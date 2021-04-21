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ФК Львов - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 апреля 2021, 14:00 - Арена Львов . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
1 - 0
Обновить
79'
ФК Минай
Минай
Ход матча
39' Mayembe, Shemmy
66' Антон Шиндер Вышел: Пыняшко, Василий 67' Андрей Ткачук Вышел: Александр Снижко 67' Алексей Довгий 69' Энес Махмутович 74' Sakiv, Taras 74' Андрей Бусько
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
40%
Ничья
25%
ФК Минай
35%
П1: 1.38 Х: 4.24 П2: 14.70
П1: 1.30 Х: 3.75 П2: 17.00
П1: 1.38 Х: 4.24 П2: 14.70
П1: 1.20 Х: 4.75 П2: 38.00
П1: 1.35 Х: 4.20 П2: 13.00
Интересные факты
  • Выездная статистика FC MINAJ в сезоне 0-4-6
  • Фран Циряк отдал больше всего передач в FC Lviv с 6 передачами. Денис Кожанов лучший распасовщик FC MINAJ (2 передач)
  • FC MINAJ не выиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.
  • FC Lviv выигрывает первый тайм в 20% матчей, FC MINAJ выигрывает в 27% матчей.
  • FC Lviv выигрывает первую половину матча в 20% случаев, FC MINAJ выигрывает в 27%.
  • FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC MINAJ's.
  • Недавнее выступление команды FC Lviv в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды FC MINAJ.
  • Команда FC MINAJ проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда FC Lviv выиграла 1, команда FC MINAJ выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Lviv.
  • В их последнюю встречу команда FC Lviv победила в 1 гол(а).
  • FC Lviv забивает 1 гола за матч против команды FC MINAJ, а FC MINAJ забивает 1.67 гола против команды FC Lviv (в среднем).
  • FC Lviv забивает 1.15 гола, играя дома, а FC MINAJ забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Lviv и FC MINAJ - 2.67.
  • Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Когда FC MINAJ лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC MINAJ% своих матчей.
  • Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Когда FC MINAJ проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC MINAJ% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Lviv и FC MINAJ - 1.
  • Вы знали, что FC Lviv забил 32% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • FC Lviv пропускает в каждом из последних 11 матчах.
  • FC Lviv не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Премьер-Лига в этом сезоне
  • FC MINAJ не забивает в 6 из их 10 выездных матчах в Премьер-Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что FC MINAJ забил 33% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
3
Игр
1
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 15:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Львов
Кубок Украины 2021
30.10.2019 - 14:00 ФК Минай 2 - 0 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
16.04.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ворскла 2 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
02.04.2021 - 19:00 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Львов П
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 14:00 ФК Минай 3 - 1 Завершен Десна В
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Ингулец П
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Новости команд
Главные события
74'
Sakiv, Taras
Андрей Бусько
74'
Энес Махмутович
69'
67'
Андрей Ткачук
Вышел: Александр Снижко
Алексей Довгий
67'
66'
Антон Шиндер
Вышел: Пыняшко, Василий
ГООЛ! Mayembe, Shemmy
39'
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
40%
Ничья
25%
ФК Минай
35%
П1: 1.38 Х: 4.24 П2: 14.70
П1: 1.30 Х: 3.75 П2: 17.00
П1: 1.38 Х: 4.24 П2: 14.70
П1: 1.20 Х: 4.75 П2: 38.00
П1: 1.35 Х: 4.20 П2: 13.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
    67
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 30
    Seka Ernest
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
    74
  • 25
    Фране Циряк
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 22
    Энес Махмутович
    Защитник
    69
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 13
    Назарий Нич
  • 10
    Альваро
    Защитник
  • 1
    Popovich, Andrey
    Вратарь
  • 88
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 71
    Лопиронок
    Защитник
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 27
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 23
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
    67
  • 22
    Mayembe, Shemmy
    Защитник
    39
  • 19
    Антон Шиндер
    Нападающий
    66
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 4
    Sakiv, Taras
    Защитник
    74
Запасные игроки
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 45
    Юрий Захаркив
    Нападающий
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 2
    Иван Лобай
    Защитник
  • 99
    Mihoubi, Maroine
    Защитник
  • 33
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 32
    Антон Каниболоцкий
    Вратарь
  • 30
    Chato
    Защитник
  • 20
    Пыняшко, Василий
    Полузащитник
  • 10
    Артем Милевский
    Нападающий
  • 9
    Oduenyi, Ugochukwu
    Нападающий
  • 8
    Malepe, Ripo
    Полузащитник
  • 2
    Chushenko, Vladislav
  • 96
    Александр Снижко
    Полузащитник
Тренеры
  • Бессмертный, Анатолий
  • Tsymbal, Mykola
Статистика матча
41%
Владение мячом
59%
4
Угловые
4
14
Штрафные
16
15
Фолы
12
3
Удары мимо
2
4
Блокировано ударов
6
1
Офсайды
2
4
Удары в створ
Сейвы
4
3
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
78'
Замена
Бойко заменен на Милевского.
