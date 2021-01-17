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Дженоа - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 15 мая 2021, 16:00 - Луиджи Феррарис . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Маринелли, Ливио
Рейтинг матча:
Дженоа
Генуя
2 - 4
Обновить
73'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
9' Запата, Дуван 26' Руслан Малиновский 44' Робин Госенс
46' Франческо Кассата Вышел: Элдор Шомуродов 47' Миха Зайк Вышел: Касо, Джузеппе 47' Маттиа Дестро Вышел: Горан Пандев 47' Фреулер, Ремо Вышел: Маттео Пессина 47' Запата, Дуван Вышел: Марио Пашалич 48' Элдор Шомуродов 51' Марио Пашалич 57' Паоло Гильоне Вышел: Понтанова, Маноло 57' Руслан Малиновский Вышел: Сэм Ламмерс 62' Джимшити, Берат 67' Горан Пандев
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
44%
Ничья
33%
Аталанта
22%
П1: 69.00 Х: 26.00 П2: 1.01
П1: 13.00 Х: 8.00 П2: 1.17
П1: 69.00 Х: 26.00 П2: 1.01
П1: 69.00 Х: 26.00 П2: 1.01
П1: 14.00 Х: 7.60 П2: 1.20
Интересные факты
  • Домашняя статистика Дженоа в сезоне 5-7-6
  • Выездная статистика Аталанта в сезоне 10-6-2
  • Маттиа Дестро лучший бомбардир Дженоа с 11 голами. Луис Муриэль забил 22 раз за Аталанта
  • Эдоардо Голданига получил больше всего желтых карточек (8) в Дженоа. Кристиан Ромеро получил 10 в Аталанта.
  • Год назад, Дженоа была на 17 месте в таблице с 33 очками. Сейчас они на 13 месте с 36 очками.
  • Аталанта не проигрывает в последних 9 играх.
  • Дженоа не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Аталанта не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Дженоа иАталанта, когда Дженоа играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Дженоа выигрывает первый тайм в 19% матчей, Аталанта выигрывает в 45% матчей.
  • Дженоа выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Аталанта выигрывает в 45%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Команда Дженоа выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 1, команда Аталанта выиграла 2, 2 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Дженоа забивает 1.4 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 1.4 гола против команды Дженоа (в среднем).
  • Дженоа забивает 1.48 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Аталанта - 2.8.
  • Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Аталанта - 1.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Вы знали, что Дженоа забил 29% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Дженоа забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Вы знали, что Дженоа забил 7% голов между минутами 31-45? Это худший процент в лиге.
  • За последние 16 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 6 раз, 5 сыграла в ничью и 5 победы команды Аталанта. Разница голов 26-23 в пользу команды Аталанта.
  • Игры прошлого года: 1-2 (Дженоа дома) и 2-2 (Аталанта дома).
  • Дженоа не забивает в 1 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Аталанта не забивает в 2 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 33 встреч, команда Дженоа выиграла 10 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-38 в пользу команды Аталанта
  • Вы знали, что Аталанта забил 20% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Аталанта забил 20% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Дженоа забил 28% голов между минутами 46-60?
  • Если Паоло Гильоне получит желтую карточку в сегодняшнем матче, он будет дисквалифицирован так как получит уже 5 желтую карточку за сезон.
  • Если Дуван Запата забьет в матче против Дженоа, то это будет его 15-й гол за Аталанта в этом сезоне.
Личные встречи
Дженоа
4
Побед
18
Игр
8
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 19:00 Аталанта 0 - 0 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 17:45 Аталанта 2 - 2 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2019/2020
15.09.2019 - 14:00 Дженоа 1 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2018
11.05.2019 - 15:45 Аталанта 2 - 1 Завершен Дженоа
Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Болонья 0 - 2 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 13:30 Дженоа 1 - 2 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 13:30 Лацио 4 - 3 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2020/2021
24.04.2021 - 16:00 Дженоа 2 - 0 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.04.2021 - 21:45 Дженоа 2 - 2 Завершен Беневенто Н
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 0 Завершен Беневенто В
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 16:00 Парма 2 - 5 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 16:00 Сассуоло 1 - 1 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 21:45 Аталанта 5 - 0 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2020/2021
22.04.2021 - 19:30 Рома 1 - 1 Завершен Аталанта Н
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Новости команд
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Главные события
ГООЛ! Горан Пандев
67'
62'
Джимшити, Берат
Паоло Гильоне
Вышел: Понтанова, Маноло
57'
57'
Руслан Малиновский
Вышел: Сэм Ламмерс
51'
Марио Пашалич ГООЛ!
