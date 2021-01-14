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Атлетик - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 16 мая 2021, 19:30 - Сан-Мамес . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Атлетик
Бильбао
0 - 0
Обновить
58'
Реал
Мадрид
Ход матча
14' Алехандро Беренгер
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 6.08 Х: 3.19 П2: 1.81
П1: 6.00 Х: 3.20 П2: 1.80
П1: 6.08 Х: 3.19 П2: 1.81
П1: 7.20 Х: 2.84 П2: 1.85
П1: 5.40 Х: 4.20 П2: 1.63
Интересные факты
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 11-6-1
  • Алехандро Беренгер лучший бомбардир Атлетик Бильбао с 8 голами. Карим Бензема забил 22 раз за Реал Мадрид
  • Иньяки Уильямс отдал больше всего передач в Атлетик Бильбао с 7 передачами. Тони Кроос лучший распасовщик Реал Мадрид (10 передач)
  • Атлетик Бильбао не проигрывает в последних 5 играх.
  • Наиболее популярный результат в играх между Атлетик Бильбао иРеал Мадрид, когда Атлетик Бильбао играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Атлетик Бильбао выигрывает первый тайм в 31% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 44% матчей.
  • Атлетик Бильбао выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 44%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Атлетик Бильбао's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетик Бильбао.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетик Бильбао.
  • Команда Атлетик Бильбао выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетик Бильбао выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетик Бильбао.
  • В их последнюю встречу команда Атлетик Бильбао победила в 1 гол(а).
  • Атлетик Бильбао забивает 0.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Атлетик Бильбао (в среднем).
  • Атлетик Бильбао забивает 1.38 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетик Бильбао и Реал Мадрид - 2.2.
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетик Бильбао и Реал Мадрид - 0.6.
  • Последняя домашняя победа Атлетик Бильбао над Реал Мадрид была в 2015
  • За последние 28 встреч когда команда Атлетик Бильбао играла дома, команда Атлетик Бильбао выиграла 8 раз, 7 сыграла в ничью и 13 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 47-28 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Игры прошлого года: 0-1 (Атлетик Бильбао дома) и 0-0 (Реал Мадрид дома).
  • Атлетик Бильбао не забивает в 4 из их 18 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 3 из их 18 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 58 встреч, команда Атлетик Бильбао выиграла 12 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 36 раз. Разница забитых и пропущенных голов 126-53 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Атлетик Бильбао забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 27% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Атлетик
2
Побед
20
Игр
13
Побед
Реал
Суперкубок Испании 2020/2021
14.01.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
15.12.2020 - 23:00 Реал 3 - 1 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2019/2020
05.07.2020 - 15:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
22.12.2019 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Атлетик
Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
12.05.2021 - 21:00 Уэска 1 - 0 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 2 Завершен Осасуна Н
Чемпионат Испании 2020/2021
03.05.2021 - 22:00 Севилья 0 - 1 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2020/2021
28.04.2021 - 20:00 Атлетик 2 - 2 Завершен Вальядолид Н
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 1 Завершен Атлетико В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
13.05.2021 - 23:00 Гранада 1 - 4 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 2 Завершен Севилья Н
Лига Чемпионов 2020/2021
05.05.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Осасуна В
Лига Чемпионов 2020/2021
27.04.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Челси Н
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Новости команд
Главные события
Алехандро Беренгер
14'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 6.08 Х: 3.19 П2: 1.81
П1: 6.00 Х: 3.20 П2: 1.80
П1: 6.08 Х: 3.19 П2: 1.81
П1: 7.20 Х: 2.84 П2: 1.85
П1: 5.40 Х: 4.20 П2: 1.63
Составы команд
23
Унай Симон
24
Микель Баленсьяга
4
Мартинез, Иньиго
5
Йерай Альварес
18
Оскар де Маркос
2
Morcillo, Jon
27
Vencedor, Unai
14
Дани Гарсия
12
Алехандро Беренгер
16
Сансет Тирапу, Ойян
9
Иньяки Уильямс
1
Тибо Куртуа
19
Альваро Одриосола
14
Милитан, Эдер
6
Начо
35
Мигель Гутьеррес
15
Федерико Вальверде
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
25
Родриго
9
Карим Бензема
21
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 16
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 2
    Morcillo, Jon
    Полузащитник
  • 27
    Vencedor, Unai
    Полузащитник
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 12
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
    14
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 5
    Йерай Альварес
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
  • 25
    Родриго
    Нападающий
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 21
    Винисиус Жуниор
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 26
    Висенте, Иньиго
    Полузащитник
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 8
    Лопес Унаи
  • 7
    Ибай Гомес
    Нападающий
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 13
    Эскьета, Хокин
    Вратарь
  • 20
    Асьер Вильялибре
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 31
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 7
    Эден Азар
    Нападающий
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 12
    Марсело
    Защитник
Тренеры
  • Марселино
  • Зинедин Зидан
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
5
Штрафные
6
5
Фолы
5
3
Удары мимо
3
2
Блокировано ударов
1
Офсайды
1
ЖК
1
Угловые
6
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
50'
Атлетик сходил в атаку, Марсильо пробил с острого угла, но Куртуа контролирует ближний угол!
