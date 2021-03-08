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Гент - Остенде онлайн трансляция матча

Чемпионат Бельгии - 13 мая 2021, 14:30 - Геламко Арена
Главный судья: Николас Лафорж
Рейтинг матча:
Гент
Гент
1 - 0
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35'
Остенде
Остенде
Ход матча
14' Роман Яремчук 25' Нгадеу, Михаэль
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Гент
33%
Ничья
33%
Остенде
33%
П1: 1.26 Х: 6.08 П2: 13.10
П1: 1.30 Х: 5.50 П2: 11.00
П1: 1.26 Х: 6.08 П2: 13.10
П1: 1.26 Х: 6.08 П2: 13.10
П1: 1.27 Х: 5.10 П2: 10.50
Интересные факты
  • В домашних матчах КАА Гент не проигрывает КВ Остенде в последних 4 встречах.
  • Роман Яремчук лучший бомбардир КАА Гент с 18 голами. Фэшн Сакала забил 14 раз за КВ Остенде
  • Свен Кумс отдал больше всего передач в КАА Гент с 5 передачами. Эндрю Хьюльсагер лучший распасовщик КВ Остенде (3 передач)
  • Наиболее популярный результат в играх между КАА Гент иКВ Остенде, когда КАА Гент играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между КАА Гент и КВ Остенде 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • КАА Гент выигрывает первый тайм в 35% матчей, КВ Остенде выигрывает в 28% матчей.
  • КАА Гент выигрывает первую половину матча в 35% случаев, КВ Остенде выигрывает в 28%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "First Division A".
  • КВ Остенде's performance of the last 5 matches is better than КАА Гент's.
  • Недавнее выступление команды КВ Остенде в "First Division A" лучше, чем у команды КАА Гент.
  • Из последних 5 встреч команда КАА Гент выиграла 3, команда КВ Остенде выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда КАА Гент.
  • В их последнюю встречу команда КАА Гент победила в 1 гол(а).
  • КАА Гент забивает 1.4 гола за матч против команды КВ Остенде, а КВ Остенде забивает 1 гола против команды КАА Гент (в среднем).
  • КАА Гент забивает 1.77 гола, играя дома, а КВ Остенде забивает 1.15 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами КАА Гент и КВ Остенде - 2.4.
  • Когда КАА Гент лидирует 1-0 дома, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Когда КВ Остенде лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в КВ Остенде% своих матчей.
  • Когда КАА Гент проигрывает 0-1 дома, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Когда КВ Остенде проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в КВ Остенде% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между КАА Гент и КВ Остенде - 1.2.
  • КВ Остенде пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • КАА Гент забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 14 встреч когда команда КАА Гент играла дома, команда КАА Гент выиграла 6 раз, 6 сыграла в ничью и 2 победы команды КВ Остенде. Разница голов 22-15 в пользу команды КАА Гент.
  • Во время последних 29 встреч, команда КАА Гент выиграла 11 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда КВ Остенде выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 46-37 в пользу команды КАА Гент
Личные встречи
Гент
8
Побед
11
Игр
1
Побед
Остенде
Чемпионат Бельгии 2020/2021
08.03.2021 - 21:45 Гент 1 - 0 Завершен Остенде
Чемпионат Бельгии 2018
10.03.2019 - 18:45 Гент 2 - 1 Завершен Остенде
Кубок Бельгии 2018
30.01.2019 - 21:45 Остенде 2 - 3 Завершен Гент
Кубок Бельгии 2018
24.01.2019 - 21:45 Гент 0 - 0 Завершен Остенде
Последние матчи - Гент
Чемпионат Бельгии 2022
08.05.2021 - 19:30 Стандард 2 - 1 Завершен Гент П
Чемпионат Бельгии 2022
02.05.2021 - 17:00 Гент 2 - 2 Завершен Мехелен Н
Чемпионат Бельгии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Зюлте-Варегем 2 - 7 Завершен Гент В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
10.04.2021 - 21:45 Гент 4 - 0 Завершен Шарлеруа В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
