Дженоа - Аталанта онлайн трансляция матча

Матч между командой Дженоа (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.
Дата проведения матча: 15.05.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между клубами Дженоа (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Дженоа в предыдущем футбольном матче 17.01.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Давиде Баллардини и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта
Предыдущий матч команды Дженоа был сыгран против Болонья - 12.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Дженоа.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Беневенто - 12.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".
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