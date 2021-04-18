Саутгемптон - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Выездная статистика Лестер Сити в сезоне 10-4-2

Дэнни Ингз лучший бомбардир Саутгемптон с 10 голами. Джейми Варди забил 13 раз за Лестер Сити

Джеймс Уорд-Проуз отдал больше всего передач в Саутгемптон с 6 передачами. Джейми Варди лучший распасовщик Лестер Сити (7 передач)

Лестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Саутгемптон проиграл 3 матчей подряд.

Саутгемптон выигрывает первый тайм в 40% матчей, Лестер Сити выигрывает в 28% матчей.

Саутгемптон выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Лестер Сити выигрывает в 28%.

Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.

Недавнее выступление команды Лестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Саутгемптон.

Из последних 5 встреч команда Саутгемптон выиграла 2, команда Лестер Сити выиграла 3, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити.

В их последнюю встречу команда Лестер Сити победила в 1 гол(а).

Саутгемптон забивает 0.8 гола за матч против команды Лестер Сити, а Лестер Сити забивает 2.8 гола против команды Саутгемптон (в среднем).

Саутгемптон забивает 1.32 гола, играя дома, а Лестер Сити забивает 1.66 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Саутгемптон и Лестер Сити - 3.6.

Когда Саутгемптон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.

Когда Лестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Саутгемптон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.

Когда Лестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Саутгемптон и Лестер Сити - 2.

Вы знали, что Саутгемптон забил 33% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Саутгемптон забил 8% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.

За последние 19 встреч когда команда Саутгемптон играла дома, команда Саутгемптон выиграла 9 раз, 5 сыграла в ничью и 5 победы команды Лестер Сити. Разница голов 29-28 в пользу команды Лестер Сити.

Игры прошлого года: 0-9 (Саутгемптон дома) и 1-2 (Лестер Сити дома).

Саутгемптон не забивает в 3 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Лестер Сити не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 41 встреч, команда Саутгемптон выиграла 14 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Лестер Сити выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 60-53 в пользу команды Лестер Сити