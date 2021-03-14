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Генк - Андерлехт онлайн трансляция матча

Чемпионат Бельгии - 12 мая 2021, 21:45 - Luminus Arena
Главный судья: Вербоомен, Натан
Рейтинг матча:
Генк
Генк
0 - 1
Обновить
перерыв
Андерлехт
Брюссель
Ход матча
33' El Hadj, Anouar Ait
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Генк
33%
Ничья
33%
Андерлехт
33%
П1: 6.75 Х: 4.15 П2: 1.56
П1: Х: П2:
П1: 6.75 Х: 4.15 П2: 1.56
П1: 8.13 Х: 4.41 П2: 1.47
П1: 2.70 Х: 3.50 П2: 2.55
Интересные факты
  • Пол Онуачу лучший бомбардир КРК Генк с 31 голами. Лукас Нмеча забил 15 раз за РСК Андерлехт
  • Юня Ито отдал больше всего передач в КРК Генк с 11 передачами. Адриен Требел лучший распасовщик РСК Андерлехт (6 передач)
  • Джон Люкуми получил больше всего желтых карточек (7) в КРК Генк. Михаэль Мурильо получил 5 в РСК Андерлехт.
  • РСК Андерлехт не проигрывает в последних 6 играх.
  • КРК Генк не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • РСК Андерлехт не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • КРК Генк имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между КРК Генк иРСК Андерлехт, когда КРК Генк играет дома, 0- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между КРК Генк и РСК Андерлехт 0-1. 13 игры закончились с этим результатом.
  • КРК Генк выигрывает первый тайм в 43% матчей, РСК Андерлехт выигрывает в 40% матчей.
  • КРК Генк выигрывает первую половину матча в 43% случаев, РСК Андерлехт выигрывает в 40%.
  • РСК Андерлехт's performance of the last 5 matches is better than КРК Генк's.
  • КРК Генк's performance of the last 5 matches is better than РСК Андерлехт's.
  • Недавнее выступление команды РСК Андерлехт в "First Division A" лучше, чем у команды КРК Генк.
  • Недавнее выступление команды КРК Генк в "First Division A" лучше, чем у команды РСК Андерлехт.
  • Команда КРК Генк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "First Division A" против команды РСК Андерлехт.
  • Команда РСК Андерлехт выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "First Division A" против команды КРК Генк.
  • Из последних 5 встреч команда КРК Генк выиграла 2, команда РСК Андерлехт выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда КРК Генк.
  • В их последнюю встречу команда КРК Генк победила в 1 гол(а).
  • КРК Генк забивает 0.8 гола за матч против команды РСК Андерлехт, а РСК Андерлехт забивает 1.2 гола против команды КРК Генк (в среднем).
  • КРК Генк забивает 2.3 гола, играя дома, а РСК Андерлехт забивает 1.71 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами КРК Генк и РСК Андерлехт - 2.
  • Когда КРК Генк лидирует 1-0 дома, они побеждают в КРК Генк% своих матчей.
  • Когда РСК Андерлехт лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РСК Андерлехт% своих матчей.
  • Когда КРК Генк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в КРК Генк% своих матчей.
  • Когда РСК Андерлехт проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РСК Андерлехт% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между КРК Генк и РСК Андерлехт - 0.8.
  • РСК Андерлехт забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • КРК Генк забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • За последние 35 встреч когда команда КРК Генк играла дома, команда КРК Генк выиграла 11 раз, 6 сыграла в ничью и 18 победы команды РСК Андерлехт. Разница голов 54-39 в пользу команды РСК Андерлехт.
  • Во время последних 71 встреч, команда КРК Генк выиграла 20 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда РСК Андерлехт выиграла 38 раз. Разница забитых и пропущенных голов 116-76 в пользу команды РСК Андерлехт
