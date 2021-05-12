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Андерлехт - Генк онлайн трансляция матча

Чемпионат Бельгии - 15 мая 2021, 21:45 - Lotto Park
Главный судья: Джонатан Лардо
Рейтинг матча:
Андерлехт
Брюссель
1 - 1
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41'
Генк
Генк
Ход матча
17' Онуачу, Поль 27' Sardella, Killian Вышел: Элиас Коббаут 31' Лукас Нмеча
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Андерлехт
50%
Ничья
25%
Генк
25%
П1: 2.00 Х: 3.48 П2: 4.10
П1: Х: П2:
П1: 2.00 Х: 3.48 П2: 4.10
П1: 2.19 Х: 3.13 П2: 3.91
П1: 1.95 Х: 3.80 П2: 3.60
Интересные факты
  • Лукас Нмеча лучший бомбардир РСК Андерлехт с 15 голами. Пол Онуачу забил 32 раз за КРК Генк
  • Адриен Требел отдал больше всего передач в РСК Андерлехт с 6 передачами. Юня Ито лучший распасовщик КРК Генк (12 передач)
  • Михаэль Мурильо получил больше всего желтых карточек (5) в РСК Андерлехт. Джон Люкуми получил 8 в КРК Генк.
  • РСК Андерлехт не проигрывает в последних 7 играх.
  • КРК Генк не проигрывает в последних 4 играх.
  • КРК Генк имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный счет между РСК Андерлехт и КРК Генк 1-0. 13 игры закончились с этим результатом.
  • РСК Андерлехт выигрывает первый тайм в 41% матчей, КРК Генк выигрывает в 42% матчей.
  • РСК Андерлехт выигрывает первую половину матча в 41% случаев, КРК Генк выигрывает в 42%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "First Division A".
  • КРК Генк's performance of the last 5 matches is better than РСК Андерлехт's.
  • Недавнее выступление команды КРК Генк в "First Division A" лучше, чем у команды РСК Андерлехт.
  • Команда КРК Генк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "First Division A" против команды РСК Андерлехт.
  • Команда РСК Андерлехт выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "First Division A" против команды КРК Генк.
  • Команда РСК Андерлехт проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды КРК Генк (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда РСК Андерлехт выиграла 3, команда КРК Генк выиграла 1, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда КРК Генк.
  • В их последнюю встречу команда КРК Генк победила в 1 гол(а).
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • РСК Андерлехт забивает 1.4 гола за матч против команды КРК Генк, а КРК Генк забивает 0.8 гола против команды РСК Андерлехт (в среднем).
  • РСК Андерлехт забивает 1.52 гола, играя дома, а КРК Генк забивает 1.95 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами РСК Андерлехт и КРК Генк - 2.2.
  • Когда РСК Андерлехт лидирует 1-0 дома, они побеждают в РСК Андерлехт% своих матчей.
  • Когда КРК Генк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в КРК Генк% своих матчей.
  • Когда РСК Андерлехт проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РСК Андерлехт% своих матчей.
  • Когда КРК Генк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в КРК Генк% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РСК Андерлехт и КРК Генк - 1.
  • РСК Андерлехт забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • КРК Генк забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • За последние 36 встреч когда команда РСК Андерлехт играла дома, команда РСК Андерлехт выиграла 20 раз, 7 сыграла в ничью и 9 победы команды КРК Генк. Разница голов 62-37 в пользу команды РСК Андерлехт.
  • Во время последних 72 встреч, команда РСК Андерлехт выиграла 38 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда КРК Генк выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 117-77 в пользу команды РСК Андерлехт
Личные встречи
Андерлехт
4
Побед
12
Игр
4
Побед
Генк
Чемпионат Бельгии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Генк 1 - 1 Завершен Андерлехт
Кубок Бельгии 2020/2021
