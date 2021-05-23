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Ливерпуль - Кристал Пэлас онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 23 мая 2021, 18:00 - Энфилд
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
2 - 0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Ход матча
36' Садио Мане
58' Джеймс Томкинс Вышел: Джеффри Шлупп 71' Джордан Айю 72' Александер-Арнолд, Трент 74' Садио Мане 77' Вейналдум, Джорджиньо Вышел: Джеймс Милнер 83' Риедевалд, Джайро 86' Джеймс Милнер 87' Джеймс Маккарти Вышел: Ван Анхолт, Патрик
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
30%
Ничья
30%
Кристал Пэлас
40%
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 451.00
П1: 1.22 Х: 7.50 П2: 11.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 451.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 451.00
П1: 1.22 Х: 6.80 П2: 12.00
Интересные факты
  • Кристал Пэлас без побед над Ливерпуль в последних 8 играх.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Кристал Пэлас в последних 3 встречах.
  • Мохамед Салах лучший бомбардир Ливерпуль с 22 голами. Вильфрид Заа забил 11 раз за Кристал Пэлас
  • Садио Мане отдал больше всего передач в Ливерпуль с 8 передачами. Эберечи Эзе лучший распасовщик Кристал Пэлас (7 передач)
  • Фабиньо получил больше всего желтых карточек (6) в Ливерпуль. Лука Миливоевич получил 8 в Кристал Пэлас.
  • Год назад, Ливерпуль была на 1 месте в таблице с 93 очками. Сейчас они на 5 месте с 63 очками.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 8 играх.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Кристал Пэлас 2-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 34% матчей, Кристал Пэлас выигрывает в 28% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Кристал Пэлас выигрывает в 28%.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Кристал Пэлас's.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кристал Пэлас.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кристал Пэлас.
  • Команда Кристал Пэлас выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Кристал Пэлас (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 5, команда Кристал Пэлас выиграла 0, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 7 гол(а).
  • Ливерпуль забивает 3.8 гола за матч против команды Кристал Пэлас, а Кристал Пэлас забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Ливерпуль забивает 1.8 гола, играя дома, а Кристал Пэлас забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Кристал Пэлас - 4.6.
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Кристал Пэлас лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Кристал Пэлас проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Кристал Пэлас - 1.4.
  • Ливерпуль выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Кристал Пэлас (4-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 11 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 6 раз, 1 сыграла в ничью и 4 победы команды Кристал Пэлас. Разница голов 20-16 в пользу команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль не забивает в 6 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Кристал Пэлас не забивает в 7 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 26 встреч, команда Ливерпуль выиграла 16 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Кристал Пэлас выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 57-32 в пользу команды Ливерпуль
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 24% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Кристал Пэлас забил 24% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
12
Побед
18
Игр
4
Побед
Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 7 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
24.06.2020 - 22:15 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2019/2020
23.11.2019 - 17:45 Кристал Пэлас 1 - 2 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 22:15 Бернли 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
16.05.2021 - 18:30 Вест Бромвич Альбион 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.05.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 4 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 22:15 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Саутгемптон В
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Последние матчи - Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас П
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 21:00 Кристал Пэлас 1 - 3 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
16.05.2021 - 14:00 Кристал Пэлас 3 - 2 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2022
