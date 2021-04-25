Манчестер Юнайтед - Рома онлайн трансляция матча

Рома без побед в последних 4 играх.

Рома без побед над Манчестер Юнайтед в последних 3 играх.

В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Рома в последних 3 встречах.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 6 играх.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Манчестер Юнайтед выиграл 4 домашних матчей подряд.

Манчестер Юнайтед имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 32% матчей, Рома выигрывает в 44% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Рома выигрывает в 44%.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Рома's.

Недавнее выступление команды Рома в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Рома выиграла 0, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).

Манчестер Юнайтед забивает 1.6 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 0.6 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Манчестер Юнайтед забивает 2.03 гола, играя дома, а Рома забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Рома - 2.2.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Рома - 1.

Рома забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.