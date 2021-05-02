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Мехелен - Гент онлайн трансляция матча

Чемпионат Бельгии - 22 мая 2021, 21:00 - Afas Stadion . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Ван Дрише, Брам
Рейтинг матча:
Мехелен
Мехелен
0 - 0
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10'
Гент
Гент
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Мехелен
33%
Ничья
33%
Гент
33%
П1: 3.69 Х: 3.85 П2: 2.00
П1: 3.60 Х: 3.75 П2: 1.95
П1: 3.69 Х: 3.85 П2: 2.00
П1: 3.54 Х: 3.74 П2: 2.08
П1: 3.45 Х: 3.95 П2: 1.96
Интересные факты
  • Никола Сторм лучший бомбардир Йелоу-Ред КВ Мехелен с 11 голами. Роман Яремчук забил 20 раз за КАА Гент
  • Роб Шууфс отдал больше всего передач в Йелоу-Ред КВ Мехелен с 6 передачами. Свен Кумс лучший распасовщик КАА Гент (5 передач)
  • Йоахим Ван Дамме получил больше всего желтых карточек (8) в Йелоу-Ред КВ Мехелен. Никлас Дорш получил 7 в КАА Гент.
  • Йелоу-Ред КВ Мехелен не проигрывает в последних 7 играх.
  • Йелоу-Ред КВ Мехелен не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Йелоу-Ред КВ Мехелен выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • КАА Гент имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Йелоу-Ред КВ Мехелен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Йелоу-Ред КВ Мехелен иКАА Гент, когда Йелоу-Ред КВ Мехелен играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Йелоу-Ред КВ Мехелен выигрывает первый тайм в 37% матчей, КАА Гент выигрывает в 38% матчей.
  • Йелоу-Ред КВ Мехелен выигрывает первую половину матча в 37% случаев, КАА Гент выигрывает в 38%.
  • Йелоу-Ред КВ Мехелен's performance of the last 5 matches is better than КАА Гент's.
  • Недавнее выступление команды Йелоу-Ред КВ Мехелен в "First Division A" лучше, чем у команды КАА Гент.
  • Команда КАА Гент проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Йелоу-Ред КВ Мехелен (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Йелоу-Ред КВ Мехелен выиграла 0, команда КАА Гент выиграла 3, 2 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Йелоу-Ред КВ Мехелен забивает 0.6 гола за матч против команды КАА Гент, а КАА Гент забивает 2 гола против команды Йелоу-Ред КВ Мехелен (в среднем).
  • Йелоу-Ред КВ Мехелен забивает 1.9 гола, играя дома, а КАА Гент забивает 1.45 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Йелоу-Ред КВ Мехелен и КАА Гент - 2.6.
  • Когда Йелоу-Ред КВ Мехелен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Йелоу-Ред КВ Мехелен% своих матчей.
  • Когда КАА Гент лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Когда Йелоу-Ред КВ Мехелен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Йелоу-Ред КВ Мехелен% своих матчей.
  • Когда КАА Гент проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Йелоу-Ред КВ Мехелен и КАА Гент - 1.8.
  • КАА Гент выиграл последние 3 матчи в First Division A.
  • Йелоу-Ред КВ Мехелен выиграл последние 3 матчи в First Division A.
  • Последняя домашняя победа Йелоу-Ред КВ Мехелен над КАА Гент была в 2016
  • Йелоу-Ред КВ Мехелен пропускает в каждом из последних 14 матчах.
  • КАА Гент забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Йелоу-Ред КВ Мехелен забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • За последние 20 встреч когда команда Йелоу-Ред КВ Мехелен играла дома, команда Йелоу-Ред КВ Мехелен выиграла 5 раз, 9 сыграла в ничью и 6 победы команды КАА Гент. Разница голов 26-21 в пользу команды КАА Гент.
  • Во время последних 43 встреч, команда Йелоу-Ред КВ Мехелен выиграла 8 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда КАА Гент выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 77-45 в пользу команды КАА Гент
  • Вы знали, что КАА Гент забил 36% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Йелоу-Ред КВ Мехелен забил 21% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Мехелен
1
Побед
7
Игр
2
Побед
Гент
Чемпионат Бельгии 2022
02.05.2021 - 17:00 Гент 2 - 2 Завершен Мехелен
Чемпионат Бельгии 2020/2021
19.02.2021 - 21:45 Мехелен 1 - 1 Завершен Гент
Чемпионат Бельгии 2015/2016
26.12.2015 - 21:00 Мехелен 2 - 0 Завершен Гент
Кубок Бельгии 2015/2016
16.12.2015 - 21:45 Гент 1 - 0 Завершен Мехелен
Последние матчи - Мехелен
Чемпионат Бельгии 2020/2021
19.05.2021 - 19:30 Остенде 2 - 2 Завершен Мехелен Н
Чемпионат Бельгии 2020/2021
16.05.2021 - 17:00 Мехелен 3 - 1 Завершен Стандард В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
13.05.2021 - 17:00 Стандард 1 - 2 Завершен Мехелен В
Чемпионат Бельгии 2022
09.05.2021 - 17:00 Мехелен 5 - 3 Завершен Остенде В
Чемпионат Бельгии 2022
02.05.2021 - 17:00 Гент 2 - 2 Завершен Мехелен Н
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Последние матчи - Гент
Чемпионат Бельгии 2020/2021
19.05.2021 - 22:00 Гент 2 - 0 Завершен Стандард В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
16.05.2021 - 14:30 Остенде 0 - 4 Завершен Гент В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
