Рома - Лацио онлайн трансляция матча

В домашних матчах Рома не проигрывает Лацио в последних 3 встречах.

Домашняя статистика Рома в сезоне 12-4-2

Генрих Мхитарян лучший бомбардир Рома с 11 голами. Чиро Иммобиле забил 20 раз за Лацио

Генрих Мхитарян отдал больше всего передач в Рома с 10 передачами. Сергей Милинкович-Савич лучший распасовщик Лацио (9 передач)

Рома не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Наиболее популярный результат в играх между Рома иЛацио, когда Рома играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Рома выигрывает первый тайм в 42% матчей, Лацио выигрывает в 34% матчей.

Рома выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Лацио выигрывает в 34%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Лацио's performance of the last 5 matches is better than Рома's.

Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.

Команда Лацио проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.

Команда Рома выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.

Команда Лацио проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 1, команда Лацио выиграла 2, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Лацио.

В их последнюю встречу команда Лацио победила в 3 гол(а).

Рома забивает 1 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1.8 гола против команды Рома (в среднем).

Рома забивает 2.12 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.47 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Лацио - 2.8.

Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Лацио - 1.4.

Рома пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Вы знали, что Рома забил 9% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.

За последние 31 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 15 раз, 11 сыграла в ничью и 5 победы команды Лацио. Разница голов 46-30 в пользу команды Рома.

Игры прошлого года: 1-1 (Рома дома) и 1-1 (Лацио дома).

Рома не забивает в 2 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Лацио не забивает в 3 из их 17 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 61 встреч, команда Рома выиграла 25 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-74 в пользу команды Рома

Вы знали, что Рома забил 19% голов между минутами 16-30?

Вы знали, что Рома забил 20% голов между минутами 31-45?