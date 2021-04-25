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Манчестер Юнайтед - Рома онлайн трансляция матча

Лига Европы - 29 апреля 2021, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
3 - 2
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71'
Рома
Рим
Ход матча
5' Джордан Веретут Вышел: Villar, Gonzalo 9' Бруно Фернандес 15' Лоренцо Пеллегрини 28' Пау Лопес Вышел: Антонио Миранте 33' Эдин Джеко 37' Леонардо Спинаццола Вышел: Бруно Перес
48' Эдинсон Кавани 50' Villar, Gonzalo 51' Поль Погба 61' Крис Смоллинг
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
31%
Ничья
23%
Рома
46%
П1: 1.09 Х: 8.00 П2: 45.00
П1: 1.40 Х: 4.50 П2: 8.00
П1: 1.09 Х: 8.00 П2: 45.00
П1: 1.10 Х: 7.50 П2: 35.00
П1: 1.62 Х: 2.95 П2: 10.00
Интересные факты
  • Рома без побед в последних 4 играх.
  • Рома без побед над Манчестер Юнайтед в последних 3 играх.
  • В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Рома в последних 3 встречах.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 6 играх.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Манчестер Юнайтед выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Манчестер Юнайтед имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 32% матчей, Рома выигрывает в 44% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Рома выигрывает в 44%.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Недавнее выступление команды Рома в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Рома выиграла 0, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.6 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 0.6 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.03 гола, играя дома, а Рома забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Рома - 2.2.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Рома - 1.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Во время последних 7 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 5 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-6 в пользу команды Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2020/2021
18.04.2021 - 18:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли В
Лига Европы 2020/2021
15.04.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Гранада 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 19:00 Кальяри 3 - 2 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2020/2021
22.04.2021 - 19:30 Рома 1 - 1 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Торино 3 - 1 Завершен Рома П
Лига Европы 2020/2021
15.04.2021 - 22:00 Рома 1 - 1 Завершен Аякс Н
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Болонья В
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Новости команд
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Главные события
61'
Крис Смоллинг
Поль Погба
51'
50'
Villar, Gonzalo
ГООЛ! Эдинсон Кавани
48'
37'
Леонардо Спинаццола
Вышел: Бруно Перес
33'
Эдин Джеко ГООЛ!
28'
Пау Лопес
Вышел: Антонио Миранте
15'
Лоренцо Пеллегрини ГООЛ!
ГООЛ! Бруно Фернандес
9'
5'
Джордан Веретут
Вышел: Villar, Gonzalo
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
31%
Ничья
23%
Рома
46%
П1: 1.09 Х: 8.00 П2: 45.00
П1: 1.40 Х: 4.50 П2: 8.00
П1: 1.09 Х: 8.00 П2: 45.00
П1: 1.10 Х: 7.50 П2: 35.00
П1: 1.62 Х: 2.95 П2: 10.00
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
23
Люк Шоу
6
Харри Магуайр
3
Виктор Нильссон-Линделёф
29
Уан-Биссака, Аарон
17
Фред
39
Мактоминей, Скотт
6
Поль Погба
18
Бруно Фернандес
11
Рэшфорд, Маркус
21
Эдинсон Кавани
13
Пау Лопес
6
Крис Смоллинг
4
Кристанте, Брайан
3
Ибанес, Роджер
2
Рик Карсдорп
42
Амаду Диавара
17
Джордан Веретут
37
Леонардо Спинаццола
7
Лоренцо Пеллегрини
77
Генрих Мхитарян
11
Эдин Джеко
Стартовый состав
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
    48
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
    51
  • 18
    Бруно Фернандес
    9
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
    33
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
    15
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 42
    Амаду Диавара
    Полузащитник
  • 17
    Джордан Веретут
    5
  • 37
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
    37
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
    61
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 3
    Ибанес, Роджер
    Защитник
  • 13
    Пау Лопес
    Вратарь
    28
Запасные игроки
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 19
    Traore, Amad
    Нападающий
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 13
    Грант Хэнли
    Защитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 54
    Ciervo, Riccardo
    Нападающий
  • 33
    Бруно Перес
    Защитник
  • 31
    Карлес Перес Сайол
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 21
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 18
    Давиде Сантон
  • 14
    Villar, Gonzalo
    Полузащитник
    50
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 55
    Darboe, Ebrima
    Полузащитник
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Фонсека, Паулу
Статистика матча
56%
Владение мячом
44%
7
Удары в створ
3
4
Угловые
2
12
Штрафные
11
9
Фолы
11
6
Удары мимо
1
2
Блокировано ударов
1
Сейвы
3
2
Офсайды
1
1
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
61'
Желтая карточка
Смоллинг получил желтую за фол против Фернандеша.
