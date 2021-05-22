Боруссия - Байер онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой Байер (Леверкузен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Сигнал Идуна Парк.
Дата проведения матча: 22.05.2021
Время начала матча: 16:30
История противостояний между "Боруссия" (Дортмунд) и командой Байер (Леверкузен):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Боруссия", тогда как команда Байер осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и Байер в предыдущем футбольном матче 22.05.2021 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Эдин Терцис и Ханнес Вольф разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр
Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против Байер - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Боруссия".
Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Петер Бос
Прошедший поединок команды Байер был сыгран против "Боруссия" - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Боруссия".
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