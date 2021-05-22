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Бавария - Аугсбург онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 22 мая 2021, 16:30 - Альянц Арена . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Маркус Шмидт
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
4 - 2
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Ход матча
9' Гувелеув, Джеффри 23' Гнабри, Серже 33' Киммих, Йосуа 43' Кингсли Коман
46' Педерсен, Мэдс Вышел: Рафаел Фрамбергер 46' Даниэль Калиджури Вышел: Марек Сухи 60' Кингсли Коман Вышел: Musiala, Jamal 60' Гнабри, Серже Вышел: Лерой Сане 60' Жером Боатенг Вышел: Хави Мартинес 67' Марко Рихтер Вышел: Фредрик Йенсен 67' Андре Хан 69' Марек Сухи 71' Нидерлешнер, Флориан 72' Томас Мюллер Вышел: Эрик-Максим Шупо-Мотинг 73' Давид Алаба Вышел: Толиссо, Корентен 76' Нидерлешнер, Флориан Вышел: Альфред Финнбогасон 83' Лукас-Франсуа Эрнандес 86' Андре Хан Вышел: Petkov, Lukas
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
36%
Ничья
36%
Аугсбург
27%
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 376.00
П1: 1.13 Х: 15.00 П2: 126.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 376.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 376.00
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 48.00
Интересные факты
  • В домашних матчах Бавария Мюнхен не проигрывает Аугсбург в последних 6 встречах.
  • Аугсбург получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Бундеслига
  • Домашняя статистика Бавария Мюнхен в сезоне 12-4-0
  • Роберт Левандовски лучший бомбардир Бавария Мюнхен с 40 голами. Андре Хан забил 7 раз за Аугсбург
  • Томас Мюллер отдал больше всего передач в Бавария Мюнхен с 16 передачами. Даниэль Калиджури лучший распасовщик Аугсбург (4 передач)
  • Жером Боатенг получил больше всего желтых карточек (6) в Бавария Мюнхен. Джеффри Гувелеув получил 9 в Аугсбург.
  • Аугсбург проиграл 5 выездных матчей подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Бавария Мюнхен иАугсбург, когда Бавария Мюнхен играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 64% матчей, Аугсбург выигрывает в 27% матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 64% случаев, Аугсбург выигрывает в 27%.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Аугсбург's.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Бундеслига" лучше, чем у команды Аугсбург.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Аугсбург.
  • Команда Аугсбург выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Бавария Мюнхен.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Аугсбург (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 3, команда Аугсбург выиграла 0, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 1 гол(а).
  • Бавария Мюнхен забивает 1.8 гола за матч против команды Аугсбург, а Аугсбург забивает 1 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).
  • Бавария Мюнхен забивает 3.23 гола, играя дома, а Аугсбург забивает 1.28 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Аугсбург - 2.8.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Аугсбург лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аугсбург% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Аугсбург проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аугсбург% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и Аугсбург - 1.4.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 71 матчах.
  • За последние 10 встреч когда команда Бавария Мюнхен играла дома, команда Бавария Мюнхен выиграла 8 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Аугсбург. Разница голов 25-5 в пользу команды Бавария Мюнхен.
  • Последняя гостевая победа Аугсбург над Бавария Мюнхен была в 2015
  • Игры прошлого года: 2-0 (Бавария Мюнхен дома) и 2-2 (Аугсбург дома).
  • Бавария Мюнхен не забивает в 0 из их 16 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Аугсбург не забивает в 5 из их 16 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Во время последних 24 встреч, команда Бавария Мюнхен выиграла 19 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Аугсбург выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 56-17 в пользу команды Бавария Мюнхен
  • Вы знали, что Бавария Мюнхен забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Аугсбург забил 38% голов между минутами 76-90?
  • В Бундеслига, Аугсбург проиграла последние 5 выездных игр.
