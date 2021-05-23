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Манчестер Сити - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 23 мая 2021, 18:00 - Этихад
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
30%
Ничья
30%
Эвертон
40%
П1: 1.41 Х: 4.68 П2: 6.80
П1: 1.44 Х: 5.00 П2: 6.50
П1: 1.41 Х: 4.68 П2: 6.80
П1: 1.39 Х: 5.20 П2: 7.70
П1: 1.44 Х: 5.10 П2: 7.00
Интересные факты
  • Эвертон без побед над Манчестер Сити в последних 7 играх.
  • В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Эвертон в последних 10 встречах.
  • Илкай Гюндоган лучший бомбардир Манчестер Сити с 13 голами. Доминик Калверт-Левин забил 16 раз за Эвертон
  • Кевин Де Брeйне отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 10 передачами. Люка Динь лучший распасовщик Эвертон (7 передач)
  • Фернандиньо получил больше всего желтых карточек (6) в Манчестер Сити. Мейсон Холгейт получил 8 в Эвертон.
  • Эвертон не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иЭвертон, когда Манчестер Сити играет дома, 3- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Эвертон 3-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 54% матчей, Эвертон выигрывает в 35% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Эвертон выигрывает в 35%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 5, команда Эвертон выиграла 0, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).
  • Манчестер Сити забивает 2.4 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 0.6 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Манчестер Сити забивает 2.46 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Эвертон - 3.
  • У команды Эвертон серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Эвертон - 1.
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Эвертон (2-1 дома и 3-1 на выезде)
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • За последние 23 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 13 раз, 4 сыграла в ничью и 6 победы команды Эвертон. Разница голов 40-20 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Последняя гостевая победа Эвертон над Манчестер Сити была в 2010
  • Манчестер Сити не забивает в 1 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Эвертон не забивает в 4 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 48 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 21 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 69-54 в пользу команды Манчестер Сити
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 21% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Эвертон забил 23% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
11
Побед
21
Игр
4
Побед
Эвертон
Кубок Англии 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Эвертон 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
17.02.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 3 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 19:15 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2019 - 19:30 Эвертон 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
18.05.2021 - 21:00 Брайтон энд Хоув Альбион 3 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
14.05.2021 - 22:00 Ньюкасл 3 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Челси П
Лига Чемпионов 2020/2021
04.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 20:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
16.05.2021 - 21:00 Эвертон 0 - 1 Завершен Шеффилд Юнайтед П
Чемпионат Англии 2022
13.05.2021 - 20:00 Астон Вилла 0 - 0 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 1 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Эвертон 1 - 2 Завершен Астон Вилла П
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Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
30%
Ничья
30%
Эвертон
40%
П1: 1.41 Х: 4.68 П2: 6.80
П1: 1.44 Х: 5.00 П2: 6.50
П1: 1.41 Х: 4.68 П2: 6.80
П1: 1.39 Х: 5.20 П2: 7.70
П1: 1.44 Х: 5.10 П2: 7.00
Трансляция
Стартовый состав Эвертона: Пикфорд, Годфри, Кин, Холгейт, Динь, Дэвис, Аллан, Дукуре, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин
Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон, Диаш, Стоунс, Уолкер, Зинченко, Фоден, Фернандиньо, Де Брёйне, Жезус, Стерлинг, Марез
Ну и также отметим, что через неделю, 29 мая, Манчестер Сити сыграет в финале Лиги чемпионов против Челси. Данный факт также может накладывать свой отпечаток на сегодняшний поединок
Судить игру будет Майкл Оливер.
Интрига слаба в матче, но хоть какая-то.
Сити уже чемпион, а вот Эвертон с 7-го места может побороться за Лигу Конференций.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча, последнего, 38-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити примет Эвертон.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Эвертон 23.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 23.05.2021
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Эвертон и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 20.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Эвертон можно посмотреть 23.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 18.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Вулверхэмптон - 19.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Эвертон.

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