ГООЛ! Элдор Шомуродов
48'
Миха Зайк
Вышел: Касо, Джузеппе
47'
Маттиа Дестро
Вышел: Горан Пандев
47'
47'
Фреулер, Ремо
Вышел: Маттео Пессина
47'
Запата, Дуван
Вышел: Марио Пашалич
Франческо Кассата
Вышел: Элдор Шомуродов
46'
44'
Робин Госенс ГООЛ!
26'
Руслан Малиновский ГООЛ!
9'
Запата, Дуван ГООЛ!
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
44%
Ничья
33%
Аталанта
22%
П1: 69.00 Х: 26.00 П2: 1.01
П1: 13.00 Х: 8.00 П2: 1.17
П1: 69.00 Х: 26.00 П2: 1.01
П1: 69.00 Х: 26.00 П2: 1.01
П1: 14.00 Х: 7.60 П2: 1.20
Составы команд
22
Маркетти Федерико
21
Иван Радованович
55
Масиэлло, Андреа
25
Онгуене, Жером Юниор
18
Паоло Гильоне
65
Николо Ровелла
29
Франческо Кассата
16
Миха Зайк
24
Филиппо Мелегони
37
Марко Пьяца
23
Маттиа Дестро
95
Пьерлуиджи Голлини
17
Ромеро,Кристиан
6
Толои, Рафаэль
19
Джимшити, Берат
33
Ханс Хатебур
15
Мартен де Роон
11
Фреулер, Ремо
8
Робин Госенс
59
Алексей Миранчук
18
Руслан Малиновский
91
Запата, Дуван
Стартовый состав
  • 37
    Марко Пьяца
    Нападающий
  • 23
    Маттиа Дестро
    Нападающий
    47
  • 24
    Филиппо Мелегони
    Полузащитник
  • 65
    Николо Ровелла
  • 29
    Франческо Кассата
    Полузащитник
    46
  • 16
    Миха Зайк
    47
  • 21
    Иван Радованович
    Полузащитник
  • 55
    Масиэлло, Андреа
    Защитник
  • 25
    Онгуене, Жером Юниор
    Защитник
  • 18
    Паоло Гильоне
    Нападающий
    57
  • 22
    Маркетти Федерико
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
    47 9
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
    57 26
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
    47
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
    44
  • 17
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
  • 6
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
    62
  • 95
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
Запасные игроки
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 61
    Элдор Шомуродов
    Нападающий
    48
  • 30
    Касо, Джузеппе
    Нападающий
  • 20
    Строотман, Кевин
    Полузащитник
  • 19
    Горан Пандев
    Нападающий
    67
  • 17
    Понтанова, Маноло
    Полузащитник
  • 11
    Валон Бехрами
    Полузащитник
  • 2
    Кристиан Сапата
    Защитник
  • 32
    Альберто Палеари
    Вратарь
  • 1
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 89
    Eboua Ebongue, Steeve Mike
    Полузащитник
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 40
    Ruggeri, Matteo
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 13
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 19
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 7
    Сэм Ламмерс
    Нападающий
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 4
    Sutalo, Bosko
    Защитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
    51
Тренеры
  • Давиде Баллардини
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
46%
Владение мячом
54%
4
Удары в створ
6
3
Удары мимо
5
2
Угловые
4
2
Сейвы
2
5
Штрафные
6
6
Фолы
4
Блокировано ударов
3
Офсайды
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
66'
Гоооол!!!
Да, вся-таки пенальти! Пандев пробил уверенно! 2:4, возвращение интриги?
65'
А вот это интересно. Арбитр смотрит ВАР, возможно, мяч попал в руку защитнику Аталанты в штрафной.
63'
Но Милигони с потенциально опасного штрафного метров с 27-ми бьет в стенку.
62'
Желтая карточка
Первая желтая в матче. Это о многом говорит. Джимсити из Аталанты привез штрафной.
59'
Штрафной для Аталанты. Миранчук навесил с него прямо в руки вратарю.
58'
Замена
Снимает с игры Гасперини Руслана Малиновского, вместо него вышел Ламмерс.
57'
Замена
Портанова вместо Гильоне у Дженоа
55'
Опасный момент
Эхх! Момент! Малиновский отдал на Миранчука на фланг, тот вырезал на Толоя на выход один на один, но последний просто пробил мимо ворот не сближаясь!
52'
Гоооол!!!
Гооол! 4:1. Недолго музыка играла… Миранчук не пожадничал и скинул на Пашалича, который убрал на замахе защитника и стрельнул в угол! 4:1 ведет Аталанта!
49'
Гоооол!!!
Гооол!!! Забивает Дженоа! Узбек Шамуродов сам перехватил, сам протянул и дал под штангу! Красивый, хоть и немного шальной гол! 1:3!
46'
Замена
У Аталанты Пашалич и Пессина вышли вместо Фройлера и Сапаты.
46'
Замена
У Дженоа ушли Зайц, Дестро и Кассата, вышли Казо, Пандев и Шомурдов.
