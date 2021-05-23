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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 23 мая 2021, 18:00 - Молинью
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 - 2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
13' Elanga, Anthony 27' Смит, Адама Вышел: Джозе, Виллиан 39' Нельсон Семедо 41' Айт Нури, Райан 41' Леандер Дендонкер 45' Хуан Мата
56' Дин Хендерсон 61' Леандер Дендонкер Вышел: Гиббс-Уайт, Морган 75' Боли, Уилли 82' Хуан Мата Вышел: Mejbri, Hannibal 83' Traore, Amad Вышел: Shoretire, Shola 83' Айт Нури, Райан Вышел: Маркал Ф.
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
30%
Ничья
30%
Манчестер Юнайтед
40%
П1: 46.00 Х: 5.50 П2: 1.15
П1: 6.00 Х: 3.40 П2: 1.57
П1: 46.00 Х: 5.50 П2: 1.15
П1: 137.00 Х: 9.00 П2: 1.07
П1: 5.40 Х: 3.80 П2: 1.65
Интересные факты
  • В домашних матчах Вулверхэмптон не проигрывает Манчестер Юнайтед в последних 4 встречах.
  • Выездная статистика Манчестер Юнайтед в сезоне 11-7-0
  • Педро Нето отдал больше всего передач в Вулверхэмптон с 6 передачами. Бруно Фернандес лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (12 передач)
  • Рубен Невеш получил больше всего желтых карточек (7) в Вулверхэмптон. Харри Магуайр получил 11 в Манчестер Юнайтед.
  • Год назад, Вулверхэмптон была на 6 месте в таблице с 59 очками. Сейчас они на 12 месте с 45 очками.
  • Наиболее популярный результат в играх между Вулверхэмптон иМанчестер Юнайтед, когда Вулверхэмптон играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Вулверхэмптон выигрывает первый тайм в 21% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32% матчей.
  • Вулверхэмптон выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Вулверхэмптон's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон.
  • Недавнее выступление команды Вулверхэмптон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вулверхэмптон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Вулверхэмптон выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, 3 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Вулверхэмптон забивает 0.2 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 0.6 гола против команды Вулверхэмптон (в среднем).
  • Вулверхэмптон забивает 1.04 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед - 0.8.
  • У команды Вулверхэмптон серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Вулверхэмптон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вулверхэмптон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вулверхэмптон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед - 0.2.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Вулверхэмптон пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 9 встреч когда команда Вулверхэмптон играла дома, команда Вулверхэмптон выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 13-8 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Последняя гостевая победа Манчестер Юнайтед над Вулверхэмптон была в 2012
  • Игры прошлого года: 1-1 (Вулверхэмптон дома) и 0-0 (Манчестер Юнайтед дома).
  • Вулверхэмптон не забивает в 4 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 5 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 19 встреч, команда Вулверхэмптон выиграла 4 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 30-13 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Вулверхэмптон забил 23% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Вулверхэмптон
2
Побед
10
Игр
4
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
29.12.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 19:45 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Кубок Англии 2019/2020
04.01.2020 - 19:15 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 20:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2020/2021
16.05.2021 - 16:05 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2022
03.05.2021 - 20:00 Вест Бромвич Альбион 1 - 1 Завершен Вулверхэмптон Н
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
18.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Фулхэм Н
Чемпионат Англии 2020/2021
13.05.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 4 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2022
11.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 16:05 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Новости команд
Главные события
83'
Traore, Amad
Вышел: Shoretire, Shola
Айт Нури, Райан
Вышел: Маркал Ф.
83'
82'
Хуан Мата
Вышел: Mejbri, Hannibal
Боли, Уилли
75'
Леандер Дендонкер
Вышел: Гиббс-Уайт, Морган
61'
56'
Дин Хендерсон
45'
Хуан Мата ГООЛ!
Айт Нури, Райан
41'
Леандер Дендонкер
41'
ГООЛ! Нельсон Семедо
39'
Смит, Адама
Вышел: Джозе, Виллиан
27'
13'
Elanga, Anthony ГООЛ!
