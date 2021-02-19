Гент - Мехелен онлайн трансляция матча

Анонс матча Гент - Мехелен 02.05.2021, Чемпионат Бельгии

Матч между командой Гент (Гент) и командой Мехелен (Мехелен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Бельгии 2022, матч начнется на стадионе Геламко Арена.

Дата проведения матча: 02.05.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Гент (Гент) и командой Мехелен (Мехелен):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Мехелен и Гент в предыдущем футбольном матче 19.02.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Хейн ван Хаещебрук и Vrancken, Wouter разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гент (Гент)

Год основания Гент (Гент): 1864

Страна: Бельгия

Тренер: Хейн Ванхазебрук



Предыдущий поединок команды Гент был сыгран против Зюлте-Варегем - 18.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Гент.

Команда гостей

Название: Мехелен (Мехелен)

Год основания Мехелен (Мехелен): 1904

Страна: Бельгия

Тренер: Том Калуве



Предыдущий матч команды Мехелен был сыгран против Кортрейк - 18.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Мехелен.

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