76'
Готовят Милевского к выходу на поле.
73'
Желтая карточка
Сакив получил желтую за фол в левом фланге обороны, а затем и Бусько, который решил отомстить ему за грубость против Грисьо.
71'
Опасный момент
Ныч! Получил мяч в центре штрафной, после передачи Романчука, но с разворота пробил в сторону от левой штанги!
71'
Опасный момент
Попович потащил удар Эрнеста с левого фланга штрафной в ближний угол из-под Лопыренка.
69'
Желтая карточка
Махмутович сбил разворачивавшегося в правом фланге атаки Ахмедзаде.
68'
Желтая карточка
Предупрежден Довгий за накладку в центре поля.
67'
Замена
Снижко вышел вместо Ткачука.
66'
Замена
Шиндера сменил Пиняшко.
65'
Не дали Алваро замкнуть в касание подачу с правого фланга в центр штрафной!
63'
Опасный момент
Раскатали львовяне соперников в чужой штрафной! Довгий замыкал прострел с левого фланга в зону перед вратарской, но Попович дотянулся до удара в правый нижний угол его ворот!
61'
Опасный момент
Удар с левого фланга штрафной от Эрнеста парировал перед собой Попович! Добивать было некому.
60'
Офсайд
Заброс в офсайд на правый фланг штрафной для Бойко.
58'
Маембе не дали пробить внешней стороной стопы с правого угла вратарской. Чиряк ценой повреждения блокировал.
56'
Опасный момент
Довгий остановил мяч перед центральным входом в чужую штрафную, и тут же пробил по центру — прямиком в Поповича.
54'
Опасный момент
Бусько! Матич замыкал подачу углового с левого фланга ударом головой, Ткачук через себя подправлял, но фланговый защитник не пустил мяч через линию!
53'
Опасный момент
Перекладина! Нуриев с правого фланга штрафной сбросил на Бойко, который бил в дальний, но мяч попал в ногу Довгому, и красивым парашютом начал заваливаться за шиворот голкиперу! Спасает каркас!
51'
Львов комбинирует на чужой половине в данные минуты.
49'
Шиндер отдавал прострел с левого фланга на Бойко, но тому в касание не дал пробить Якимец.
47'
Шиндер сбросил подачу дальнего штрафного на Нуриева, но Анатолий попал в соперника ударом с подработкой.
Инфо
Второй тайм начался!
Достаточно плавное течение событий в первом тайме сумели слегка взбудоражить хозяева своим взятием ворот незадолго до ухода на перерыв. Стандартное положение принесло большие проблемы для Миная, а проваленная позиционная опека позволила Довгому надеяться на удачный рикошет от спины Маембе, после попадания мяча в левую штангу. Особых моментов у гостей для того, чтобы отыграться, не было — лишь неточная попытка удара со средней дистанции от Бойко стоила внимания зрителей, но мяч благополучно прошел над перекладиной. Однако, нельзя было утверждать, что какая-то из команд имела преимущество по ходу стартовой половины матча.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
43'
Опасный момент
Махмутович запустил верховой пас в левый фланг штрафной на Эрнеста, который тут же скинул на Алваро, но полузащитник запустил мяч на трибуны слабеньким ударом.
