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Боруссия - Байер онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 22 мая 2021, 16:30 - Сигнал Идуна Парк . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Графе, Мануэль
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
3 - 1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Ход матча
5' Халанд, Эрлинг
46' Махмуд Дауд Вышел: Bellingham, Jude 51' Марко Ройс 62' Мануэль Аканджи Вышел: Матс Хуммельс 62' Марко Ройс Вышел: Джейдон Санчо 66' Паули́ньо Вышел: Gedikli, Emrehan 66' Wirtz, Florian Вышел: Патрик Шик 73' Белльараби, Карим Вышел: Мусса Диаби 75' Лукаш Пищек Вышел: Феликс Пасслак 79' Reinier Вышел: Джованни Рейна 84' Халанд, Эрлинг 90' Ларс Бендер
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
33%
Ничья
33%
Байер
33%
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 301.00
П1: 1.01 Х: 4.75 П2: 301.00
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 301.00
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 301.00
П1: 1.01 Х: 25.00 П2: 55.00
Интересные факты
  • В домашних матчах Боруссия Дортмунд не проигрывает Байер 04 Леверкузен в последних 5 встречах.
  • Эрлинг Халанд лучший бомбардир Боруссия Дортмунд с 25 голами. Лукас Николас Аларио забил 11 раз за Байер 04 Леверкузен
  • Джейдон Санчо отдал больше всего передач в Боруссия Дортмунд с 13 передачами. Мусса Диаби лучший распасовщик Байер 04 Леверкузен (10 передач)
  • Боруссия Дортмунд выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Боруссия Дортмунд иБайер 04 Леверкузен, когда Боруссия Дортмунд играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 38% матчей, Байер 04 Леверкузен выигрывает в 40% матчей.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Байер 04 Леверкузен выигрывает в 40%.
  • Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Байер 04 Леверкузен's.
  • Недавнее выступление команды Боруссия Дортмунд в "Бундеслига" лучше, чем у команды Байер 04 Леверкузен.
  • Из последних 5 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 3, команда Байер 04 Леверкузен выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Байер 04 Леверкузен.
  • В их последнюю встречу команда Байер 04 Леверкузен победила в 1 гол(а).
  • Боруссия Дортмунд забивает 3 гола за матч против команды Байер 04 Леверкузен, а Байер 04 Леверкузен забивает 2 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).
  • Боруссия Дортмунд забивает 1.94 гола, играя дома, а Байер 04 Леверкузен забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Байер 04 Леверкузен - 5.
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Байер 04 Леверкузен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Байер 04 Леверкузен% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Байер 04 Леверкузен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Байер 04 Леверкузен% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Байер 04 Леверкузен - 2.2.
  • Боруссия Дортмунд выиграл последние 6 матчи в Бундеслига.
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 47 матчах.
  • За последние 28 встреч когда команда Боруссия Дортмунд играла дома, команда Боруссия Дортмунд выиграла 15 раз, 4 сыграла в ничью и 9 победы команды Байер 04 Леверкузен. Разница голов 48-29 в пользу команды Боруссия Дортмунд.
  • Последняя гостевая победа Байер 04 Леверкузен над Боруссия Дортмунд была в 2014
  • Игры прошлого года: 4-0 (Боруссия Дортмунд дома) и 4-3 (Байер 04 Леверкузен дома).
  • Боруссия Дортмунд не забивает в 0 из их 16 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Байер 04 Леверкузен не забивает в 7 из их 16 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Во время последних 57 встреч, команда Боруссия Дортмунд выиграла 21 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Байер 04 Леверкузен выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-84 в пользу команды Боруссия Дортмунд
  • Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Байер 04 Леверкузен забил 29% голов между минутами 76-90?
