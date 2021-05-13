Динамо - Заря онлайн трансляция матча

Первый тайм нашего поединка по своему содержанию полностью соответствовал статусу встречи. Команды не показали особого стремления создавать большое число голевых моментов, а начинали мы, так и вовсе, с тяжелой травмы руки у Виталия Миколенко. Градус эмоций немного возрос ближе к концу тайма, когда Динамо начало сдавать свои позиции в контроле мяча, а луганчане прибавляли в контратаках. По удельному весу голевых ситуаций также было равенство.