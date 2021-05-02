Андерлехт - Брюгге онлайн трансляция матча

РСК Андерлехт без побед в последних 4 играх.

Лукас Нмеча лучший бомбардир РСК Андерлехт с 16 голами. Ноа Ланг забил 15 раз за Клуб Брюгге

РСК Андерлехт не проигрывает в последних 7 играх.

Наиболее популярный счет между РСК Андерлехт и Клуб Брюгге 1-2. 11 игры закончились с этим результатом.

РСК Андерлехт выигрывает первый тайм в 40% матчей, Клуб Брюгге выигрывает в 37% матчей.

РСК Андерлехт выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Клуб Брюгге выигрывает в 37%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "First Division A".

РСК Андерлехт's performance of the last 5 matches is better than Клуб Брюгге's.

Клуб Брюгге's performance of the last 5 matches is better than РСК Андерлехт's.

Недавнее выступление команды РСК Андерлехт в "First Division A" лучше, чем у команды Клуб Брюгге.

Недавнее выступление команды Клуб Брюгге в "First Division A" лучше, чем у команды РСК Андерлехт.

Команда Клуб Брюгге проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды РСК Андерлехт (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда РСК Андерлехт выиграла 1, команда Клуб Брюгге выиграла 3, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

РСК Андерлехт забивает 1 гола за матч против команды Клуб Брюгге, а Клуб Брюгге забивает 2 гола против команды РСК Андерлехт (в среднем).

РСК Андерлехт забивает 1.5 гола, играя дома, а Клуб Брюгге забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами РСК Андерлехт и Клуб Брюгге - 3.

У команды Клуб Брюгге серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда РСК Андерлехт лидирует 1-0 дома, они побеждают в РСК Андерлехт% своих матчей.

Когда Клуб Брюгге лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Клуб Брюгге% своих матчей.

Когда РСК Андерлехт проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РСК Андерлехт% своих матчей.

Когда Клуб Брюгге проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Клуб Брюгге% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РСК Андерлехт и Клуб Брюгге - 0.6.

В выезных играх Клуб Брюгге не забила еще ни одного гола в этом сезоне.

РСК Андерлехт забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

За последние 38 встреч когда команда РСК Андерлехт играла дома, команда РСК Андерлехт выиграла 20 раз, 12 сыграла в ничью и 6 победы команды Клуб Брюгге. Разница голов 67-36 в пользу команды РСК Андерлехт.