Гент - Остенде онлайн трансляция матча

Анонс матча Гент - Остенде 13.05.2021, Чемпионат Бельгии

Противостояние между командой Гент (Гент) и командой Остенде (Остенде) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч состоится на стадионе Геламко Арена.

Дата проведения матча: 13.05.2021

Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Гент (Гент) и командой Остенде (Остенде):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Гент, тогда как команда Остенде осталась с поражением. Столкновение Гент и Остенде в предыдущем футбольном матче 08.03.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хейн ван Хаещебрук и Александер Блессин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гент (Гент)

Год основания Гент (Гент): 1864

Страна: Бельгия

Тренер: Хейн Ванхазебрук



Прошедший поединок команды Гент был сыгран против Стандард - 08.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2022 и закончился победой команды Стандард.

Команда гостей

Название: Остенде (Остенде)

Год основания Остенде (Остенде): 1981

Страна: Бельгия

Тренер: Ив Вандерхаге



Прошедший поединок команды Остенде был сыгран против Мехелен - 09.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2022 и закончился победой команды Мехелен.

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