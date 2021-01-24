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Болонья - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 23 мая 2021, 21:45 - Ренато Даль Ара
Главный судья: Паоло Валери
Рейтинг матча:
Болонья
Болонья
0 - 4
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85'
Ювентус
Турин
Ход матча
6' Федерико Кьеза 29' Альваро Мората 37' Альваро Мората 43' Гари Медель 45' Адриен Рабио
46' Маттейс де Лигт Вышел: Леонардо Бонуччи 47' Альваро Мората 57' Андреас Ольсен Вышел: Риккардо Орсолини 58' Гари Медель Вышел: Валентин Антов 58' Эмануэль Вигнато Вышел: Никола Сансоне 58' Джорджио Кьеллини Вышел: Артур 58' Федерико Кьеза Вышел: Уэстон Маккенни 65' Уэстон Маккенни 68' Войцех Щенсны Вышел: Карло Пинсольо 68' Данило Вышел: Федерико Бернардески 68' Лоренцо Де Силвестри Вышел: Фараго, Панкрацио
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Болонья
45%
Ничья
27%
Ювентус
27%
П1: 109.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 19.00 Х: 10.00 П2: 1.10
П1: 109.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 109.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 10.50 Х: 5.55 П2: 1.28
Интересные факты
  • Болонья без побед в последних 6 играх.
  • Болонья без побед над Ювентус в последних 10 играх.
  • Ювентус получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Роберто Сориано лучший бомбардир Болонья с 9 голами. Криштиану Роналду забил 29 раз за Ювентус
  • Муса Барроу отдал больше всего передач в Болонья с 8 передачами. Хуан Куадрадо лучший распасовщик Ювентус (10 передач)
  • Год назад, Ювентус была на 1 месте в таблице с 83 очками. Сейчас они на 5 месте с 75 очками.
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Болонья выигрывает первый тайм в 33% матчей, Ювентус выигрывает в 39% матчей.
  • Болонья выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Ювентус выигрывает в 39%.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Болонья's.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Болонья.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Болонья.
  • Команда Болонья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Болонья (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Болонья выиграла 0, команда Ювентус выиграла 5, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).
  • Болонья забивает 0.2 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.8 гола против команды Болонья (в среднем).
  • Болонья забивает 1.61 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Болонья и Ювентус - 2.
  • Когда Болонья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Болонья% своих матчей.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Болонья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Болонья% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Болонья и Ювентус - 1.2.
  • Последняя домашняя победа Болонья над Ювентус была в 1998
  • В прошлом сезоне Ювентус выиграл обе игры против Болонья (2-1 дома и 2-0 на выезде)
  • Болонья пропускает в каждом из последних 13 матчах.
  • Ювентус пропускает в каждом из последних 15 матчах.
  • За последние 22 встреч когда команда Болонья играла дома, команда Болонья выиграла 1 раз, 5 сыграла в ничью и 16 победы команды Ювентус. Разница голов 34-11 в пользу команды Ювентус.
  • Болонья не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Ювентус не забивает в 3 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 45 встреч, команда Болонья выиграла 2 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 33 раз. Разница забитых и пропущенных голов 78-30 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Болонья забил 21% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Болонья забил 22% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ювентус забил 26% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Болонья
0
Побед
17
Игр
15
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
24.01.2021 - 13:30 Ювентус 2 - 0 Завершен Болонья
Чемпионат Италии 2021
22.06.2020 - 22:45 Болонья 0 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
19.10.2019 - 21:30 Ювентус 2 - 1 Завершен Болонья
Чемпионат Италии 2018
24.02.2019 - 16:00 Болонья 0 - 1 Завершен Ювентус
Последние матчи - Болонья
Чемпионат Италии 2020/2021
17.05.2021 - 21:45 Эллас Верона 2 - 2 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Болонья 0 - 2 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2020/2021
08.05.2021 - 16:00 Удинезе 1 - 1 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 16:00 Болонья 3 - 3 Завершен Фиорентина Н
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 21:45 Аталанта 5 - 0 Завершен Болонья П
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Последние матчи - Ювентус
Кубок Италии 2020/2021
19.05.2021 - 22:00 Аталанта 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 19:00 Ювентус 3 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Сассуоло 1 - 3 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 21:45 Ювентус 0 - 3 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 19:00 Удинезе 1 - 2 Завершен Ювентус В
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Новости команд
Главные события
68'
Войцех Щенсны
Вышел: Карло Пинсольо
68'
Данило
Вышел: Федерико Бернардески
Лоренцо Де Силвестри
Вышел: Фараго, Панкрацио
68'
65'
Уэстон Маккенни
Гари Медель
Вышел: Валентин Антов
58'
Эмануэль Вигнато
Вышел: Никола Сансоне
58'
58'
Джорджио Кьеллини
Вышел: Артур
58'
Федерико Кьеза
Вышел: Уэстон Маккенни
Андреас Ольсен
Вышел: Риккардо Орсолини
57'
47'
Альваро Мората ГООЛ!
46'
Маттейс де Лигт
Вышел: Леонардо Бонуччи
45'
Адриен Рабио ГООЛ!
