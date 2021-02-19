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Гент - Мехелен онлайн трансляция матча

Чемпионат Бельгии - 02 мая 2021, 17:00 - Геламко Арена
Главный судья: Вербоомен, Натан
Рейтинг матча:
Гент
Гент
0 - 2
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перерыв
Мехелен
Мехелен
Ход матча
7' Элиша Овусу 29' Сторм Никола 32' Ферди Друйф 39' Шууфс, Роб
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Гент
33%
Ничья
33%
Мехелен
33%
П1: 7.37 Х: 5.26 П2: 1.42
П1: 1.80 Х: 3.75 П2: 4.50
П1: 7.37 Х: 5.26 П2: 1.42
П1: 10.10 Х: 6.49 П2: 1.28
П1: 1.72 Х: 3.75 П2: 4.30
Интересные факты
  • В домашних матчах КАА Гент не проигрывает Йелоу-Ред КВ Мехелен в последних 8 встречах.
  • Свен Кумс отдал больше всего передач в КАА Гент с 5 передачами. Роб Шууфс лучший распасовщик Йелоу-Ред КВ Мехелен (5 передач)
  • Никлас Дорш получил больше всего желтых карточек (6) в КАА Гент. Йоахим Ван Дамме получил 8 в Йелоу-Ред КВ Мехелен.
  • Наиболее популярный результат в играх между КАА Гент иЙелоу-Ред КВ Мехелен, когда КАА Гент играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между КАА Гент и Йелоу-Ред КВ Мехелен 1-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • КАА Гент выигрывает первый тайм в 34% матчей, Йелоу-Ред КВ Мехелен выигрывает в 35% матчей.
  • КАА Гент выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Йелоу-Ред КВ Мехелен выигрывает в 35%.
  • КАА Гент's performance of the last 5 matches is better than Йелоу-Ред КВ Мехелен's.
  • Недавнее выступление команды КАА Гент в "First Division A" лучше, чем у команды Йелоу-Ред КВ Мехелен.
  • Команда КАА Гент проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Йелоу-Ред КВ Мехелен (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда КАА Гент выиграла 3, команда Йелоу-Ред КВ Мехелен выиграла 1, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • КАА Гент забивает 1.8 гола за матч против команды Йелоу-Ред КВ Мехелен, а Йелоу-Ред КВ Мехелен забивает 0.6 гола против команды КАА Гент (в среднем).
  • КАА Гент забивает 1.76 гола, играя дома, а Йелоу-Ред КВ Мехелен забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами КАА Гент и Йелоу-Ред КВ Мехелен - 2.4.
  • Когда КАА Гент лидирует 1-0 дома, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Когда Йелоу-Ред КВ Мехелен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Йелоу-Ред КВ Мехелен% своих матчей.
  • Когда КАА Гент проигрывает 0-1 дома, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Когда Йелоу-Ред КВ Мехелен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Йелоу-Ред КВ Мехелен% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между КАА Гент и Йелоу-Ред КВ Мехелен - 1.8.
  • Йелоу-Ред КВ Мехелен пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Йелоу-Ред КВ Мехелен забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 21 встреч когда команда КАА Гент играла дома, команда КАА Гент выиграла 15 раз, 4 сыграла в ничью и 2 победы команды Йелоу-Ред КВ Мехелен. Разница голов 48-20 в пользу команды КАА Гент.
  • Последняя гостевая победа Йелоу-Ред КВ Мехелен над КАА Гент была в 2012
  • Во время последних 42 встреч, команда КАА Гент выиграла 21 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Йелоу-Ред КВ Мехелен выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 75-43 в пользу команды КАА Гент
Личные встречи
Гент
2
Побед
6
Игр
1
Побед
Мехелен
Чемпионат Бельгии 2020/2021
19.02.2021 - 21:45 Мехелен 1 - 1 Завершен Гент
Чемпионат Бельгии 2015/2016
26.12.2015 - 21:00 Мехелен 2 - 0 Завершен Гент
Кубок Бельгии 2015/2016
16.12.2015 - 21:45 Гент 1 - 0 Завершен Мехелен
Чемпионат Бельгии 2015/2016
29.08.2015 - 21:30 Гент 2 - 2 Завершен Мехелен
Последние матчи - Гент
