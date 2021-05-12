Андерлехт - Генк онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Андерлехт (Брюссель) и командой Генк (Генк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Lotto Park.
Дата проведения матча: 15.05.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Андерлехт (Брюссель) и командой Генк (Генк):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Генк и Андерлехт в предыдущем футбольном матче 12.05.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Компани, Венсан и Джон ван ден Бром разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Андерлехт (Брюссель)
Год основания Андерлехт (Брюссель): 1908
Страна: Бельгия
Тренер: Рене Вейлер
Предыдущий матч команды Андерлехт был сыгран против Генк - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Генк (Генк)
Год основания Генк (Генк): 1923
Страна: Бельгия
Тренер: Питер Мас
Прошедший матч команды Генк был сыгран против Андерлехт - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился ничьей.
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