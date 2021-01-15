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Рома - Лацио онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 15 мая 2021, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Лука Дж. Пайретто
Рейтинг матча:
Рома
Рим
2 - 0
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41'
Лацио
Рим
Ход матча
16' Бруно Перес 23' Франческо Ачерби 38' Ибанес, Роджер Вышел: Мараш Кумбула
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Рома
40%
Ничья
20%
Лацио
40%
П1: 2.15 Х: 3.45 П2: 3.18
П1: 3.30 Х: 3.80 П2: 2.05
П1: 2.15 Х: 3.45 П2: 3.18
П1: 4.37 Х: 3.53 П2: 1.93
П1: 3.30 Х: 3.95 П2: 2.08
Интересные факты
  • В домашних матчах Рома не проигрывает Лацио в последних 3 встречах.
  • Домашняя статистика Рома в сезоне 12-4-2
  • Генрих Мхитарян лучший бомбардир Рома с 11 голами. Чиро Иммобиле забил 20 раз за Лацио
  • Генрих Мхитарян отдал больше всего передач в Рома с 10 передачами. Сергей Милинкович-Савич лучший распасовщик Лацио (9 передач)
  • Рома не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Наиболее популярный результат в играх между Рома иЛацио, когда Рома играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Рома выигрывает первый тайм в 42% матчей, Лацио выигрывает в 34% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Лацио выигрывает в 34%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Лацио's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.
  • Команда Лацио проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.
  • Команда Рома выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.
  • Команда Лацио проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 1, команда Лацио выиграла 2, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лацио.
  • В их последнюю встречу команда Лацио победила в 3 гол(а).
  • Рома забивает 1 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1.8 гола против команды Рома (в среднем).
  • Рома забивает 2.12 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.47 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Лацио - 2.8.
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Лацио - 1.4.
  • Рома пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Вы знали, что Рома забил 9% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.
  • За последние 31 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 15 раз, 11 сыграла в ничью и 5 победы команды Лацио. Разница голов 46-30 в пользу команды Рома.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Рома дома) и 1-1 (Лацио дома).
  • Рома не забивает в 2 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Лацио не забивает в 3 из их 17 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 61 встреч, команда Рома выиграла 25 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-74 в пользу команды Рома
  • Вы знали, что Рома забил 19% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Рома забил 20% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Лацио забил 25% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Рома
8
Побед
20
Игр
6
Побед
Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
15.01.2021 - 21:30 Лацио 3 - 0 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 20:00 Рома 1 - 1 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
01.09.2019 - 18:45 Лацио 1 - 1 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2018
02.03.2019 - 21:30 Лацио 3 - 0 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Интер 3 - 1 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 19:00 Рома 5 - 0 Завершен Кротоне В
Лига Европы 2020/2021
06.05.2021 - 22:00 Рома 3 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 21:45 Сампдория 2 - 0 Завершен Рома П
Лига Европы 2020/2021
29.04.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 6 - 2 Завершен Рома П
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Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Лацио 1 - 0 Завершен Парма В
Чемпионат Италии 2020/2021
08.05.2021 - 21:45 Фиорентина 2 - 0 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 13:30 Лацио 4 - 3 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2020/2021
26.04.2021 - 21:45 Лацио 3 - 0 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
22.04.2021 - 21:45 Наполи 5 - 2 Завершен Лацио П
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Главные события
Ибанес, Роджер
Вышел: Мараш Кумбула
38'
23'
Франческо Ачерби
Бруно Перес
16'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Рома
40%
Ничья
20%
Лацио
40%
П1: 2.15 Х: 3.45 П2: 3.18
П1: 3.30 Х: 3.80 П2: 2.05
П1: 2.15 Х: 3.45 П2: 3.18
П1: 4.37 Х: 3.53 П2: 1.93
П1: 3.30 Х: 3.95 П2: 2.08
Составы команд
87
Фузато, Даниэл
33
Бруно Перес
3
Ибанес, Роджер
23
Джанлука Манчини
12
Рик Карсдорп
4
Кристанте, Брайан
55
Darboe, Ebrima
77
Генрих Мхитарян
7
Лоренцо Пеллегрини
92
Стефан Эль Шаарави
11
Эдин Джеко
25
Пепе Рейна
77
Адам Марусич
33
Франческо Ачерби
26
Стефан Раду
29
Лаззари, Мануэль
6
Лукас Лейва
21
Сергей Милинкович-Савич
10
Луис Альберто
19
Сенад Лулич
94
Ведат Мурики
17
Чиро Иммобиле
Стартовый состав
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 92
