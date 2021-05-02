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Андерлехт - Брюгге онлайн трансляция матча

Чемпионат Бельгии - 20 мая 2021, 22:00 - Lotto Park
Главный судья: Visser, Lawrence
Рейтинг матча:
Андерлехт
Брюссель
0 - 1
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17'
Брюгге
Брюгге
Ход матча
13' Ханс Ванакен
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Андерлехт
33%
Ничья
33%
Брюгге
33%
П1: 7.73 Х: 4.11 П2: 1.52
П1: 7.00 Х: 4.00 П2: 1.50
П1: 7.73 Х: 4.11 П2: 1.52
П1: 8.42 Х: 4.17 П2: 1.49
П1: 3.20 Х: 3.60 П2: 2.14
Интересные факты
  • РСК Андерлехт без побед в последних 4 играх.
  • Лукас Нмеча лучший бомбардир РСК Андерлехт с 16 голами. Ноа Ланг забил 15 раз за Клуб Брюгге
  • РСК Андерлехт не проигрывает в последних 7 играх.
  • Наиболее популярный счет между РСК Андерлехт и Клуб Брюгге 1-2. 11 игры закончились с этим результатом.
  • РСК Андерлехт выигрывает первый тайм в 40% матчей, Клуб Брюгге выигрывает в 37% матчей.
  • РСК Андерлехт выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Клуб Брюгге выигрывает в 37%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "First Division A".
  • РСК Андерлехт's performance of the last 5 matches is better than Клуб Брюгге's.
  • Клуб Брюгге's performance of the last 5 matches is better than РСК Андерлехт's.
  • Недавнее выступление команды РСК Андерлехт в "First Division A" лучше, чем у команды Клуб Брюгге.
  • Недавнее выступление команды Клуб Брюгге в "First Division A" лучше, чем у команды РСК Андерлехт.
  • Команда Клуб Брюгге проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды РСК Андерлехт (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда РСК Андерлехт выиграла 1, команда Клуб Брюгге выиграла 3, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • РСК Андерлехт забивает 1 гола за матч против команды Клуб Брюгге, а Клуб Брюгге забивает 2 гола против команды РСК Андерлехт (в среднем).
  • РСК Андерлехт забивает 1.5 гола, играя дома, а Клуб Брюгге забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами РСК Андерлехт и Клуб Брюгге - 3.
  • У команды Клуб Брюгге серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда РСК Андерлехт лидирует 1-0 дома, они побеждают в РСК Андерлехт% своих матчей.
  • Когда Клуб Брюгге лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Клуб Брюгге% своих матчей.
  • Когда РСК Андерлехт проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РСК Андерлехт% своих матчей.
  • Когда Клуб Брюгге проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Клуб Брюгге% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РСК Андерлехт и Клуб Брюгге - 0.6.
  • В выезных играх Клуб Брюгге не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • РСК Андерлехт забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • За последние 38 встреч когда команда РСК Андерлехт играла дома, команда РСК Андерлехт выиграла 20 раз, 12 сыграла в ничью и 6 победы команды Клуб Брюгге. Разница голов 67-36 в пользу команды РСК Андерлехт.
  • Во время последних 77 встреч, команда РСК Андерлехт выиграла 29 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Клуб Брюгге выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 109-103 в пользу команды РСК Андерлехт
Личные встречи
Андерлехт
5
Побед
13
Игр
5
Побед
Брюгге
Чемпионат Бельгии 2022
02.05.2021 - 19:30 Брюгге 2 - 2 Завершен Андерлехт
Чемпионат Бельгии 2020/2021
11.04.2021 - 19:15 Андерлехт 2 - 1 Завершен Брюгге
Кубок Бельгии 2019/2020
19.12.2019 - 21:30 Андерлехт 0 - 2 Завершен Брюгге
Чемпионат Бельгии 2018/2019
26.08.2018 - 15:30 Брюгге 2 - 1 Завершен Андерлехт
Последние матчи - Андерлехт
Чемпионат Бельгии 2020/2021
15.05.2021 - 21:45 Андерлехт 1 - 2 Завершен Генк П
Чемпионат Бельгии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Генк 1 - 1 Завершен Андерлехт Н
Чемпионат Бельгии 2022
08.05.2021 - 21:45 Андерлехт 2 - 2 Завершен Ройял Антверпен Н
Чемпионат Бельгии 2022
02.05.2021 - 19:30 Брюгге 2 - 2 Завершен Андерлехт Н
Чемпионат Бельгии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Сент-Трюйден 0 - 1 Завершен Андерлехт В
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Последние матчи - Брюгге
Чемпионат Бельгии 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Брюгге 2 - 1 Завершен Ройял Антверпен В
Чемпионат Бельгии 2020/2021
13.05.2021 - 19:30 Ройял Антверпен 0 - 0 Завершен Брюгге Н
Чемпионат Бельгии 2022
07.05.2021 - 21:45 Генк 3 - 0 Завершен Брюгге П
Чемпионат Бельгии 2022
02.05.2021 - 19:30 Брюгге 2 - 2 Завершен Андерлехт Н
Чемпионат Бельгии 2020/2021
18.04.2021 - 19:00 Брюгге 4 - 2 Завершен Мускрон В
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Главные события
13'
Ханс Ванакен ГООЛ!
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Андерлехт
33%
Ничья
33%
Брюгге
33%
П1: 7.73 Х: 4.11 П2: 1.52
П1: 7.00 Х: 4.00 П2: 1.50
П1: 7.73 Х: 4.11 П2: 1.52
П1: 8.42 Х: 4.17 П2: 1.49
П1: 3.20 Х: 3.60 П2: 2.14
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Лукас Нмеча
    Нападающий
  • 62
    Мурильо, Михаэль
    Защитник
  • 51
    Версарен, Яри