Гари Медель
43'
37'
Альваро Мората
29'
Альваро Мората ГООЛ!
6'
Федерико Кьеза ГООЛ!
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Болонья
45%
Ничья
27%
Ювентус
27%
П1: 109.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 19.00 Х: 10.00 П2: 1.10
П1: 109.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 109.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 10.50 Х: 5.55 П2: 1.28
Составы команд
28
Лукаш Скорупски
32
Маттиас Сванберг
16
Такехиро Томиясу
5
Адама Сумаоро
29
Лоренцо Де Силвестри
55
Эмануэль Вигнато
17
Гари Медель
30
Йерди Схаутен
11
Андреас Ольсен
99
Муса Барроу
24
Себастиен Паласио, Родриго
1
Войцех Щенсны
13
Данило
4
Маттейс де Лигт
3
Джорджио Кьеллини
12
Алекс Сандро
16
Хуан Куадрадо
44
Деян Кулусевски
25
Адриен Рабио
22
Федерико Кьеза
10
Пауло Дибала
9
Альваро Мората
Стартовый состав
  • 99
    Муса Барроу
  • 24
    Себастиен Паласио, Родриго
    Нападающий
  • 11
    Андреас Ольсен
    Нападающий
    57
  • 55
    Эмануэль Вигнато
    58
  • 17
    Гари Медель
    Полузащитник
    58 43
  • 30
    Йерди Схаутен
  • 32
    Маттиас Сванберг
    Полузащитник
  • 16
    Такехиро Томиясу
  • 5
    Адама Сумаоро
  • 29
    Лоренцо Де Силвестри
    68
  • 28
    Лукаш Скорупски
    Вратарь
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
    47 37 29
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
    45
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
    58 6
  • 13
    Данило
    Защитник
    68
  • 4
    Маттейс де Лигт
    46
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
    58
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
    68
Запасные игроки
  • 80
    Джувара, Муса
    Нападающий
  • 43
    Фараго, Панкрацио
    Полузащитник
  • 34
    Федерико Равалья
    Вратарь
  • 26
    Валентин Антов
  • 18
    Baldursson, Andri Fannar
    Полузащитник
  • 16
    Андреа Поли
    Полузащитник
  • 15
    Ибрагима Мбайе
  • 10
    Никола Сансоне
    Нападающий
  • 7
    Риккардо Орсолини
    Нападающий
  • 1
    Да Коста
  • 82
    Urbanski, Kacper
    Полузащитник
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 53
    Correia, Felix
    Нападающий
  • 41
    Фаджоли, Николо
    Нападающий
  • 38
    Джанлука Фработта
    Защитник
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
    65
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 10
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
Тренеры
  • Синиша Михайлович
  • Андреа Пирло
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
4
Удары в створ
6
16
Штрафные
8
2
Сейвы
3
6
Фолы
16
10
Удары мимо
7
3
Блокировано ударов
3
2
Офсайды
1
3
Угловые
1
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
75'
Кулусевски покатил с правого фланга штрафной под удар Артура, но того блокировал соперник.
73'
Томиязу не оставил шансов Куадрадо качественным отбором в левом фланге своей штрафной.
72'
Барроу прорывался в левом фланге атаки на дриблинге, но защитники его остановили.
71'
Инфо
Наполи пропустил — Юве в четверке!
70'
Попытка Фараго поймать голкипера на дальнем выходе из ворот потерпела неудачу.
68'
Замена
Де Сильвестри был заменен на Фараго.
66'
Замена
Пинсольо вышел вместо Щесны.
65'
Замена
Данило заменен на Бернардески.
63'
Желтая карточка
Маккенни заплел ноги Орсолини в левом фланге обороны.
61'
Инфо
Наполи забил. Ювентус — пятый.
60'
Опасный момент
Паласио завершал атаку три-в-три ударом из центральной зоны перед штрафной, но недокрутил из-под Бонуччи под правую штангу!
58'
Замена
Антов заменен на Меделя.
58'
Замена
Орсолини вышел вместо Скова.
58'
Замена
Также, Сансоне заменил Виньято.
56'
Замена
Артур заменил Кьеллини.
56'
Замена
Кьеза заменен Маккенни.
54'
Так и не дал защитник Кьезе воспользоваться отскоком мяча к левому углу вратарской, после прострела с правого фланга.
52'
Опасный момент
Кьеза постелил в сторону от дальней штанги удар со входа в левый фланг чужой штрафной!
50'
Юве продолжает удерживать мяч у центра поля.
48'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мората получил передачу на ход в левый фланг штрафной в борьбе против Суморо, после чего пробил под опорную голкиперу, от руки которого мяч пошел под перекладину!
46'
Офсайд
Паласио перебросил мяч в левом фланге чужой штрафной над Щесны, но партнер нашел его передачей на ход уже в офсайде!
46'
Замена
Бонуччи вышел вместо травмированного де Лигта.
Свисток
Второй тайм начался!
