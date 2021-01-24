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Наполи - Эллас Верона онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 23 мая 2021, 21:45 - Stadio Diego Armando Maradona
Главный судья: Даниеле Киффи
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
1 - 1
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84'
Эллас Верона
Верона
Ход матча
20' Ирвинг Лосано 32' Иван Илич 38' Павел Давидович 41' Павел Давидович Вышел: Udogie, Iyenoma Destiny
54' Udogie, Iyenoma Destiny 55' Федерико Димарко 60' Амир Ррахмани 63' Pandur, Ivor Вышел: Алессандро Берарди 64' Никола Калинич Вышел: Ласагна, Кевин 68' Ирвинг Лосано Вышел: Маттео Политано 69' Марко Давиде Фараони 71' Бакайоко, Тиемуэ 72' Эльсеид Хюсай Вышел: Руй, Марио 72' Пётр Зелиньский Вышел: Дрис Мертенс
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
38%
Ничья
38%
Эллас Верона
25%
П1: 2.21 Х: 2.15 П2: 8.81
П1: 1.30 Х: 6.50 П2: 8.00
П1: 2.21 Х: 2.15 П2: 8.81
П1: 2.31 Х: 2.06 П2: 8.93
П1: 1.27 Х: 6.00 П2: 10.00
Интересные факты
  • Эллас Верона без побед в последних 8 играх.
  • В домашних матчах Наполи не проигрывает Эллас Верона в последних 12 встречах.
  • Лоренцо Инсинье лучший бомбардир Наполи с 19 голами. Антонин Барак забил 7 раз за Эллас Верона
  • Петр Зелиньски отдал больше всего передач в Наполи с 10 передачами. Дарко Лазович лучший распасовщик Эллас Верона (6 передач)
  • Год назад, Наполи была на 7 месте в таблице с 59 очками. Сейчас они на 3 месте с 76 очками.
  • Наполи не проигрывает в последних 8 играх.
  • Наполи не проигрывает в последних 14 домашних матчах.
  • Эллас Верона проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Наполи имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Наполи иЭллас Верона, когда Наполи играет дома, 2- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Наполи и Эллас Верона 2-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Наполи выигрывает первый тайм в 47% матчей, Эллас Верона выигрывает в 25% матчей.
  • Наполи выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Эллас Верона выигрывает в 25%.
  • Наполи's performance of the last 5 matches is better than Эллас Верона's.
  • Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Эллас Верона.
  • Команда Наполи проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Эллас Верона.
  • Команда Эллас Верона выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.
  • Команда Наполи проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эллас Верона (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 4, команда Эллас Верона выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Эллас Верона.
  • В их последнюю встречу команда Эллас Верона победила в 2 гол(а).
  • Наполи забивает 2 гола за матч против команды Эллас Верона, а Эллас Верона забивает 0.8 гола против команды Наполи (в среднем).
  • Наполи забивает 2.4 гола, играя дома, а Эллас Верона забивает 1.16 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Эллас Верона - 2.8.
  • Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Эллас Верона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эллас Верона% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Эллас Верона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эллас Верона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Наполи и Эллас Верона - 1.2.
  • Наполи выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • В прошлом сезоне Наполи выиграл обе игры против Эллас Верона (2-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Эллас Верона пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • За последние 12 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 9 раз, 3 сыграла в ничью и 0 победы команды Эллас Верона. Разница голов 27-5 в пользу команды Наполи.
  • Наполи не забивает в 1 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Эллас Верона не забивает в 4 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 24 встреч, команда Наполи выиграла 14 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Эллас Верона выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 45-20 в пользу команды Наполи
  • Вы знали, что Наполи забил 22% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Эллас Верона забил 29% голов между минутами 61-75?
  • В Серия А, Эллас Верона проиграла последние 3 выездных игр.
Личные встречи
Наполи
8
Побед
10
Игр
2
Побед
Эллас Верона
Чемпионат Италии 2020/2021
24.01.2021 - 16:00 Эллас Верона 3 - 1 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2017/2018
06.01.2018 - 16:00 Наполи 2 - 0 Завершен Эллас Верона
Чемпионат Италии 2017/2018
19.08.2017 - 21:45 Эллас Верона 1 - 3 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2015/2016
10.04.2016 - 16:00 Наполи 3 - 0 Завершен Эллас Верона
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
16.05.2021 - 13:30 Фиорентина 0 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
11.05.2021 - 21:45 Наполи 5 - 1 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2020/2021
08.05.2021 - 16:00 Специя 1 - 4 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 16:00 Наполи 1 - 1 Завершен Кальяри Н
Чемпионат Италии 2020/2021
26.04.2021 - 19:30 Торино 0 - 2 Завершен Наполи В
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Последние матчи - Эллас Верона
Чемпионат Италии 2020/2021
17.05.2021 - 21:45 Эллас Верона 2 - 2 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2020/2021
13.05.2021 - 21:45 Кротоне 2 - 1 Завершен Эллас Верона П
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 16:00 Эллас Верона 1 - 1 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2020/2021
01.05.2021 - 16:00 Эллас Верона 1 - 1 Завершен Специя Н
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Интер 1 - 0 Завершен Эллас Верона П
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Главные события
Эльсеид Хюсай
Вышел: Руй, Марио
72'
Пётр Зелиньский
Вышел: Дрис Мертенс
72'
Бакайоко, Тиемуэ
71'
69'
Марко Давиде Фараони ГООЛ!
