Атлетик - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча Атлетик - Реал 16.05.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Атлетик (Бильбао) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Сан-Мамес.

Дата проведения матча: 16.05.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Атлетик (Бильбао) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Атлетик, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Реал и Атлетик в предыдущем футбольном матче 14.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Марселино и Зинедин Зидан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетик (Бильбао)

Год основания Атлетик (Бильбао): 1898

Страна: Испания

Тренер: Гаиска Гаритано



Прошедший поединок команды Атлетик был сыгран против Уэска - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Уэска.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Прошедший матч команды Реал был сыгран против Гранада - 13.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

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