    Полузащитник
  • 48
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 46
    El Hadj, Anouar Ait
    Полузащитник
  • 22
    Элиас Коббаут
    Защитник
  • 20
    Мэттью Миазга
    Защитник
  • 18
    Маджед, Ашимеру
    Полузащитник
  • 16
    Verbruggen, Bart
    Вратарь
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
  • 17
    Каллен, Джошуа
    Полузащитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 90
    De Ketelaere Charles
  • 88
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 77
    Педро Мукони, Мата
    Полузащитник
  • 44
    Мехеле, Брэндон
    Защитник
  • 26
    Матс Ритс
    Полузащитник
  • 25
    Руд Вормер
    Полузащитник
  • 20
    Ханс Ванакен
    Полузащитник
    13
  • 11
    Ноа Ланг
  • 5
    Kossounou Odilon
  • 3
    Эдер Баланта
    Защитник
Запасные игроки
  • 56
    Debast, Zeno
    Полузащитник
  • 47
    Lissens, Lucas
    Защитник
  • 40
    Амузу, Фрэнсис
    Нападающий
  • 38
    Дауда Мохаммед
  • 25
    Адриен Требель
    Полузащитник
  • 24
    Варнер Хахн
  • 12
    Mukairu, Paul
    Нападающий
  • 11
    Якоб Бруун Ларсен
  • 1
    Тимон Велленройтер
    Вратарь
  • 61
    Arnstad, Kristian
    Полузащитник
  • 28
    Van Der Brempt, Ignace
    Защитник
  • 29
    Бас Дост
    Нападающий
  • 30
    Facundo Daniel Torres Perez
  • 72
    Mbamba, Noah
    Защитник
  • 27
    Баджи, Юсуф
    Нападающий
  • 24
    Стефано Денсвил
    Защитник
  • 22
    Итан Хорват
    Вратарь
  • 21
    Okereke, David
    Нападающий
  • 15
    Матей Митрович
    Защитник
  • 7
    Таитх Чонг
  • 91
    Lammens, Senne
    Вратарь
Тренеры
  • Компани, Венсан
  • Clement, Philippe
Статистика матча
64%
Владение мячом
36%
1
Штрафные
5
2
Офсайды
3
Фолы
1
1
Угловые
Удары мимо
1
Удары в створ
1
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
16'
Офсайд
Ланг уже из офсайда старался попасть в дальний угол с правого фланга штрафной.
14'
Гол проверили на офсайд и выход мяча за боковую еще во время передачи от Соболя из обороны — ничего не нашли.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прострел де Кетеларе с левого фланга штрафной животом на ближней штанге замкнул Ванакен!
11'
Мата получил передачу на правый фланг чужой штрафной, но был мгновенно атакован с отбором Кобботом.
9'
Соболь грубо пошел на стык со Нмечей на входе в левый фланг своей штрафной. Без фола, но соперник теперь не может подняться.
8'
Фол в атаке во время подачи углового с правого фланга, после которого мяч мог и в ворота закрутиться.
7'
Внешней стороной стопы резал прострел с левого фланга Нмеча, но Мехеле не пустил мяч к Версарену.
5'
Миазга опередил Ланга во время скидки головой назад от Вормера, на которого пошел заброс из глубины к центру поля.
3'
Андерлехт контролирует мяч у центра поля.
2'
Ашимерю в левом фланге обороны сбил де Кетеларе.
1'
Ланг простреливал с левого фланга, но первым на мяче был соперник.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Хорват, Чон, Митрович, Окереке, Денсвил, Баджи, Дост, Перес, Мбамба.
Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Соболь — Ритс, Баланта, Вормер — де Кетеларе, Ванакен, Ланг.
Запасные: Велленройтер, Хан, Бруун-Ларсен, Мукаиру, Требель, Дауда, Амузу, Лиссенс, Дебаст, Арнстад.
Андерлехт: Вербрюгген — Мурильо, Миазга, Коббот, Михайличенко — Локонга, Каллен — Ашимерю, Версарен, Эль-Хадж — Нмеча.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Лоуренс Виссер (Ломмел, Бельгия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура бельгийской Лиги Жюпиле. На поле стадиона "Лотто-Парк" (Андерлехт, Бельгия) сыграют Андерлехт и Брюгге.
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Анонс матча Андерлехт - Брюгге 20.05.2021, Чемпионат Бельгии

Матч между командой Андерлехт (Брюссель) и командой Брюгге (Брюгге) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Бельгии 2020/2021, матч начнется на стадионе Lotto Park.

Дата проведения матча: 20.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Андерлехт (Брюссель) и командой Брюгге (Брюгге):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Брюгге и Андерлехт в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Компани, Венсан и Clement, Philippe разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Андерлехт - Брюгге можно посмотреть 20.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Бельгии. Текстовую трансляцию матча Андерлехт - Брюгге, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Андерлехт (Брюссель)
Год основания Андерлехт (Брюссель): 1908
Страна: Бельгия
Тренер: Рене Вейлер

Прошедший поединок команды Андерлехт был сыгран против Генк - 15.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Генк.

Команда гостей

Название: Брюгге (Брюгге)
Год основания Брюгге (Брюгге): 1891
Страна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм

Предыдущий поединок команды Брюгге был сыгран против Ройял Антверпен - 16.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2020/2021 и закончился победой команды Брюгге.

Следите за результатами матча Андерлехт - Брюгге онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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