14.03.2021 - 21:45 Андерлехт 1 - 2 Завершен Генк
Чемпионат Бельгии 2020/2021
07.02.2021 - 19:15 Генк 1 - 2 Завершен Андерлехт
Чемпионат Бельгии 2020/2021
11.12.2020 - 21:45 Андерлехт 1 - 0 Завершен Генк
Последние матчи - Андерлехт
Чемпионат Бельгии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Генк 1 - 1 Завершен Андерлехт Н
Чемпионат Бельгии 2022
08.05.2021 - 21:45 Андерлехт 2 - 2 Завершен Ройял Антверпен Н
Чемпионат Бельгии 2022
02.05.2021 - 19:30 Брюгге 2 - 2 Завершен Андерлехт Н
Чемпионат Бельгии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Сент-Трюйден 0 - 1 Завершен Андерлехт В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
11.04.2021 - 19:15 Андерлехт 2 - 1 Завершен Брюгге В
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Последние матчи - Генк
Чемпионат Бельгии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Генк 1 - 1 Завершен Андерлехт Н
Чемпионат Бельгии 2022
07.05.2021 - 21:45 Генк 3 - 0 Завершен Брюгге В
Чемпионат Бельгии 2022
30.04.2021 - 21:45 Ройял Антверпен 2 - 3 Завершен Генк В
Кубок Бельгии 2020/2021
25.04.2021 - 21:45 Стандард 1 - 2 Завершен Генк В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
17.04.2021 - 21:45 Ройял Антверпен 3 - 2 Завершен Генк П
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Главные события
ГООЛ! Лукас Нмеча
31'
Sardella, Killian
Вышел: Элиас Коббаут
27'
17'
Онуачу, Поль ГООЛ!
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Андерлехт
50%
Ничья
25%
Генк
25%
П1: 2.00 Х: 3.48 П2: 4.10
П1: Х: П2:
П1: 2.00 Х: 3.48 П2: 4.10
П1: 2.19 Х: 3.13 П2: 3.91
П1: 1.95 Х: 3.80 П2: 3.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Лукас Нмеча
    Нападающий
    31
  • 16
    Verbruggen, Bart
    Вратарь
  • 62
    Мурильо, Михаэль
    Защитник
  • 20
    Мэттью Миазга
    Защитник
  • 54
    Sardella, Killian
    Защитник
    27
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
  • 48
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 17
    Каллен, Джошуа
    Полузащитник
  • 46
    El Hadj, Anouar Ait
    Полузащитник
  • 51
    Версарен, Яри
    Полузащитник
  • 18
    Маджед, Ашимеру
    Полузащитник
  • 26
    Вандевордт, Мартен
    Вратарь
  • 46
    Куеста, Карлос
    Защитник
  • 42
    Торстведт, Кристиан
    Полузащитник
  • 23
    Munoz, Daniel
    Защитник
  • 19
    Онуачу, Поль
    Нападающий
    17
  • 17
    Патрик Грошовский
  • 10
    Тео Бонгонда
    Нападающий
  • 8
    Брайан Хейнен
    Полузащитник
  • 14
    Ито, Юня
    Полузащитник
  • 20
    Arteaga, Gerardo
    Защитник
  • 2
    Марк Маккензи
Запасные игроки
  • 40
    Амузу, Фрэнсис
    Нападающий
  • 24
    Варнер Хахн
  • 25
    Адриен Требель
    Полузащитник
  • 61
    Arnstad, Kristian
    Полузащитник
  • 22
    Элиас Коббаут
    Защитник
  • 1
    Тимон Велленройтер
    Вратарь
  • 12
    Mukairu, Paul
    Нападающий
  • 11
    Якоб Бруун Ларсен
  • 56
    Debast, Zeno
    Полузащитник
  • 38
    Дауда Мохаммед
  • 38
    Эбуэ Куасси
    Полузащитник
  • 33
    Джон Лукуми
  • 24
    Oyen, Luca
    Нападающий
  • 21
    Йере Уронен
    Защитник
  • 15
    Geusens, Jay-Dee
    Полузащитник
  • 14
    Toma, Bastien
    Полузащитник
  • 9
    Дессерс Сириль
  • 40
    Leysen, Tobe
    Вратарь
  • 77
    Preciado, Angelo
    Защитник
Тренеры
  • Компани, Венсан
  • Джон ван ден Бром
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
9
Штрафные
5
Офсайды
2
5
Фолы
7
1
Удары в створ
2
2
Сейвы
1
Удары мимо
1
1
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
40'
Мурильо в правом фланге обороны сбил Бонгонду.
38'
Головой замыкал Коббот подачу углового с правого фланга, но отправил мяч существенно в сторону от левой штанги.
35'
Михайличенко в подкате выбил мяч на угловой из-под ног Торстведт на фланге, но арбитры дали удар от ворот. Интересные методики.
34'
