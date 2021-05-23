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Астон Вилла - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 23 мая 2021, 18:00 - Вилла Парк
Рейтинг матча:
Астон Вилла
Бирмингем
До начала
00 : 00 : 00
Челси
Лондон
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Астон Вилла
40%
Ничья
30%
Челси
30%
П1: 6.55 Х: 4.50 П2: 1.44
П1: 6.50 Х: 4.75 П2: 1.45
П1: 6.55 Х: 4.50 П2: 1.44
П1: 6.45 Х: 4.68 П2: 1.50
П1: 6.30 Х: 4.80 П2: 1.49
Интересные факты
  • Олли Уоткинс лучший бомбардир Астон Вилла с 14 голами. Жоржиньо забил 7 раз за Челси
  • Джек Грилиш отдал больше всего передач в Астон Вилла с 10 передачами. Тимо Вернер лучший распасовщик Челси (8 передач)
  • Джон МакГинн получил больше всего желтых карточек (11) в Астон Вилла. Н`Голо Канте получил 7 в Челси.
  • Год назад, Астон Вилла была на 17 месте в таблице с 34 очками. Сейчас они на 11 месте с 52 очками.
  • Астон Вилла сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Астон Вилла иЧелси, когда Астон Вилла играет дома, 0- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Астон Вилла выигрывает первый тайм в 36% матчей, Челси выигрывает в 49% матчей.
  • Астон Вилла выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Челси выигрывает в 49%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.
  • Команда Астон Вилла выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Астон Вилла выиграла 0, команда Челси выиграла 4, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Астон Вилла забивает 0.6 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 2.2 гола против команды Астон Вилла (в среднем).
  • Астон Вилла забивает 1.22 гола, играя дома, а Челси забивает 1.64 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Астон Вилла и Челси - 2.8.
  • У команды Челси серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Астон Вилла лидирует 1-0 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Астон Вилла и Челси - 1.4.
  • Последняя домашняя победа Астон Вилла над Челси была в 2014
  • В прошлом сезоне Челси выиграл обе игры против Астон Вилла (2-1 дома и 2-1 на выезде)
  • За последние 25 встреч когда команда Астон Вилла играла дома, команда Астон Вилла выиграла 8 раз, 7 сыграла в ничью и 10 победы команды Челси. Разница голов 31-24 в пользу команды Челси.
  • Астон Вилла не забивает в 5 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Челси не забивает в 4 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 53 встреч, команда Астон Вилла выиграла 12 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-49 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Челси забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Астон Вилла забил 26% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Астон Вилла
2
Побед
13
Игр
8
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
28.12.2020 - 19:30 Челси 1 - 1 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021
21.06.2020 - 18:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 21:15 Челси 2 - 1 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2015/2016
02.04.2016 - 14:45 Астон Вилла 0 - 4 Завершен Челси
Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 20:00 Тоттенхэм 1 - 2 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2020/2021
16.05.2021 - 14:00 Кристал Пэлас 3 - 2 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2022
13.05.2021 - 20:00 Астон Вилла 0 - 0 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 16:05 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Эвертон 1 - 2 Завершен Астон Вилла В
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2022
18.05.2021 - 22:15 Челси 2 - 1 Завершен Лестер Сити В
Кубок Англии 2022
15.05.2021 - 19:15 Челси 0 - 1 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
12.05.2021 - 22:15 Челси 0 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2020/2021
05.05.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Реал В
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Астон Вилла
40%
Ничья
30%
Челси
30%
П1: 6.55 Х: 4.50 П2: 1.44
П1: 6.50 Х: 4.75 П2: 1.45
П1: 6.55 Х: 4.50 П2: 1.44
П1: 6.45 Х: 4.68 П2: 1.50
П1: 6.30 Х: 4.80 П2: 1.49
Трансляция
Запасные: Аррисабалага, Алонсо, Кристенсен, Зума, Зийех, Гилмор, Хаверц, Жиру, Хадсон-Одои.
Челси: Менди — Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер — Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Чилвелл — Пулишич, Маунт — Вернер.
Запасные: Хитон, Тэйлор, Эль Мохамади, Дуглас Луис, Рэмси, Филоген-Байдес, Чуквуэмека, Уэсли, Дэвис.
Астон Вилла: Мартинес — Нгойо, Хаус, Мингс, Таргетт — МакГинн, Накамба — Траоре, Грилиш, Эль-Гази — Уоткинс.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 38-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Вилла Парк" (Бирмингем, Англия) сыграют бирмингемская Астон Вилла и лондонский Челси.
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Анонс матча Астон Вилла - Челси 23.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Астон Вилла (Бирмингем) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Вилла Парк.

Дата проведения матча: 23.05.2021
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Астон Вилла (Бирмингем) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и Астон Вилла в предыдущем футбольном матче 28.12.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Астон Вилла - Челси можно посмотреть 23.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Астон Вилла - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит

Прошедший поединок команды Астон Вилла был сыгран против "Тоттенхэм" - 19.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Астон Вилла.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Лестер Сити - 18.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Астон Вилла - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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