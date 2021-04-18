Аталанта - Ювентус онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - "Ювентус" 19.05.2021, Кубок Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Гиглио.

Дата проведения матча: 19.05.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Ювентус" (Турин):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 18.04.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Дженоа - 15.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против "Интер" - 15.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

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