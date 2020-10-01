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Барселона - Сельта онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 16 мая 2021, 19:30 - Камп Ноу . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
1 - 1
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58'
Сельта
Виго
Ход матча
28' Лионель Месси 38' Санти Мина
46' Gonzalez, Pedro Вышел: Puig, Riqui 51' Dominguez, Carlos
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
20%
Сельта
40%
П1: 1.39 Х: 4.13 П2: 14.60
П1: 1.25 Х: 4.75 П2: 15.00
П1: 1.39 Х: 4.13 П2: 14.60
П1: 1.39 Х: 4.13 П2: 14.60
П1: 1.22 Х: 7.30 П2: 12.50
Интересные факты
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Сельта де Виго в последних 6 встречах.
  • Домашняя статистика Барселона в сезоне 11-5-2
  • Выездная статистика Сельта де Виго в сезоне 4-8-6
  • Лионель Месси лучший бомбардир Барселона с 29 голами. Яго Аспас забил 13 раз за Сельта де Виго
  • Лионель Месси отдал больше всего передач в Барселона с 8 передачами. Яго Аспас лучший распасовщик Сельта де Виго (11 передач)
  • Жорди Альба получил больше всего желтых карточек (9) в Барселона. Ренато Тапиа получил 11 в Сельта де Виго.
  • Год назад, Сельта де Виго была на 16 месте в таблице с 36 очками. Сейчас они на 8 месте с 50 очками.
  • Сельта де Виго имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иСельта де Виго, когда Барселона играет дома, 2- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Сельта де Виго 2-2. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 52% матчей, Сельта де Виго выигрывает в 32% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Сельта де Виго выигрывает в 32%.
  • Сельта де Виго's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Недавнее выступление команды Сельта де Виго в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Сельта де Виго.
  • Команда Сельта де Виго выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Сельта де Виго (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 3, команда Сельта де Виго выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).
  • Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Сельта де Виго, а Сельта де Виго забивает 1 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона забивает 2.21 гола, играя дома, а Сельта де Виго забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Сельта де Виго - 3.2.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Сельта де Виго лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сельта де Виго% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Сельта де Виго проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сельта де Виго% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Сельта де Виго - 1.4.
  • Сельта де Виго выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • Сельта де Виго забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 22 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 1 победы команды Сельта де Виго. Разница голов 54-20 в пользу команды Барселона.
  • Последняя гостевая победа Сельта де Виго над Барселона была в 2014
  • Игры прошлого года: 4-1 (Барселона дома) и 2-2 (Сельта де Виго дома).
  • Барселона не забивает в 1 из их 18 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Сельта де Виго не забивает в 6 из их 18 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 45 встреч, команда Барселона выиграла 23 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Сельта де Виго выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 94-54 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Сельта де Виго забил 29% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Барселона
10
Побед
20
Игр
4
Побед
Сельта
Чемпионат Испании 2019/2020
01.10.2020 - 22:15 Сельта 0 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
27.06.2020 - 18:00 Сельта 2 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
09.11.2019 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Сельта
Чемпионат Испании 2019/2020
09.11.2019 - 21:45 Барселона 4 - 1 Завершен Сельта
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
11.05.2021 - 23:00 Леванте 3 - 3 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 17:15 Барселона 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
02.05.2021 - 22:00 Валенсия 2 - 3 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
29.04.2021 - 20:00 Барселона 1 - 2 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 17:15 Вильярреал 1 - 2 Завершен Барселона В
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Последние матчи - Сельта
Чемпионат Испании 2020/2021
12.05.2021 - 21:00 Сельта 1 - 0 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 19:30 Вильярреал 2 - 4 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2020/2021
30.04.2021 - 22:00 Сельта 2 - 0 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 19:30 Сельта 2 - 1 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 2 - 1 Завершен Сельта П
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Главные события
51'
Dominguez, Carlos
Gonzalez, Pedro
Вышел: Puig, Riqui
46'
38'
Санти Мина ГООЛ!
ГООЛ! Лионель Месси
28'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
20%
Сельта
40%
П1: 1.39 Х: 4.13 П2: 14.60
П1: 1.25 Х: 4.75 П2: 15.00
П1: 1.39 Х: 4.13 П2: 14.60
П1: 1.39 Х: 4.13 П2: 14.60
П1: 1.22 Х: 7.30 П2: 12.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
    28
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 20
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
    46
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 10
    Яго Аспас
    Нападающий
  • 22
    Санти Мина
    38
  • 8
    Белтран, Фран
    Полузащитник
  • 23
    Браис Мендес
  • 18
    Суарез, Денис
    Полузащитник
  • 9
    Нолито
    Полузащитник
  • 20
    Васкес, Кевин
    Защитник
  • 11
    Нестор Араухо
    Защитник
  • 40
    Dominguez, Carlos
    Защитник
    51
  • 19
    Мартин Аарон
  • 1
    Иван Вильяр
    Вратарь
  • 18
    Джозеф Айду
    Защитник
Запасные игроки
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 19
    Fernandes, Matheus
    Полузащитник
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 20
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 10
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 27
    Baeza, Miguel
    Полузащитник
  • 44
    Sotelo, Hugo
    Полузащитник
  • 17
    Давид Хунка
    Защитник
  • 21
    Аугусто Солари
    Полузащитник
  • 41
    Sequeira, Patrick
    Вратарь
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Coudet, Eduardo
Статистика матча
59%
Владение мячом
41%
4
Угловые
7
Удары мимо
2
Удары в створ
1
2
Блокировано ударов
Сейвы
2
10
Штрафные
5
5
Фолы
10
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
53'
Мессі неточно навісив м'яч зі стандарту.