Личные встречи
Бавария
16
Побед
20
Игр
2
Побед
Аугсбург
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Бавария 4 - 2 Завершен Аугсбург
Чемпионат Германии 2020/2021
20.01.2021 - 21:30 Аугсбург 0 - 1 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2019/2020
08.03.2020 - 16:15 Бавария 2 - 0 Завершен Аугсбург
Чемпионат Германии 2019/2020
19.10.2019 - 16:15 Аугсбург 2 - 2 Завершен Бавария
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Бавария 4 - 2 Завершен Аугсбург В
Чемпионат Германии 2020/2021
15.05.2021 - 16:30 Фрайбург 2 - 2 Завершен Бавария Н
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Бавария 6 - 0 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
24.04.2021 - 16:30 Майнц 2 - 1 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2020/2021
20.04.2021 - 21:30 Бавария 2 - 0 Завершен Байер В
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Последние матчи - Аугсбург
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Бавария 4 - 2 Завершен Аугсбург П
Чемпионат Германии 2020/2021
15.05.2021 - 16:30 Аугсбург 2 - 0 Завершен Вердер В
Чемпионат Германии 2020/2021
07.05.2021 - 21:30 Штутгарт 2 - 1 Завершен Аугсбург П
Чемпионат Германии 2020/2021
23.04.2021 - 21:30 Аугсбург 2 - 3 Завершен Кёльн П
Чемпионат Германии 2020/2021
20.04.2021 - 21:30 Айнтрахт 2 - 0 Завершен Аугсбург П
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Новости команд
Главные события
86'
Андре Хан
Вышел: Petkov, Lukas
Лукас-Франсуа Эрнандес
83'
76'
Нидерлешнер, Флориан
Вышел: Альфред Финнбогасон
Давид Алаба
Вышел: Толиссо, Корентен
73'
Томас Мюллер
Вышел: Эрик-Максим Шупо-Мотинг
72'
71'
Нидерлешнер, Флориан ГООЛ!
69'
Марек Сухи
67'
Марко Рихтер
Вышел: Фредрик Йенсен
67'
Андре Хан ГООЛ!
Кингсли Коман
Вышел: Musiala, Jamal
60'
Гнабри, Серже
Вышел: Лерой Сане
60'
Жером Боатенг
Вышел: Хави Мартинес
60'
46'
Педерсен, Мэдс
Вышел: Рафаел Фрамбергер
46'
Даниэль Калиджури
Вышел: Марек Сухи
ГООЛ! Кингсли Коман
43'
ГООЛ! Киммих, Йосуа
33'
ГООЛ! Гнабри, Серже
23'
ГООЛ! Гувелеув, Джеффри
9'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
36%
Ничья
36%
Аугсбург
27%
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 376.00
П1: 1.13 Х: 15.00 П2: 126.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 376.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 376.00
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 48.00
Составы команд
1
Мануэль Нойер
19
Дэвис, Альфонсо
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
17
Жером Боатенг
5
Бенжамен Павар
27
Давид Алаба
6
Киммих, Йосуа
20
Гнабри, Серже
25
Томас Мюллер
29
Кингсли Коман
9
Роберт Левандовски
1
Гикевич, Рафаль
15
Роберт Гумны
6
Гувелеув, Джеффри
36
Рис Оксфорд
3
Педерсен, Мэдс
25
Карлос Груэсо
22
Ласло Бенеш
20
Даниэль Калиджури
23
Марко Рихтер
28
Андре Хан
7
Нидерлешнер, Флориан
Стартовый состав
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 20
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
    60 23
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
    72
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
    60 43
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
    73
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
    33
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
    83
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
    60
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 7
    Нидерлешнер, Флориан
    Нападающий
    76 71
  • 20
    Даниэль Калиджури
    46
  • 23
    Марко Рихтер
    67
  • 28
    Андре Хан
    Полузащитник
    86 67
  • 25
    Карлос Груэсо
    Полузащитник
  • 22
    Ласло Бенеш
    Полузащитник
  • 15
    Роберт Гумны
  • 6
    Гувелеув, Джеффри
    Защитник
    9
  • 36
    Рис Оксфорд
    Защитник
  • 3
    Педерсен, Мэдс
    Защитник
    46
  • 1
    Гикевич, Рафаль
    Вратарь
Запасные игроки
  • 35
    Александр Нюбель
    Вратарь
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 13
    Эрик-Максим Шупо-Мотинг
    Нападающий
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 22
    Марк Рока
    Полузащитник
  • 24
    Толиссо, Корентен
    Полузащитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 40
    Томаш Коубек
    Вратарь
  • 5
    Марек Сухи
    Защитник
    69
  • 8
    Кедира, Рани
    Полузащитник
  • 11
    Михаэль Грегорич
  • 24
    Фредрик Йенсен
    Полузащитник
  • 27
    Альфред Финнбогасон
    Нападающий
  • 32
    Рафаел Фрамбергер
  • 33
    Тобиас Штробль
    Полузащитник
  • 45
    Petkov, Lukas
    Нападающий
Тренеры
  • Flick, Hans-Dieter
  • Маркус Вайнцирль
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
9
Удары мимо
5
10
Угловые
2
13
Удары в створ
3
10
Штрафные
5
1
Офсайды
2
4
Фолы
8
2
Блокировано ударов
1
1
Сейвы
8
1
ЖК
1
Трансляция
Какой же сумасшедшей получилась погоня Роберта Левандовски за статусом рекордсмена Бундеслиги. У него оставался последний шанс забить 41-й мяч в сезоне и превзойти достижение Герда Мюллер – и поляк не упустил его! Вот такая драматичная история со счастливым концом. За это мы и любим футбол!