11.05.2021 - 22:15 Саутгемптон 3 - 1 Завершен Кристал Пэлас П
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 17:00 Шеффилд Юнайтед 0 - 2 Завершен Кристал Пэлас В
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Главные события
87'
Джеймс Маккарти
Вышел: Ван Анхолт, Патрик
Джеймс Милнер
86'
83'
Риедевалд, Джайро
Вейналдум, Джорджиньо
Вышел: Джеймс Милнер
77'
ГООЛ! Садио Мане
74'
Александер-Арнолд, Трент
72'
71'
Джордан Айю
58'
Джеймс Томкинс
Вышел: Джеффри Шлупп
ГООЛ! Садио Мане
36'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
30%
Ничья
30%
Кристал Пэлас
40%
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 451.00
П1: 1.22 Х: 7.50 П2: 11.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 451.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 451.00
П1: 1.22 Х: 6.80 П2: 12.00
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
46
Williams, Rhys
47
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнолд, Трент
8
Вейналдум, Джорджиньо
3
Фабиньо
10
Тьяго Алькантара
10
Садио Мане
9
Роберто Фирмино
11
Мохамед Салах
31
Висенте Гуайта
2
Джоэл Уорд
5
Джеймс Томкинс
24
Гэри Кэхилл
27
Mitchell, Tyrick
8
Куяте, Шейху
22
Джеймс Маккарти
44
Риедевалд, Джайро
10
Таунсенд, Андрос
9
Джордан Айю
11
Заа, Вильфрид
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
    74 36
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 8
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
    77
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 46
    Williams, Rhys
    Защитник
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
    72
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 10
    Таунсенд, Андрос
    Полузащитник
  • 9
    Джордан Айю
    Нападающий
    71
  • 11
    Заа, Вильфрид
    Нападающий
  • 8
    Куяте, Шейху
    Полузащитник
  • 22
    Джеймс Маккарти
    Полузащитник
    87
  • 44
    Риедевалд, Джайро
    Полузащитник
    83
  • 2
    Джоэл Уорд
    Защитник
  • 5
    Джеймс Томкинс
    Защитник
    58
  • 24
    Гэри Кэхилл
    Защитник
  • 27
    Mitchell, Tyrick
    Защитник
  • 31
    Висенте Гуайта
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 20
    Диого Жота
  • 23
    Шакири Джердан
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
    86
  • 17
    Кертис Джонс
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 1
    Джек Батленд
  • 17
    Клайн, Нэтэниэл
    Защитник
  • 34
    Мартин Келли
    Защитник
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Нападающий
  • 39
    Rak-Sakyi, Jesuran
    Полузащитник
  • 15
    Джеффри Шлупп
    Защитник
  • 12
    Ван Анхолт, Патрик
    Защитник
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Ходжсон, Рой
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
9
Штрафные
12
2
Офсайды
1
5
Удары в створ
4
3
Сейвы
1
10
Фолы
8
14
Угловые
1
14
Удары мимо
1
1
Блокировано ударов
2
ЖК
2
Трансляция
Победа Ливерпуля 2:0 полностью заслужена. Несмотря на вялый старт, "красные" собрались во второй части первого тайма и больше не выпускали соперника из своей хватки. По-хорошему, экс-чемпион мог забивать еще, но три очка они и так взяли, выполнив задачу. "YNWA" будет в ЛЧ!
Свисток
Финальный свисток. Ливерпуль побеждает 2:0 и выходит в Лигу Чемпионов. Поздравим же Клоппа и компанию
Инфо
Последние минуты, зрители на трибунах (а сегодня их порядка десяти тысяч) поют "You`ll never walk alone". Звучит красиво
90+2'
Замена
Двойная замена у Ливерпуля. На поле выходят Жота и Окслейд-Чемберлен, уходят Фирмино и Робертсон
Инфо
Арбитр компенсировал к основному времени 3 минуты
89'
Замена
И снова замена у Пэлас. На этот раз вынужденная. Травмированный Куяте покидает арену, вместо него появляется Келли
88'
Замена
Замена у Кристал Пэлас. Маккарти уходит с поля, его место занимает ван Анхолт
86'
Желтая карточка
Милнер фолит в центре поля и получает желтую
86'
Опасный момент
Классный момент Ливерпуля. Салах пробивал после прострела Робертсона, однако на пути мяча встал защитник. Фирмино немного не успел, дабы добить мяч в ворота
83'
Желтая карточка
Снова грубый фол в центре поля в исполнении гостей. Ридевальд сбил Тьяго и получил желтую. А ведь мог и травмировать испанца
81'
Опасный момент
А Ливерпуль снова завелся. Салах прорвался по правому краю, после чего бил низом в дальней угол. Точности немного не хватило
Инфо
Второй гол "красных" окончательно убил интригу. У лондонцев нет особого желания бороться за результат
77'
Замена
Первая замена от Юргена Клоппа. Джеймс Милнер меняет Жоржиньо Вейналдума. Голландец, судя по всему, проводит последний матч за Ливерпуль
76'
Жесткий фол от Айю в центре поля против Тьяго. А ведь у "девятки" уже есть желтая... Арбитр прощает форварда
74'
Гоооол!!!
Гооооллл! 2:0. Мане. Снова Мане. Контратака по правому флангу завершилась передачей Салаха на Садио и ударом второго в ближний угол. Был небольшой рикошет от ноги Кэйхилла.
Инфо
Лестер пропускает второй и опускается на пятое место. Челси снова в зоне ЛЧ
71'
Желтая карточка
Трент снова фолит в центре поля, на этот против Айю. Форвард Пэласа был недоволен, игроки немного пободались головами и получили по желтой.
66'
Салах. Мяч под рабочей ногой. Хорошая позиция для выстрела, но удара не случилось. Защитник соперника подкатился в своей штрафной, выбив мяч из-под ног у египтянина. Могло быть опасно
63'
Тьяго сбил Шлуппа в центре поля. Это самое интересное, что случилось за последние минуты
Инфо
Статистика ударов - 15:4 в пользу "красных". Последний выстрел "орлов" зафиксирован на 14-й минуте. После этого Алиссон без работы. Совсем
58'
Замена
Таки замена. Томкинс покидает поле, вместо него выходит Шлупп
57'
Трент нарушил правила против Томкинса в центре поля. Возможно, полузащитника придется менять
56'
Ливерпуль вступает в активный прессинг сразу после потери мяча. В одном из эпизодов Мане вернул мяч команде, Робертсон опасно прострелил, но Гуйта опередил Салаха. Могло быть опасно
53'
Удар головой Фирмино после навеса с левого фланга. Голкипер "орлов" перевел мяч на угловой, хотя мог его просто зафиксировать. Не рискнул
52'
Начало второго тайма оставляет желать лучшего. Моментов никаких, "красные" больше владеют мячом
Инфо
Лестер забивает второй, а Челси проигрывает Астон Вилле. Тройка претендентов на ЛЧ идет в следующем порядке: Ливерпуль, Лестер, Челси
48'
Уголовой
Очередной удар головой от Уильямса после подачи с угла поля. Центрбек классно играет на втором этаже
Свисток
Второй тайм начался
Счет первого тайма идеально описывает происходящее. Ливерпуль сонно начал игру, допустив сразу два опасных момента у своих ворот. После этого "красные" серьезно прибавили и закономерно повели в счете. Если Кристал Пэлас продолжит играть в подобном стиле, без ударов и контратак, то пропустит еще несколько раз уже после перерыва
Свисток
Команды уходят отдыхать. Ливерпуль ведет со счетом 1:0
45+5'
Уильямс таки вернулся на поле и даже нанес последний удар перед перерывом - пробил головой после подачи углового
Инфо
В первом тайме команды переиграют пять минут
45'
Концовка тайма проходит в атаках Ливерпуля. "Орлы" пока держат в оборону, не выбираясь на чужую сторону.
43'
Команда Клоппа пока что в меньшинстве. Пострадавший Уильямс с повязкой у глаза побежал в потрибунку. Надолго ли? Пока неизвестно
Инфо
Динь-динь. Таблица АПЛ снова изменилась. Лестер пропустил и опустился на пятую строку, Челси вновь четвертый
39'
Вторая кровь за сегодня. Другой защитник Ливерпуля, Уильямс, пострадал после борьбы с оппонентом. Уже оказывается первая медпомощь. Думаем, что игру он продолжит
Инфо
Таблица АПЛ имеет теперь следующий вид: Ливерпуль на третьем месте, Лестер на четвертом. Челси пока выпадет из зоны ЛЧ
36'
Гоооол!!!
Гол! Гол! Гол! Больше Мане ругать не будем. Подача с углового от Роберстона, скидка Уильямса и отскок от Фирмино на ногу Садио. Сумбурно, но эффективно. "Красные" впереди.
