Аталанта - Милан онлайн трансляция матча

Выездная статистика Милан в сезоне 15-1-2

Луис Муриэль лучший бомбардир Аталанта с 22 голами. Златан Ибрагимович забил 15 раз за Милан

Руслан Малиновский отдал больше всего передач в Аталанта с 12 передачами. Хакан Чалханоглу лучший распасовщик Милан (9 передач)

Кристиан Ромеро получил больше всего желтых карточек (10) в Аталанта. Тео получил 9 в Милан.

Милан не проигрывает в последних 4 играх.

Аталанта не проигрывает в последних 10 играх.

Аталанта выиграл 6 домашних матчей подряд.

Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Аталанта имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Милан не пропускает в 4 матчах подряд.

Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иМилан, когда Аталанта играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Аталанта и Милан 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.

Аталанта выигрывает первый тайм в 45% матчей, Милан выигрывает в 53% матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Милан выигрывает в 53%.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Милан's.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Милан.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.

Команда Милан выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Милан выиграла 1, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 3 гол(а).

Аталанта забивает 2.4 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.2 гола против команды Аталанта (в среднем).

Аталанта забивает 2.38 гола, играя дома, а Милан забивает 2.15 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Милан - 3.6.

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Милан - 1.4.

Милан выиграл последние 3 матчи в Серия А.

Аталанта выиграл последние 3 матчи в Серия А.

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

За последние 21 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 5 раз, 5 сыграла в ничью и 11 победы команды Милан. Разница голов 30-23 в пользу команды Милан.

Игры прошлого года: 5-0 (Аталанта дома) и 1-1 (Милан дома).

Аталанта не забивает в 2 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Милан не забивает в 2 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 43 встреч, команда Аталанта выиграла 10 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 64-43 в пользу команды Милан

Вы знали, что Милан забил 22% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Аталанта забил 20% голов между минутами 46-60?