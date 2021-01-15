Рома - Лацио онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Рома" (Рим) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 15.05.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами "Рома" (Рим) и командой Лацио (Рим):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Лацио, тогда как команда "Рома" осталась с поражением. Столкновение Лацио и "Рома" в предыдущем футбольном матче 15.01.2021 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Фонсека, Паулу и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека
Прошедший матч команды "Рома" был сыгран против "Интер" - 12.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Интер".
Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Парма - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Лацио.
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