32'
Игра продолжается. Интересная атака Ливерпуля закончилась ужасным ударом Мане. Салах хорошо выкатил под удар Садио, но если ты не в форме, то забивать бывает тяжело
29'
Полилась первая кровь. Защитник Ливерпуля Филиппс столкнулся головой с одноклубником, после чего была разбита его бровь. Хендерсон уже начал разминаться
27'
Команда Клоппа продолжает давить соперника, но уже несколько минут опасных моментов нет. Последняя активность - неточный выстрел Робертсона
23'
Опасный момент
Первый удар в створ от Ливерпуля. Салах, получив классный пас от Тьяго, наносил удар с острого угла, однако вратаря Пэлас застать врасплох не сумел. Египтянин - самый заметный игрок в матче. По крайней мере пока
21'
Салах сместился с правого фланга и нанес фирменный удар по воротам - выше. Как же прибавил Ливерпуль в последние минуты
20'
Опасный момент
Это было хорошо. Снова момент Ливерпуля, теперь с углового. Робертсон подал с левого фланга, а защита "орлов" упустила Уильямса. Центрбек Ливерпуля мощно пробил головой, однако удар пошел выше
Инфо
Лестер повел в счете в параллельной игре. В онлайн-таблице команда Клоппа опустилась на пятое место, которое в Лигу Чемпионов не выводит
18'
Ответ от "красных". Ливерпуль заработал штрафной в метрах 30-ти от ворот, который взялся исполнять Трент. Пробил классно, но выше
14'
Опасный момент
Ух, привет обороне Ливерпуля! Таусенд перехватил передачу на Филиппса, после чего набрал скорость и выбежал на свидание с Алиссоном. Бил наверняка в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой. Пока фортуна кричит "YNWA"
13'
Фабиньо обрезался в центе поля, позволив сопернику выбежать в контратаку. Чего-то крупного Кристал Пэлас выжать не смог, все закончилось дальним ударом от Таунсенда
10'
Мане классной передачей нашел Салаха в штрафной, однако сразу возле вингера оказался Митчелл. Защитник "орлов" нейтрализовал египтянина, выбив мяч на угловой
8'
Попытка внятного ответа от хозяев. Неплохое взаимодействие Салаха и Трента на правом фланге закончилась прострелом от англичанина, который был заблокирован. Лучше так, нежели ничего
6'
И снова "орлы". Маккарти пробил со стандарта под перекладину. Второй сейв голкипера Ливерпуля на старте.
4'
Опасный момент
А вот это уже интереснее. Первый удар в матче в исполнении Айю (Кристал Пэлас) - форвард прорвался по левому флангу и пробил в ближний. Алиссон на месте
3'
Первые минуты проходят спокойно. Команды примерно поровну владеют мячом
1'
Свисток
Прозвучал стартовый свисток
Стартовые составы команд:
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Уильямс, Филлипс, Робертсон - Фабиньо, Вейналдум, Тьяго - Салах, Фирмино, Мане
Кристал Пэлас: Гуайта - Уорд, Томкинс, Кэйхилл, Митчелл - Куяте, Маккарти, Ридевальд - Айю, Таунсенд, Заха
Инфо
У Кристал Пэлас особых задач нет. "Орлы" закончат сезон в середине таблицы, а сегодняшняя игра станет последней для Роя Ходжсона во главе коллектива. С нового сезона лондонцы получат нового наставника.
Инфо
Экс-чемпион Англии Ливерпуль будет предельно мотивирован на сегодняшнюю игру. Команда Юргена Клоппа начинает тур на четвертом месте. Победа обеспечит им место в ЛЧ на следующий сезон. В случае потери очков их может обойти Лестер
Мы вас приветствуем. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча 38-го тура АПЛ, в котором между собой сыграют Ливерпуль и Кристал Пэлас. Начало матча в 18:00
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Анонс матча "Ливерпуль" - Кристал Пэлас 23.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Кристал Пэлас (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 23.05.2021
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Кристал Пэлас (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Кристал Пэлас осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Кристал Пэлас в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Ходжсон, Рой разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Кристал Пэлас можно посмотреть 23.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Кристал Пэлас, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Кристал Пэлас - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон

Прошедший поединок команды Кристал Пэлас был сыгран против "Ливерпуль" - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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