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Аталанта - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 23 мая 2021, 21:45 - Gewiss Stadium
Главный судья: Маурицио Мариани
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 1
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85'
Милан
Милан
Ход матча
43' Франк Кесси
46' Маттео Пессина Вышел: Луис Муриэль 47' Фреулер, Ремо 61' Браим Диас Вышел: Суалихо Мейте 61' Беннасе, Исмаель Вышел: Раде Крунич 69' Мартен де Роон
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
29%
Ничья
29%
Милан
43%
П1: 17.50 Х: 3.85 П2: 1.40
П1: 2.25 Х: 3.75 П2: 2.75
П1: 17.50 Х: 3.85 П2: 1.40
П1: 15.80 Х: 3.95 П2: 1.40
П1: 2.28 Х: 4.00 П2: 2.75
Интересные факты
  • Выездная статистика Милан в сезоне 15-1-2
  • Луис Муриэль лучший бомбардир Аталанта с 22 голами. Златан Ибрагимович забил 15 раз за Милан
  • Руслан Малиновский отдал больше всего передач в Аталанта с 12 передачами. Хакан Чалханоглу лучший распасовщик Милан (9 передач)
  • Кристиан Ромеро получил больше всего желтых карточек (10) в Аталанта. Тео получил 9 в Милан.
  • Милан не проигрывает в последних 4 играх.
  • Аталанта не проигрывает в последних 10 играх.
  • Аталанта выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Аталанта имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Милан не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иМилан, когда Аталанта играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Аталанта и Милан 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 45% матчей, Милан выигрывает в 53% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Милан выигрывает в 53%.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Милан.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Команда Милан выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Милан выиграла 1, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 3 гол(а).
  • Аталанта забивает 2.4 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.2 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Аталанта забивает 2.38 гола, играя дома, а Милан забивает 2.15 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Милан - 3.6.
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Милан - 1.4.
  • Милан выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Аталанта выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • За последние 21 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 5 раз, 5 сыграла в ничью и 11 победы команды Милан. Разница голов 30-23 в пользу команды Милан.
  • Игры прошлого года: 5-0 (Аталанта дома) и 1-1 (Милан дома).
  • Аталанта не забивает в 2 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Милан не забивает в 2 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 43 встреч, команда Аталанта выиграла 10 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 64-43 в пользу команды Милан
  • Вы знали, что Милан забил 22% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Аталанта забил 20% голов между минутами 46-60?
  • В Серия А, Аталанта одержала 7 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Аталанта
7
Побед
19
Игр
6
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
23.01.2021 - 19:00 Милан 0 - 3 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2021
24.07.2020 - 22:45 Милан 1 - 1 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
22.12.2019 - 13:15 Аталанта 5 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018
16.02.2019 - 21:30 Аталанта 1 - 3 Завершен Милан
Последние матчи - Аталанта
Кубок Италии 2020/2021
19.05.2021 - 22:00 Аталанта 1 - 2 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 16:00 Дженоа 3 - 4 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 0 Завершен Беневенто В
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 16:00 Парма 2 - 5 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 16:00 Сассуоло 1 - 1 Завершен Аталанта Н
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
16.05.2021 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Кальяри Н
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Торино 0 - 7 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 21:45 Ювентус 0 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
01.05.2021 - 21:45 Милан 2 - 0 Завершен Беневенто В
Чемпионат Италии 2020/2021
26.04.2021 - 21:45 Лацио 3 - 0 Завершен Милан П
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Главные события
Мартен де Роон
69'
61'
Браим Диас
Вышел: Суалихо Мейте
61'
Беннасе, Исмаель
Вышел: Раде Крунич
Фреулер, Ремо
47'
Маттео Пессина
Вышел: Луис Муриэль
46'
43'
Франк Кесси ГООЛ!
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
29%
Ничья
29%
Милан
43%
П1: 17.50 Х: 3.85 П2: 1.40
П1: 2.25 Х: 3.75 П2: 2.75
П1: 17.50 Х: 3.85 П2: 1.40
П1: 15.80 Х: 3.95 П2: 1.40
П1: 2.28 Х: 4.00 П2: 2.75
Составы команд
95
Пьерлуиджи Голлини
5
Мехле, Йоаким
17
Ромеро,Кристиан
6
Толои, Рафаэль
15
Мартен де Роон
11
Фреулер, Ремо
8
Робин Госенс
19
Джимшити, Берат
32
Маттео Пессина
18
Руслан Малиновский
91
Запата, Дуван
99
Джанлуиджи Доннарумма
2
Давиде Калабрия
24
Симон Кьер
23
Фикайо Томори
19
Тео
22
Беннасе, Исмаель
79
Франк Кесси
56
Саелемакезерс, Алексис
21
Браим Диас
17
Рафаэл Леау
10
Хакан Чалханоглу
Стартовый состав
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
    46
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
    69
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
    47
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 17
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
  • 6
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 95
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 21
    Браим Диас
    Полузащитник
    61
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 10
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
    61
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
    43
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 19
    Тео
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
Запасные игроки
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 40
    Ruggeri, Matteo
    Защитник
  • 13
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 19
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 7
    Сэм Ламмерс
    Нападающий
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 4
    Sutalo, Bosko
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 18
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
  • 20
    Хог, Дженс
    Полузащитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 9
    Марио Манджукич
    Нападающий
  • 8
    Сандро Тонали
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 5
    Диогу Далот
    Защитник
  • 90
    Антонио Доннарумма
    Вратарь
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
11
Удары мимо
3
9
Штрафные
11
10
Фолы
9
2
Угловые
1
Удары в створ
1
2
ЖК
2
Блокировано ударов
1
Офсайды
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
74'
Уголовой
Навіс Муріеля (Аталанта) від кутового прапорця вийшов за бокову лінію.
72'
Муріель (Аталанта) з-за меж штрафного майданчика пробив повз ворота. Трохи зрізався м'яч з ноги.
70'
Желтая карточка
Де Рон (Аталанта) зірвав атаку, збивши Леау.
69'
Опасный момент
Леау (Мілан) вийшов на побачення з Голліні, намагався підсікти м'яч і влучив у ліву стійку воріт.
68'
Калабрія (Мілан) намагався хитро закинути за комірець голкіперу господарів, проте трохи не влучив.
66'
Маліновський (Аталанта) пробив у площину, але Доннарумма на місці.
61'
Замена
Круніч і Мейте з'явилися замість Беннасера і Діаса (Мілан).
60'
Справжня боротьба в цетнрі поля. Госенс лежить на газоні, Мехле також.
57'
Опасный момент
Маліновський знайшов вертикальною передачею Сапату у штрафному майданчику гостей, але Дуван не реалізував свій черговий хороший момень у цьмоу сезоні, пробивши трохи лівіше від стійки.
57'
Маліновський міг віддати праворуч на партнера, проте підібрав під ліву ногу м'яч і пробив. Постріл заблокований.
49'
Муріель віддав на Маліновського до штрафного майданчика міланців, але захисники вибили м'яч.
48'
Желтая карточка
Фройлер (Аталанта) збив Чалханоглу, за що і отримав гірчичник.
46'
Замена
Муріель вийшов замість Пессіни (Аталанта).
Свисток
Другий тайм розпочався!
По-справжньому гра на результат від обох колективів. Дуже мало небезпеки поблизу воріт. Один із небагаточисленних випадів завершився незграбною грою в обороні від господарів, що призвело до чергового для "Мілану" пенальті у цьому сезоні. Поки перевага тільки у рахунку, не у грі.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Инфо
Одну хвилину було додано до першого тайму.
42'
Гоооол!!!
ГООЛ! Франк Кесьє пробив точнісінько у лівий кут воріт. Голліні залишився на місці.
40'
Опасный момент
Пенальті призначено у ворота "Аталанти"! Мехле і Ромеро на пару зрубали Ернандеса.
34'
Ернандес випередив Малиновського, а українець сфолив на французові.
32'
Ернандес (Мілан) головою перехопив передачу до штрафного майданчика гостей. "Аталанта" більше атакує останніми хвилинами.
30'
Закидання Маліновського вийшла за лицьову лінію.
27'
Доннарумма забрав до рук навіс Сапати (Аталанта).
26'
Уголовой
Бергамаски винесли м'яч після подачі гостей від кутового прапорця.
24'
"Мілан" зі стандарту "вичавив" тільки фол а атаці.
22'
Багато боротьби зараз на полі. Гравці у прямому сенсі б'ються за м'яч.
19'
Дьїмсіті (Аталанта) головою пробив вище після навісу Маліновського зі стандарту з лівого флангу.
16'
Діас (Мілан) пройшов центром, покотив на Чалханоглу. Поки турок замахувався, захисники господарів встигли накрити удар.
14'
Маліновський красиво прокинув Томорі, проте українець хотів потім ще й прибрати англійця, але захисник відборов м'яч.
13'
Маліновський (Аталанта) пробив вище воріт з-за меж штрафного майданчика.
9'
Простріл Ернандеса (Мілан) рикошетом від Толоя потрапив у руки Голліні.
7'
Довга передача зі половини поля "росонері" була адресована в напрямок Леау, проте портушалець якось пасивно пішов на м'яч, котрий потім забрав голкіпер господарів Голліні.
4'
Салемакерс (Мілан) пробив повз ворота.
3'
"Аталанта" у перші хвилини тримає м'яч під контролем.
Свисток
Матч розпочався!
"Аталанта" вже гарантувала собі місце в Лізі Чемпіонів наступного сезону, проте буде продовжувати боротися за срібло Серії А. "Мілану" теж потрібні три очки, адже в спину голосно дихають "Наполі" та "Ювентус".
Инфо
Поки можете ознайомитися із стартовими складами команд:
"Аталанта": Голліні - Толой, Ромеро, Мехле - Дьїмсіті, Госенс, Фройлер, де Рон - Маліновський, Пессіна - Сапата.
"Мілан": Доннарума - Калабрія, К'єр, Томорі, Ернандес - Беннасер, Кессі, Салемакерс - Діас, Леау, Чалханоглу.
Добрий вечір любителям Серії А! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію поєдинку 38-го туру між "Аталантою" та "Міланом".
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Анонс матча "Аталанта" - Милан 23.05.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 23.05.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Милан (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Милан и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 23.01.2021 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Милан можно посмотреть 23.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Ювентус" - 19.05.2021, в рамках чемпионата Кубок Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Кальяри - 16.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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