Чемпионат Бельгии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Зюлте-Варегем 2 - 7 Завершен Гент В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
10.04.2021 - 21:45 Гент 4 - 0 Завершен Шарлеруа В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
04.04.2021 - 19:15 Стандард 2 - 1 Завершен Гент П
Чемпионат Бельгии 2020/2021
21.03.2021 - 21:45 Гент 1 - 0 Завершен Серкль Брюгге В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
15.03.2021 - 21:45 Гент 0 - 4 Завершен Брюгге П
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Последние матчи - Мехелен
Чемпионат Бельгии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Кортрейк 1 - 4 Завершен Мехелен В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Мехелен 4 - 2 Завершен Зюлте-Варегем В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Сент-Трюйден 2 - 1 Завершен Мехелен П
Чемпионат Бельгии 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Мехелен 2 - 2 Завершен Ауд-Хеверле Левен Н
Чемпионат Бельгии 2020/2021
07.03.2021 - 19:15 Андерлехт 1 - 1 Завершен Мехелен Н
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Новости команд
Главные события
39'
Шууфс, Роб
32'
Ферди Друйф ГООЛ!
29'
Сторм Никола ГООЛ!
Элиша Овусу
7'
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Гент
33%
Ничья
33%
Мехелен
33%
П1: 7.37 Х: 5.26 П2: 1.42
П1: 1.80 Х: 3.75 П2: 4.50
П1: 7.37 Х: 5.26 П2: 1.42
П1: 10.10 Х: 6.49 П2: 1.28
П1: 1.72 Х: 3.75 П2: 4.30
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Синан Болат
    Вратарь
  • 34
    Tissoudali, Tarik
    Нападающий
  • 31
    Годеау, Бруно
    Защитник
  • 21
    Hanche-Olsen, Andreas
    Защитник
  • 15
    Милад Мохаммади
    Защитник
  • 14
    Castro-Montes, Alessio
    Защитник
  • 9
    Роман Безус
    Полузащитник
  • 8
    Вадис Оджиджа-Офоэ
    Полузащитник
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 6
    Элиша Овусу
    Полузащитник
    7
  • 5
    Нгадеу, Михаэль
    Защитник
  • 3
    Бийкер, Лукаш
    Защитник
  • 88
    Стивен Дефур
    Полузащитник
  • 30
    Ванлеберге, Йорди
    Полузащитник
  • 23
    Тибо Пейр
    Защитник
  • 19
    Керим Мрабти
    Полузащитник
  • 16
    Шууфс, Роб
    Полузащитник
    39
  • 15
    Тоэлен, Янник
    Вратарь
  • 11
    Сторм Никола
    29
  • 9
    Ферди Друйф
    32
  • 7
    Хайреманс, Геоффри
    Полузащитник
  • 5
    Сэнди Уолш
    Нападающий
Запасные игроки
  • 33
    Дави Роэф
    Вратарь
  • 30
    Никлас Дорш
    Полузащитник
  • 29
    Депойтр, Лорен
    Нападающий
  • 24
    Свен Кумс
    Полузащитник
  • 23
    Malede, Yonas
    Полузащитник
  • 20
    Осман Букари
  • 12
    De Bruyn Alexandre
  • 36
    Дино Арсланагич
  • 35
    Марьян Швед
    Нападающий
  • 32
    Wenssens, Maxime
    Вратарь
  • 29
    Kabore, Issa
    Защитник
  • 28
    Valkenaers, Arno
    Вратарь
  • 26
    Wernersson, Victor
    Защитник
  • 14
    Voet, Siemen
    Защитник
  • 10
    Игор де Камарго
    Нападающий
  • 8
    Онур Кайа
  • 4
    Батеау, Шелдон
    Защитник
  • 40
    Vranckx Aster
Тренеры
  • Хейн ван Хаещебрук
  • Vrancken, Wouter
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
1
ЖК
1
7
Удары мимо
2
Угловые
1
Удары в створ
2
Live Zone
Трансляция
45+1'
Свисток
Ну вот и свисток на перерыв. 2:0 в пользу Мехелена к этому моменту.
45'
Одна минута компенсирована в первом тайме.
44'
Опасный момент
Яремчук с фланга ворвался в штрафную, и после подката защитника оказался на газоне. Очень было похоже на пенальти, но судья говорит, что угловой.
41'
Два удара в створ ворот у Мехелена, и два гола – такая вот результативность.
40'
Яремчук пробил из неплохой, в принципе, позиции, но мимо ворот.
39'
Желтая карточка
Желтая Шоффсу за фол на Безусе.
37'
Затяжная массированная атака Гента, два удара, но защитники Мехелена все берут на себя.
34'
Безус издалека пробил - неточно.
32'
Гоооол!!!
И сразу второй от Мехелена! Контратака по флангу, прострел в центр, который замыкает Дрейф. 0:2!
