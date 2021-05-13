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Остенде - Гент онлайн трансляция матча

Чемпионат Бельгии - 16 мая 2021, 14:30 - Versluys Arena
Главный судья: Эрик Ламбрехтс
Рейтинг матча:
Остенде
Остенде
0 - 4
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71'
Гент
Гент
Ход матча
20' Роман Безус 34' Хуберт, Гуйллом 36' Тео Ндика Матам Вышел: Брам Кастро 44' Castro-Montes, Alessio
46' Д`Арпино, Максим Вышел: Марко Квашина 58' Вандендришше, Кевин
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Остенде
29%
Ничья
43%
Гент
29%
П1: 67.00 Х: 23.00 П2: 1.01
П1: 19.00 Х: 7.00 П2: 1.14
П1: 67.00 Х: 23.00 П2: 1.01
П1: 67.00 Х: 23.00 П2: 1.01
П1: 17.00 Х: 6.30 П2: 1.15
Интересные факты
  • Фэшн Сакала лучший бомбардир КВ Остенде с 14 голами. Роман Яремчук забил 19 раз за КАА Гент
  • Эндрю Хьюльсагер отдал больше всего передач в КВ Остенде с 3 передачами. Свен Кумс лучший распасовщик КАА Гент (5 передач)
  • Наиболее популярный счет между КВ Остенде и КАА Гент 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • КВ Остенде выигрывает первый тайм в 27% матчей, КАА Гент выигрывает в 36% матчей.
  • КВ Остенде выигрывает первую половину матча в 27% случаев, КАА Гент выигрывает в 36%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "First Division A".
  • КАА Гент's performance of the last 5 matches is better than КВ Остенде's.
  • Недавнее выступление команды КАА Гент в "First Division A" лучше, чем у команды КВ Остенде.
  • Из последних 5 встреч команда КВ Остенде выиграла 2, команда КАА Гент выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда КАА Гент.
  • В их последнюю встречу команда КАА Гент победила в 1 гол(а).
  • КВ Остенде забивает 1 гола за матч против команды КАА Гент, а КАА Гент забивает 1.4 гола против команды КВ Остенде (в среднем).
  • КВ Остенде забивает 2.21 гола, играя дома, а КАА Гент забивает 1.36 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами КВ Остенде и КАА Гент - 2.4.
  • Когда КВ Остенде лидирует 1-0 дома, они побеждают в КВ Остенде% своих матчей.
  • Когда КАА Гент лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Когда КВ Остенде проигрывает 0-1 дома, они побеждают в КВ Остенде% своих матчей.
  • Когда КАА Гент проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между КВ Остенде и КАА Гент - 1.
  • Вы знали, что КВ Остенде забил 30% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • КВ Остенде пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • КАА Гент забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • КВ Остенде забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 15 встреч когда команда КВ Остенде играла дома, команда КВ Остенде выиграла 6 раз, 4 сыграла в ничью и 5 победы команды КАА Гент. Разница голов 24-22 в пользу команды КАА Гент.
  • Во время последних 30 встреч, команда КВ Остенде выиграла 8 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда КАА Гент выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 48-38 в пользу команды КАА Гент
Личные встречи
Остенде
1
Побед
12
Игр
9
Побед
Гент
Чемпионат Бельгии 2020/2021
13.05.2021 - 14:30 Гент 2 - 1 Завершен Остенде
Чемпионат Бельгии 2020/2021
08.03.2021 - 21:45 Гент 1 - 0 Завершен Остенде
Чемпионат Бельгии 2018
10.03.2019 - 18:45 Гент 2 - 1 Завершен Остенде
Кубок Бельгии 2018
30.01.2019 - 21:45 Остенде 2 - 3 Завершен Гент
Последние матчи - Остенде
Чемпионат Бельгии 2020/2021
13.05.2021 - 14:30 Гент 2 - 1 Завершен Остенде П
Чемпионат Бельгии 2022
09.05.2021 - 17:00 Мехелен 5 - 3 Завершен Остенде П
