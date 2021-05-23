Астон Вилла - Челси онлайн трансляция матча

Олли Уоткинс лучший бомбардир Астон Вилла с 14 голами. Жоржиньо забил 7 раз за Челси

Джек Грилиш отдал больше всего передач в Астон Вилла с 10 передачами. Тимо Вернер лучший распасовщик Челси (8 передач)

Джон МакГинн получил больше всего желтых карточек (11) в Астон Вилла. Н`Голо Канте получил 7 в Челси.

Год назад, Астон Вилла была на 17 месте в таблице с 34 очками. Сейчас они на 11 месте с 52 очками.

Астон Вилла сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Челси не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Астон Вилла иЧелси, когда Астон Вилла играет дома, 0- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Астон Вилла выигрывает первый тайм в 36% матчей, Челси выигрывает в 49% матчей.

Астон Вилла выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Челси выигрывает в 49%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Челси's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.

Команда Астон Вилла выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Астон Вилла выиграла 0, команда Челси выиграла 4, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Астон Вилла забивает 0.6 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 2.2 гола против команды Астон Вилла (в среднем).

Астон Вилла забивает 1.22 гола, играя дома, а Челси забивает 1.64 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Астон Вилла и Челси - 2.8.

У команды Челси серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Астон Вилла лидирует 1-0 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Астон Вилла проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Астон Вилла и Челси - 1.4.

Последняя домашняя победа Астон Вилла над Челси была в 2014

В прошлом сезоне Челси выиграл обе игры против Астон Вилла (2-1 дома и 2-1 на выезде)

За последние 25 встреч когда команда Астон Вилла играла дома, команда Астон Вилла выиграла 8 раз, 7 сыграла в ничью и 10 победы команды Челси. Разница голов 31-24 в пользу команды Челси.

Астон Вилла не забивает в 5 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Челси не забивает в 4 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 53 встреч, команда Астон Вилла выиграла 12 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-49 в пользу команды Челси

Вы знали, что Челси забил 25% голов между минутами 76-90?