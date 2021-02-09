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Ювентус - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 15 мая 2021, 19:00 - Альянц Стадиум . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Джанпаоло Калваресе
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
0 - 0
Обновить
13'
Интер
Милан
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
40%
Ничья
30%
Интер
30%
П1: 10.70 Х: 6.39 П2: 1.24
П1: 2.10 Х: 3.60 П2: 3.20
П1: 10.70 Х: 6.39 П2: 1.24
П1: 2.35 Х: 3.68 П2: 2.99
П1: 2.12 Х: 3.75 П2: 3.35
Интересные факты
  • В домашних матчах Ювентус не проигрывает Интер Милан в последних 9 встречах.
  • Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Домашняя статистика Ювентус в сезоне 13-2-2
  • Выездная статистика Интер Милан в сезоне 11-6-1
  • Криштиану Роналду лучший бомбардир Ювентус с 28 голами. Ромелу Лукаку забил 22 раз за Интер Милан
  • Хуан Куадрадо отдал больше всего передач в Ювентус с 10 передачами. Ромелу Лукаку лучший распасовщик Интер Милан (11 передач)
  • Хуан Куадрадо получил больше всего желтых карточек (8) в Ювентус. Марцело Брозович получил 7 в Интер Милан.
  • Год назад, Ювентус была на 1 месте в таблице с 83 очками. Сейчас они на 5 месте с 72 очками.
  • Интер Милан не проигрывает в последних 17 играх.
  • Интер Милан не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.
  • Ювентус выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Интер Милан имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иИнтер Милан, когда Ювентус играет дома, 1- 0. 8 игры закончились с этим результатом
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 39% матчей, Интер Милан выигрывает в 41% матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Интер Милан выигрывает в 41%.
  • Интер Милан's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
  • Недавнее выступление команды Интер Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Ювентус.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер Милан.
  • Команда Интер Милан выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Интер Милан (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 3, команда Интер Милан выиграла 1, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Ювентус забивает 1.2 гола за матч против команды Интер Милан, а Интер Милан забивает 0.8 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Ювентус забивает 2.19 гола, играя дома, а Интер Милан забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Интер Милан - 2.
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Интер Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер Милан% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Интер Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер Милан% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Интер Милан - 1.2.
  • Интер Милан выиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • В прошлом сезоне Ювентус выиграл обе игры против Интер Милан (2-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Ювентус пропускает в каждом из последних 13 матчах.
  • Интер Милан забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • За последние 31 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 18 раз, 9 сыграла в ничью и 4 победы команды Интер Милан. Разница голов 41-18 в пользу команды Ювентус.
  • Последняя гостевая победа Интер Милан над Ювентус была в 2012
  • Ювентус не забивает в 3 из их 19 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Интер Милан не забивает в 1 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 65 встреч, команда Ювентус выиграла 28 раз, 25 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер Милан выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 83-62 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Ювентус забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Интер Милан забил 27% голов между минутами 61-75?
  • В Серия А, Ювентус одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
Ювентус
12
Побед
23
Игр
4
Побед
Интер
Кубок Италии 2020/2021
09.02.2021 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершен Интер
Кубок Италии 2020/2021
02.02.2021 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 0 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2021
08.03.2020 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Интер
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Сассуоло 1 - 3 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 21:45 Ювентус 0 - 3 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 19:00 Удинезе 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Фиорентина 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2020/2021
21.04.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 1 Завершен Парма В
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Интер 3 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2020/2021
08.05.2021 - 19:00 Интер 5 - 1 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2020/2021
01.05.2021 - 19:00 Кротоне 0 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Интер 1 - 0 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.04.2021 - 21:45 Специя 1 - 1 Завершен Интер Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
40%
Ничья
30%
Интер
30%
П1: 10.70 Х: 6.39 П2: 1.24
П1: 2.10 Х: 3.60 П2: 3.20
П1: 10.70 Х: 6.39 П2: 1.24
П1: 2.35 Х: 3.68 П2: 2.99
П1: 2.12 Х: 3.75 П2: 3.35
Составы команд
1
Войцех Щенсны
12
Алекс Сандро
3
Джорджио Кьеллини
4
Маттейс де Лигт
13
Данило
22
Федерико Кьеза
25
Адриен Рабио
30
Родриго Бентанкур
16
Хуан Куадрадо
7
Криштиану Роналду
44
Деян Кулусевски
1
Самир Ханданович
37
Милан Шкриниар
6
Де Ври, Стефан
95
Алессандро Бастони
2
Ашраф Хакими
23
Николо Барелла
77
Марцело Брозович
24
Кристиан Эриксен
36
Маттео Дармиан
9
Ромелу Лукаку
22
Лаутаро Мартинес
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 13
    Данило
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 10
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 8
    Артур
    Вратарь
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 53
    Correia, Felix
    Нападающий
  • 27
    Паделли, Даниэль
    Вратарь
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 99
    Андреа Пинамонти
    Нападающий
Тренеры
  • Андреа Пирло
  • Конте, Антонио
Статистика матча
60%
Владение мячом
40%
3
Штрафные
Фолы
3
2
Удары мимо
1
Блокировано ударов
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
7'
Миланцы завладели сферой, но в атаку не спешат. Юве в прессинге.
4'
Лаутаро сфолил в атаке. Свободный для Юве.
3'
Ювентус владеет мячом и пытается выйти в атаку через средний пас.
1'
Свисток
Матч начался!
"Ювентус", стартовый состав: Щесны — Данило, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро — Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Кьеза — Кулусевски, Роналду. Запасные: Пинсольо, Буффон, Артур, Рэмси, Мората, Дибала, Маккенни, Бонуччи, Демирал, Бернардески, Феликс.
"Интер", стартовый состав: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Дармиан — Лукаку, Мартинес. Запасные: Паделли, Раду, Гальярдини, Весино, Сенси, Раноккья, Перишич, Янг, Д’Амброзио, Пинамонти.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура: "Ювентус" - "Интер". Начало поединка - 19:00.
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Анонс матча "Ювентус" - "Интер" 15.05.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 15.05.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой "Интер" (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Ювентус" и "Интер" в предыдущем футбольном матче 09.02.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Андреа Пирло и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - "Интер" можно посмотреть 15.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Сассуоло - 12.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий матч команды "Интер" был сыгран против "Рома" - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча "Ювентус" - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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