Боруссия - Байер онлайн трансляция матча

В домашних матчах Боруссия Дортмунд не проигрывает Байер 04 Леверкузен в последних 5 встречах.

Эрлинг Халанд лучший бомбардир Боруссия Дортмунд с 25 голами. Лукас Николас Аларио забил 11 раз за Байер 04 Леверкузен

Джейдон Санчо отдал больше всего передач в Боруссия Дортмунд с 13 передачами. Мусса Диаби лучший распасовщик Байер 04 Леверкузен (10 передач)

Боруссия Дортмунд выиграл 4 домашних матчей подряд.

Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Боруссия Дортмунд иБайер 04 Леверкузен, когда Боруссия Дортмунд играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 38% матчей, Байер 04 Леверкузен выигрывает в 40% матчей.

Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Байер 04 Леверкузен выигрывает в 40%.

Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Байер 04 Леверкузен's.

Недавнее выступление команды Боруссия Дортмунд в "Бундеслига" лучше, чем у команды Байер 04 Леверкузен.

Из последних 5 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 3, команда Байер 04 Леверкузен выиграла 2, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Байер 04 Леверкузен.

В их последнюю встречу команда Байер 04 Леверкузен победила в 1 гол(а).

Боруссия Дортмунд забивает 3 гола за матч против команды Байер 04 Леверкузен, а Байер 04 Леверкузен забивает 2 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).

Боруссия Дортмунд забивает 1.94 гола, играя дома, а Байер 04 Леверкузен забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Байер 04 Леверкузен - 5.

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Байер 04 Леверкузен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Байер 04 Леверкузен% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Байер 04 Леверкузен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Байер 04 Леверкузен% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Байер 04 Леверкузен - 2.2.

Боруссия Дортмунд выиграл последние 6 матчи в Бундеслига.

Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 47 матчах.

За последние 28 встреч когда команда Боруссия Дортмунд играла дома, команда Боруссия Дортмунд выиграла 15 раз, 4 сыграла в ничью и 9 победы команды Байер 04 Леверкузен. Разница голов 48-29 в пользу команды Боруссия Дортмунд.

Последняя гостевая победа Байер 04 Леверкузен над Боруссия Дортмунд была в 2014

Игры прошлого года: 4-0 (Боруссия Дортмунд дома) и 4-3 (Байер 04 Леверкузен дома).

Боруссия Дортмунд не забивает в 0 из их 16 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне

Байер 04 Леверкузен не забивает в 7 из их 16 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне

Во время последних 57 встреч, команда Боруссия Дортмунд выиграла 21 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Байер 04 Леверкузен выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-84 в пользу команды Боруссия Дортмунд

Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 28% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Байер 04 Леверкузен забил 29% голов между минутами 76-90?