Чемпионат Бельгии 2022
01.05.2021 - 21:45 Остенде 6 - 2 Завершен Стандард В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Остенде 1 - 1 Завершен Серкль Брюгге Н
Чемпионат Бельгии 2020/2021
11.04.2021 - 21:45 ФКО Бирсхост 1 - 2 Завершен Остенде В
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Последние матчи - Гент
Чемпионат Бельгии 2020/2021
13.05.2021 - 14:30 Гент 2 - 1 Завершен Остенде В
Чемпионат Бельгии 2022
08.05.2021 - 19:30 Стандард 2 - 1 Завершен Гент П
Чемпионат Бельгии 2022
02.05.2021 - 17:00 Гент 2 - 2 Завершен Мехелен Н
Чемпионат Бельгии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Зюлте-Варегем 2 - 7 Завершен Гент В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
10.04.2021 - 21:45 Гент 4 - 0 Завершен Шарлеруа В
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Новости команд
Главные события
58'
Вандендришше, Кевин ГООЛ!
Д`Арпино, Максим
Вышел: Марко Квашина
46'
44'
Castro-Montes, Alessio ГООЛ!
Тео Ндика Матам
Вышел: Брам Кастро
36'
Хуберт, Гуйллом
34'
20'
Роман Безус ГООЛ!
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Остенде
29%
Ничья
43%
Гент
29%
П1: 67.00 Х: 23.00 П2: 1.01
П1: 19.00 Х: 7.00 П2: 1.14
П1: 67.00 Х: 23.00 П2: 1.01
П1: 67.00 Х: 23.00 П2: 1.01
П1: 17.00 Х: 6.30 П2: 1.15
Составы команд
Стартовый состав
  • 28
    Хуберт, Гуйллом
    Вратарь
    34
  • 10
    Фэшн Джуниор Сакала
  • 11
    Boonen, Indy
    Полузащитник
  • 20
    Тео Ндика Матам
    36
  • 17
    Хьюльсагер, Эндрю
    Полузащитник
  • 26
    Вандендришше, Кевин
    Полузащитник
    58
  • 6
    Д`Арпино, Максим
    Полузащитник
    46
  • 15
    Jakel, Frederik
    Защитник
  • 4
    Джек Хендри
    Защитник
  • 23
    Theate, Arthur
    Защитник
  • 29
    D'Haese, Robbie
    Нападающий
  • 1
    Синан Болат
    Вратарь
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 23
    Malede, Yonas
    Полузащитник
  • 9
    Роман Безус
    Полузащитник
    20
  • 8
    Вадис Оджиджа-Офоэ
    Полузащитник
  • 24
    Свен Кумс
    Полузащитник
  • 19
    Samoise, Matisse
    Полузащитник
  • 14
    Castro-Montes, Alessio
    Защитник
    44
  • 31
    Годеау, Бруно
    Защитник
  • 5
    Нгадеу, Михаэль
    Защитник
  • 21
    Hanche-Olsen, Andreas
    Защитник
Запасные игроки
  • 19
    Тиам Мамаду
  • 34
    Batzner, Nick
    Полузащитник
  • 21
    Марко Квашина
    Нападающий
  • 33
    Tanghe, Anton
    Полузащитник
  • 25
    Bataille Jelle
  • 99
    Брам Кастро
    Вратарь
  • 7
    Гуйе, Махтар
    Нападающий
  • 34
    Tissoudali, Tarik
    Нападающий
  • 32
    Игорь Пластун
    Защитник
  • 30
    Никлас Дорш
    Полузащитник
  • 28
    George, Wouter
    Полузащитник
  • 22
    Маррех, Сулейман
    Полузащитник
  • 20
    Осман Букари
  • 15
    Милад Мохаммади
    Защитник
  • 12
    De Bruyn Alexandre
  • 33
    Дави Роэф
    Вратарь
  • 17
    Oladoye, Adewale
    Полузащитник
Тренеры
  • Александер Блессин
  • Хейн ван Хаещебрук
Статистика матча
42%
Владение мячом
58%
8
Штрафные
13
12
Фолы
8
4
Угловые
2
4
Удары мимо
5
3
Удары в створ
3
1
Офсайды
1
КК
Сейвы
3
Live Zone
Трансляция
66'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кастро-Монтес отдал настолько высокую подачу с левого фланга в центр штрафной, что Безус смог ее принять в борьбе против соперника на голову, после чего пробить мимо голкипера!
65'
Замена
Вместо Маледе на поле появился Тиссоудали.
65'
Замена
Кумс был заменен на Дорша.
63'
Яремчук цеплял для партнера подачу с левого фланга от Кастро-Монтеса, но защитники были ловче.
61'
Опасный момент
Безус не сумел замкнуть отскок мяча от партнера к левой штанге чужих ворот, после подачи со стандарта в левом фланге.
