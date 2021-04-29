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Рома - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Лига Европы - 06 мая 2021, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Рома
Рим
0 - 1
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перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
18' Уан-Биссака, Аарон 30' Крис Смоллинг Вышел: Darboe, Ebrima 39' Эдинсон Кавани
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Рома
21%
Ничья
21%
Манчестер Юнайтед
57%
П1: 10.60 Х: 5.38 П2: 1.33
П1: 4.00 Х: 4.00 П2: 1.83
П1: 10.60 Х: 5.38 П2: 1.33
П1: 11.00 Х: 5.24 П2: 1.33
П1: 4.10 Х: 4.10 П2: 1.83
Интересные факты
  • Рома без побед в последних 6 играх.
  • Рома без побед над Манчестер Юнайтед в последних 4 играх.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 7 играх.
  • Результат первой игры Манчестер Юнайтед - Рома 6-2.
  • Рома проиграл 3 матчей подряд.
  • Рома выигрывает первый тайм в 44% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 31% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 31%.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Недавнее выступление команды Рома в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Рома.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 4 гол(а).
  • Рома забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 2.6 гола против команды Рома (в среднем).
  • Рома забивает 2 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Манчестер Юнайтед - 3.6.
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Манчестер Юнайтед - 1.6.
  • Рома пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Во время последних 8 встреч, команда Рома выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 22-8 в пользу команды Манчестер Юнайтед
Личные встречи
Рома
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Манчестер Юнайтед
Лига Европы 2020/2021
29.04.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 6 - 2 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 21:45 Сампдория 2 - 0 Завершен Рома П
Лига Европы 2020/2021
29.04.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 6 - 2 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 19:00 Кальяри 3 - 2 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2020/2021
22.04.2021 - 19:30 Рома 1 - 1 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Торино 3 - 1 Завершен Рома П
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Лига Европы 2020/2021
29.04.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 6 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Англии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2020/2021
18.04.2021 - 18:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли В
Лига Европы 2020/2021
15.04.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Новости команд
Главные события
39'
Эдинсон Кавани ГООЛ!
Крис Смоллинг
Вышел: Darboe, Ebrima
30'
18'
Уан-Биссака, Аарон
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Рома
21%
Ничья
21%
Манчестер Юнайтед
57%
П1: 10.60 Х: 5.38 П2: 1.33
П1: 4.00 Х: 4.00 П2: 1.83
П1: 10.60 Х: 5.38 П2: 1.33
П1: 11.00 Х: 5.24 П2: 1.33
П1: 4.10 Х: 4.10 П2: 1.83
Составы команд
83
Антонио Миранте
33
Бруно Перес
3
Ибанес, Роджер
6
Крис Смоллинг
2
Рик Карсдорп
23
Джанлука Манчини
4
Кристанте, Брайан
77
Генрих Мхитарян
7
Лоренцо Пеллегрини
11
Педро
11
Эдин Джеко
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
3
Бэйли, Эрик
6
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
34
Донни ван де Бек
17
Фред
18
Бруно Фернандес
11
Гринвуд, Мейсон
6
Поль Погба
21
Эдинсон Кавани
Стартовый состав
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 11
    Педро
    Полузащитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 33
    Бруно Перес
    Защитник
  • 3
    Ибанес, Роджер
    Защитник
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
    30
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
    39
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
    18
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 63
    Boer, Pietro
    Вратарь
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 18
    Давиде Сантон
  • 21
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 54
    Ciervo, Riccardo
    Нападающий
  • 55
    Darboe, Ebrima
    Полузащитник
  • 52
    Bove, Edoardo
    Полузащитник
  • 59
    Залевски, Никола
    Полузащитник
  • 56
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 13
    Грант Хэнли
    Защитник
  • 19
    Traore, Amad
    Нападающий
Тренеры
  • Фонсека, Паулу
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
5
Удары в створ
2
4
Удары мимо
5
10
Штрафные
7
2
Угловые
1
1
Сейвы
4
5
Фолы
9
2
Блокировано ударов
2
ЖК
1
2
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Опасный момент
Кавани передал мяч в левый фланг чужой штрафной для Бруну, но португалец не попал подкруткой в дальний угол!
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 3 мин.
45'
Опасный момент
Гринвуд сбросил мяч головой с правого фланга штрафной на Бруну, тот пытался пяткой пробить в падении, но не попал по мячу.
