Наполи - Эллас Верона онлайн трансляция матча

Анонс матча Наполи - Эллас Верона 23.05.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Наполи (Неаполь) и командой Эллас Верона (Верона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 23.05.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой Эллас Верона (Верона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Эллас Верона, тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Эллас Верона и Наполи в предыдущем футбольном матче 24.01.2021 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дженнаро Гаттузо и Иван Юрич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Дженнаро Гаттузо



Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против Фиорентина - 16.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: Эллас Верона (Верона)

Год основания Эллас Верона (Верона): 1903

Страна: Италия

Тренер: Иван Юрич



Предыдущий матч команды Эллас Верона был сыгран против Болонья - 17.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

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