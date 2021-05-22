Лестер Сити - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Джейми Варди лучший бомбардир Лестер Сити с 13 голами. Гарри Кейн забил 22 раз за Тоттенхэм Хотспур

Джейми Варди отдал больше всего передач в Лестер Сити с 8 передачами. Гарри Кейн лучший распасовщик Тоттенхэм Хотспур (13 передач)

Джонни Эванс получил больше всего желтых карточек (7) в Лестер Сити. Пьер Хейбьерг получил 8 в Тоттенхэм Хотспур.

Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити иТоттенхэм Хотспур, когда Лестер Сити играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Лестер Сити и Тоттенхэм Хотспур 2-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Лестер Сити выигрывает первый тайм в 26% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 51% матчей.

Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 51%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.

Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.

Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.

Из последних 5 встреч команда Лестер Сити выиграла 2, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 3, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити.

В их последнюю встречу команда Лестер Сити победила в 2 гол(а).

Лестер Сити забивает 1 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.8 гола против команды Лестер Сити (в среднем).

Лестер Сити забивает 1.65 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити и Тоттенхэм Хотспур - 2.8.

Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити и Тоттенхэм Хотспур - 1.4.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Вы знали, что Лестер Сити забил 35% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Игры прошлого года: 2-1 (Лестер Сити дома) и 3-0 (Тоттенхэм Хотспур дома).

Лестер Сити не забивает в 4 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 20% голов между минутами 31-45?

За последние 16 встреч когда Лестер Сити команда играла дома, команда Лестер Сити выиграла 8 раз, 2 сыграли вничью и 6 победы команды Тоттенхэм Хотспур.