Ирвинг Лосано
Вышел: Маттео Политано
68'
64'
Никола Калинич
Вышел: Ласагна, Кевин
63'
Pandur, Ivor
Вышел: Алессандро Берарди
ГООЛ! Амир Ррахмани
60'
55'
Федерико Димарко
54'
Udogie, Iyenoma Destiny
41'
Павел Давидович
Вышел: Udogie, Iyenoma Destiny
38'
Павел Давидович
32'
Иван Илич
Ирвинг Лосано
20'
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
38%
Ничья
38%
Эллас Верона
25%
П1: 2.21 Х: 2.15 П2: 8.81
П1: 1.30 Х: 6.50 П2: 8.00
П1: 2.21 Х: 2.15 П2: 8.81
П1: 2.31 Х: 2.06 П2: 8.93
П1: 1.27 Х: 6.00 П2: 10.00
Составы команд
16
Алекс Мерет
23
Эльсеид Хюсай
33
Амир Ррахмани
44
Манолас, Константинос
22
Джованни Ди Лоренцо
5
Бакайоко, Тиемуэ
17
Руис Пенья, Фабиан
24
Лоренцо Инсинье
20
Пётр Зелиньский
22
Ирвинг Лосано
9
Виктор Осимхен
25
Pandur, Ivor
17
Кеччерини
21
Гунтер, Корай
3
Федерико Димарко
5
Марко Давиде Фараони
27
Павел Давидович
21
Иван Илич
22
Дарко Лазович
40
Бесса, Даниел
20
Заккагни, Маттиа
29
Никола Калинич
Стартовый состав
  • 9
    Виктор Осимхен
    Нападающий
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
    72
  • 22
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
    68 20
  • 5
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
    71
  • 17
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
    72
  • 33
    Амир Ррахмани
    Защитник
    60
  • 44
    Манолас, Константинос
    Защитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 16
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 29
    Никола Калинич
    Нападающий
    64
  • 40
    Бесса, Даниел
    Полузащитник
  • 20
    Заккагни, Маттиа
    Полузащитник
  • 5
    Марко Давиде Фараони
    69
  • 27
    Павел Давидович
    Полузащитник
    41 38
  • 21
    Иван Илич
    32
  • 22
    Дарко Лазович
    Нападающий
  • 17
    Кеччерини
    Защитник
  • 21
    Гунтер, Корай
    Защитник
  • 3
    Федерико Димарко
    Защитник
    55
  • 25
    Pandur, Ivor
    Вратарь
    63
Запасные игроки
  • 56
    D'Agostino, Giuseppe
    Нападающий
  • 38
    Costanzo, Davide
    Защитник
  • 37
    Андреа Петагна
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 16
    Никита Контини
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 22
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 14
    Зедадка, Карим
    Полузащитник
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 90
    Colley, Ebrima
    Нападающий
  • 33
    Стефано Стураро
    Полузащитник
  • 23
    Джанджакомо Маньяни
  • 22
    Алессандро Берарди
    Вратарь
  • 19
    Кевин Рюэгг
  • 15
    Cetin, Mert
    Защитник
  • 15
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Защитник
    54
  • 9
    Эдди Энтони Сальседо Мора
    Нападающий
  • 6
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 4
    Велозо, Мигель
    Полузащитник
  • 1
    Марко Силвестри
  • 92
    Ласагна, Кевин
    Нападающий
Тренеры
  • Дженнаро Гаттузо
  • Иван Юрич
Статистика матча
41%
Владение мячом
59%
23
Штрафные
12
1
Офсайды
4
11
Фолы
19
10
Удары мимо
3
4
Угловые
3
2
ЖК
4
5
Блокировано ударов
1
1
Удары в створ
3
3
Сейвы
Live Zone
Трансляция
75'
Опасный момент
Защита Вероны блокирует удары Бакайоко и Инсинье, а Мертенс не попадает в ближний угол!