Личные встречи
Генк
4
Побед
11
Игр
4
Побед
Андерлехт
Кубок Бельгии 2020/2021
14.03.2021 - 21:45 Андерлехт 1 - 2 Завершен Генк
Чемпионат Бельгии 2020/2021
07.02.2021 - 19:15 Генк 1 - 2 Завершен Андерлехт
Чемпионат Бельгии 2020/2021
11.12.2020 - 21:45 Андерлехт 1 - 0 Завершен Генк
Чемпионат Бельгии 2018
02.12.2018 - 19:00 Андерлехт 0 - 1 Завершен Генк
Последние матчи - Генк
Чемпионат Бельгии 2022
07.05.2021 - 21:45 Генк 3 - 0 Завершен Брюгге В
Чемпионат Бельгии 2022
30.04.2021 - 21:45 Ройял Антверпен 2 - 3 Завершен Генк В
Кубок Бельгии 2020/2021
25.04.2021 - 21:45 Стандард 1 - 2 Завершен Генк В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
17.04.2021 - 21:45 Ройял Антверпен 3 - 2 Завершен Генк П
Чемпионат Бельгии 2020/2021
11.04.2021 - 14:30 Генк 4 - 0 Завершен Сент-Трюйден В
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Последние матчи - Андерлехт
Чемпионат Бельгии 2022
08.05.2021 - 21:45 Андерлехт 2 - 2 Завершен Ройял Антверпен Н
Чемпионат Бельгии 2022
02.05.2021 - 19:30 Брюгге 2 - 2 Завершен Андерлехт Н
Чемпионат Бельгии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Сент-Трюйден 0 - 1 Завершен Андерлехт В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
11.04.2021 - 19:15 Андерлехт 2 - 1 Завершен Брюгге В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
05.04.2021 - 19:15 Ройял Антверпен 1 - 4 Завершен Андерлехт В
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Новости команд
Главные события
33'
El Hadj, Anouar Ait ГООЛ!
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Генк
33%
Ничья
33%
Андерлехт
33%
П1: 6.75 Х: 4.15 П2: 1.56
П1: Х: П2:
П1: 6.75 Х: 4.15 П2: 1.56
П1: 8.13 Х: 4.41 П2: 1.47
П1: 2.70 Х: 3.50 П2: 2.55
Составы команд
Стартовый состав
  • 26
    Вандевордт, Мартен
    Вратарь
  • 46
    Куеста, Карлос
    Защитник
  • 42
    Торстведт, Кристиан
    Полузащитник
  • 33
    Джон Лукуми
  • 23
    Munoz, Daniel
    Защитник
  • 19
    Онуачу, Поль
    Нападающий
  • 17
    Патрик Грошовский
  • 10
    Тео Бонгонда
    Нападающий
  • 8
    Брайан Хейнен
    Полузащитник
  • 14
    Ито, Юня
    Полузащитник
  • 20
    Arteaga, Gerardo
    Защитник
  • 16
    Verbruggen, Bart
    Вратарь
  • 10
    Лукас Нмеча
    Нападающий
  • 18
    Маджед, Ашимеру
    Полузащитник
  • 51
    Версарен, Яри
    Полузащитник
  • 46
    El Hadj, Anouar Ait
    Полузащитник
    33
  • 17
    Каллен, Джошуа
    Полузащитник
  • 48
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 62
    Мурильо, Михаэль
    Защитник
  • 20
    Мэттью Миазга
    Защитник
  • 54
    Sardella, Killian
    Защитник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 40
    Leysen, Tobe
    Вратарь
  • 38
    Эбуэ Куасси
    Полузащитник
  • 24
    Oyen, Luca
    Нападающий
  • 21
    Йере Уронен
    Защитник
  • 15
    Geusens, Jay-Dee
    Полузащитник
  • 14
    Toma, Bastien
    Полузащитник
  • 9
    Дессерс Сириль
  • 2
    Марк Маккензи
  • 77
    Preciado, Angelo
    Защитник
  • 40
    Амузу, Фрэнсис
    Нападающий
  • 24
    Варнер Хахн
  • 25
    Адриен Требель
    Полузащитник
  • 61
    Arnstad, Kristian
    Полузащитник
  • 22
    Элиас Коббаут
    Защитник
  • 1
    Тимон Велленройтер
    Вратарь
  • 12
    Mukairu, Paul
    Нападающий
  • 11
    Якоб Бруун Ларсен
  • 56
    Debast, Zeno
    Полузащитник
  • 38
    Дауда Мохаммед
Тренеры
  • Джон ван ден Бром
  • Компани, Венсан
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
2
Угловые
4
3
Штрафные
3
1
Офсайды
1
2
Фолы
2
3
Удары мимо
2
2
Блокировано ударов
1
1
Удары в створ
4
3
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
41'
Опасный момент