60'
Очередной штрафной для Гента в левом фланге атаки.
58'
Гоооол!!!
АВТОГОЛ! А ведь очень солидный удар головой в прыжке рыбкой удался Вандендриссхе в ближний угол, после подачи штрафного с левого фланга от Кумса!
57'
Сбит при смещении с левого фланга к чужой штрафной Кастро-Монтес.
56'
Сакала улетел в контратаку через левый фланг, но его удар в дальний из пределов штрафной парировал на угловой Болат!
55'
Опасный момент
Штанга! Яремчук пофинтил в левом фланга чужой штрафной, после чего всадил мяч в дальнюю штангу!
52'
Опасный момент
Самойса оставили в правом фланге чужой штрафной при передаче Безуса с противоположной стороны поля, но завершающий удар пошел в сторону от дальней штанги.
51'
Опасная игра со стороны Сакала у чужой штрафной против Нгаджи.
49'
Кастро-Монтес жестко встретил Хюльсагера у левого угла своей штрафной, но мяч отобрал без фола.
47'
Остенде начал с контроля мяча, но все еще сильно хромает точность их передач.
46'
Замена
Д'Арпино в перерыве был заменен на Квасину.
Свисток
Второй тайм начался!
В отличии от матча несколькими днями ранее между этими же командами, первый тайм нашей игры скучным назвать точно не получится. Хозяева владели инициативой на стартовом отрезке, однако не сумели забить в ходе своих редких попыток обострить. Вместо этого, Гент выстрелил благодаря украинской связке Яремчук – Безус, а полузащитник в середине тайма завершил пас на ход от нападающего красивым черпаком. Затем, Безус "заработал" своим очередным рывком удаление для голкипера соперников, после чего Генту стало играть заметно легче. Второй гол поджидал нас перед уходом на перерыв, и там уже гости просто раскатали соперников передачами в одно касание.
Свисток
Перерыв. 0:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
Д'Арпино пострадал в ходе агрессивного отбора мяча со стороны Кумса у чужой штрафной.
45+2'
Перехвачена передача на ход Кастро-Монтесу в левый фланг штрафной.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 3 мин.
43'
Гоооол!!!
ГОЛ! Раскатано было образцово! Прострел с правого фланга от Безуса Яремчук продлил на Маледе, тот скинул Оджиджа, а опорник продлил на Кастро-Монтеса в левый фланг чужой штрафной! Удар в дальний верхний угол!
41'
Опасный момент
Подачу с левого фланга от Маледе Яремчук замыкал головой, но солнце его заслепило, поэтому удар пошел выше.
40'
Йекель таки сумел догнать Яремчука, который на скорости зашел в правый фланг чужой штрафной.
38'
Маледе остановил мяч рукой при приеме передачи с правого фланга в полукруге у чужой штрафной.
37'
Кумс подал со штрафного в правом фланге, но партнеры совершили фол в атаке.
36'
Замена
Вместо Ндика на поле вышел резервный голкипер Кастро.
35'
Ждем, пока хозяева поменяют голкипера.
33'
Красная карточка
ПРЯМАЯ КРАСНАЯ! Вышил в левый фланг обороны за пределы своей штрафной Юбер, но не успел опередить на мяче Безуса, после чего срубил соперника ударом по ногам!
32'
Опасный момент
Болат внешне спокойно справился с ударом с левого фланга штрафной низом от Бунена.
29'
Опасный момент
Бунен постелил низом удар со входа в левый фланг чужой штрафной, но мяч так и прокатился мимо дальней штанги!
27'
Остенде плотно поджал соперников на их половине поля. Гент тяжело выходит из-под прессинга.
25'
Прострел Д'Арпино с правого фланга штрафной был вынесен соперниками на угловой.
24'
"Матис итс фор ю" — минутка английского от Яремчука в адрес Самойса при чужом ауте на половине поля соперников.
22'
Сакала выкатывал передачу на набегавшего в правый фланг штрафной Ндика, но партнер сходу запустил мяч выше и в правую сторону от ворот.
21'
