Болонья - Ювентус онлайн трансляция матча

Анонс матча Болонья - "Ювентус" 23.05.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Болонья (Болонья) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Ренато Даль Ара.

Дата проведения матча: 23.05.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Болонья (Болонья) и командой "Ювентус" (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Болонья осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Болонья в предыдущем футбольном матче 24.01.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Синиша Михайлович и Андреа Пирло разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Болонья (Болонья)

Год основания Болонья (Болонья): 1909

Страна: Италия

Тренер: Синиша Михайлович



Предыдущий матч команды Болонья был сыгран против Эллас Верона - 17.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против "Аталанта" - 19.05.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

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