04.04.2021 - 19:15 Стандард 2 - 1 Завершен Гент П
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Последние матчи - Остенде
Чемпионат Бельгии 2022
09.05.2021 - 17:00 Мехелен 5 - 3 Завершен Остенде П
Чемпионат Бельгии 2022
01.05.2021 - 21:45 Остенде 6 - 2 Завершен Стандард В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Остенде 1 - 1 Завершен Серкль Брюгге Н
Чемпионат Бельгии 2020/2021
11.04.2021 - 21:45 ФКО Бирсхост 1 - 2 Завершен Остенде В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
03.04.2021 - 17:15 Остенде 0 - 2 Завершен Васланд-Беверен П
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Новости команд
Главные события
Нгадеу, Михаэль
25'
ГООЛ! Роман Яремчук
14'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Гент
33%
Ничья
33%
Остенде
33%
П1: 1.26 Х: 6.08 П2: 13.10
П1: 1.30 Х: 5.50 П2: 11.00
П1: 1.26 Х: 6.08 П2: 13.10
П1: 1.26 Х: 6.08 П2: 13.10
П1: 1.27 Х: 5.10 П2: 10.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Роман Безус
    Полузащитник
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
    14
  • 19
    Samoise, Matisse
    Полузащитник
  • 8
    Вадис Оджиджа-Офоэ
    Полузащитник
  • 5
    Нгадеу, Михаэль
    Защитник
    25
  • 23
    Malede, Yonas
    Полузащитник
  • 24
    Свен Кумс
    Полузащитник
  • 21
    Hanche-Olsen, Andreas
    Защитник
  • 31
    Годеау, Бруно
    Защитник
  • 14
    Castro-Montes, Alessio
    Защитник
  • 1
    Синан Болат
    Вратарь
  • 25
    Bataille Jelle
  • 26
    Вандендришше, Кевин
    Полузащитник
  • 23
    Theate, Arthur
    Защитник
  • 33
    Tanghe, Anton
    Полузащитник
  • 10
    Фэшн Джуниор Сакала
  • 21
    Марко Квашина
    Нападающий
  • 15
    Jakel, Frederik
    Защитник
  • 28
    Хуберт, Гуйллом
    Вратарь
  • 17
    Хьюльсагер, Эндрю
    Полузащитник
  • 29
    D'Haese, Robbie
    Нападающий
  • 6
    Д`Арпино, Максим
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 33
    Дави Роэф
    Вратарь
  • 32
    Игорь Пластун
    Защитник
  • 6
    Элиша Овусу
    Полузащитник
  • 15
    Милад Мохаммади
    Защитник
  • 28
    George, Wouter
    Полузащитник
  • 30
    Никлас Дорш
    Полузащитник
  • 12
    De Bruyn Alexandre
  • 20
    Осман Букари
  • 34
    Tissoudali, Tarik
    Нападающий
  • 20
    Тео Ндика Матам
  • 8
    Франсуа Марке
    Полузащитник
  • 7
    Гуйе, Махтар
    Нападающий
  • 99
    Брам Кастро
    Вратарь
  • 11
    Boonen, Indy
    Полузащитник
  • 34
    Batzner, Nick
    Полузащитник
  • 19
    Тиам Мамаду
Тренеры
  • Хейн ван Хаещебрук
  • Александер Блессин
Статистика матча
59%
Владение мячом
41%
2
Удары мимо
2
4
Угловые
2
3
Удары в створ
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
33'
Гент старается контролировать мяч га чужой половине.
31'
Падение Хюльсагера в центре чужой штрафной при подаче с правого фланга арбитры не рассматривали.
29'
Опасный момент
Яремчук на дриблинге прошел в левый фланг атаки, после чего покатил на Кастро-Монтеса в оттяжку, который с подкруткой пробил прямиком в руки голкиперу.
28'
Ольсен снял с дальней штанги подачу от Хюльсагера, которую уже был готов замыкать Квасина.
26'
Танге и Безус столкнулись головами в борьбе на левом фланге за верховой мяч. Обошлось лишь угловым, к счастью.
25'
Нгадеу долго что-то обсуждал с арбитром, после фола в центре поля, после чего увидел перед собой желтую.
23'
Яремчук выиграл мяч при забросе в штрафную с левого фланга, сбросил на Безуса, но Роман так и не смог поддержать развитие атаки каким-либо полезным действием.
21'
Уголовой
Ольсен замыкал подачу углового с левого фланга на дальнюю штангу ударом головой, но угол был ужасно острым при его попытке.
20'
Подача от Кастро-Монтеса с левого фланга на Маледе в центр штрафной была перехвачена последним защитником на пути к воротам.
18'
