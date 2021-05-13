Остенде - Гент онлайн трансляция матча

Анонс матча Остенде - Гент 16.05.2021, Чемпионат Бельгии

Поединок между командой Остенде (Остенде) и командой Гент (Гент) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч начнется на стадионе Versluys Arena.

Дата проведения матча: 16.05.2021

Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Остенде (Остенде) и командой Гент (Гент):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Гент, тогда как команда Остенде осталась с поражением. Столкновение Гент и Остенде в предыдущем футбольном матче 13.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Александер Блессин и Хейн ван Хаещебрук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Остенде (Остенде)

Год основания Остенде (Остенде): 1981

Страна: Бельгия

Тренер: Ив Вандерхаге



Прошедший матч команды Остенде был сыгран против Гент - 13.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Гент.

Команда гостей

Название: Гент (Гент)

Год основания Гент (Гент): 1864

Страна: Бельгия

Тренер: Хейн Ванхазебрук



Прошедший матч команды Гент был сыгран против Остенде - 13.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Гент.

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