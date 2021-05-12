Андерлехт - Генк онлайн трансляция матча

Лукас Нмеча лучший бомбардир РСК Андерлехт с 15 голами. Пол Онуачу забил 32 раз за КРК Генк

Адриен Требел отдал больше всего передач в РСК Андерлехт с 6 передачами. Юня Ито лучший распасовщик КРК Генк (12 передач)

Михаэль Мурильо получил больше всего желтых карточек (5) в РСК Андерлехт. Джон Люкуми получил 8 в КРК Генк.

РСК Андерлехт не проигрывает в последних 7 играх.

КРК Генк не проигрывает в последних 4 играх.

КРК Генк имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Наиболее популярный счет между РСК Андерлехт и КРК Генк 1-0. 13 игры закончились с этим результатом.

РСК Андерлехт выигрывает первый тайм в 41% матчей, КРК Генк выигрывает в 42% матчей.

РСК Андерлехт выигрывает первую половину матча в 41% случаев, КРК Генк выигрывает в 42%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "First Division A".

КРК Генк's performance of the last 5 matches is better than РСК Андерлехт's.

Недавнее выступление команды КРК Генк в "First Division A" лучше, чем у команды РСК Андерлехт.

Команда КРК Генк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "First Division A" против команды РСК Андерлехт.

Команда РСК Андерлехт выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "First Division A" против команды КРК Генк.

Команда РСК Андерлехт проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды КРК Генк (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда РСК Андерлехт выиграла 3, команда КРК Генк выиграла 1, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда КРК Генк.

В их последнюю встречу команда КРК Генк победила в 1 гол(а).

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

РСК Андерлехт забивает 1.4 гола за матч против команды КРК Генк, а КРК Генк забивает 0.8 гола против команды РСК Андерлехт (в среднем).

РСК Андерлехт забивает 1.52 гола, играя дома, а КРК Генк забивает 1.95 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами РСК Андерлехт и КРК Генк - 2.2.

Когда РСК Андерлехт лидирует 1-0 дома, они побеждают в РСК Андерлехт% своих матчей.

Когда КРК Генк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в КРК Генк% своих матчей.

Когда РСК Андерлехт проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РСК Андерлехт% своих матчей.

Когда КРК Генк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в КРК Генк% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РСК Андерлехт и КРК Генк - 1.

РСК Андерлехт забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

КРК Генк забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.

За последние 36 встреч когда команда РСК Андерлехт играла дома, команда РСК Андерлехт выиграла 20 раз, 7 сыграла в ничью и 9 победы команды КРК Генк. Разница голов 62-37 в пользу команды РСК Андерлехт.