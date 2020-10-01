Барселона - Сельта онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Сельта (Виго) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Камп Ноу.
Дата проведения матча: 16.05.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой Сельта (Виго):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Сельта осталась с поражением. Столкновение Сельта и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 01.10.2020 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Coudet, Eduardo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде
Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Леванте - 11.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Оскар Гарсия
Предыдущий поединок команды Сельта был сыгран против Хетафе - 12.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Сельта.
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