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Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 02 мая 2021, 21:15 - Tottenham Hotspur Stadium
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Тоттенхэм
Лондон
0 - 0
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27'
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Ход матча
18' Эган, Джон
Кто победит?
5 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
40%
Ничья
40%
Шеффилд Юнайтед
20%
П1: 1.26 Х: 5.91 П2: 13.90
П1: 1.30 Х: 5.00 П2: 9.50
П1: 1.26 Х: 5.91 П2: 13.90
П1: 1.26 Х: 5.61 П2: 15.70
П1: 1.30 Х: 5.25 П2: 11.00
Интересные факты
  • В домашних матчах Тоттенхэм Хотспур не проигрывает Шеффилд Юнайтед в последних 4 встречах.
  • Выездная статистика Шеффилд Юнайтед в сезоне 1-1-14
  • Гарри Кейн лучший бомбардир Тоттенхэм Хотспур с 21 голами. Дэвид Макголдрик забил 7 раз за Шеффилд Юнайтед
  • Пьер Хейбьерг получил больше всего желтых карточек (7) в Тоттенхэм Хотспур. Джон Лундстрам получил 8 в Шеффилд Юнайтед.
  • Год назад, Шеффилд Юнайтед была на 9 месте в таблице с 48 очками. Сейчас они на 20 месте с 17 очками.
  • Шеффилд Юнайтед проиграл 7 выездных матчей подряд.
  • Наиболее популярный счет между Тоттенхэм Хотспур и Шеффилд Юнайтед 2-2. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 51% матчей, Шеффилд Юнайтед выигрывает в 19% матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Шеффилд Юнайтед выигрывает в 19%.
  • Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Шеффилд Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Шеффилд Юнайтед.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Шеффилд Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 2, команда Шеффилд Юнайтед выиграла 1, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Тоттенхэм Хотспур.
  • В их последнюю встречу команда Тоттенхэм Хотспур победила в 2 гол(а).
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 1.6 гола за матч против команды Шеффилд Юнайтед, а Шеффилд Юнайтед забивает 1.4 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2.19 гола, играя дома, а Шеффилд Юнайтед забивает 0.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Шеффилд Юнайтед - 3.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Шеффилд Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шеффилд Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Шеффилд Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шеффилд Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Шеффилд Юнайтед - 0.8.
  • Тоттенхэм Хотспур пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Тоттенхэм Хотспур дома) и 3-1 (Шеффилд Юнайтед дома).
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Шеффилд Юнайтед не забивает в 10 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 10 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 3 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Шеффилд Юнайтед выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-15 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 20% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Шеффилд Юнайтед забил 22% голов между минутами 16-30?
  • В Премьер-лига, Шеффилд Юнайтед проиграла последние 6 выездных игр.
Личные встречи
Тоттенхэм
2
Побед
6
Игр
1
Побед
Шеффилд Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 16:00 Шеффилд Юнайтед 1 - 3 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021
02.07.2020 - 20:00 Шеффилд Юнайтед 3 - 1 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2019/2020
09.11.2019 - 17:45 Тоттенхэм 1 - 1 Завершен Шеффилд Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
09.11.2019 - 17:00 Тоттенхэм 0 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед
Последние матчи - Тоттенхэм
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
21.04.2021 - 20:00 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
16.04.2021 - 22:00 Эвертон 2 - 2 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
04.04.2021 - 16:05 Ньюкасл 2 - 2 Завершен Тоттенхэм Н
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Последние матчи - Шеффилд Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 22:00 Шеффилд Юнайтед 1 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2020/2021
17.04.2021 - 22:15 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 21:00 Шеффилд Юнайтед 0 - 3 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 2 - 1 Завершен Шеффилд Юнайтед П
Кубок Англии 2020/2021
21.03.2021 - 15:30 Челси 2 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед П
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Новости команд
Главные события
18'
Эган, Джон
Кто победит?
5 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
40%
Ничья
40%
Шеффилд Юнайтед
20%
П1: 1.26 Х: 5.91 П2: 13.90
П1: 1.30 Х: 5.00 П2: 9.50
П1: 1.26 Х: 5.91 П2: 13.90
П1: 1.26 Х: 5.61 П2: 15.70
П1: 1.30 Х: 5.25 П2: 11.00
Составы команд
1
Уго Льорис
3
Регилон, Серхио
4
Тоби Алдервейрелд
17
Эрик Дайер
24
Серж Орье
20
Ло Сельсо, Джовани
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
7
Сон Хын-Мин
20
Деле Алли
11
Бейл, Гарет
10
0Гарри Кейн
1
Рамсдейл, Аарон
2
Балдок, Георг
12
Эган, Джон
6
Крис Башам
20
Джейден Богле
16
Оливер Норвуд
13
Флек, Джон
3
Энда Стивенс
23
Осборн, Бен
24
Риан Брюстер
17
Дэвид Макголдрик
Стартовый состав
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 7
    Сон Хын-Мин
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 11
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 3
    Регилон, Серхио
