Генк - Андерлехт онлайн трансляция матча

Матч между командой Генк (Генк) и командой Андерлехт (Брюссель) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч состоится на стадионе Luminus Arena.
Дата проведения матча: 12.05.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Генк (Генк) и командой Андерлехт (Брюссель):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Генк, тогда как команда Андерлехт осталась с поражением. Столкновение Андерлехт и Генк в предыдущем футбольном матче 14.03.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Джон ван ден Бром и Компани, Венсан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Генк (Генк)
Год основания Генк (Генк): 1923
Страна: Бельгия
Тренер: Питер Мас
Прошедший поединок команды Генк был сыгран против Брюгге - 07.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2022 и закончился победой команды Генк.
Название: Андерлехт (Брюссель)
Год основания Андерлехт (Брюссель): 1908
Страна: Бельгия
Тренер: Рене Вейлер
Прошедший поединок команды Андерлехт был сыгран против Ройял Антверпен - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2022 и закончился ничьей.
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