%
Севилья
38%
П1: 1.12 Х: 11.00 П2: 23.00
П1: 1.44 Х: 3.40 П2: 7.50
П1: 1.12 Х: 11.00 П2: 23.00
П1: 1.09 Х: 10.00 П2: 23.00
П1: 2.15 Х: 3.70 П2: 3.30
Составы команд
1
Серхио Асенхо
18
Альберто Морено
6
Мори, Фунес Рамиро
4
Пау Торрес
3
Рауль Альбиоль
23
Гомес, Мои
5
Даниэль Парехо
14
Мануэль Тригерос
30
Pino, Yeremi
9
Карлос Бакка
9
Жерар Морено
13
Яссин Буну
16
Хесус Навас
12
Жюль Кунде
20
Диего Карлос
19
Акуна, Маркос
10
Иван Ракитич
25
Фернандо
24
Гомез, Алехандро
7
Сусо
19
Люк де Йонг
18
Окампос, Лукаш
Стартовый состав
  • 9
    Карлос Бакка
    Нападающий
    47 34
  • 9
    Жерар Морено
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 30
    Pino, Yeremi
    Нападающий
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 6
    Мори, Фунес Рамиро
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 7
    Сусо
    Нападающий
  • 19
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 18
    Окампос, Лукаш
    Полузащитник
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 25
    Фернандо
    Полузащитник
  • 24
    Гомез, Алехандро
    Нападающий
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 12
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 20
    Диего Карлос
    Нападающий
    29
  • 19
    Акуна, Маркос
    Защитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Heiniker
  • 32
    Rodriguez, Alejandro Baena
    Полузащитник
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 21
    Коста Хауме
    Защитник
  • 20
    Рубен Пена
  • 19
    Кукелин, Франсис
    Полузащитник
  • 17
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 15
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 12
    Даниэль Раба
    Нападающий
  • 34
    Фернандо Ниньо Родригез
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 18
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 17
    Алейкс Видаль
    Полузащитник
  • 19
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
  • 14
    Оскар
    Полузащитник
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 8
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 4
    Карим Рекик
    Защитник
  • 3
    Гомез, Серхи
    Защитник
  • 39
    Диас, Хавьер
    Вратарь
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 22
    Васкез, Франко
    Полузащитник
Тренеры
  • Унаи Эмери
  • Хулен Лопетеги
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
4
Удары мимо
9
3
Удары в створ
5
2
Угловые
5
Блокировано ударов
2
4
Сейвы
4
Штрафные
7
6
Фолы
1
1
Офсайды
3
ЖК
2
КК
1
Live Zone
Трансляция
47'
Гоооол!!!
Бакка сразу же оформляет дубль! Колумбиец вышел один на один с вратарем, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Всего один удар в створ нанесли футболисты Вильярреала в первом тайме – и он стал голевым! Севилья давно наиграла на забитый мяч, но Асенхо безупречен на последнем рубеже. Посмотрим, что произойдет после перерыва. Пока же счет не по игре.
45+2'
Свисток
Первый тайм завершен! Вильярреал минимально обыгрывает Севилью.
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму две минуты.
43'
Мори неточно пробил с дальней дистанции. Можно было выбрать и другой вариант развития атаки…
38'
Опасный момент
Позиционная атака Севильи закончилась неудачным дальним ударом Сусо. Впрочем, угловой испанец все-таки заработал, после подачи которого Асенхо потащил удар головой Де Йонга!
Инфо
Карлос Бакка забил 3-й гол в текущем розыгрыше Примеры. Всего 34-летний колумбиец в сезоне 2020-2021 отметился шестью точными ударами.
34'
Гоооол!!!
1:0! Вильярреал неожиданно выходит вперед! Бакка головой метров с 11-ти по идеальной траектории замкнул подачу Парехо с углового.
29'
Желтая карточка
Диего Карлос возле углового флага снес футболиста Вильярреала. Заслуженная желтая.
28'
Боно выручил Севилью после удара Херарда Морено. Вот и Вильярреал отметился чем-то острым у чужих ворот.
Инфо
Тем временем Реал Сосьедад уже трижды забил в ворота Вальядолида. Пятое место отдаляется от Вильярреала…
23'
Боно не очень уверено сыграл на выходе после подачи углового – повезло вратарю Севильи, что до акцентированного удара головой дело так и не дошло.
19'
Вильярреалу удалось успокоить игру. Надолго ли?
17'
Опасный момент
Де Йонг замыкал навес с правого фланга – мяч пролетел в считанных сантиметрах от перекладины! Как же мощно включилась Севилья!
15'
Опасный момент
Окампос бил в ближний угол после передачи Сусо – вратарь Вильярреал снова в прыжке перевел мяч на угловой.
12'
К 12-й минуте у Севильи уже 8 ударов и 70% владения мячом!
6'
Асенхо перевел на угловой удар Сусо. Первый опасный момент в матче.
4'
Бакка упал в штрафной Вильярреала – судья криминала в действиях защиты Севильи в этом моменте не увидел.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Вильярреал: Асенхо – Альбиоль, Бакка, Гомес, Морено А., Морено Х., Мори, Парехо, Пино, Торрес, Тригерос.
Севилья: Боно – Акуна, Гомес, Де Йонг, Диего Карлос, Кунде, Навас, Окампос, Ракитич, Сусо, Фернандо.
Инфо
Как обстоят дела в турнирной таблице? Севилья за два тура до конца сезоне уже обеспечила себе место в Лиге Чемпионов, но андалусийцы все еще сохраняют шансы даже на серебро. Вильярреал идет 7-м и конкурирует с Реал Сосьедадом и Бетисом за зону Лиги Европы, хотя всем очевидно, что все мысли Желтой Субмарины сейчас связаны с Гданьском, где через 10 дней испанцы будут биться с Ман Юнайтед и за победу в Лиге Европы, и за билет в групповой этап Лиги Чемпионов.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 37-го тура испанской Примеры между Вильярреалом и Севильей. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
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Комментарии(1)
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dazo64
16.05.2021 в 20:37
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Анонс матча Вильярреал - "Севилья" 16.05.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 16.05.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Севилья" (Севилья):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Севилья", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение "Севилья" и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 29.12.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Хулен Лопетеги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - "Севилья" можно посмотреть 16.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - "Севилья", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против Вальядолид - 13.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший поединок команды "Севилья" был сыгран против "Валенсия" - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".

Следите за результатами матча Вильярреал - "Севилья" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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