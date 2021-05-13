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Динамо - Заря онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 13 мая 2021, 19:00 - Олимпийский . Трансляция: Первый национальный
Главный судья: Ivanov, George
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
перерыв
Заря
Луганск
Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
55%
Ничья
15%
Заря
30%
П1: 1.80 Х: 2.80 П2: 6.78
П1: 1.83 Х: 2.60 П2: 6.00
П1: 1.80 Х: 2.80 П2: 6.78
П1: 1.95 Х: 2.52 П2: 6.72
П1: 1.92 Х: 2.70 П2: 6.20
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
19
Побед
32
Игр
4
Побед
Заря
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Заря 0 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Колос 0 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Ворскла 1 - 5 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Ингулец В
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 16:00 Агробизнес 0 - 3 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 17:00 Олимпик 2 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Олимпик В
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Новости команд
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
55%
Ничья
15%
Заря
30%
П1: 1.80 Х: 2.80 П2: 6.78
П1: 1.83 Х: 2.60 П2: 6.00
П1: 1.80 Х: 2.80 П2: 6.78
П1: 1.95 Х: 2.52 П2: 6.72
П1: 1.92 Х: 2.70 П2: 6.20
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
1
ЖК
1
3
Удары мимо
4
2
Угловые
1
1
Удары в створ
Live Zone
Трансляция
Первый тайм нашего поединка по своему содержанию полностью соответствовал статусу встречи. Команды не показали особого стремления создавать большое число голевых моментов, а начинали мы, так и вовсе, с тяжелой травмы руки у Виталия Миколенко. Градус эмоций немного возрос ближе к концу тайма, когда Динамо начало сдавать свои позиции в контроле мяча, а луганчане прибавляли в контратаках. По удельному весу голевых ситуаций также было равенство.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Назарина перед чужой штрафной решил бить дальний. Попал в защитника. Угловой на левом фланге.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 2 мин.
43'
В сторону от правой штанги пошел мяч, после удара низом от Громова из зоны перед чужой штрафной.
41'
Опасный момент
Фаворов пробил головой над перекладиной, выиграв воздух у Попова при подаче штрафного от Юрченко с левого фланга!
40'
Кабаев обманул Забарного в левом фланге атаки, после чего защитник был вынужден догонять с фолом.
38'
Опасный момент
Василь парировал удар от Беседина с правого фланга штрафной в дальний угол!
37'
Возвращение Миколенко на скамейку произошло!
36'
Офсайд
Вернидуб не смог полноценно замкнуть подачу штрафного с правого фланга перед чужой вратарской, но при этом еще и был в офсайде.
35'
Желтая карточка
Шапаренко со спины атаковал Кабаева во время рывка соперника в правом фланге.
33'
У Караваева не было шансов добраться до верхового перевода Беседина в левый фланг атаки из центра поля.
31'
Караваев обогнал Громова при забросе Юрченко за спину защитникам в контратаке.
29'
Кендзера стрелял с правого фланга штрафной в центр, но Кочергин лег перед ним в подкате!
27'
Киевляне контролируют мяч на своей половине.
25'
Вернидуб подставил голову под удар Жерсона с левого фланга.
23'
Забарный поднялся за Кабаевым на чужую половину, где и сфолил.
21'
Опасный момент
Буяльский запустил мяч над воротами, получив комфортную скидку от Беседина в центре чужой штрафной, после глубокого паса с левого фланга от Попова!
19'
Цыганков не успел к мячу при передаче ко вратарской с левого фланга.
17'
Фаворов отдал простенький пас в левый фланг атаки, но Жуниньо не смог его принять.
15'
Беседин на ногах, но хромает.
15'
Врачи киевлян уже вышли на поле.
14'
Желтая карточка
Вернидуб сбил Беседина силовым приемом в левом фланге обороны.
12'
Заря контролирует мяч на чужой половине.
11'
Замена
Миколенко был заменен на Караваева. Все очень плохо.
10'
Миколенко бинтуют, игрок плачет, Караваев переодевается.
8'
Кисть правой руки травмирована у Миколенко.
7'
Крики Миколенко слышны и нам. Падение, после жесткого отбора от Громова.
6'
Фол от Цыганкова на фланге против Жуниньо. Этакий шлагбаум.
4'
Явная игра рукой от Беседина при попытке зацепиться за верх у чужой штрафной.
2'
Кендзера упустил мяч за боковую, принимая его на своей половине.
1'
Ах, пошли искры! Громов атаковал с фолом Кендзеру в левом фланге атаки.
1'
Заря свою первую атаку увенчала неудачной игрой в пас на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шевченко, Руфати, Абу Хана, Цыганикс, Цвек, Лунев, Гладкий, Сайядманеш, Шахаб.
Заря: Василь — Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Жуниор — Назарина — Хомченовский, Кочергин — Юрченко — Кабаев, Громов.
Запасные: Бущан, Де Пена, Леднев, Гармаш, Караваев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Сирота.
Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Родригес, Буяльский — Беседин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юрий Иванов (Макеевка, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию финального поединка Кубка Украины. На поле стадиона "Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича" (Тернополь, Украина) сыграют Динамо Киев и луганская Заря.
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Комментарии(5)
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andyqd (Тернополь)
13.05.2021 в 19:53
ну пока что игра ровная, и Динамо и Зоря 50-50
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+2
0
avatar
Viktor Ivanjvich
13.05.2021 в 19:50
видно что судья немного подсуживает -НО ПОКА НЕ ТАК открыто-ЭТО ЖЕ иванов.....
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.05.2021 в 19:19
наверное первая задача Зорьки "выкосить" игроков Динамо. первая попытка Громова на Кендзере не удалась, но на Миколенко он смог...
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
13.05.2021 в 19:28
Игровой эпизод. Выдыхай.
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
13.05.2021 в 19:14
Руку сломал что-ли?
Ответить
0
0


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Анонс матча Динамо - Заря 13.05.2021, Кубок Украины

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 13.05.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Заря и Динамо в предыдущем футбольном матче 14.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Заря можно посмотреть 13.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Динамо - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Колос - 09.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против ФК Александрия - 09.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Динамо - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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