    Стефан Эль Шаарави
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 55
    Darboe, Ebrima
    Полузащитник
  • 33
    Бруно Перес
    Защитник
    16
  • 3
    Ибанес, Роджер
    Защитник
    38
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 12
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 94
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 19
    Сенад Лулич
    Полузащитник
  • 77
    Адам Марусич
    Полузащитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
    23
  • 26
    Стефан Раду
    Защитник
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
Запасные игроки
  • 27
    Хавьер Пасторе
    Полузащитник
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 21
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 19
    Рейнольдс, Брайан
    Защитник
  • 18
    Давиде Сантон
  • 14
    Villar, Gonzalo
    Полузащитник
  • 11
    Педро
    Полузащитник
  • 5
    Жезус, Хуан
    Защитник
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 12
    Farelli, Simone
    Вратарь
  • 59
    Залевски, Никола
    Полузащитник
  • 92
    Жан-Даниэль Акпа-Акпро
    Полузащитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 20
    Фелипе Кайседо
    Нападающий
  • 18
    Гонсало Эскаланте
    Полузащитник
  • 16
    Марко Пароло
    Полузащитник
  • 11
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 7
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 3
    Луис Фелипе
    Вратарь
  • 71
    Алиа, Марко
    Вратарь
  • 23
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 96
    Мохамед Фарес
    Нападающий
Тренеры
  • Фонсека, Паулу
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
6
Штрафные
3
2
Офсайды
2
2
Удары мимо
3
1
Блокировано ударов
1
1
Угловые
1
1
ЖК
1
1
Фолы
4
Удары в створ
3
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
40'
Фузато без проблем забрал мяч после дальнего удара Милинковича-Савича.
38'
Замена
Вынужденная замена от Фонсеки. Вместо травмированного Ибаньеса на поле вышел Кумбулья.
35'
Опасный момент
Милинкович-Савич после отличного заброса от Луиса Альберто вышел один на один с вратарем Ромы – серб перебросил и Фузато, и ворота.
32'
Опасный момент
Мурики реализовал выход один на один с Фузато – офсайд сорвал празднования игроков Лацио.
31'
Джеко затылком срезал мяч в ближний угол – мяч прошел мимо ворот. Рейна визуально контролировал ситуацию.
28'
Мяч задел штангу после неудачного навеса от футболиста Лацио с углового. Да, бывает и такое.
26'
Опасный момент
Фузато тащит убойный удар Луиса Альберто! Это Ибаньес привез момент на ворота Ромы.
22'
Желтая карточка
Ачерби сделал подножку Джеко – желтая и перспективный штрафной для Ромы.
18'
Первый выпад от Лацио – Карсдорп в последний момент вытолкнул мяч из-под ног Луиса Альберто, который был готов замыкать прострел с правого фланга.
16'
Желтая карточка
Перес сзади по ногам грубо ударил Ачерби – заслуженный «горчичник» для футболиста Ромы.
14'
Треть тайма позади – мы все еще в ожидании опасных моментов. Даже ударов по воротам пока не было.
10'
Защита Лацио внимательно отработала угловой и последовавшую за ним атаку второй волной.
6'
Рома вынуждает Лацио играть вторым номером. Но пока без обострения у ворот.
Инфо
Пока на поле происходит стартовая разведка, давайте вспомним, что в первом круге Лацио разгромил Рому со счетом 3:0. В тот день Луис Альберто оформил дубль, еще один гол добавил Чиро Иммобиле.
1'
Свисток
Матч начался!
Переходим к стартовым составам:
Рома: Фузато, Дарбо, Джеко, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Манчини, Мхитарян, Пеллегрини, Перес, Эль-Шаарави.
Лацио: Рейна, Альберто, Ачерби, Иммобиле, Лаццари, Лукас Лейва, Лулич, Марушич, Милинкович-Савич, Мурики, Раду.
Инфо
За два тура до конца сезона Лацио с матчем в запасе занимает 6-е место с мизерными шансами на Лигу Чемпионов. Рома под руководством экс-тренера Шахтера Пауло Фонсеки идет 7-й и ведет борьбу с Сассуоло за путевку в Лигу конференций.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за культовым римским дерби между Ромой и Лацио в рамках 37-го тура Серии А. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени!
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Анонс матча "Рома" - Лацио 15.05.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Рома" (Рим) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 15.05.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Рома" (Рим) и командой Лацио (Рим):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Лацио, тогда как команда "Рома" осталась с поражением. Столкновение Лацио и "Рома" в предыдущем футбольном матче 15.01.2021 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Фонсека, Паулу и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Рома" - Лацио можно посмотреть 15.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Рома" - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Прошедший матч команды "Рома" был сыгран против "Интер" - 12.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Парма - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.

Следите за результатами матча "Рома" - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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