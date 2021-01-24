Болонья - Ювентус онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Болонья (Болонья) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Ренато Даль Ара.
Дата проведения матча: 23.05.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Болонья (Болонья) и командой "Ювентус" (Турин):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Болонья осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Болонья в предыдущем футбольном матче 24.01.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Синиша Михайлович и Андреа Пирло разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Болонья (Болонья)
Год основания Болонья (Болонья): 1909
Страна: Италия
Тренер: Синиша Михайлович
Предыдущий матч команды Болонья был сыгран против Эллас Верона - 17.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против "Аталанта" - 19.05.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".
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