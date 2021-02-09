Ювентус - Интер онлайн трансляция матча

В домашних матчах Ювентус не проигрывает Интер Милан в последних 9 встречах.

Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А

Домашняя статистика Ювентус в сезоне 13-2-2

Выездная статистика Интер Милан в сезоне 11-6-1

Криштиану Роналду лучший бомбардир Ювентус с 28 голами. Ромелу Лукаку забил 22 раз за Интер Милан

Хуан Куадрадо отдал больше всего передач в Ювентус с 10 передачами. Ромелу Лукаку лучший распасовщик Интер Милан (11 передач)

Хуан Куадрадо получил больше всего желтых карточек (8) в Ювентус. Марцело Брозович получил 7 в Интер Милан.

Год назад, Ювентус была на 1 месте в таблице с 83 очками. Сейчас они на 5 месте с 72 очками.

Интер Милан не проигрывает в последних 17 играх.

Интер Милан не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.

Ювентус выиграл 3 домашних матчей подряд.

Интер Милан имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иИнтер Милан, когда Ювентус играет дома, 1- 0. 8 игры закончились с этим результатом

Ювентус выигрывает первый тайм в 39% матчей, Интер Милан выигрывает в 41% матчей.

Ювентус выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Интер Милан выигрывает в 41%.

Интер Милан's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.

Недавнее выступление команды Интер Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Ювентус.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер Милан.

Команда Интер Милан выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Интер Милан (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 3, команда Интер Милан выиграла 1, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Ювентус забивает 1.2 гола за матч против команды Интер Милан, а Интер Милан забивает 0.8 гола против команды Ювентус (в среднем).

Ювентус забивает 2.19 гола, играя дома, а Интер Милан забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Интер Милан - 2.

Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Интер Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер Милан% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Интер Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер Милан% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Интер Милан - 1.2.

Интер Милан выиграл последние 4 матчи в Серия А.

В прошлом сезоне Ювентус выиграл обе игры против Интер Милан (2-0 дома и 2-1 на выезде)

Ювентус пропускает в каждом из последних 13 матчах.

Интер Милан забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

За последние 31 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 18 раз, 9 сыграла в ничью и 4 победы команды Интер Милан. Разница голов 41-18 в пользу команды Ювентус.

Последняя гостевая победа Интер Милан над Ювентус была в 2012

Ювентус не забивает в 3 из их 19 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Интер Милан не забивает в 1 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 65 встреч, команда Ювентус выиграла 28 раз, 25 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер Милан выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 83-62 в пользу команды Ювентус

Вы знали, что Ювентус забил 26% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Интер Милан забил 27% голов между минутами 61-75?