Откровенный толчок в спину от Локонги против Бонгонга в правом фланге обороны. Однако, арбитры промолчали.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Нмеча сумел избежать офсайда во время затяжной стенки с Версареном в левом фланге чужой штрафной, после чего пробил в дальний верхний угол!
30'
Фол со стороны Эль-Хаджа в левом фланге атаки против Артеага.
28'
Контролирует мяч Андерлехт на чужой половине.
26'
Замена
Коббот сменил травмированного Сарделлу.
24'
Какое-то повреждение есть у Сарделлы. Сидит на газоне.
22'
Мурильо открывался под скидку головой от партнера к правому углу вратарской, упал, но фола не было.
20'
Дриблинг Ашимерю на центральном входе в чужую штрафную был остановлен чистым отбором пары центральных защитников.
18'
Генк старается продолжать прессинг на чужой половине.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сарделла зазевался в момент получения мяча на своей половине, после чего его атаковал с отбором Ито, Онуачу забрал отскок, отпасовал на Бонгонга, а пока тот бил, а голкипер отбивал перед собой, пошел замыкать отскок!
14'
Слишком сильный пас Михайличенко в левый фланг атаки на Версарена.
12'
Маккензи налетел на Сарделлу в центре поля. Игроков пришлось разнимать.
10'
Муньос отдал высокую подачу с правого фланга на дальнюю штангу, но Онуачу так и не изловчился завершить ее со второго этажа.
9'
Онуачу подавал с правого фланга, но к мячу в центре штрафной не успел Бонгонга.
7'
Михайличенко был сбит во время смещения с левого фланга фолом со стороны Онуачу.
5'
Опасный момент
Внешней стороной стопы перед чужой штрафной наносил удар Ито, но Вербрюгген справился со второй попытки с фиксацией.
4'
Смещение с левого фланга от Бонгонга к штрафной было остановлено Миазга.
2'
Фол от Миазга в центре поля в борьбе против Онуачу.
1'
Хозяева начали поджимать соперников на чужой половине уже со старта.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Лейсен, Дессерс, Тома, Гойсенс, Уронен, Оэн, Лукуми, Эбуэ, Пресиадо.
Генк: Вандервордт — Артеага, Маккензи, Куэста, Муньос — Грошовский, Хейнен — Бонгонга, Торстведт, Дзюня — Онуачу.
Запасные: Велленройтер, Хан, Бруун-Ларсен, Мукаиру, Коббот, Требель, Дауда, Амузу, Дебаст, Арнстад.
Андерлехт: Вербрюгген — Мурильо, Миазига, Сарделла, Михайличенко — Локонга, Каллен — Ашимерю, Версарен, Эль-Хадж — Нмеча.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Джонатан Лардо (Бельгия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура бельгийской Лиги Жюпиле. На поле стадиона "Лотто-Парк" (Андерлехт, Бельгия) сыграют Андерлехт и бельгийский Генк.
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Анонс матча Андерлехт - Генк 15.05.2021, Чемпионат Бельгии

Противостояние между командой Андерлехт (Брюссель) и командой Генк (Генк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Lotto Park.

Дата проведения матча: 15.05.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Андерлехт (Брюссель) и командой Генк (Генк):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Генк и Андерлехт в предыдущем футбольном матче 12.05.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Компани, Венсан и Джон ван ден Бром разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Андерлехт - Генк можно посмотреть 15.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Бельгии. Текстовую трансляцию матча Андерлехт - Генк, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Андерлехт (Брюссель)
Год основания Андерлехт (Брюссель): 1908
Страна: Бельгия
Тренер: Рене Вейлер

Предыдущий матч команды Андерлехт был сыгран против Генк - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Генк (Генк)
Год основания Генк (Генк): 1923
Страна: Бельгия
Тренер: Питер Мас

Прошедший матч команды Генк был сыгран против Андерлехт - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Андерлехт - Генк онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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