Дзюнья протащил мяч со своей половины в штрафную площадь Андерлехта и мощно пробил под стойку, но Вербрюгген вытащил!
39'
Генк стал значительно больше держать мяч, но пока не обостряет.
Инфо
Для Эль Хаджа этот гол стал четвёртым в текущем сезоне. В предыдущем матче против Генка в чемпионате в феврале он также отличился в воротах соперников.
33'
Гоооол!!!
Андерлехт выходит вперёд! Вот это да! Ничего не предвещало этого гола! Михайличенко с трудом достал мяч на боковой линии в середине поля, Эль-Хадж оставил его у брюссельцев и разогнал атаку со смещением к центру, сам же Ануар это наступление и завершил ударом низом между левой стойкой и голкипером! 0:1!
30'
Богданчик поскользнулся на левом крае в районе центральной линии и решил тут же фолить, видимо, чтобы не допустить быстрой атаки на ворота своей команды. Это вызвало возмущение со стороны игроков хозяев, требовавших жёлтую для украинца, но рефери решил пока обходиться без санкций.
28'
Андерлехт разогнал неплохую по скорости атаку, Ашимеру решил с линии штрафной её завершить, подкрутив под правую стойку - Вандервордт мяч уверенно забрал.
25'
Эль-Хадж издали пристреливается - его удар воротам "магистров" никакой угрозы не нёс.
24'
Муньос забрасывал мяч по правому флангу Генка, Михайличенко до мяча дотянулся, чтобы прервать передачу, но не остановил его. В итоге, хозяева продолжили наступление, завершившееся ещё одним ударом Онуачу с полукруга штрафной - очень слабо прямо в руки вратаря.
22'
Уголовой
Андерлехт отбился после углового на свои ворота, но подбор остался за "магистрами". В течение полуминуты они владели мячом на чужой половине, однако первый же вертикальный пас вперёд стал потерей.
22'
Онуачу в полукруге брюссельской штрафной выиграл единоборство за мяч и нашёл возможность для удара - мяч после рикошета уходит за лицевую в пользу хозяев.
20'
Очень долго Андерлехт держал мяч, дважды подключали Михайличенко, но сделать хотя бы одну точную передачу в штрафную или хотя бы в атакующую треть футболистам гостей не удалось и атака завершилась перехватом от Генка.
17'
Михайличенко здорово сыграл в отборе около своей штрафной, но сделал передачу в штрафную на партнёра под прессинг, что едва не завершилось проблемами. К счастью для нас, всё обошлось.
15'
Брюссельцы перевели атаку с правого фланга на левый край штрафной, Нмечу с разворота пробивал по диагонали низом - вратарь хозяев забирает мяч в руки.
14'
Уголовой
Вандервордт теперь уже надёжней сыграл после подачи с углового и забрал мяч в руки.
13'
Отвечает Андерлехт! Михайличенко догнал мяч в районе углового флажка, сделал передачу на ближний край штрафной, продолжение веерной атаки нашло Ашимеру на линии штрафной, тот бил под левую стойку, но голкипер переводит на угловой.
11'
Опасный момент
Первый отличный момент в матче! Третий кряду угловой Андерлехта завершился контратакой Генка левым краем. Дзунья выполнил подачу в центр вратарской, Онуачу одним касанием принял на грудь, а вторым пробил мимо рамки!
10'
Уголовой
Два подряд угловых на ворота Генка и во время второго из них в штрафной начался пожар! Вандервордт решил сыграть на выходе, но не забрал мяч в руки, со стороны игроков Андерлехта начались какие-то нелепые попытки всё-таки добить мяч, но хозяева быстрее сориентировались и вынесли снаряд на ещё один угловой.
9'
Эль-Хадж отдавал разрезной пас между защитниками Генка в штрафную хозяев, но один из хозяев выбил мяч на угловой.
5'
Офсайд
Михайличенко отдавал отличную передачу на Версхарена в штрафную, но лайнсмен придумал офсайд у вингера Андерлехта и сорвал потенциально опасную атаку гостей.
4'
Уголовой
С подачей от углового флажка легко справился голкипер, забрав на выходе мяч в руки.