Фол в атаке от Сакала в правом фланге наступления.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Что за роскошное завершение рывка Безуса к чужой штрафной от Безуса, после передачи Яремчука ему на ход из центра поля! Украинская двустволка!
19'
Гент вновь забрал мяч под свой контроль, после серии атак соперников.
17'
Фол в верховой борьбе от Яремчука при попытке зацепиться за верховой мяч на чужой половине.
15'
Хюльсагер получил отскок от подачи с правого фланга перед чужой штрафной, и сходу пробил в ближний угол. Плотный удар прошел в сторону от правой штанги.
12'
Высокая подача от Д'Хазе с правого фланга отправилась в руки голкиперу.
11'
Уголовой
Повторную подачу без проблем во вратарской забрал Болат.
10'
Опасный момент
ШТАНГА! Маледе неудачно подставил голову в центре своей штрафной под подачу углового с левого фланга от соперников, чуть не срезав мяч в собственные ворота! Мяч ударился об каркас!
9'
Опасный момент
Д'Хазе ускорился в правый фланг чужой штрафной, прострелил на ближнюю дистанцию на Сакала, тот нормально не попал по мячу, но все равно подрезал на дальнюю к партнеру, однако Ольсен пеерхватил!
7'
Гент контролирует мяч на чужой половине.
5'
Уголовой
Кумс подал с углового на правом фланге, Нгаджи замкнул головой в дальней стороне штрафной, но просто подарил мяч Юберу.
4'
Самойс исполнял подачу с правого фланга, но соперники вынеси на угловой.
3'
Звалили на газон Безуса во время продвижения в правом фланге.
1'
Прострел с правого фланга от Сакала был вынесен из штрафной.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Роф, де Брюн, Мохаммади, Оладойе, Букари, Джордж, Дорш, Пластун, Тиссоудали.
Гент: Болат — Годо, Нгадеу-Нгаджи, Ханче-Ольсен — Кастро-Монтес, Оджиджа-Офое, Кумс, Самойс — Безус — Яремчук, Маледе.
Запасные: Кастро, Гуйе, Тиам, Квасина, Батайле, Танге, Батцнер.
Остенде: Юбер — Йекель, Хендри, Тиате — Д'Хазе, Вандендриссхе, Д'Арпино, Хюльсагер, Ндика Матам — Сакала, Бунен.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Эрик Ламбрехтс (Бельгия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура бельгийской Лиги Жюпиле. На поле стадиона "Диас Арена" (Остенде, Бельгия) сыграют Остенде и бельгийский Гент.
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Анонс матча Остенде - Гент 16.05.2021, Чемпионат Бельгии

Поединок между командой Остенде (Остенде) и командой Гент (Гент) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч начнется на стадионе Versluys Arena.

Дата проведения матча: 16.05.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Остенде (Остенде) и командой Гент (Гент):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Гент, тогда как команда Остенде осталась с поражением. Столкновение Гент и Остенде в предыдущем футбольном матче 13.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Александер Блессин и Хейн ван Хаещебрук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Остенде - Гент можно посмотреть 16.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Бельгии. Текстовую трансляцию матча Остенде - Гент, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Остенде (Остенде)
Год основания Остенде (Остенде): 1981
Страна: Бельгия
Тренер: Ив Вандерхаге

Прошедший матч команды Остенде был сыгран против Гент - 13.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Гент.

Команда гостей

Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук

Прошедший матч команды Гент был сыгран против Остенде - 13.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Гент.

Следите за результатами матча Остенде - Гент онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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