  • В Бундеслига, Боруссия Дортмунд одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
Боруссия
12
Побед
20
Игр
5
Побед
Байер
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 1 Завершен Байер
Чемпионат Германии 2020/2021
19.01.2021 - 21:30 Байер 2 - 1 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
08.02.2020 - 20:15 Байер 4 - 3 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
02.11.2019 - 16:30 Байер 1 - 2 Завершен Боруссия
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 1 Завершен Байер В
Кубок Германии 2020/2021
13.05.2021 - 21:45 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг В
Кубок Германии 2022
01.05.2021 - 21:30 Боруссия 5 - 0 Завершен Хольштайн В
Чемпионат Германии 2020/2021
24.04.2021 - 16:30 Вольфсбург 0 - 2 Завершен Боруссия В
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Последние матчи - Байер
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 1 Завершен Байер П
Чемпионат Германии 2020/2021
15.05.2021 - 16:30 Байер 1 - 1 Завершен Унион Н
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 16:30 Вердер 0 - 0 Завершен Байер Н
Чемпионат Германии 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 Байер 3 - 1 Завершен Айнтрахт В
Чемпионат Германии 2020/2021
20.04.2021 - 21:30 Бавария 2 - 0 Завершен Байер П
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Главные события
90'
Ларс Бендер ГООЛ!
ГООЛ! Халанд, Эрлинг
84'
Reinier
Вышел: Джованни Рейна
79'
Лукаш Пищек
Вышел: Феликс Пасслак
75'
73'
Белльараби, Карим
Вышел: Мусса Диаби
66'
Паули́ньо
Вышел: Gedikli, Emrehan
66'
Wirtz, Florian
Вышел: Патрик Шик
Мануэль Аканджи
Вышел: Матс Хуммельс
62'
Марко Ройс
Вышел: Джейдон Санчо
62'
ГООЛ! Марко Ройс
51'
Махмуд Дауд
Вышел: Bellingham, Jude
46'
ГООЛ! Халанд, Эрлинг
5'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
33%
Ничья
33%
Байер
33%
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 301.00
П1: 1.01 Х: 4.75 П2: 301.00
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 301.00
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 301.00
П1: 1.01 Х: 25.00 П2: 55.00
Составы команд
1
Роман Бюрки
14
Нико Шульц
23
Эмре Джан
16
Мануэль Аканджи
26
Лукаш Пищек
8
Делай, Томас
8
Махмуд Дауд
20
Reinier
11
Марко Ройс
19
Юлиан Брандт
23
Халанд, Эрлинг
1
Храдеки, Лукас
4
Джонатан Кристальдо
6
Александар Драгович
5
Свен Бендер
18
Венделл
10
Керем Демирбай
20
Чарлес Арангис
38
Белльараби, Карим
27
Wirtz, Florian
28
Грэй, Демарай
7
Паули́ньо
Стартовый состав
  • 23
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
    84 5
  • 20
    Reinier
    79
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
    62 51
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 8
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 8
    Махмуд Дауд
    46
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
    62
  • 26
    Лукаш Пищек
    Защитник
    75
  • 1
    Роман Бюрки
    Вратарь
  • 7
    Паули́ньо
    Нападающий
    66
  • 38
    Белльараби, Карим
    Полузащитник
    73
  • 27
    Wirtz, Florian
    Полузащитник
    66
  • 28
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
  • 10
    Керем Демирбай
    Полузащитник
  • 20
    Чарлес Арангис
    Полузащитник
  • 4
    Джонатан Кристальдо
    Нападающий
  • 6
    Александар Драгович
    Защитник
  • 5
    Свен Бендер
    Полузащитник
  • 18
    Венделл
    Защитник
  • 1
    Храдеки, Лукас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 40
    Drljaca, Stefan
    Вратарь
  • 7
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 10
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 23
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 30
    Феликс Пасслак
    Полузащитник
  • 32
    Джованни Рейна
  • 23
    Грилль, Леннарт
    Вратарь
  • 36
    Никлас Ломб
    Вратарь
  • 8
    Ларс Бендер
    Полузащитник
    90
  • 14
    Патрик Шик
    Нападающий
  • 15
    Юлиан Баумгартлингер
    Полузащитник
  • 19
    Мусса Диаби
    Нападающий
  • 23
    Митчелл Вайзер
    Полузащитник
  • 30
    Frimpong, Jeremie
    Защитник
  • 37
    Gedikli, Emrehan
    Нападающий
Тренеры
  • Эдин Терцис
  • Ханнес Вольф
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
3
Угловые
6
3
Удары в створ
8
9
Штрафные
6
5
Фолы
8
4
Удары мимо
4
2
Блокировано ударов
2
7
Сейвы
1
Офсайды
1
Трансляция
Матч прощання від обох команд. Піщек, брати-Бендери, та ще й арбітр Шмідт, котрий теж завершував кар'єру і після матчу помінявся футболкою з Голандом. Другий тайм пройшов теж спокійно, а господарі змогли довести свою перевагу до трьох м'ячів. Проте Джан під кінець матчу вирішив зробити подарунок "фармацевтам", сфоливши на Патріку Шику у штрафному майданчику. Пенальті підійшов реалвзовувати якраз Ларс Бендер, котрий лише з'явився на полі. Голкіпер "джмелів" Роман Бюркі навіть не стрибав. Друга половина другого тайму загалом виглядав більш сходим на товариську гру, аніж на матч Бундесліги.