Первый тайм у Ювентуса получился достаточно сложным, несмотря на его финальный счет. Болонья сразу сумела показать желание атаковать чужие ворота, но туринцы отбили стартовый натиск, разменяв его на собственный дебютный гол. В дальнейшем, начались небольшие качели в контроле мяча в центре поля, которые завершились уходом команды Пирло в оборону, с акцентом на контратаки. Именно таким способом Юве сумел дважды дополнительно подловить своих оппонентов, благодаря чему сейчас очень хорошо себя чувствует в перерыве.
Свисток
Перерыв. 0:3 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дибала из глубины правом фланга отправил мяч на Морату, тот оставил Кулусевски, а Деян запустил один на один Рабио!
44'
Желтая карточка
Фолят сегодня не только против Меделя. Он тоже способен ответить, как сейчас — на Кьезе.
42'
Томиясу пробил над воротами, получив отскок мяча от подачи со стандарта на вход в правый фланг штрафной.
41'
Опасный момент
Данило и Щесны чуть не наварили в перепасовке перед своей штрафной! Защитник обратной передачей отправил мяч в сторону от правой штанги!
39'
Фол со стороны Сумаро против Мораты у центральной линии.
37'
Желтая карточка
И вновь пострадал Медель, но Морату за подкат у центральной линии прощать никто не стал.
36'
Кулусевски пошел в жесткий стык с Меделем на чужой половине.
33'
Повреждение стопы получил де Лигт, а Бонуччи уже пошел разминаться.
31'
Сков исполнил смещение с правого фланга, но его удар от границ штрафной был блокирован.
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дибала раскачал соперников в правом фланге чужой штрафной, подсек мяч над голкипером, а Мората переправил его через линию!
28'
Томиязу не выпустил Рабио в рывок по левому флангу, после передачи французу на ход.
Инфо
Федерико Кьеза забил больше голов Болонье, чем любой другой команде в Серии А: 6 голов в 8 матчах.
26'
Фол со стороны Кулусевски во время подачи с правого фланга.
26'
На данный момент, Ювентус выходит в Лигу чемпионов.
25'
Куадрадо с правого фланга на силу простреливал верхом, но Скорупски парировал угрозу.
23'
Схутен получил перед центральным входом в штрафную передачу с левого фланга, но пробил точно в руки Щесны.
22'
Стандарт Болонья завершила неудачной подачей в центральную зону.
20'
Паласио был сбит фолом от де Лигта в левом фланге атаки.
17'
Болонья старается продавить правый фланг чужой обороны.
15'
Контроль мяча от Юве под прессингом соперников. Ошибаются периодически, но без обострения.
13'
Де Лигт толкнул в спину Паласио в левом фланге обороны во время борьбы за верховой мяч.
11'
Сванберг в падении через себя завершал подачу с правого фланга, но отправил мяч над воротами.
10'
Кулусевски так и не смог прострелить после дриблинга в правом фланге чужой штрафной.
9'
Юве сумел отойти от неуверенных первых минут. Удерживает мяч команда Пирло в центре поля.
7'
Кулусевски убежал в правый фланг контратаки под передачу на ход от Дибалы, но так и не пробил, и не отдал на партнера. Потеря.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дибала забежал под заброс в правый фланг атаки к лицевой, оставил мяч Кулусевски пяткой, последовал прострел на Рабио, однако Адриен не смог переиграть голкипера, угодив в перекладину, а Кьеза удачно сыграл на добивании!
4'
Де Сильвестри опасно стрелял с левого фланга в зону перед чужой вратарской, но Щесны, пусть и не с первой попытки, но зафиксировал мяч в своих руках.
2'
Команда Михайловича спокойно завладела инициативой на первых минутах.
1'
Выпустил мяч в левом фланге атаки Кьеза в борьбе против Меделя.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Буффон, Пинсольо, Бонуччи, Демирал, Фработта, Артур, Маккенни, Бернардески, Фаджиоли, Криштиану Роналду, Корреа.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро — Кулусевски, Данило, Рабио, Кьеза — Дибала, Мората.
Запасные: Равалья, Амей, Сантандер, Сансоне, Мбайе, Поли, Балдюрссон, Антов, Фараго, Джувара, Урбански.
Болонья: Скорупски — Томиязу, Медель, Сумаро, де Сильвестри — Схутен, Сванберг — Сков, Виньято, Барроу — Паласио.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Паоло Валери (Рим, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 38-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Ренато Далл'Ара" (Болонья, Италия) сыграют Болонья и туринский Ювентус.
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Анонс матча Болонья - "Ювентус" 23.05.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Болонья (Болонья) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Ренато Даль Ара.

Дата проведения матча: 23.05.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Болонья (Болонья) и командой "Ювентус" (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Болонья осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Болонья в предыдущем футбольном матче 24.01.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Синиша Михайлович и Андреа Пирло разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Болонья - "Ювентус" можно посмотреть 23.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Болонья - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Болонья (Болонья)
Год основания Болонья (Болонья): 1909
Страна: Италия
Тренер: Синиша Михайлович

Предыдущий матч команды Болонья был сыгран против Эллас Верона - 17.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против "Аталанта" - 19.05.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча Болонья - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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