46'
В перерыве две замены у Аталанты и три Дженоа.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Посмотрим, что будет после перерыва…
Три гола, гол и ассист Малиновского, впечатление, что играют не просто команды разного уровня, но из разных лиг.
После шального начала первого тайма с парой моментов в исполнении Дженоа Аталанта вернула все под свой контроль и спокойно уже до перерыва довела дело до разгрома.
45'
Свисток
Судья ничего не добавил к первому тайму, перерыв.
43'
Гоооол!!!
Гооол!!! 3:0. Малиновский с фланга вешает в штрафную, Хатебур скинул на Госенса, который расстрелял ворота. Все как-то очень просто.
41'
Уголовой
Пару угловых подали гости, но пока что стандарты у Аталанты не работают.
40'
Малиновский метров с 25-ти решил пробить. Заблокировали защитники.
37'
Потенциально опасный штрафной для Дженоа у угла штрафной закончился подачей до первого защищающегося. Госенс вынес круглого головой.
35'
Аталанта еще и прессингует в последней трети. Ничего не может предпринять Дженоа.
33'
Сапата совершил впечатляющий рывок в штрафную, вот только с флапнга на него не отдали. Все спокойно.
30'
Ничего в матче не меняется, кроме счета. Аталанта ведет игру.
27'
Судья посовещался с ВАР по поводу того, упустил ли Сапата мяч за линию, но так как круглый полностью не пересек линию, гол засчитал! 2:0 ведет Аталанта!
27'
Сапата у лицевой поборолся и проткнул пас в центр на Руслана, который расстрелял фактически пустые ворота!
27'
Гоооол!!!
Гооол!!! Малиновский!
24'
Миранчук и Сапата пытались разыграть стенку, но до удара дело не дошло.
23'
А вот и Дженоа наконец-то выбралась в атаку. Дошли до штрафной, но на этом все и заглохло.
22'
Опасный момент
Вот Госенс вывалился на вратаря с остро угла, пробил…. Можно сказать, что опасно, но Маркетти сократил угол и отбил на угловой!
19'
Спокойная игра, Аталанта катает мяч в центре, Дженоа не может его даже отобрать.
17'
Уголовой
Малиновский подал угловой на ближнюю штангу – ничего опасного не вышло.
16'
Хатебур вывалился на ударную позицию, но в последний момент защитник Дженоа подкатился и заблокировал удар.
14'
Контролирует Аталанта игру. Дженоа пока что не может выйти со своей половины.
11'
Бодро отыграли команды первые 10 минут, посмотрим, что будет дальше.
10'
Очередной ассист украинца!
9'
Гоооол!!!
Гооол!!! И все-таки забивает Аталанта! Малиновский отыгрался с Сапатой, вывел того на ударную позицию в штрафной и Дуан пробил мимо вратаря! 0:1!
8'
Малиновский подстраивался под удар, но очень долго, защитники заблокировали.
7'
Отодвинули игру бергамаски, контролируют мяч в центре поля.
4'
Опасный момент
Мазьелло дает в ближнюю штангу с угла штрафной! Начало за Дженоа!
2'
Опасный момент
Ох, и сразу момент у Дженоа! Мелегони вывели один на один, но Голлини тянет удар. Проспали выпад бергамаски!
1'
Свисток
Стартовый свисток! Хозяева начали с центра поля!
Выходят команды на поле.
Ну и отметим, что после досрочного чемпионства Интера Аталанта идет на втором месте в таблице, борясь за зону ЛЧ. Дженоа на 14-й позиции в таблице.
В старте Аталанты выйдет украинец Руслан Малиновский. Виктора Коваленко нет в заявке.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Голлини, Ромеро, Госенс, Хатебур, Джимсити, Толой, Фройлер, де Рон, Малиновский, Миранчук, Сапата
Инфо
Уже известны стартовые состав команд. Стартовый состав Дженоа: Маркетти, Гильоне, Дестро, Зайц, Кассата, Мазьелло, Мелегони, Онгюэн, Пьяца, Радованович, Ровелла
Поединок начнется в 16:00 по Киеву.
Судить игру будет Ливио Маринелли.
Добрый день уважаемые любители футбола. На этих выходных в Италии пройдут матчи 37-го тура Серии А, и портал UA-Футбол приглашает вас на текстовый онлайн матча Дженоа – Аталанта.
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Анонс матча Дженоа - "Аталанта" 15.05.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Дженоа (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 15.05.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Дженоа (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Дженоа в предыдущем футбольном матче 17.01.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Давиде Баллардини и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дженоа - "Аталанта" можно посмотреть 15.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Дженоа - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Предыдущий матч команды Дженоа был сыгран против Болонья - 12.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Дженоа.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Беневенто - 12.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча Дженоа - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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