Дженоа - Аталанта онлайн трансляция матча

Анонс матча Дженоа - "Аталанта" 15.05.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Дженоа (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 15.05.2021

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Дженоа (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Дженоа в предыдущем футбольном матче 17.01.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Давиде Баллардини и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дженоа (Генуя)

Год основания Дженоа (Генуя): 1893

Страна: Италия

Тренер: Тьяго Мотта



Предыдущий матч команды Дженоа был сыгран против Болонья - 12.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Дженоа.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Беневенто - 12.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

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