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
30%
Ничья
30%
Манчестер Юнайтед
40%
П1: 46.00 Х: 5.50 П2: 1.15
П1: 6.00 Х: 3.40 П2: 1.57
П1: 46.00 Х: 5.50 П2: 1.15
П1: 137.00 Х: 9.00 П2: 1.07
П1: 5.40 Х: 3.80 П2: 1.65
Составы команд
11
Руй Патрисиу
27
Саисс, Ромэйн
16
Коади, Конор
15
Боли, Уилли
12
Айт Нури, Райан
28
Жоау Моутинью
32
Леандер Дендонкер
22
Нельсон Семедо
18
Рубен Невеш
17
Фабио Силва
37
Смит, Адама
26
Дин Хендерсон
33
Williams, Brandon
3
Бэйли, Эрик
38
Аксел Туанзебе
27
Теллеш, Алекс
31
Неманья Матич
34
Донни ван де Бек
19
Traore, Amad
8
Хуан Мата
21
Даниэль Джеймс
56
Elanga, Anthony
Стартовый состав
  • 17
    Фабио Силва
  • 37
    Смит, Адама
    Нападающий
    27
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 12
    Айт Нури, Райан
    Защитник
    83 41
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
    61 41
  • 22
    Нельсон Семедо
    39
  • 27
    Саисс, Ромэйн
    Полузащитник
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 15
    Боли, Уилли
    Защитник
    75
  • 11
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 56
    Elanga, Anthony
    Нападающий
    13
  • 19
    Traore, Amad
    Нападающий
    83
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
    82 45
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
    56
Запасные игроки
  • 20
    Ferreira, Vitor
    Полузащитник
  • 18
    Гиббс-Уайт, Морган
    Полузащитник
  • 49
    Макс Килман
  • 5
    Маркал Ф.
  • 2
    Хувер, Ки-Яна
    Защитник
  • 12
    Джозе, Виллиан
    Нападающий
  • 21
    Джон Радди
    Вратарь
  • 62
    Sondergaard, Andreas
    Вратарь
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 74
    Shoretire, Shola
    Полузащитник
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 13
    Грант Хэнли
    Защитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 48
    Fish, Will
    Защитник
  • 46
    Mejbri, Hannibal
    Полузащитник
Тренеры
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
8
Удары мимо
5
4
Штрафные
12
11
Фолы
3
6
Угловые
2
4
Удары в створ
4
3
Блокировано ударов
3
ЖК
1
2
Сейвы
2
1
Офсайды
1
Трансляция
На другий тайм підопічні Сульшера вийшли з впевненістю відстояти свій результат, що і трапилося. Джеймс мав непоганий момент, щоб збільшити первагу у рахунку, але знехтував результатом заради ефектності. Кінцівка пройшла спокійно і дала можливість дебютувати кільком гравця академії "манкуніанців".
Свисток
Матч завершено!
90+7'
Желтая карточка
Гіббс-Вайт (Вулвергемптон) отримав жовту карточку.
90+6'
Замена
Ще один дебют в "МЮ". Замість Джеймса вийшов Фіш.
90+5'
Болі (Вулвергемптон) пробив неточно з-за меж штарфного майданчика.
90+2'
Опасный момент
Удар Гіббс-Вайта (Вулвергемптон) полетів зовсім поруч зі стійкою.
90'
Инфо
П'ять хвилин було додано до основного часу.
83'
Хендерсон потягнув удар Гіббс-Вайта з меж карної зони.
83'
Замена
Марсаль з'явився замість Айт Нурі (Вулвергемптон).
82'
Замена
Молоде покоління викодить на поле у гостей. Замість Мати і Діалло з'явилися Меджбрі і Шортайр. Для 18-річного француза це перший вихід на поле у футболці "МЮ", для англійця уже п'ятий.
82'
Патрісіу (Вулвергемптон) забрав до рук постріл Діалло з меж карної зони.
80'
Удар Фабіо Сілви (Вулвергемптон) був заблокований.
75'
Желтая карточка
Віллі Болі (Вулвергемптон) записав до свого пасиву гірчичник за грубий підкат.
73'
Захисники "манкуніанців" винесли подачу до штарфного майданчика.
67'
Багато боротьби в центрі поля. Команди не рвуться вперед.
66'
Офсайд
Айт Нурі (Вулвергемптон) не витримав лінію.
61'
Замена
Замість Дендонкера на полі з'явився Гіббс-Вайт (Вулвергемптон).
58'
Опасный момент
А ось і Діалло (Ман Юнайтед) заявив про себе. Амад розрізав оборону господарів своєю передачу, вивівши Джеймса на побачення з Патрісіу. Валлієць намагався перекинути голкіпера, проте невдало підсік м'яч, котрий полетів ліворуч від воріт.
56'
Желтая карточка
Хендерсон (Ман Юнайтед) отримав гірчичник за затримку часу. Надто довго виконував удар від воріт.
56'
Невеш (Вулвергемптон) намагався поцілити м'яким навісом у дальню ліву дев'ятку з-за меж карної зони, проте не влучив у площину.
54'
Облога штрафного майданчика гостей. Дальній постріл Невеша (Вулвергемптон) заблокований.
53'
Простріл Айт-Нурі (Вулвергемптон) з лівого флангу заблокував Вільямс.
49'
Хендерсон забрав до рук несильний удар Вілліан Хосе (Вулвергемптон) головою.