4'
Прострел с левого края штрафной Андерлехта в центр вратарской, Михайличенко опередил своего визави и выбил снаряд на угловой.
3'
По очереди команды владеют мячом и пока не включают скорости. Игра проходит на половине поля брюссельцев, Андерлехт при владении центральную линию ещё не переходил.
1'
Свисток
Матч наконец-то стартовал! Андерлехт разыграл с центра поля.
Команды на поле. Хозяева сыграют в синей форме, гости - в белой.
Повторно заходят гости и хозяева в раздевалки. Организаторы обещают, что до начала матча максимум пять минут.
Команды во второй раз вышли на разминку. К стартовому свистку дело пока не идёт.
У нас, похоже, возникли небольшие трудности с ВАР-технологией, поэтому старт поединка немного задерживается.
На всякий случай напомню, что это расклады на данный момент, а не уже итоговая таблица. До конца чемпионата всем участникам "Чемпионской группы" ещё нужно провести по четыре поединка.
В общем, в случае победы сегодня команда Богдана Михайличенко сможет сравняться со вторым местом, а это уже возвращение клуба ЛЧ. Есть, за что бороться.
Что по турнирной ситуации. В бельгийской лиге Жюпиле после регулярного чемпионата команды разделились на подгруппы. В "Чемпионской группе" выступают четыре команды: Брюгге, Антверпен и как раз Генк с Андерлехтом. Лидирует действующий чемпион, Брюгге, - 39 баллов. Команда в случае победы в чемпионате получит прямую путёвку в группу ЛЧ. Второй - Генк - отстаёт на пять очков и квалифицируется в отбор чемпионской лиги. Третье место - Андерлехт - от Генка на расстоянии в одну победу и даёт возможность стартовать в квалифае Лиги конференций.
Инфо
Андерлехт (старт): Вербрюгген - Михайличенко, Сарделла, Миазга, Мурильо - Самби, Каллен - Эль Хадж, Ашимеру, Версхарен - Нмеча.
Инфо
Генк (старт): Вандервордт - Самора, Лукуми, Куэста, Муньос - Грошовски, Хейнен - Бонгонда, Торствельд, Дзунья - Онуачу.
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча чемпионата Бельгии между Генком и Андерлехтом. Чем интересен для нас этот поединок? Присутствием на поле в составе гостей украинца Богдана Михайличенко. Кстати, забегая наперёд, он сегодня в стартовом составе.
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Анонс матча Генк - Андерлехт 12.05.2021, Чемпионат Бельгии

Матч между командой Генк (Генк) и командой Андерлехт (Брюссель) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч состоится на стадионе Luminus Arena.

Дата проведения матча: 12.05.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Генк (Генк) и командой Андерлехт (Брюссель):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Генк, тогда как команда Андерлехт осталась с поражением. Столкновение Андерлехт и Генк в предыдущем футбольном матче 14.03.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джон ван ден Бром и Компани, Венсан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Генк - Андерлехт можно посмотреть 12.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Бельгии. Текстовую трансляцию матча Генк - Андерлехт, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Генк (Генк)
Год основания Генк (Генк): 1923
Страна: Бельгия
Тренер: Питер Мас

Прошедший поединок команды Генк был сыгран против Брюгге - 07.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2022 и закончился победой команды Генк.

Команда гостей

Название: Андерлехт (Брюссель)
Год основания Андерлехт (Брюссель): 1908
Страна: Бельгия
Тренер: Рене Вейлер

Прошедший поединок команды Андерлехт был сыгран против Ройял Антверпен - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Генк - Андерлехт онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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