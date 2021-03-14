Генк - Андерлехт онлайн трансляция матча

Анонс матча Генк - Андерлехт 12.05.2021, Чемпионат Бельгии

Матч между командой Генк (Генк) и командой Андерлехт (Брюссель) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч состоится на стадионе Luminus Arena.

Дата проведения матча: 12.05.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Генк (Генк) и командой Андерлехт (Брюссель):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Генк, тогда как команда Андерлехт осталась с поражением. Столкновение Андерлехт и Генк в предыдущем футбольном матче 14.03.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джон ван ден Бром и Компани, Венсан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Генк (Генк)

Год основания Генк (Генк): 1923

Страна: Бельгия

Тренер: Питер Мас



Прошедший поединок команды Генк был сыгран против Брюгге - 07.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2022 и закончился победой команды Генк.

Команда гостей

Название: Андерлехт (Брюссель)

Год основания Андерлехт (Брюссель): 1908

Страна: Бельгия

Тренер: Рене Вейлер



Прошедший поединок команды Андерлехт был сыгран против Ройял Антверпен - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2022 и закончился ничьей.

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