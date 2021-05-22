  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Лестер Сити - Тоттенхэм Смотреть онлайн
В тренде

Лестер Сити - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 23 мая 2021, 18:00 - Кинг Пауэр Стэдиум
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
До начала
00 : 00 : 00
Тоттенхэм
Лондон
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
38%
Ничья
31%
Тоттенхэм
31%
П1: 1.94 Х: 3.74 П2: 3.48
П1: 1.91 Х: 4.20 П2: 3.40
П1: 1.94 Х: 3.74 П2: 3.48
П1: 1.98 Х: 4.18 П2: 3.40
П1: 1.96 Х: 4.00 П2: 3.60
Интересные факты
  • Джейми Варди лучший бомбардир Лестер Сити с 13 голами. Гарри Кейн забил 22 раз за Тоттенхэм Хотспур
  • Джейми Варди отдал больше всего передач в Лестер Сити с 8 передачами. Гарри Кейн лучший распасовщик Тоттенхэм Хотспур (13 передач)
  • Джонни Эванс получил больше всего желтых карточек (7) в Лестер Сити. Пьер Хейбьерг получил 8 в Тоттенхэм Хотспур.
  • Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити иТоттенхэм Хотспур, когда Лестер Сити играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Лестер Сити и Тоттенхэм Хотспур 2-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Лестер Сити выигрывает первый тайм в 26% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 51% матчей.
  • Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 51%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.
  • Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.
  • Из последних 5 встреч команда Лестер Сити выиграла 2, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Лестер Сити победила в 2 гол(а).
  • Лестер Сити забивает 1 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.8 гола против команды Лестер Сити (в среднем).
  • Лестер Сити забивает 1.65 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити и Тоттенхэм Хотспур - 2.8.
  • Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити и Тоттенхэм Хотспур - 1.4.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 35% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Игры прошлого года: 2-1 (Лестер Сити дома) и 3-0 (Тоттенхэм Хотспур дома).
  • Лестер Сити не забивает в 4 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 20% голов между минутами 31-45?
  • За последние 16 встреч когда Лестер Сити команда играла дома, команда Лестер Сити выиграла 8 раз, 2 сыграли вничью и 6 победы команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Во время последних 33 встреч, Лестер Сити выиграла 14 раз. также было 6 ничей, и Тоттенхэм Хотспур выиграла 13 раза.
Прогноз на матч
Личные встречи
Лестер Сити
4
Побед
14
Игр
7
Побед
Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
20.12.2020 - 16:15 Тоттенхэм 0 - 2 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021
19.07.2020 - 18:00 Тоттенхэм 3 - 0 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
21.09.2019 - 16:00 Лестер Сити 2 - 1 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2019/2020
21.09.2019 - 14:30 Лестер Сити 0 - 0 Завершен Тоттенхэм
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2022
18.05.2021 - 22:15 Челси 2 - 1 Завершен Лестер Сити П
Кубок Англии 2022
15.05.2021 - 19:15 Челси 0 - 1 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2022
11.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.05.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 4 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2022
30.04.2021 - 22:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Показать больше
Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 20:00 Тоттенхэм 1 - 2 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2020/2021
16.05.2021 - 16:05 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 14:30 Лидс Юнайтед 3 - 1 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2022
02.05.2021 - 21:15 Тоттенхэм 4 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
38%
Ничья
31%
Тоттенхэм
31%
П1: 1.94 Х: 3.74 П2: 3.48
П1: 1.91 Х: 4.20 П2: 3.40
П1: 1.94 Х: 3.74 П2: 3.48
П1: 1.98 Х: 4.18 П2: 3.40
П1: 1.96 Х: 4.00 П2: 3.60
Трансляция
Переходим к стартовым составам:
Лестер: Шмейхель – Кастань, Фофана, Сёюнджю – Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди, Томас, Мэддисон – Ихеаначо, Варди.
Тоттенхэм: Льорис – Регилон, Алдервейрелд, Санчес, Доэрти – Хейбьерг, Уинкс, Сон, Алли, Бергвейн – Кейн.
Инфо
У Тоттенхэма в потенциально прощальном матче Харри Кэйна на кону путевка в Лигу конференций, хотя Шпоры сохраняют шансы и на шестое место, отставая от Вест Хэма на три очка.
Инфо
Лестер ведет заочную борьбу с Ливерпулем за путевку в Лигу Чемпионов – Джейми Варди и компании нужно в заключительном туре сыграть лучше мерсисайдцев, которые на Анфилде принимают немотивированные Кристал Пэлас. В случае равенства очков преимущество за Ливерпулем за счет лучшей разницы забитых/пропущенных мячей.
Добрый вечер! UA-Футбол предлагает вместе с нами последить за матчем 38-го тура чемпионата Англии между Лестером и Тоттенхэмом. Начало поединка – в 18:00 по киевскому времени.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня МФК Николаев-2 МФК Николаев-2 3 Перемога Перемога 4 Завершен 13:15 - Сегодня Фейеноорд Фейеноорд 2 Утрехт Утрехт 0 Завершен 21:45 - Вчера Сампдория Сампдория 3 Парма Парма 0 Завершен 21:45 - Вчера Кротоне Кротоне 0 Фиорентина Фиорентина 0 Завершен 21:45 - Вчера Кальяри Кальяри 0 Дженоа Дженоа 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Лестер Сити - "Тоттенхэм" 23.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Лестер Сити (Лестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 23.05.2021
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Лестер Сити (Лестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Лестер Сити, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 20.12.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - "Тоттенхэм" можно посмотреть 23.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий поединок команды Лестер Сити был сыгран против Челси - 18.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Астон Вилла - 19.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Астон Вилла.

Следите за результатами матча Лестер Сити - "Тоттенхэм" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен