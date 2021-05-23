Манчестер Сити - Эвертон онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 23.05.2021
Время начала матча: 18:00
История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Эвертон (Ливерпуль):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Эвертон и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 20.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 18.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.
Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Вулверхэмптон - 19.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Эвертон.
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