47'
Уголовой
Начинается второй тайм с атаки для Реала, которая завершилась угловым. Модрич с угла вешает на Милитао, тот бьет головой, только мимо. Кажется, первый удар для Реала.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Реалу после перерыва нужно что-то менять, так как, судя по всему, малой кровью добыть победу сегодня не удастся.
Единственный опасный момент пока что у Атлетика, да и тот – удар со штрафного под конец тайма.
Ну что сказать по первому тайму. При неоспоримом преимуществе Реала во владении, мадридцы не форсируют скорости и фактически ничего не создали у ворот соперника
45'
Свисток
Ну вот и все, конец первого тайма, ничего не добавляет Лаос. Перерыв.
44'
3:0 по ударам в пользу Бильбао. Такую статистику дает Ла Лига.
43'
Опасный момент
Атлетик заработал потенциально опасный штрафной. Метров 30 до ворот. Неплохо бьет Беренгер, но чуть мимо ворот! Попади в створ, не факт, что Куртуа бы доставал этот удар!
39'
Винисиус вырезал на Родриго, но Симон на выходе первый на мяче. Почти опасно!
37'
Атакует Реал, но как-то все академично, без скорости. Пока что Бильбао отмахивается без особых проблем.
35'
Родриго накрутил защитника в штрафной, но в итоге упустил мяч за лицевую.
33'
Уголовой
Пару угловых подал Реал. Но все остроты нет после их розыгрышей.
32'
Атака хозяев – подача с фланга неплохая, но верх выигрывают защитники мадридцев.
29'
А между тем, в параллельном матче Месси забил в ворота Сельты.
28'
После подачи с фланга мяч попадает в руку кому-то из защитников Атлетика, но Лаос говорит, что можно играть.
26'
Модрич с фланга вешал резаной подачей в створ ворот… Симон на месте.
25'
40 потерь мяча у команд на двоих к 25-й минуте матча. Многовато…
24'
Уголовой
Баски заработали угловой, но навес с него ничем интересным не закончился.
23'
Половина тайма прошла. По большому счету, без моментов у нас пока что.
19'
У Бильбао мяч пока не держится. Правда, кроме владения никаких других дивидендов Реал пока что не имеет.
17'
Пока что не ладится у Реала в атаке, много брака при передачах.
14'
Желтая карточка
Первая желтая в матче – Беренгеру за срыв быстрой атаки Реала – прихватил он Винисиуса.
13'
Штрафной для Атлетика у боковой линии. Навес в штрафную – Куртуа спокойно забирает.
12'
Вмнисиус вошел в штрафную, уткнулся в защитников и отдал пас точно на вратаря соперников.
11'
Катают мяч мадридцы, пытаются выманить басков со своей половины поля.
8'
Гутьеррес сам пошел на двоих, вошел в штрафную, но в итоге его защитники оттуда вытеснили. Ничем не закончилась атака Реала.
6'
Отдельно отметим, что все матчи тура в Испании проходят в одно время.
5'
Пока что нет скоростей и давления у нас, спокойное начало матча.
3'
Первый стандарт для Бильбао – штрафной у угла штрафной, подача с которого не прошла стенку.
1'
Свисток
Матч начался!
За два тура до финиша диспозиция в чемпионской гонке такова: Атлетико – 80 очков, Реал -78 очков, Барселона – 76.
Судить игру будет Матеу Лаос.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался в запасе на матч.
Стартовый состав Реала: Куртуа, Милитао, Одриосола, Гутьеррес, Начо, Модрич, Каземиро, Вальверде, Бензема, Винисиус, Родриго
Стартовый состав Атлетика: Симон, Баленсиага, Мартинес, Альварес, де Маркос, Сансет, Венседор, Гарсия, Морсильо, Беренгер, Уильямс
Добрый вечер уважаемые любители футбола. UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура чемпионата Испании, в котором Атлетик примет Реал.
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Анонс матча Атлетик - Реал 16.05.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Атлетик (Бильбао) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Сан-Мамес.

Дата проведения матча: 16.05.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Атлетик (Бильбао) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Атлетик, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Реал и Атлетик в предыдущем футбольном матче 14.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Марселино и Зинедин Зидан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Атлетик - Реал можно посмотреть 16.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Атлетик - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Прошедший поединок команды Атлетик был сыгран против Уэска - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Уэска.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Гранада - 13.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Атлетик - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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