Д'Хазе пожонглировал мячом в правом фланге чужой штрафной, но пробил внешней стороной в сторону от ближней штанги.
16'
Д'Арпино со входа в правый фланг чужой штрафной пробил низом в сторону от правой штанги. Посредственный удар.
15'
Солидная стеночка от украинца с партнером.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Передача с левого фланга черпаком в штрафную от Кастро-Монтеса завершилась ударом от Романа Яремчука в дальний угол с наклевом!
13'
Опасный момент
Подача Д'Арпино с правого фланга пошла прямиком в ворота, но Болат не проспал эпизод!
12'
В центре чужой штрафной остановил подачу со стандарта Квасина, но соперники благополучно выжали его к угловому аж в противоположной стороне поля.
11'
Оджиджа блокировал подачу с правого фланга от Батайле. Угловой.
10'
Кумс проталкивал мяч в левый фланг атаки для Маледе, но такой пас до партнера точно не мог бы дойти.
8'
Опасный момент
Безус исполнил Черпак в правый фланг чужой штрафной для Маледе, но партнер по команде слету пробил точно в голкипера!
7'
Опасный момент
Кумс подавал углового с левого фланга в чужую вратарскую, но Безусу не дали пробить головой, а располагавшийся позади него Годо сфолил против голкипера.
6'
Д'Арпино со штрафного в правом фланге подал на дальнюю слишком сильно.
5'
Фол со стороны Оджиджа в левом фланге обороны против Хюльсагера.
4'
Самойс подкатом в правом фланге обороны не дал подать Д'Хазе.
2'
Опасный момент
Яремчук взорвался рывком под передачу в правый фланг штрафной, но уже внутри чужих владений его удар блокировал Вандендриссхе!
1'
Йекель от центра поля запустил неточный перевод в правый фланг атаки.
1'
Гости начали с фола против Монтеса в левом фланге атаки.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Касто, Гуйе, Марке, Бунен, Тиам, Ндика Матам, Батцнер.
Остенде: Юбер — Танге, Йекель, Тиате — Батайле, Вандендриссхе, Д'Арпино, Хюльсагер, Д'Хазе — Квасина, Сакала.
Запасные: Роф, Овусу, де Брюн, Мохаммади, Букари, Джордж, Дорш, Пластун, Тиссоудали.
Гент: Болат — Кастро-Монтес, Ханче-Ольсен, Нгадеу-Нгаджи, Годо — Оджиджа-Офое, Кумс — Маледе, Безус, Самойс — Яремчук.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Николас Лафордж (Бельгия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура второго этапа бельгийской Лиги Жюпиле. На поле стадиона "Геламко Арена" (Гент, Бельгия) сыграют Гент и Остенде.
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Анонс матча Гент - Остенде 13.05.2021, Чемпионат Бельгии

Противостояние между командой Гент (Гент) и командой Остенде (Остенде) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч состоится на стадионе Геламко Арена.

Дата проведения матча: 13.05.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Гент (Гент) и командой Остенде (Остенде):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Гент, тогда как команда Остенде осталась с поражением. Столкновение Гент и Остенде в предыдущем футбольном матче 08.03.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хейн ван Хаещебрук и Александер Блессин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Гент - Остенде можно посмотреть 13.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Бельгии. Текстовую трансляцию матча Гент - Остенде, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук

Прошедший поединок команды Гент был сыгран против Стандард - 08.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2022 и закончился победой команды Стандард.

Команда гостей

Название: Остенде (Остенде)
Год основания Остенде (Остенде): 1981
Страна: Бельгия
Тренер: Ив Вандерхаге

Прошедший поединок команды Остенде был сыгран против Мехелен - 09.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2022 и закончился победой команды Мехелен.

Следите за результатами матча Гент - Остенде онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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