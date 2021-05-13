Остенде - Гент онлайн трансляция матча

Поединок между командой Остенде (Остенде) и командой Гент (Гент) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч начнется на стадионе Versluys Arena.
Дата проведения матча: 16.05.2021
Время начала матча: 14:30
История противостояний между Остенде (Остенде) и командой Гент (Гент):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Гент, тогда как команда Остенде осталась с поражением. Столкновение Гент и Остенде в предыдущем футбольном матче 13.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Александер Блессин и Хейн ван Хаещебрук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Остенде (Остенде)
Год основания Остенде (Остенде): 1981
Страна: Бельгия
Тренер: Ив Вандерхаге
Прошедший матч команды Остенде был сыгран против Гент - 13.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Гент.
Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук
Прошедший матч команды Гент был сыгран против Остенде - 13.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Гент.
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