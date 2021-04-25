Манчестер Юнайтед - Рома онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.
Дата проведения матча: 29.04.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Фонсека, Паулу разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лидс Юнайтед - 25.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека
Предыдущий матч команды "Рома" был сыгран против Кальяри - 25.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Кальяри.
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