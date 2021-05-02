Мехелен - Гент онлайн трансляция матча

Матч между командой Мехелен (Мехелен) и командой Гент (Гент) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч состоится на стадионе Afas Stadion.
Дата проведения матча: 22.05.2021
Время начала матча: 21:00
История противостояний между командами Мехелен (Мехелен) и командой Гент (Гент):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Гент и Мехелен в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Vrancken, Wouter и Хейн ван Хаещебрук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Мехелен (Мехелен)
Год основания Мехелен (Мехелен): 1904
Страна: Бельгия
Тренер: Том Калуве
Предыдущий поединок команды Мехелен был сыгран против Остенде - 19.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук
Прошедший поединок команды Гент был сыгран против Стандард - 19.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Гент.
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