44'
Ван-Биссака стрелял с правого фланга низом, но партнеров для завершения перед воротами не было.
43'
Фернандеш с дальней дистанции со штрафного пробил в стенку.
41'
Опасный момент
В левый фланг штрафной отдал передачу Джеко на Мхитаряна, но армянин не смог пробить де Хеа легким черпачком!
40'
Опасный момент
Удар Гринвуда с правого фланга штрафной низом в дальний угол оказался неточным.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Фред совершил смелый рывок через центр поля, после чего сразу же загрузил передачу на ход к чужой штрафной для Кавани. Эдинсон сближаться не стал, а пробил точно в левый угол!
36'
Офсайд
Де Хеа в руки забрал удар головой с близкой дистанции от Манчини, после подачи штрафного в правый фланг чужих владений. В любом случае, там был бы офсайд.
34'
Опасный момент
Де Хеа сумел среагировать на удар с левого фланга штрафной от Пеллегрини, после отскока от заблокированного выстрела Джеко!
31'
Байи толкнул в спину Джеко у левого угла штрафной своей команды.
29'
Замена
Вместо Смоллинга на поле вышел Дарбо.
27'
Смоллинг опустился на газон без видимых для того причин. Замена нужна?
25'
Опасный момент
Кавани получил передачу на ход в правый фланг штрафной от Бруну, но пробил точно в голову голкиперу соперников!
22'
Шоу навешивал с левого фланга, но защитники подоспели с выносом.
19'
Опасный момент
Перекладина! Рома получила заброс в штрафную с левого фланга атаки соперников, Кавани вышел один на один, но черпаком над голкипером попал в верхний каркас ворот!
18'
Желтая карточка
В подкат с мясом Ван-Биссака в правом фланге на чужой половине поля против Переса.
16'
Офсайд
Кавани влез в офсайд при передаче Фреда из центральной зоны ему на ход.
15'
Явный удар по ногам Кристанте со стороны Кавани в правом фланге атаки. Арбитр простил.
13'
Отбор от Педро против Погба в зоне перед чужой штрафной, но удар у испанца затем получился выше ворот.
11'
Гринвуд не ожидал заброса от Фернандеша с левого фланга штрафной к противоположной лицевой.
10'
Накладка от Манчини против Погба у центра поля на чужой половине.
9'
Опасный момент
Де Хеа подстраховал незадачливого Шоу, который потерял мяч в левом фланге штрафной в борьбе против Карсдорпа.
7'
Пеллегрини обстучался с партнером перед чужой штрафной, после чего пробил в сторону от левого каркаса ворот!
6'
Забрал в руки голкипер Ромы заброс от центра поля в исполнении Погба.
4'
Опасный момент
Подача углового с левого фланга была переведена на дальнюю штангу, где Мхитарян ударом головой попал в сетку с внешней стороны.
3'
Мхитарян головой проталкивал мяч себе на ход в левом фанге атаки, но Байи тут же в него влетел.
1'
Контролируют мяч гости на первых минутах.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Грант, Хендерсон, Линделеф, Мата, Рашфорд, Диалло, Теллес, Матич, Туанзебе, Уильямс, Мактоминей, Эланга.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — ван де Беек, Фред — Гринвуд, Фернандеш, Погба — Кавани.
Запасные: Бур, Фузато, Сантон, Майорал, Кумбулла, Бове, Кьерво, Дарбо, Залевски.
Рома: Миранте — Карсдорп, Смоллинг, Ибаньес, Бруно Перес — Кристанте, Манчини — Педро, Пеллегрини, Мхитарян — Джеко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
В первом поединке в данной паре, который проходил на Олд Траффорд, победу праздновали футболисты Манчестер Юнайтед — 6:2.
Феликс Брых (Мюнхен, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка полуфинала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Стадио Олимпико" (Рим, Италия) сыграют римская Рома и Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча "Рома" - "Манчестер Юнайтед" 06.05.2021, Лига Европы

Противостояние между командой "Рома" (Рим) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2020/2021, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 06.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Рома" (Рим) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Рома" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Рома" в предыдущем футбольном матче 29.04.2021 закончилось с такими результатами: 6:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Фонсека, Паулу и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Рома" - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 06.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Рома" - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Прошедший поединок команды "Рома" был сыгран против Сампдория - 02.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Сампдория.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Рома" - 29.04.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча "Рома" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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