47'
Діалло (Ман Юнайтед) знову втратив м'яч у боротьбі з суперником. Молодий вінгер не показує себе у цьому матчі з хорошої сторони.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Після першого забитого голу гості взагалі перестали атакувати. "Вулвз" взяв м'яч під свій контроль, а зокрема Траоре котрий до заміни був найкращим гравцем і справжнім моторчиком команди. Підопічні Санту зуміли зрівняти рахунок завдяки контратаці, щоправда під завісу тайму Саїс невдало постелився у підкат і збив ван де Бека у своєму штрафному майданчику. Вирок: пенальті і гол в роздягальню.
Свисток
Перерва у матчі!
45+4'
Гоооол!!!
ГООЛ! Мата переграв голкіпера.
45+3'
Опасный момент
Саїс в'їхав в ногу ван де Беку, тож пенальті справедливий.
45+2'
Инфо
Арбітр переглядає VAR на момент призначення пенальті у ворота господарів.
45'
Инфо
До першого тайму було додано дві хвилини.
42'
"Манкуінанці" хотіли хитро розіграти стандарт, проте Еланга після розрізного пасу Мати невдало прострілив.
41'
Дендонкер (Вулвергемптон) отримав попередження за розмови з арбітром.
41'
Желтая карточка
Айт Нурі (Вулвергемптон) збив одразу двох гравців, за що отримав жовту карточку.
39'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Фабіо Сілва віддав легеньку передачу ліворуч від себе у штрафному майданчику, куди різко увірвався Семеду і перевів м'яч у сітку воріт.
34'
Айт Нурі (Вулвергемптон) добре поборовся і змусив суперника помилитися після навісу Теллеса з лівого флангу.
Инфо
Для Еланги цей гол став першим у основній команді "манкуніанців". Це його лише другий матч у футболці "червоних дияволів".
29'
Навіс Фабіо Сілва (Вулвергемптон) з правого флангу вилетів за бокову лінію.
27'
Замена
Забіг Траоре (Вулвергемптон) у цьому матчі завершився. Його міняє Вілліан Хосе. З поля пішов найнебезпечніший гравець матчу на даний момент за виключення автора голу Еланги.
25'
Траоре (Вулвергемптон) прокинув Туанзебе і впав у штрафному майданчику, відчувши дотик суперника. Проте арбітр не вірить у казки.
22'
Траоре (Вулвергемптон) протиснув Матича і Теллеса у штрафному майданчику гостей, проте серб встиг востанній момент завдати прострілу в центр.
19'
Фабіо Сілва (Вулвергемптон) головою пробив трохи лівіше воріт після подачі Траоре з правого флангу. Іспанець дуже помітний на початку матчу.
17'
Уголовой
Байї (Ман Юнайтед) ледь зачепив головою подачу Теллеса від кутового прапорця: повз ворота.
15'
Айт Нурі (Вулвергемптон) з лівого флангу навісив за лицьову лінію. Невдало.
13'
Гоооол!!!
ГОООЛ! 19-річний Еланга головою замкнув навіс Джеймса з лівого флангу! Розіграно, як по нотакх ще від Теллеса, котрий віддав на валлійця.
11'
Уголовой
Двічі поспіль подавав Моутінью (Вулвергемптон) від кутового прапорця, проте це не призвело до небезпеки.
8'
Еланга (Ман Юнайтед) прийняв м'яч у штрафному майданчику і другим дотиком впробив над воротами.
6'
Теллес (Ман Юнайтед) виконав точний довгий крос на Елангу, проте молодий форвард не зумів обробити м'яч у хорошій позицій у штрафному майданчику. Круглий снаряд відбився від щитка.
3'
Траоре (Вулвергемптон) увірвався у штарфний майданчик, змістив м'яч під праву ногу і низом пробив у дальній ку воріт. Неточно.
Свисток
Матч розпочався!
"Вулвергемптон": Патрісіу, Болі, Коуді, Саїс - Семеду, Дендонкер, Моутінью, Айт Нурі - Невіш - Траоре, Сілва.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон - Вільямс, Баїї, Туанзебе, Теллес - Матич, ван де Бек - Діалло, Мата, Джеймс, Еланга.
Вітаємо всіх любителів АПЛ. UA-Футбол проведе для Вас текстову трансляцію матчу завершального туру АПЛ між "Вулвергемптоном" та "Ман Юнайтед"
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Анонс матча Вулверхэмптон - "Манчестер Юнайтед" 23.05.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Молинью.

Дата проведения матча: 23.05.2021
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Вулверхэмптон осталась с поражением. Столкновение Вулверхэмптон и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Нуну Эшпириту Санту и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вулверхэмптон - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 23.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Вулверхэмптон - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий матч команды Вулверхэмптон был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 23.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Вулверхэмптон - 23.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

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