51'
Желтая карточка
Домінгес (Сельта) збив Дембеле при контратаці господарів.
47'
Вільяр кулаками виніс подачу Мессі зі стандарту з правого флангу.
46'
Замена
Пуч вийшов замість Педрі (Барселона).
Свисток
Другий тайм розпочався!
64% проти 36% володіння м'ячем - не кричуща перевага каталонців, проте основну атакуючу роботу ведуть саме підопічні Кумана. Всі наступальні дії "Барса" змогла втілити лише в один гол, а от для такої ж кількості точних ударів "Сельті" вистачило однієї контратаки. Господарі погано виглядають в завершальній частині поля, практично не маючи дотиків у штрафному майданчику гостей. Зовсім не чемпіонська гра.
Свисток
Рефері нічого не компенмував до першого тайму. перерва у матчі.
43'
Знову "Барса" насіла на суперника, але остання оборонна гостей лінія витримує натиск.
42'
Мессі знову прибрав двох гравців на підступах до штрафного майданчика, і знову його удар був заблокований.
38'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Санті Міна отримав пас від Яго Аспаса перед лінією штрафного майданчика і одразу несподівано пробив у лівий нижній кут, заставши на протиході тер Штегена.
34'
"Сельта" проривалася правим флангом, проте захисники господарів все нівелювали.
32'
Мессі трішки не вистачило, щоб дотягнутися до проникаючої передачі від Педрі. Лео міг сам опинитися перед воротами.
Инфо
Забитий гол Лео Мессі став 30-м у поточному чемпіонаті. Для Бускетса ж це п'ятий асист.
30'
Домінгес (Сельта) перервав простріл Альби на Моріба.
Инфо
На даний момент "Барселона" зрівнялася за очками з "Реалом", проте досі поступається двома пунктами "Атлетіко".
28'
Гоооол!!!
Незвичний гол від каталонців! Бускетс вирізав філігранну подачу на Лео Мессі, а аргентинець головою пробив у протихід воротарю!
26'
"Сельта" вибігла в контратаку, але пас на Міну зупинив Піке.
26'
Грізманн (Барселона) випрошував стандарт на лінії штрафного майданчика гостей за гр рукою, проте арбітр лише розвів руками.
22'
"Барселона" іде у постійний наступ, проте клуб із Віго героїчно відбивається.
19'
Опасный момент
Мессі пробив з лету з гострого кута, але перестарався з ударом: вище воріт.
17'
Мессі з-за меж штрафного майданчика бив на виконання у ліву дев'ятку, проте пробив вище.
15'
Дембеле (Барселона) прорвався до штрафного майданчика, але пробив прямо у голкіпера.
11'
Дембеле (Барселона) міг прострілити в центр на трьох вільних партнерів, але трохи не дотягнувся до м'яча.
10'
Мессі розрізною передачею вивів Грізманна сам на сам, проте голкіпер суперника парирував удар. Щопрвда, у француза було положення "поза грою".
10'
Мессі прибрав двох гравців і з пробив з носка, проте захисники заблокували постріл.
7'
Педрі (Барселона) після розіграшу кутовго дуже точно пробив з неробочої лінії.
6'
Поки гравці "Сельти" вибудували оборонну лінію, яку намагаються позиційно пройти гравці "Барселони".
3'
Захисники гостей винесли простріл Альби.
Свисток
Матч розпочався!
На даний момент "Барселона" посідає третє місце у Ла Лізі, поступаючись лідеру "Атлетіко" чотирма очками за два тури до фінішу.
Инфо
Ознайомтеся зі стартовим складом команд:
"Барселона": тер Штеген - Р. Араухо, Піке, Лангле - Бускетс - Дембеле, Моріба, Педрі, Альба - Грізманн, Мессі.
"Сельта": Вільяр - Васкес, Айду, Н. Араухо, Каріколь - Бельтран - Мендес, Суарес, Ноліто - Аспас, Міна.
Вітаємо всіх любителів Ла Ліги! UA-Футбол проведе для Вас пряму текстову трансляцію матчу 37-го туру чемпіонату Іспанії між "Барселоною" та "Сельтою".
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Комментарии(1)
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dazo64
16.05.2021 в 20:37
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Анонс матча "Барселона" - Сельта 16.05.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Сельта (Виго) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 16.05.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой Сельта (Виго):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Сельта осталась с поражением. Столкновение Сельта и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 01.10.2020 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Coudet, Eduardo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Сельта можно посмотреть 16.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Сельта, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Леванте - 11.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Оскар Гарсия

Предыдущий поединок команды Сельта был сыгран против Хетафе - 12.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Сельта.

Следите за результатами матча "Барселона" - Сельта онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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