13.05.2021 - 14:30 Гент 2 - 1 Завершен Остенде В
Чемпионат Бельгии 2022
08.05.2021 - 19:30 Стандард 2 - 1 Завершен Гент П
Чемпионат Бельгии 2022
02.05.2021 - 17:00 Гент 2 - 2 Завершен Мехелен Н
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Новости команд
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Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Мехелен
33%
Ничья
33%
Гент
33%
П1: 3.69 Х: 3.85 П2: 2.00
П1: 3.60 Х: 3.75 П2: 1.95
П1: 3.69 Х: 3.85 П2: 2.00
П1: 3.54 Х: 3.74 П2: 2.08
П1: 3.45 Х: 3.95 П2: 1.96
Составы команд
Стартовый состав
  • 15
    Тоэлен, Янник
    Вратарь
  • 29
    Kabore, Issa
    Защитник
  • 30
    Ванлеберге, Йорди
    Полузащитник
  • 19
    Керим Мрабти
    Полузащитник
  • 16
    Шууфс, Роб
    Полузащитник
  • 10
    Игор де Камарго
    Нападающий
  • 9
    Ферди Друйф
  • 7
    Хайреманс, Геоффри
    Полузащитник
  • 5
    Сэнди Уолш
    Нападающий
  • 4
    Батеау, Шелдон
    Защитник
  • 3
    Бийкер, Лукаш
    Защитник
  • 1
    Синан Болат
    Вратарь
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 23
    Malede, Yonas
    Полузащитник
  • 9
    Роман Безус
    Полузащитник
  • 8
    Вадис Оджиджа-Офоэ
    Полузащитник
  • 24
    Свен Кумс
    Полузащитник
  • 19
    Samoise, Matisse
    Полузащитник
  • 14
    Castro-Montes, Alessio
    Защитник
  • 31
    Годеау, Бруно
    Защитник
  • 5
    Нгадеу, Михаэль
    Защитник
  • 21
    Hanche-Olsen, Andreas
    Защитник
Запасные игроки
  • 35
    Марьян Швед
    Нападающий
  • 32
    Wenssens, Maxime
    Вратарь
  • 26
    Wernersson, Victor
    Защитник
  • 22
    Dassy, Dylan
    Защитник
  • 21
    Dailly, Niklo
    Нападающий
  • 20
    Engvall, Gustav
    Нападающий
  • 14
    Voet, Siemen
    Защитник
  • 11
    Сторм Никола
  • 8
    Онур Кайа
  • 28
    Valkenaers, Arno
    Вратарь
  • 33
    Дави Роэф
    Вратарь
  • 32
    Игорь Пластун
    Защитник
  • 30
    Никлас Дорш
    Полузащитник
  • 28
    George, Wouter
    Полузащитник
  • 25
    Нуриу Фортуна
    Защитник
  • 22
    Маррех, Сулейман
    Полузащитник
  • 20
    Осман Букари
  • 17
    Oladoye, Adewale
    Полузащитник
  • 18
    Эмека, Чинонсо
    Нападающий
  • 34
    Tissoudali, Tarik
    Нападающий
Тренеры
  • Vrancken, Wouter
  • Хейн ван Хаещебрук
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
Угловые
2
1
Удары мимо
2
1
Удары в створ
Live Zone
Трансляция
7'
Опасный момент
Маледе получил передачу с левого фланга на угол штрафной, но закрутил над перекладиной, целясь в дальний угол!
6'
Де Карго головой переводил подачу с левого фланга на дальнюю штангу поближе к воротам — защитники вынесли, а с добивания отскока из-за пределов штрафной промахнулся Шуфс.
4'
Болат забрал подачу с правого фланга контратаки от Каборе.
3'
Уголовой
Кумс от угла поля подал слишком сильно на дальнюю.
2'
Прострел с левого фланга штрафной от Маледе блокировал Уолш. Угловой.
1'
Гент со старта забрал мяч на свою половину.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Роф, Эмека, Адевале, Букари, Маррех, Фортуна, Джордж, Дорш, Пластун, Тиссоудали.
Гент: Болат — Ханче-Ольсен, Нгадеу-Нгаджи, Годо — Самойс, Оджиджа-Офое, Кумс, Кастро-Монтес — Безус — Маледе, Яремчук.
Запасные: Валкенерс, Венссенс, Кайя, Сторм, Вут, Энгвалл, Дэйли, Дасси, Верерссон, Швед.
Мехелен: Тулен — Уолш, Ванлербеге, Бато, Бейкер — Де Камарго, Шуфс — Хайреманс, Мрабти, Каборе — Дрейф.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Брам Ван Дрише (Бельгия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура бельгийской Лиги Жюпиле. На поле стадиона "АФАС Ахтер де Казерне" (Мехелен, Бельгия) сыграют Мехелен и Гент.
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Анонс матча Мехелен - Гент 22.05.2021, Чемпионат Бельгии

Матч между командой Мехелен (Мехелен) и командой Гент (Гент) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч состоится на стадионе Afas Stadion.

Дата проведения матча: 22.05.2021
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Мехелен (Мехелен) и командой Гент (Гент):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Гент и Мехелен в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Vrancken, Wouter и Хейн ван Хаещебрук разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Мехелен - Гент можно посмотреть 22.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Бельгии. Текстовую трансляцию матча Мехелен - Гент, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Мехелен (Мехелен)
Год основания Мехелен (Мехелен): 1904
Страна: Бельгия
Тренер: Том Калуве

Предыдущий поединок команды Мехелен был сыгран против Остенде - 19.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук

Прошедший поединок команды Гент был сыгран против Стандард - 19.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Гент.

Следите за результатами матча Мехелен - Гент онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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