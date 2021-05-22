Лестер Сити - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Лестер Сити (Лестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.
Дата проведения матча: 23.05.2021
Время начала матча: 18:00
История противостояний между клубами Лестер Сити (Лестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Лестер Сити, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 20.12.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс
Предыдущий поединок команды Лестер Сити был сыгран против Челси - 18.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022 и закончился победой команды Челси.
Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо
Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Астон Вилла - 19.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Астон Вилла.
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