90'
Свисток
Матч завершен! Бавария в результативной перестрелке обыграла Аугсбург, а Роберт Левандовски обрел бессмертие в истории немецкого футбола!
89'
Гоооол!!!
Да есть же!!! Забивает Левандовски рекордный в истории Бундеслиги 41-й гол!!! Поляк добил мяч в пустые ворота после удара Сане и сэйва Гикевича.
87'
Замена
Хан, на счету которого гол+пас, уступил место на поле Петкову.
85'
Опасный момент
Шупо-Мотинг не забил с трех метров после навеса Сане. Еще один шикарный сэйв от Гикевича!
84'
Желтая карточка
Эрнандес на фланге сбил Фрамбергера и увидел перед собой желтую карточку.
82'
Мусиала пробил выше ворот метров с 18-ти. Не получается у Баварии довести мяч до Левандовски, прикрыт поляк со всех фронтов…
80'
Кто-то из защитников Аугсбурга подставил голову под потенциально голевой удар Эрнандеса.
76'
Замена
Еще одна замена от Аугсбурга. Автора гола Нидерлерхнера на острие атаки гостей сменил Финнбогасон.
73'
Замена
Шупо-Мотинг вышел у Баварии вместо Мюллера, а Толлисо заменил Алабу. История Давида в Мюнхене официально завершена.
72'
Гоооол!!!
Аугсбург забивает еще! Нидерлерхнер оказался напротив Нойера и четко катнул мяч в угол. Ассист у Хана.
70'
Вратарь Аугсбурга без проблем забрал мяч после удара Левандовски со штрафного.
68'
Замена
У гостей вместо Рихтера в центр поля вышел Йенсен.
68'
Гоооол!!!
Есть гол престижа от Аугсбурга! Хан головой пробил под перекладину после навеса со штрафного.
65'
Гикевич вовремя вышел из ворот и не позволили Левандовски принять мяч в штрафной.
61'
Замена
Тройная замена у Баварии. На поле Сане, Мартинес и Мусиала. Сезон завершен для Комана, Гнабри и Боатенга.
58'
Опасный момент
И опять не забивает Левандовски! Уже пустые ворота были перед Робертом, но Сухи в подкате защитил рекорд Герда Мюллера!
55'
Левандовски головой бил после подачи углового – мяч пролетел в нескольких метрах от створа ворот.
53'
Такое ощущение, что у Аугсбурга осталась только одна миссия в этом матче – не дать Левандовски забить 41-й. Пока гости с этой задачей справляются.
48'
Левандовски не успел на прострел Алабы. Вся Бавария играет на своего польского бомбардира, но пока безуспешно.
46'
Замена
У Аугсбурга на второй тайм вышли два новых защитника. Сухи заменил Калиджури, а Фрамбергер вышел на поле вместо Педерсена.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Бавария без проблем громит Аугсбург, но Роберт Левандовски все еще не забил. У поляка остается 45 минут, чтобы стать единоличным рекордсменом Бундеслиги по количеству голов в одном сезоне. Отдыхаем 15 минут.
45'
Свисток
Первый тайм завершен! 4:0 в Мюнхене.
43'
Гоооол!!!
Четвертый гол от Баварии! И снова не Левандовски! Это Коман бильярдным дальним ударом поразил нижний угол ворот Аугсбурга. Еще и рикошет от штанги имел место быть.
41'
Левандовски головой отправил мяч выше перекладины и упустил очередной шанс превзойти Герда Мюллера.
38'
И еще один сэйв вратаря Аугсбурга после удара Алабы. У Баварии уже 8 ударов в створ.
Инфо
Еще три гола отделяют Баварию от гроссмейстерского показателя в 100 забитых мячей за сезон. К слову, в прошлом сезоне Бавария за 34 матча наколотила ровно 100 мячей.
33'
Гоооол!!!
Киммих! 3:0! Немцу удался сумасшедший дальний удар – мяч залетел в ближнюю девятку без шансов для вратаря Аугсбурга.
31'
Опасный момент
Гикевич с интервалом в несколько секунд потащил удары Алабы и Левандовски! Поляк не дает поляку стать рекордсменом Бундеслиги. Ну и дела…
Инфо
Вернемся к Сержу Гнабри. Немец в пятом сезоне подряд забил в Бундеслиге как минимум 10 мячей. Он персонального рекорда результативности его отделяют еще два мяча.
26'
Незабитый пенальти
Нойер тащит удар Калиджури с 11-метровой отметки! Но это был крайне бездарный удар от хавбека Аугсбурга.
25'
Пенальти будет бить Аугсбург! Эрнандес в своей штрафной не по правилам остановил Нидерлерхнера.
24'
Гоооол!!!
Второй пошел! И снова не Левандовски! Гнабри затолкал мяч в сетку после четырех подряд ударов по воротам Аугсбурга.
21'
Опасный момент
Алаба упустил шанс забить в последнем матче в футболке Баварии! Австриец не попал в ближний угол метров с семи.
19'
Опасный момент
Нойер выручает Баварию после удара Калиджури головой. Неплохо Аугсбург огрызнулся, неплохо.
16'
Опасный момент
Гнабри не реализовал выход один на один с вратарем! А вот Левандовски пока в тени…
10'
Гоооол!!!
Недолго Аугсбург продержался…1:0! Но не Левандовски. Капитан Аугсбурга Гауэлеу на дальней штанге замкнул прострел Гнабри.
8'
Левандовски сейчас бил головой после передачи Гнабри. Впрочем, «семерка» Баварии залез в офсайд.
4'
Опасный момент
Ничего себе! Нойер чуть не пропустил с центра поля! Это Рихтер дерзко пытался забросить мяч за шиворот звездному вратарю Баварии.
1'
Свисток
Матч начался! Стартовому свистку предшествовала трогательная церемония прощания с Хави Мартинесом, Давидом Алабой, Жеромом Боатенгом и другими членами Баварии, которые сегодня расстаются с мюнхенским клубом.
Стартовые составы команд:
Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Алаба, Коман, Мюллер, Гнабри – Левандовски.
Аугсбург: Гикевич – Педерсен, Оксфорд, Гауэлеу, Гумми – Бенеш, Груэсо, Хан, Рихтер, Калиджури – Нидерлерхнер.
Инфо
Бавария досрочно стала чемпионом Германии, а Аугсбург уже не сможет подняться выше 12-го места, но без интриги сегодня мы не останемся. Все дело в том, что Роберт Левандовски имеет шанс стать единоличным рекордсменом Бундеслиги по количеству голов за сезон. Если поляк отличится в воротах Аугсбурга, то превзойдет достижение культового немецкого голеодора Герда Мюллера, который в сезоне 1971-72 забил 40 мячей в футболке Баварии.
Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 34-го тура Бундеслиги между Баварией и Аугсбургом. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени.
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Комментарии(1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
22.05.2021 в 18:25
4:2 Левандовський не забив. Запам'ятайте цей твіт! :-)
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Анонс матча "Бавария" - Аугсбург 22.05.2021, Чемпионат Германии

Противостояние между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой Аугсбург (Аугсбург) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2020/2021, матч начнется на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 22.05.2021
Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Бавария" (Мюнхен) и командой Аугсбург (Аугсбург):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда Аугсбург осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и Аугсбург в предыдущем футбольном матче 22.05.2021 закончилось со счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Маркус Вайнцирль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - Аугсбург можно посмотреть 22.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - Аугсбург, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Аугсбург - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: Аугсбург (Аугсбург)
Год основания Аугсбург (Аугсбург): 1907
Страна: Германия
Тренер: Хайко Херрлих

Предыдущий поединок команды Аугсбург был сыгран против "Бавария" - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".

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