72'
Замена
А вот и главный джокер Наполи! Гаттузо бросает в бой Мертенса! Еще и Руй вышел у хозяев. Зелиньски и Хисай досмотрят игру со скамейки запасных.
Инфо
Наполи снова вылетел из зоны Лиги Чемпионов. Если неаполитанцы больше не забьют, то их судьба будет зависеть от матча между Аталантой и Миланом.
70'
Гоооол!!!
Верона! 1:1! Прошел заброс на Фараони, а тот четко пробил в дальний угол ворот Мерета.
67'
Замена
У Наполи вместо Лосано вышел Политано. Мексиканец кроме желтой сегодня практически ничем не отметился.
64'
Замена
Двойная замена у Вероны. Берарди и Лазанья на поле – Пандур и Калинич вне игры.
63'
Желтая карточка
А у нас продолжается парад желтых. Наказаны Удогие и Димарко (оба – Верона), а Гаттузо и Юрич получили по «горчичнику» за споры с судьей.
61'
Гоооол!!!
Рахмани выводит Наполи вперед! Защитник неаполитанцев точно выстрелил в нижний угол.
51'
Опасный момент
Мерет выручил Наполи после удара Димарко в ближний угол.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Ни одного удара в створ не нанесли футболисты Наполи в первом тайме судьбоносного матча против Вероны. А тем временем Милан и Ювентус в параллельных матчах побеждают…Сейчас Дженнаро Гаттузо устроит жаркие 15 минут для своих подопечных. Посмотрим, проснется ли фаворит после перерыва.
45+2'
Свисток
Первый тайм завершен! Наполи и Верона голов не забивали.
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму две минуты.
44'
Калинич обостряет! Защитники Наполи заблокировали два подряд удара от экс-форварда Днепра.
43'
Лосано качнул защитника и пробил выше ворот метров с 7-8. Трудно было забить из той позиции, будем откровенны.
Инфо
А вот теперь футболисты Наполи точно забегают – Милан открыл счет в матче с Аталантой! Это значит, что Наполи выпал из зоны Лиги Чемпионов.
41'
Замена
Замена у Вероны еще до перерыва. Удогие вышел на поле вместо Давидовича.
38'
Желтая карточка
Давидович получил предупреждение после фола на Лосано.
35'
Опасный момент
Инсинье крутил левой в дальний угол – совсем немного не хватило капитану Наполи, чтобы открыть счет в матче!
32'
Желтая карточка
Желтая для Илича. Хавбек Вероны в центре поля проверил на прочность ноги Руиса.
Инфо
Болонья – Ювентус 0:2. Эта информация должна взбодрить подопечных Гаттузо – пока же Наполи не впечатляет.
27'
Цакканьи прошел по флангу и простреливал в штрафную Наполи – Мерет на месте.
24'
Инсинье разогнал контратаку Наполи, но сам же неудачным ударом ее и испортил.
20'
Желтая карточка
Лосано заработал желтую карточку за грубый подкат на чужой половине поля.
18'
Верона не позволяет Наполи захватить инициативу. Очень организованно действуют гости при прессинге.
13'
Осимен неточно пробил головой после навеса с фланга. Первое обострение у ворот Вероны.
8'
Очень вялое начало матча. Без ворот играют обе команды.
Инфо
Ювентус уже забил в выездном матче с Болоньей – Наполи при таком раскладе теряет третье место.
3'
Верона неожиданно вынуждает Наполи начать матч от обороны.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Наполи: Мерет, Бакайоко, Ди Лоренцо, Зелиньски, Инсинье, Лосано, Манолас, Осимен, Рахмани, Руис, Хисай.
Верона: Пандур, Илич, Бесса, Гюнтер, Давидович, Димарко, Калинич, Лазович, Фараони, Цакканьи, Чеккерини.
Инфо
Наполи для выхода в Лигу Чемпионов нужна победа с любым счетом. Верона выше 10-го места подняться уже не сможет.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча 38-го тура итальянской Серии А между Наполи и Вероной. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
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Анонс матча Наполи - Эллас Верона 23.05.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Наполи (Неаполь) и командой Эллас Верона (Верона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 23.05.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Наполи (Неаполь) и командой Эллас Верона (Верона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Эллас Верона, тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение Эллас Верона и Наполи в предыдущем футбольном матче 24.01.2021 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дженнаро Гаттузо и Иван Юрич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - Эллас Верона можно посмотреть 23.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - Эллас Верона, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против Фиорентина - 16.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: Эллас Верона (Верона)
Год основания Эллас Верона (Верона): 1903
Страна: Италия
Тренер: Иван Юрич

Предыдущий матч команды Эллас Верона был сыгран против Болонья - 17.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Наполи - Эллас Верона онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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