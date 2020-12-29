Вильярреал - Севилья онлайн трансляция матча

Анонс матча Вильярреал - "Севилья" 16.05.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 16.05.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Севилья" (Севилья):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Севилья", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение "Севилья" и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 29.12.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Хулен Лопетеги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)

Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923

Страна: Испания

Тренер: Хавьер Кальеха



Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против Вальядолид - 13.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Вильярреал.

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)

Год основания "Севилья" (Севилья): 1905

Страна: Испания

Тренер: Хулен Лопетеги



Прошедший поединок команды "Севилья" был сыгран против "Валенсия" - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".

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