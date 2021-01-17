Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча "Тоттенхэм" - "Шеффилд Юнайтед" 02.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Шеффилд Юнайтед" (Шеффилд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2022, матч состоится на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 02.05.2021

Время начала матча: 21:15

История предыдущих матчей

История противостояний между "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Шеффилд Юнайтед" (Шеффилд):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Тоттенхэм", тогда как команда "Шеффилд Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Шеффилд Юнайтед" и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 17.01.2021 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Mason, Ryan и Хекингботтом, Пол разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Жозе Моуриньо



Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Манчестер Сити" - 25.04.2021, в рамках турнира Кубок английской лиги 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Шеффилд Юнайтед" (Шеффилд)

Год основания "Шеффилд Юнайтед" (Шеффилд): 1889

Страна: Англия

Тренер: Крис Уайлдер



Прошедший матч команды "Шеффилд Юнайтед" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 24.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Шеффилд Юнайтед".

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