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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 02 мая 2021, 18:30 - Олд Траффорд
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Матч перенесен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
33%
Ничья
33%
Ливерпуль
33%
П1: 2.58 Х: 3.36 П2: 2.58
П1: 2.88 Х: 3.50 П2: 2.40
П1: 2.58 Х: 3.36 П2: 2.58
П1: 2.92 Х: 3.44 П2: 2.47
П1: 2.85 Х: 3.50 П2: 2.50
Интересные факты
  • В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Ливерпуль в последних 8 встречах.
  • Бруно Фернандес лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 16 голами. Мохамед Салах забил 20 раз за Ливерпуль
  • Бруно Фернандес отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 11 передачами. Садио Мане лучший распасовщик Ливерпуль (6 передач)
  • Харри Магуайр получил больше всего желтых карточек (10) в Манчестер Юнайтед. Фабиньо получил 6 в Ливерпуль.
  • Год назад, Ливерпуль была на 1 месте в таблице с 89 очками. Сейчас они на 6 месте с 54 очками.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 7 играх.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 4 играх.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Манчестер Юнайтед выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Ливерпуль выигрывает в 31% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Ливерпуль выигрывает в 31%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 1, 3 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Манчестер Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.15 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль - 1.8.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Ливерпуль - 0.8.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 6% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • За последние 31 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 19 раз, 7 сыграла в ничью и 5 победы команды Ливерпуль. Разница голов 48-27 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Последняя гостевая победа Ливерпуль над Манчестер Юнайтед была в 2014
  • Игры прошлого года: 1-1 (Манчестер Юнайтед дома) и 2-0 (Ливерпуль дома).
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 65 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 31 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 84-75 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 76-90?
  • В Премьер-лига, Манчестер Юнайтед одержала 4 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
9
Побед
21
Игр
5
Побед
Ливерпуль
Кубок Англии 2020/2021
24.01.2021 - 19:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 18:30 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
19.01.2020 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
20.10.2019 - 18:15 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Лига Европы 2020/2021
29.04.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 6 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Англии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2020/2021
18.04.2021 - 18:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли В
Лига Европы 2020/2021
15.04.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 14:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Чемпионат Англии 2020/2021
19.04.2021 - 22:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Ливерпуль Н
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль П
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Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
33%
Ничья
33%
Ливерпуль
33%
П1: 2.58 Х: 3.36 П2: 2.58
П1: 2.88 Х: 3.50 П2: 2.40
П1: 2.58 Х: 3.36 П2: 2.58
П1: 2.92 Х: 3.44 П2: 2.47
П1: 2.85 Х: 3.50 П2: 2.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 19
    Озан Кабак
  • 17
    Фабиньо
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
Запасные игроки
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 8
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 20
    Диого Жота
  • 23
    Шакири Джердан
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 46
    Williams, Rhys
    Защитник
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Юрген Клопп
Трансляция
Опасный момент
Теперь официально! Матч МЮ - Ливерпуль перенесен! Организаторы позже пересмотрят даты, в которые можно провести эту встречу.
Инфо
Представители клубов, а также организаторы из АПЛ продолжают переговоры, когда необходимо сыграть матч: сегодня или же перенести игру на другую дату.
Инфо
Команды еще не прибыли на стадион. Проводится дезинфекция подтрибунных помещений. Поэтому матч не начнется и в 19:30. Но об окончательной отмене игры заявлено не было. Поэтому ждем официального вердикта.
Инфо
По сообщениям британской прессы, матч перенесен на час и должен начаться в 19:30 по Киеву.
Инфо
Срочные новости! Старт матча 34-го тура Премьер-лиги между “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпулем” был перенесен на неопределенное время из-за массовых протестов болельщиков на “Олд Траффорд”. Игра должна была начаться в 18:30 по киевскому времени. Несколько тысяч фанов “Юнайтед” собрались у стадиона “Олд Траффорд”, призывая американских владельцев Глейзеров продать клуб. Несколько сот фанов смогли прорваться на поле, по некоторым сообщениям пострадало оборудование телетранслятора, а инспекторы проверяют урон газону. Также организаторы встречи устанавливают, был ли нарушен протокол COVID-19. Обе команды, а также судейская бригада пока не смогли прибыть на стадион. Многие болельщики протестовали в желто-зеленой атрибутике, такжи зажигались желтые и зеленые файера. Это цвета клуба “Ньютон Хит”, основанного в 1878 году. В 1902 году он был переименован в “Манчестер Юнайтед”. “Желто-зеленые” акции начались в 2011 году, когда Глейзеры стали владельцами “Юнайтед”, повесив на клуб свой долг за его покупку. Протесты против американских владельцев возобновились после того как Глейзеры стали одними из инициаторов создания провального проекта “европейской Суперлиги”, который просуществовал всего два дня.
"Манчестер Юнайтед", стартовый состав: Хендерсон - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Мактоминей, Фред - Гринвуд, Фернандеш, Погба - Рэшфорд. Запасные: Байи, ван де Бек, Де Хеа, Кавани, Мата, Матич, Теллес, Туанзебе, Уильямс.
"Ливерпуль", стартовый состав: Алиссон - Трент, Филлипс, Кабак, Робертсон - Тьяго, Фабиньо, Милнер - Салах, Фирмино, Мане. Запасные: Адриан, Вейналдум, Джонс, Жота, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Уильямс, Цимикас, Шакири.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль". Начало поединка - 18:30.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 02.05.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2022, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 02.05.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 24.01.2021 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" можно посмотреть 02.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Рома" - 29.04.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Ньюкасл - 24.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

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