Свисток
Матч завершено!
90'
Гоооол!!!
Ларс Бендер реалізував пенальті, пробивши у лівий кут. Бюркі навіть не стрибав, віддавши данину легендарному гравцю, котрий завершує кар'єру.
89'
Замена
Ларс Бендер вийшов замість Свена Бендера.
88'
Опасный момент
Емре Джан зробив накладку на ногу Патріка Шика у штрафному майданчику господарів, за що арбітр призначив пенальті.
84'
Гоооол!!!
ГОЛанд оформлює дубль! Норвежець скористався жахливою поперечною передачею від Венделла, котрий просто віддав пас на Ерлінга. Нападник обіграв Градецкі і розстріляв вже майже порожні ворота.
83'
Уголовой
Грей виніс м'яч зі штрафного майданчика гостей після подачі від кутового прапорця.
82'
Санчо (Боруссія Д) пробіг пів поля, увірвався до штарфного маайданчика і пробив низом, проте Драгович кинувся під м'яч.
79'
Замена
Замість Рейньєра вийшов Рейна (Боруссія Д).
78'
М'яч опустився на сітку воріт після рикошету після удару від Пасслака Демірбая.
74'
Замена
Останні хвилини легенди дортмундців Лукаша Піщека. Поляка проводили коридором гравці "джмелів". Замість нього вийшов Пасслак.
73'
Замена
Діабі (Баєр) вийшов замість Бельарабі.
72'
Голанд (Боруссія Д) пробив трохи правіше від цілі з точки пенальті.
70'
Гідіклі (Баєр) втікав в контратаку і віддав на Бельарабі, проте останнього загнали передачею в гострий кут і удар не вийшов небезпечним.
67'
Замена
А тепер подвійна заміна від Вольфа. Паулінью і Вірц покинули поле, а замість них з'явилися Гедіклі і Шик.
65'
Опасный момент
Демірбай намагався розрізати передачею оборону господарів, але підкат Джана став на заваді точній швидкій передачі. Проте м'яч все-таки дійшов до Грея, вихід сам на сам від якого парирував Бюркі.
63'
Замена
Подвійна заміна від Терзіча. Замість Аканджі і Ройса вийшли Хуммельс і Санчо.
61'
Навіс Бельарабі (Баєр) з правого флангу перелетів всіх і все, навіть бокову ліву лінію.
60'
Ройс прорвався лівим флангом до штрафного майданчика і прострілив, м'яч після чого влучив в Драговича, а потім в Градецкі. На підбиранні був перший Беллінгем, але в дотик пробив вище воріт з лінії карної зони.
57'
Піщек (Боруссія Д) головою перервав наівсну передачу на майже вільного Вірца на дальній лівій стійці.
56'
Піщек (Боруссія Д) головою пробив повз ворота з-з лінії штрафного майданчика.
Инфо
Вперше з сезону 1995-1996 "Боруссія Д" забила у 32-х турах у чемпіоні Німеччини поспіль.
Инфо
Гол зараховано. Все за правилами.
52'
Арбітри переглядають взяття воріт на предмет офсайду за допомогою VAR.
51'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Марко Ройс несильно пробив зі стандарту з гострого кута, проте ніхто не торкнувся м'яча і круглий снаряд залетів у дальній кут воріт.
47'
Центральний захисник "джемлів" Емре Джан помимлився поблизу власного штрафногомайданчика, проте "Баєр" не зумів реалізувати момент.
Вимушено заміна у господарів. Замість травмованого Дахуда вийшов Беллінгем.
Свисток
Другий тайм розпочато!
