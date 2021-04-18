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Саутгемптон - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 30 апреля 2021, 22:00 - Сент-Мэри
Главный судья: Роберт Джонс
Рейтинг матча:
Саутгемптон
Саутгемптон
0 - 0
Обновить
7'
Лестер Сити
Лестер
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Саутгемптон
30%
Ничья
30%
Лестер Сити
40%
П1: 4.76 Х: 3.68 П2: 1.82
П1: 4.00 Х: 3.80 П2: 1.85
П1: 4.76 Х: 3.68 П2: 1.82
П1: 4.47 Х: 3.75 П2: 1.85
П1: 4.10 Х: 3.80 П2: 1.90
Интересные факты
  • Выездная статистика Лестер Сити в сезоне 10-4-2
  • Дэнни Ингз лучший бомбардир Саутгемптон с 10 голами. Джейми Варди забил 13 раз за Лестер Сити
  • Джеймс Уорд-Проуз отдал больше всего передач в Саутгемптон с 6 передачами. Джейми Варди лучший распасовщик Лестер Сити (7 передач)
  • Лестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Саутгемптон проиграл 3 матчей подряд.
  • Саутгемптон выигрывает первый тайм в 40% матчей, Лестер Сити выигрывает в 28% матчей.
  • Саутгемптон выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Лестер Сити выигрывает в 28%.
  • Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.
  • Недавнее выступление команды Лестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Саутгемптон.
  • Из последних 5 встреч команда Саутгемптон выиграла 2, команда Лестер Сити выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Лестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Саутгемптон забивает 0.8 гола за матч против команды Лестер Сити, а Лестер Сити забивает 2.8 гола против команды Саутгемптон (в среднем).
  • Саутгемптон забивает 1.32 гола, играя дома, а Лестер Сити забивает 1.66 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Саутгемптон и Лестер Сити - 3.6.
  • Когда Саутгемптон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Саутгемптон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Саутгемптон и Лестер Сити - 2.
  • Вы знали, что Саутгемптон забил 33% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Саутгемптон забил 8% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • За последние 19 встреч когда команда Саутгемптон играла дома, команда Саутгемптон выиграла 9 раз, 5 сыграла в ничью и 5 победы команды Лестер Сити. Разница голов 29-28 в пользу команды Лестер Сити.
  • Игры прошлого года: 0-9 (Саутгемптон дома) и 1-2 (Лестер Сити дома).
  • Саутгемптон не забивает в 3 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Лестер Сити не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 41 встреч, команда Саутгемптон выиграла 14 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Лестер Сити выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 60-53 в пользу команды Лестер Сити
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 33% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Саутгемптон
4
Побед
14
Игр
7
Побед
Лестер Сити
Кубок Англии 2020/2021
18.04.2021 - 20:30 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
16.01.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 0 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 17:45 Лестер Сити 1 - 2 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2019/2020
25.10.2019 - 21:45 Саутгемптон 0 - 9 Завершен Лестер Сити
Последние матчи - Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
21.04.2021 - 20:00 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Саутгемптон П
Кубок Англии 2020/2021
18.04.2021 - 20:30 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Саутгемптон П
Чемпионат Англии 2020/2021
12.04.2021 - 20:00 Вест Бромвич Альбион 3 - 0 Завершен Саутгемптон П
Кубок Англии 2020/2021
20.03.2021 - 14:15 Борнмут 0 - 3 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
14.03.2021 - 14:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
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Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
26.04.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 1 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2020/2021
