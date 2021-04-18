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Аталанта - Ювентус онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 19 мая 2021, 21:45 - Гиглио . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 0
Обновить
15'
Ювентус
Турин
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
45%
Ничья
23%
Ювентус
32%
П1: 2.43 Х: 3.72 П2: 2.85
П1: 2.30 Х: 3.40 П2: 3.00
П1: 2.43 Х: 3.72 П2: 2.85
П1: 2.43 Х: 3.72 П2: 2.85
П1: 2.55 Х: 3.45 П2: 2.80
Личные встречи
Аталанта
2
Побед
24
Игр
15
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 0 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 19:30 Ювентус 1 - 1 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2021
11.07.2020 - 22:45 Ювентус 2 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
23.11.2019 - 17:45 Аталанта 1 - 3 Завершен Ювентус
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 16:00 Дженоа 3 - 4 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 0 Завершен Беневенто В
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 16:00 Парма 2 - 5 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 16:00 Сассуоло 1 - 1 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 21:45 Аталанта 5 - 0 Завершен Болонья В
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 19:00 Ювентус 3 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Сассуоло 1 - 3 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 21:45 Ювентус 0 - 3 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 19:00 Удинезе 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Фиорентина 1 - 1 Завершен Ювентус Н
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Новости команд
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Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
45%
Ничья
23%
Ювентус
32%
П1: 2.43 Х: 3.72 П2: 2.85
П1: 2.30 Х: 3.40 П2: 3.00
П1: 2.43 Х: 3.72 П2: 2.85
П1: 2.43 Х: 3.72 П2: 2.85
П1: 2.55 Х: 3.45 П2: 2.80
Live Zone
Трансляция
А вот и стартовые составы команд. Разумеется, наш Руслан Малиновский в основе номинальных хозяев.
Аталанта: Голлини – Толои, Ромеро, Паломино – Хатебур, Де Рон, Флойлер, Госенс, Пессина, Малиновский – Сапата.
Ювентус: Буффон – Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Данило – Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Кулусевски, Маккенни – Роналду.
Инфо
Ювентус 13 раз побеждал в Кубке Италии при шести поражениях в финале. У Аталанты всего один титул (в 1963 году) при трех неудачах в финале.
Итак, как же Аталанта и Ювентус шагали к финалу?
Атланта в 1/8 финала обыграла Кальяри (3:1), затем выбила Лацио (3:2), а в полуфинале по сумме двух встреч со счетом 3:1 разобралась с Наполи (0:0, 3:1).
Ювентус в 1/8 финала в овертайме дожал Дженоа (3:2), в четвертьфинале команда Андреа Пирло разбила СПАЛ (4:0), а в полуфинале справилась с Интером (2:1, 0:0).
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию финала Кубка Италии между Аталантой и Ювентусом! Сможет ли Руслан Малиновский взять свой первый трофей после переезда в Серию А? Ответ на этот вопрос мы начнем получать в 22:00 по киевскому времени.
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Анонс матча "Аталанта" - "Ювентус" 19.05.2021, Кубок Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Гиглио.

Дата проведения матча: 19.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Ювентус" (Турин):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 18.04.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - "Ювентус" можно посмотреть 19.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Дженоа - 15.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против "Интер" - 15.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

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