29'
Гоооол!!!
Гоол!!! Сторм открывает счет. Как то внешне просто вингер Мехелена объехал по флангу двух защитников, пробил, и после рикошета мяч очутился в сетке! 1:0 в пользу гостей!
27'
Последние минут 5 хозяева больше владеют мячом, но снова же, без серьезных дивидендов.
24'
Уголовой
Угловой для Гента – навес на ближнюю штангу, защитники Мехелена выносят.
22'
Удары по воротам – 3:2 в пользу Гента, вот только в створ ничего не прилетело.
21'
Безус заработал штрафной метров в 35 от ворот, но навес с оного спокойно забирает вратарь Мехелена.
20'
Равная игра. 50-50 владение мячем. Еще бы поострее было.
16'
А вот это интересно. Гент снова организовал атаку правым флангом, прострел в штрафную завершал Яремчук, но попал в защитника. Дальнее добивание Безуса пришлось мимо ворот.
14'
Пока что темп игры невысок. Быстрый гол, судя по всему, сегодня мы не увидим.
12'
Мехелен больше владеет мячом. Гости пытаются приникнуть в штрафную Гента, но пока что безрезультатно.
11'
Безус пытался пасом на Яремчука разогнать контру – передача не прошла, защитник прочитал.
10'
Мехелен контролирует мяч, но без обострений.
7'
Желтая карточка
А вот и первая желтая – опорник Гента Овусу опасно подкатился в центре поля.
6'
Гент неплохо организовал атаку по правому флангу, но прострел до Яремчука не дошел – защитники подсуетились - первый намек на опасность.
6'
Относительно спокойная пока что игра. Команды пытаются нащупать, что и как у соперника.
4'
Яремчук включился в прессинг, поддавил вратаря – но без вистов для Романа и его команды.
2'
Первая атака – от Мехелена – навес с правого фланга – ничего опасного.
1'
Свисток
Стартовый свисток, хозяева начали с центра поля.
4-3-3 стартовая расстановка у Гента, 4-2-3-1 – у Мехелена. Так что ждем атакующий футбол!
У Мехелена в запасе Марьян Швед.
Отметим, что в стартовом составе Гента выйдут украинцы Роман Яремчук и Роман Безус. Игоря Пластуна нет в заявке.
И только одна команда, занявшая первое место в группе, получит право играть в еврокубках.
Положение в группе: Остенде - 30 очков, Гент – 25, Стандард – 25, Межелен – 24.
Это первый тур группы, в первом матче которого Остенде обыграл Стандард со счетом 6:2.
Всего в данной группе 4 команды. Кроме Гента и Мехелена в группе также Остенде и Стандард.
Регулярный чемпионат Бельгии завершен, и это поединок из подгруппы за право участия в Лиге конференций.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка чемпионата Бельгии, в котором Гент примет Мехелен.
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Анонс матча Гент - Мехелен 02.05.2021, Чемпионат Бельгии

Матч между командой Гент (Гент) и командой Мехелен (Мехелен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Бельгии 2022, матч начнется на стадионе Геламко Арена.

Дата проведения матча: 02.05.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Гент (Гент) и командой Мехелен (Мехелен):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Мехелен и Гент в предыдущем футбольном матче 19.02.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Хейн ван Хаещебрук и Vrancken, Wouter разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Гент - Мехелен можно посмотреть 02.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Бельгии. Текстовую трансляцию матча Гент - Мехелен, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук

Предыдущий поединок команды Гент был сыгран против Зюлте-Варегем - 18.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Гент.

Команда гостей

Название: Мехелен (Мехелен)
Год основания Мехелен (Мехелен): 1904
Страна: Бельгия
Тренер: Том Калуве

Предыдущий матч команды Мехелен был сыгран против Кортрейк - 18.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Мехелен.

Следите за результатами матча Гент - Мехелен онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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