"Боруссія Д" на початку матчу взяла ініціативу у свої ноги, що втілилося в гол від Голанда: вдало спрацював пресинг від "джмелів", що змусило помилитися суперника. Після забитого голу господарі заспокоїли гру і створили момоент тільки наприкінці тайму, проте Ройс зробив на один кроу більше потрібного і перетримав м'яч. "Баєр" мав один шанс відігратися, проте більше команда Вольфа нічого не створила небезпечного.
Свисток
Перерва у матчі!
44'
Опасный момент
Голанд скинув під удар Ройсу, котрий вже розстрілював ворота, проте на шляху м'яча став Демірбай, котрий кинувся під постріл.
41'
Демірбай (Баєр) з-за меж штрафного майданчика пробив прямо Бюркі у руки.
38'
"Баєр" потужно насів на ворота господарів. "Джмелі" захищаються удесятьох, тільки Голанд за лінією м'яча.
35'
Опасный момент
Бельарабі (Баєр) проскочив повз суперника правим флангом, прострілив на Паулінью, котрий пробив поворотах, проте його удар витягнув Бюркі. Реакція швейцарського голкіпера врятувала господарів!
32'
Аканджі (Боруссія Д) у шикарному підкаті перевав простріл Бельарабі на Паулінью, котрий міг замикати пас уже в порожні ворота.
30'
Демірбай (Баєр) з лінії карної зони пробив дуже неточно.
27'
Уголовой
Бюркі (Боруссія Д) загубив ворота і м'яч його перелетів, проте леверкузенці не скористалися помилкою голкіпера.
26'
Вірц (Баєр) не зумів проскочити повз двох суперників у штрафному майданчику господарів.
26'
Уголовой
Дахуд (Боруссія Д) виніс передачу гостей від кутового прапорця. Не ідуть поки командам подачі.
22'
Паулінью (Баєр) ледь зачепив головою передачу партнера з правого флангу, проте це було зовсім неточно.
21'
Бюркі (Боруссія Д) випередив Вірца і перервав атаку гостей.
18'
Ройс головою виніс навіс зі стандарту від гостей. "Баєр" останніми хвилинами більше атакує.
16'
Джан (Боруссія Д) вибив простріл Грея з лівого флангу.
13'
Голанд (Боруссія Д) м'яко накинув на Шульца, котрий був на дальній стійці, проте Ніко не вистачило одного кроку до удару.
11'
Шульц (Боруссія Д) прострілив з лівого флангу на дальню стійку, проте Брандту трохи не вистачило для того, щоб увігнати м'яч у сітку воріт.
9'
Уголовой
Градецкі кулаками виносить подачу Ройса (Боруссія Д) від кутового прапорця.
5'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Хто ж ще, як не Голанд! Після невдалого пасу Драговича вперед Делейні віддав передачу на Ройса у фосайд, проте той м'яча не доторкнувся, але в цю зону вбіг норвежець і вколотив м'яч у сітку воріт.
4'
"Боруссія Д" тримає м'яч під своїм контролем. Поки без загостреення.
1'
Уголовой
Венделл вибив м'яч зі штрафного майданчика після подачі Ройса (Боруссія Д) від кутового прапорця.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Цей матч стане останнім для Лукаша Піщека після 11-ти років у складі "Боруссії Д".
Инфо
Можете ознайомитися із стартовими складами команд:
"Боруссія Д": Бюркі - Піщек (К), Аканджі, Джан, Шульц - Делейні, Дахуд - Брандт, Ройс, Рейньєр - Голанд.
"Баєр": Градецкі - Та, Бендер, Драгович, Венделл - Демірбай, Арангіс - Бельарабі, Вірц, Грей - Паулінью.
Вітаємо всіх любителів німецького футболу! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 32-го туру Бундесліги між "Боруссією Д" та "Баєром".
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Анонс матча "Боруссия" - Байер 22.05.2021, Чемпионат Германии

Противостояние между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой Байер (Леверкузен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 22.05.2021
Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Боруссия" (Дортмунд) и командой Байер (Леверкузен):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Боруссия", тогда как команда Байер осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и Байер в предыдущем футбольном матче 22.05.2021 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Эдин Терцис и Ханнес Вольф разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Боруссия" - Байер можно посмотреть 22.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "Боруссия" - Байер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против Байер - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Петер Бос

Прошедший поединок команды Байер был сыгран против "Боруссия" - 22.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Боруссия".

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