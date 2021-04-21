ФК Львов - ФК Минай онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Львов - ФК Минай 21.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022, матч состоится на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 21.04.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Львов, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 13.02.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Tsymbal, Mykola разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Александрия - 16.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Василий Кобин



Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Десна - 17.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Минай.

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