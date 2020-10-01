Барселона - Сельта онлайн трансляция матча

В домашних матчах Барселона не проигрывает Сельта де Виго в последних 6 встречах.

Домашняя статистика Барселона в сезоне 11-5-2

Выездная статистика Сельта де Виго в сезоне 4-8-6

Лионель Месси лучший бомбардир Барселона с 29 голами. Яго Аспас забил 13 раз за Сельта де Виго

Лионель Месси отдал больше всего передач в Барселона с 8 передачами. Яго Аспас лучший распасовщик Сельта де Виго (11 передач)

Жорди Альба получил больше всего желтых карточек (9) в Барселона. Ренато Тапиа получил 11 в Сельта де Виго.

Год назад, Сельта де Виго была на 16 месте в таблице с 36 очками. Сейчас они на 8 месте с 50 очками.

Сельта де Виго имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Барселона иСельта де Виго, когда Барселона играет дома, 2- 2. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Барселона и Сельта де Виго 2-2. 7 игры закончились с этим результатом.

Барселона выигрывает первый тайм в 52% матчей, Сельта де Виго выигрывает в 32% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Сельта де Виго выигрывает в 32%.

Сельта де Виго's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Недавнее выступление команды Сельта де Виго в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Сельта де Виго.

Команда Сельта де Виго выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Сельта де Виго (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 3, команда Сельта де Виго выиграла 1, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).

Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Сельта де Виго, а Сельта де Виго забивает 1 гола против команды Барселона (в среднем).

Барселона забивает 2.21 гола, играя дома, а Сельта де Виго забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Сельта де Виго - 3.2.

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Сельта де Виго лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сельта де Виго% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Сельта де Виго проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сельта де Виго% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Сельта де Виго - 1.4.

Сельта де Виго выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.

Сельта де Виго забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

За последние 22 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 1 победы команды Сельта де Виго. Разница голов 54-20 в пользу команды Барселона.

Последняя гостевая победа Сельта де Виго над Барселона была в 2014

Игры прошлого года: 4-1 (Барселона дома) и 2-2 (Сельта де Виго дома).

Барселона не забивает в 1 из их 18 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Сельта де Виго не забивает в 6 из их 18 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 45 встреч, команда Барселона выиграла 23 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Сельта де Виго выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 94-54 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 31-45?