22.04.2021 - 22:00 Лестер Сити 3 - 0 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Кубок Англии 2020/2021
18.04.2021 - 20:30 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 16:05 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Саутгемптон
30%
Ничья
30%
Лестер Сити
40%
П1: 4.76 Х: 3.68 П2: 1.82
П1: 4.00 Х: 3.80 П2: 1.85
П1: 4.76 Х: 3.68 П2: 1.82
П1: 4.47 Х: 3.75 П2: 1.85
П1: 4.10 Х: 3.80 П2: 1.90
Составы команд
1
Алекс Маккарти
5
Джек Стивенс
4
Янник Вестергор
35
Ян Беднарек
14
Кайл Уокер-Питерс
17
Уорд-Проуз Джеймс
17
Армстронг, Стьюарт
11
Нейтан Редмонд
23
Tella, Nathan
19
Такуми Минамино
19
Че Адамс
1
Каспер Шмейхель
3
Уэсли Фофана
6
Джонни Эванс
4
Чаглар Сёюнджю
27
Тимоти Кастань
25
Ндиди, Вилфред
8
Юри Тилеманс
33
Thomas, Luke
10
Мэдисон, Джеймс
14
Келечи Ихеаначо
9
Джейми Варди
Стартовый состав
  • 19
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 19
    Че Адамс
    Полузащитник
  • 11
    Нейтан Редмонд
    Полузащитник
  • 23
    Tella, Nathan
    Нападающий
  • 17
    Уорд-Проуз Джеймс
  • 17
    Армстронг, Стьюарт
    Полузащитник
  • 5
    Джек Стивенс
    Защитник
  • 4
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 35
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 14
    Кайл Уокер-Питерс
    Защитник
  • 1
    Алекс Маккарти
    Вратарь
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 25
    Ндиди, Вилфред
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 33
    Thomas, Luke
    Защитник
  • 3
    Уэсли Фофана
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Ремси, Кейн
    Защитник
  • 40
    N`Lundulu, Daniel
    Нападающий
  • 22
    Мохаммед Салису
  • 64
    Jankewitz, Alexandre
    Полузащитник
  • 44
    Фрейзер Форстер
    Вратарь
  • 47
    Ферри, Уилл
    Нападающий
  • 19
    Дьенепо, Мусса
    Полузащитник
  • 27
    Дьялло, Ибрахима
    Полузащитник
  • 32
    Тео Уолкотт
    Полузащитник
  • 19
    Дженгиз Ундер
    Полузащитник
  • 26
    Деннис Прает
    Полузащитник
  • 17
    Перез, Айозе
    Нападающий
  • 24
    Нампалис Менди
    Полузащитник
  • 20
    Чоудхури, Хамза
    Полузащитник
  • 21
    Рикардо
    Вратарь
  • 18
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
Тренеры
  • Ральф Хассенхюттль
  • Брендан Роджерс
Статистика матча
33%
Владение мячом
67%
Штрафные
2
1
Офсайды
1
Фолы
Live Zone
Трансляция
3'
Офсайд
Уокер-Питерс забил из километрового офсайда. 0:0.
2'
Саунтгемптон перехватил мяч силами Минамино. Контратака хозяев.
1'
Свисток
Матч начался!
Саутгемптон, стартовый состав: Маккарти - Стивенс, Беднарек, Вестергор, Уокер-Питерс - Минамино, Армстронг, Уорд-Праус, Телла - Адамс, Редмонд.
"Лестер", стартовый состав: Шмейхель - Фофана, Эванс, Сеюнджу - Кастань, Ндиди, Тилеманс, Томас - Мэддисон - Варди, Ихеаначо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: "Саутгемптон" - "Лестер". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Саутгемптон" - Лестер Сити 30.04.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2022, матч пройдет на стадионе Сент-Мэри.

Дата проведения матча: 30.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой Лестер Сити (Лестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Лестер Сити, тогда как команда "Саутгемптон" осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и "Саутгемптон" в предыдущем футбольном матче 18.04.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Хассенхюттль и Брендан Роджерс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Саутгемптон" - Лестер Сити можно посмотреть 30.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Саутгемптон" - Лестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Предыдущий поединок команды "Саутгемптон" был сыгран против "Тоттенхэм" - 21.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против Кристал Пэлас - 26.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Лестер Сити.

Следите за результатами матча "Саутгемптон" - Лестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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