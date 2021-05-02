Мехелен - Гент онлайн трансляция матча

Никола Сторм лучший бомбардир Йелоу-Ред КВ Мехелен с 11 голами. Роман Яремчук забил 20 раз за КАА Гент

Роб Шууфс отдал больше всего передач в Йелоу-Ред КВ Мехелен с 6 передачами. Свен Кумс лучший распасовщик КАА Гент (5 передач)

Йоахим Ван Дамме получил больше всего желтых карточек (8) в Йелоу-Ред КВ Мехелен. Никлас Дорш получил 7 в КАА Гент.

Йелоу-Ред КВ Мехелен не проигрывает в последних 7 играх.

Йелоу-Ред КВ Мехелен не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

Йелоу-Ред КВ Мехелен выиграл 3 домашних матчей подряд.

КАА Гент имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Йелоу-Ред КВ Мехелен имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Йелоу-Ред КВ Мехелен иКАА Гент, когда Йелоу-Ред КВ Мехелен играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Йелоу-Ред КВ Мехелен выигрывает первый тайм в 37% матчей, КАА Гент выигрывает в 38% матчей.

Йелоу-Ред КВ Мехелен выигрывает первую половину матча в 37% случаев, КАА Гент выигрывает в 38%.

Йелоу-Ред КВ Мехелен's performance of the last 5 matches is better than КАА Гент's.

Недавнее выступление команды Йелоу-Ред КВ Мехелен в "First Division A" лучше, чем у команды КАА Гент.

Команда КАА Гент проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Йелоу-Ред КВ Мехелен (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Йелоу-Ред КВ Мехелен выиграла 0, команда КАА Гент выиграла 3, 2 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Йелоу-Ред КВ Мехелен забивает 0.6 гола за матч против команды КАА Гент, а КАА Гент забивает 2 гола против команды Йелоу-Ред КВ Мехелен (в среднем).

Йелоу-Ред КВ Мехелен забивает 1.9 гола, играя дома, а КАА Гент забивает 1.45 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Йелоу-Ред КВ Мехелен и КАА Гент - 2.6.

Когда Йелоу-Ред КВ Мехелен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Йелоу-Ред КВ Мехелен% своих матчей.

Когда КАА Гент лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.

Когда Йелоу-Ред КВ Мехелен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Йелоу-Ред КВ Мехелен% своих матчей.

Когда КАА Гент проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в КАА Гент% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Йелоу-Ред КВ Мехелен и КАА Гент - 1.8.

КАА Гент выиграл последние 3 матчи в First Division A.

Йелоу-Ред КВ Мехелен выиграл последние 3 матчи в First Division A.

Последняя домашняя победа Йелоу-Ред КВ Мехелен над КАА Гент была в 2016

Йелоу-Ред КВ Мехелен пропускает в каждом из последних 14 матчах.

КАА Гент забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Йелоу-Ред КВ Мехелен забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

За последние 20 встреч когда команда Йелоу-Ред КВ Мехелен играла дома, команда Йелоу-Ред КВ Мехелен выиграла 5 раз, 9 сыграла в ничью и 6 победы команды КАА Гент. Разница голов 26-21 в пользу команды КАА Гент.

Во время последних 43 встреч, команда Йелоу-Ред КВ Мехелен выиграла 8 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда КАА Гент выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 77-45 в пользу команды КАА Гент

Вы знали, что КАА Гент забил 36% голов между минутами 46-60?