41'
Фол от Бусько у центра поля против Нуриева.
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Маембе и Довгий были на ближней штанге при подаче Алваро с углового на правом фланге, Алексей опередил голкипера, но пробил головой в левую штангу, рикошет от которой пришелся в спину Шемми, после чего мяч отлетел в сетку!
37'
Против Маембе нарушил правила Алваро в левом фланге атаки.
35'
Опасный момент
На Бойко в зону перед чужой штрафной пришелся отскок мяча от прострела с левого фланга, но завершающий удар пришелся над перекладиной!
34'
Шиндер оставил для Нуриева мяч в центре чужой штрафной, но удара от Александра мы так и не увидели.
33'
Опасный момент
Чиряк подкручивал в ближний со штрафного под острым углом, но Попович не проспал.
32'
Грисьо заработал штрафной на входе в правый фланг чужих владений.
31'
Передача от Маембе с правого фланга подарила мяч соперникам.
29'
Ильющенков забрал подачу с правого фланга от Маембе, но Шиндер влетел в корпус голкиперу соперников.
28'
Минай постепенно перешел на чужую половину поля.
26'
Длинный пас Лопыренка в правый фланг атаки пришелся за боковую.
24'
Попытка удара Довгого из зоны перед чужой штрафной была блокирована.
23'
Попович забрал мяч в руки, после авантюрного заброса из глубины правого фланга атаки Львова.
22'
Грисьо запускал Бусько в правый фланг атаки передачей на ход, но защитник был на мяче первым.
19'
В падении замыкал Романчук ударом головой из центра штрафной подачу углового с правого фланга, но защитники блокировали полет мяча.
17'
Ахмедзаде не смог добраться до мяча при переводе в правый фланг атаки.
14'
Опасный момент
Алваро подобрал мяч в границ чужой штрафной, подработал, и запустил с правой ноги в сторону от левой девятки!
14'
Довгий только встал на ноги, но фол очередного соперника тут же отправил его вновь на газон.
13'
Довгий пострадал в жестком контакте с Бойко на правом фланге.
11'
Нуриев показал "рулетку" в центре поля, одновременно отобрав мяч у соперника, но партнеры не смогли развить атаку точной передачей в штрафную.
9'
Чиряк запускал передачу в правый фланг штрафной на Грисьо, но партнер даже в подкате не смог до нее дотянуться.
7'
Нуриев получил подкат в голеностоп от Грисьо в центре поля.
5'
Неточный заброс в переднюю линию на Шиндера последовал.
3'
Фол от Якимца против Ахмедзаде в левом фланге обороны.
2'
Опасный момент
Сакив остро подавал с углового на правом фланге, Ильющенков растерял во вратарской, но Ткачук на дальней не среагировал на отскок от газона!
1'
Первый пас от Грисьо с правого фланга в штрафную оказался неточным.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Каниболоцкий, Малепе, Снижко, Огбонная, Милевский, Пиняшко, Чушенко, Багайоко, Хахлев
Минай: Попович — Маембе, Матич, Лопыренок, Сакив — Петрусенко, Ткачук — Ахмедзаде, Нуриев, Бойко — Шиндер.
Запасные: Костик, Михоби, Крушинский, Сабино, Захаркив, Лобай, Ременяк, Ренан, Семенив.
ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец — Довгий — Грисьо, Чиряк, Альваро, Эрнест — Ныч.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Бондаренко (Одесса, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Авангард" (Луцк, Украина) сыграют ПФК Львов и закарпатский Минай.
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Анонс матча ФК Львов - ФК Минай 21.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022, матч состоится на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 21.04.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Львов, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 13.02.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Tsymbal, Mykola разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - ФК Минай можно посмотреть 21.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Александрия - 16.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Десна - 17.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Минай.

Следите за результатами матча ФК Львов - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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