60'
Опасный момент
Какая роскошная диагональ Кардсдорпа на Пеллегрини! Минус оборона хозяев! Лоренцо бить не стал и отдал передачу! Зачем, Лоренцо?!
57'
Инфо
Статистика ударов в створ - 4:2 в пользу "МЮ".
54'
Опасный момент
Кавани здорово пробил в касание после скидки Шоу с левого фланга! Выше цели!
52'
Желтая карточка
Погба получил желтую за грубую игру.
50'
Желтая карточка
Вильяр получил желтую за фол на Погба.
48'
Гоооол!!!
Погба завершил свой проход передачей на Кавани! Эдинсон обыгрался с Фернандешем и пробил Миранте! 2:2!
Инфо
Джеко забил 6 голов в своих последних 5-ти матчах против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". 5 из этих мячей Эдин забил в последних 3-х встречах.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Вот это тайм! Минус три игрока у "Ромы" из-за травм, но гости реализовали все 100% всех моментов! 2 удара - 2 гола! Погба один из активнейших в составе "Юнайтед", но у Поля две результативные ошибки. Первая - привоз пенальти, вторая - привоз опасной контратаки.
45+6'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Целых 5 мин. добавлено.
40'
Успокоился темп встречи. Хозяева с мячом.
37'
Замена
Перес сменил Спинацоллу.
Инфо
"Манчестер Юнайтед" не проигрывал дома в 1/2 еврокубков с апреля 1997 года (0:1 против "Боруссии Дортмунд" в Лиге чемпионов УЕФА).
33'
Гоооол!!!
Мхитарян разрезал всю оборону "Юнайтед" одной передачей! Пеллегрини принял и прострелил, Джеко забил! 1:2!
32'
Инфо
Владение мячом - 65%/35% в пользу "МЮ".
30'
Опасный момент
Кардсдорп прострелил с фланга! Шоу не успел за соперником, но партнеры Рика не дали продолжения этой передаче.
28'
Замена
Миранте сменил Лопеса.
25'
Пау Лопес получил травму. Пауза в игре.
22'
Опасный момент
Фернандеш пробил со штрафного! Мимо створа мяч летит!
20'
Пошел дождь в Манчестере. На игру это пока не влияет.
17'
Ошибся Погба в опорной зоне и Рома понеслась в атаку! Поль потерял уверенность после момента с пенальти.
15'
Гоооол!!!
Пеллегрини пробил в левый угол с 11-ти метров! 1:1!
12'
Опасный момент
Погба сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти!
9'
Гоооол!!!
Погба нашел Кавани пасом. Эдинсон в касааниее наа Фернандеша! Удар Бруну! 1:0!
7'
Хозяева владеют мячом. Моментов нет.
5'
Замена
Верету не сможет продолжать игру. Вильяр сменил Жордана.
5'
Смоллинг заблокировал передачу соперника в штрафную. Рома обороняется большими силами.
3'
Верету получил травму на ровном месте. Проблемы с бедром у игрока.
1'
Свисток
Матч начался!
Манчестер Юнайтед, стартовый состав: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Рашфорд, Фернандеш, Погба — Кавани. Запасные: Грант, Хендерсон, Байи, Мата, Гринвуд, Диалло, Джеймс, Теллес, Матич, Уильямс, ван де Беек, Туанзебе.
"Рома", стартовый состав: Пау Лопес — Смоллинг, Кристанте, Ибаньес — Кардсдорп, Диавара, Верету, Спинаццола — Пеллегрини, Мхитарян — Джеко. Запасные: Миранте, Фузато, Вильяр, Сантон, Майорал, Кумбулла, Карлес Перес, Бруно Перес, Чиерво, Дарбо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Лиги Европы: "Манчестер Юнайтед" - "Рома". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Рома" 29.04.2021, Лига Европы

Поединок между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 29.04.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Фонсека, Паулу разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Рома" можно посмотреть 29.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Рома", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лидс Юнайтед - 25.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Предыдущий матч команды "Рома" был сыгран против Кальяри - 25.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Кальяри.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - "Рома" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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