Бавария - Аугсбург онлайн трансляция матча

Анонс матча "Бавария" - Аугсбург 22.05.2021, Чемпионат Германии

Противостояние между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой Аугсбург (Аугсбург) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2020/2021, матч начнется на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 22.05.2021

Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Бавария" (Мюнхен) и командой Аугсбург (Аугсбург):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда Аугсбург осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и Аугсбург в предыдущем футбольном матче 22.05.2021 закончилось со счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Маркус Вайнцирль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)

Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900

Страна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Аугсбург - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: Аугсбург (Аугсбург)

Год основания Аугсбург (Аугсбург): 1907

Страна: Германия

Тренер: Хайко Херрлих



Предыдущий поединок команды Аугсбург был сыгран против "Бавария" - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".

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