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 17
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 24
    Риан Брюстер
  • 17
    Дэвид Макголдрик
    Нападающий
  • 23
    Осборн, Бен
    Полузащитник
  • 20
    Джейден Богле
  • 16
    Оливер Норвуд
    Полузащитник
  • 13
    Флек, Джон
    Полузащитник
  • 3
    Энда Стивенс
    Защитник
  • 2
    Балдок, Георг
    Защитник
  • 12
    Эган, Джон
    Защитник
    18
  • 6
    Крис Башам
    Полузащитник
  • 1
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 7
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 28
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 23
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 12
    Джо Харт
    Вратарь
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 19
    Робинсон, Джэк
    Защитник
  • 13
    Лоув, Макс
    Защитник
  • 18
    Вес Фодерингхам
    Вратарь
  • 14
    Оливер Бёрк
    Полузащитник
  • 15
    Фил Джагелка
    Защитник
  • 33
    Gordon, Kyron
    Защитник
  • 8
    Сандер Берге
    Полузащитник
  • 11
    Муссет, Лис
    Нападающий
  • 7
    Лундстрам, Джон
    Полузащитник
Тренеры
  • Mason, Ryan
  • Хекингботтом, Пол
Статистика матча
61%
Владение мячом
39%
2
Удары мимо
2
1
Штрафные
3
1
Офсайды
2
Фолы
1
2
Угловые
3
Удары в створ
Сейвы
1
ЖК
1
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
26'
Региллон врывался по флангу, скинул чуть назад в центр на Кейна – Харри решил пробивать с лета и метров с 16-ти зарядил выше ворот.
25'
6 подряд пасов связали игроки Шеффилда, в итоге упустили в аут под прессингом.
24'
Вроде и солидное преимущество у шпор, движение есть, но все это в центре поля. Пробиться в штрафную хозяева пока что не могут.
22'
79:21 владение мячом. Естественно, в пользу Тоттенхэма.
21'
Сон активен. Вот еще один фол на себе заработал.
18'
Желтая карточка
Горчичник Игану за фол на Соне. Грубовато.
17'
Опасный момент
А вот Сон неплохо пробил с угла штрафной, но Рамсдейл тянет мяч из угла. Пожалуй, первый действительно опасный момент в матче!
16'
Очередной верховой заброс на Кейна, но все бесхитростно, читают защитники.
15'
Небольшая пауза, так как небольшой стык у нас в центре поля.
12'
Бэйл стукнул метров с 20-ти. Сильно, но выше ворот.
11'
Уголовой
Первый угловой в матче. Для шпор… Ло Челсо навесил на Бейла, но Гарет проиграл верховую борьбу защитнику.
10'
Тоттенхэм держит мяч в центре поля. Интересно, что Шеффилд не прессингует соперника, ждет на подступах к своим владениям.
9'
Широко пытаются играть шпоры, так как пробиться через центр в штрафную соперника непросто.
6'
Еще один заброс в штрафную гостей, на сей раз на Регилона, но защитник не смог обработать мяч.
4'
Тоттенхэм довольно мощно начал, Шеффилд обороняется большими силами.
2'
Офсайд
Ох, а вот Тоттенхэм уже на 2-й минуте сотворил интересное. Сон вырезал в центр штрафной на Кейна, тот вывалился на вратаря, но не забил из убойной позиции! Хотя лайнсмен запалил флажок – офсайд.
1'
Гости сбегали в первую атаку, но навес с фланга ничем интересным не завершился.
1'
Свисток
Шеффилд начал с центра поля! Поединок начался!
Выходят команды на поле.
Стартовый состав Шеффилд Юнайтед: Ремсдейл, Балдок, Стивенс, Богл, Башам, Иган, Флек, Норвуд, Осборн, Брустер, Макголдрик
Стартовый состав Тоттенхэма: Льорис, Регилон, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Ло Чельсо, Хёйбьерг, Алли, Бэйл, Сон Хын Мин, Кейн
А вот клинки уже вылетели – последнее место и уже нет шансов спастись. 17 очков в 33 матчах – объективно худшая команда лиги.
Явный фаворит перед матчем – Тоттенхэм. Шпоры идут на 7-м месте, но борются за попадание в 4-ку, то есть за зону Лиги чемпионов.
Судить матч будет Андре Марринер.
Поединок начнется в 21:15 по киевскому времени.
Добрый вечер всем поклонникам английского футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 34-го тура АПЛ, в котором Тоттенхэм принимает Шеффилд Юнайтед.
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Анонс матча "Тоттенхэм" - "Шеффилд Юнайтед" 02.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Шеффилд Юнайтед" (Шеффилд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2022, матч состоится на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 02.05.2021
Время начала матча: 21:15

История предыдущих матчей

История противостояний между "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Шеффилд Юнайтед" (Шеффилд):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Тоттенхэм", тогда как команда "Шеффилд Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Шеффилд Юнайтед" и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 17.01.2021 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Mason, Ryan и Хекингботтом, Пол разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Шеффилд Юнайтед" можно посмотреть 02.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Шеффилд Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Манчестер Сити" - 25.04.2021, в рамках турнира Кубок английской лиги 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Шеффилд Юнайтед" (Шеффилд)
Год основания "Шеффилд Юнайтед" (Шеффилд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Крис Уайлдер

Прошедший матч команды "Шеффилд Юнайтед" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 24.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Шеффилд Юнайтед".

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - "Шеффилд Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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