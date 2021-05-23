Манчестер Сити - Эвертон онлайн трансляция матча

Эвертон без побед над Манчестер Сити в последних 7 играх.

В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Эвертон в последних 10 встречах.

Илкай Гюндоган лучший бомбардир Манчестер Сити с 13 голами. Доминик Калверт-Левин забил 16 раз за Эвертон

Кевин Де Брeйне отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 10 передачами. Люка Динь лучший распасовщик Эвертон (7 передач)

Фернандиньо получил больше всего желтых карточек (6) в Манчестер Сити. Мейсон Холгейт получил 8 в Эвертон.

Эвертон не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иЭвертон, когда Манчестер Сити играет дома, 3- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Эвертон 3-1. 7 игры закончились с этим результатом.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 54% матчей, Эвертон выигрывает в 35% матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Эвертон выигрывает в 35%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Команда Эвертон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 5, команда Эвертон выиграла 0, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).

Манчестер Сити забивает 2.4 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 0.6 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Манчестер Сити забивает 2.46 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Эвертон - 3.

У команды Эвертон серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Эвертон - 1.

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Эвертон (2-1 дома и 3-1 на выезде)

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

За последние 23 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 13 раз, 4 сыграла в ничью и 6 победы команды Эвертон. Разница голов 40-20 в пользу команды Манчестер Сити.

Последняя гостевая победа Эвертон над Манчестер Сити была в 2010

Манчестер Сити не забивает в 1 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Эвертон не забивает в 4 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 48 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 21 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 69-54 в пользу команды Манчестер Сити

Вы знали, что Манчестер Сити забил 21% голов между минутами 16-30?