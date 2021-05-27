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Металлист 1925 - Черноморец онлайн трансляция матча

Первая лига - 27 мая 2021, 19:00 - FC Metalist Training Ground . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
0 - 1
Матч завершен
Черноморец
Одесса
Ход матча
12' Putrya I. H.
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
45%
Ничья
24%
Черноморец
30%
П1: 31.00 Х: 6.86 П2: 1.12
П1: 13.00 Х: 3.75 П2: 1.30
П1: 31.00 Х: 6.86 П2: 1.12
П1: 61.00 Х: 13.60 П2: 1.02
П1: 13.00 Х: 4.05 П2: 1.33
Прогноз на матч
Личные встречи
Металлист 1925
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Черноморец
Первая лига 2020/2021
27.05.2021 - 19:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Черноморец
Первая лига 2020/2021
15.11.2020 - 16:00 Черноморец 0 - 2 Завершен Металлист 1925
Первая лига 2019/2020
12.10.2019 - 17:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Металлист 1925
Первая лига 2020/2021
27.05.2021 - 19:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Черноморец П
Первая лига 2020/2021
21.05.2021 - 16:00 Прикарпатье 0 - 3 Завершен Металлист 1925 В
Первая лига 2020/2021
16.05.2021 - 18:00 Металлист 1925 4 - 1 Завершен Верес В
Первая лига 2020/2021
08.05.2021 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
Первая лига 2020/2021
29.04.2021 - 15:00 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Горняк-Спорт В
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Последние матчи - Черноморец
Первая лига 2020/2021
27.05.2021 - 19:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Черноморец В
Первая лига 2020/2021
21.05.2021 - 19:00 Черноморец 4 - 0 Завершен Кристалл В
Первая лига 2020/2021
15.05.2021 - 16:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Черноморец П
Первая лига 2020/2021
07.05.2021 - 16:00 МФК Николаев 1 - 1 Завершен Черноморец Н
Первая лига 2020/2021
30.04.2021 - 15:00 Нива 0 - 1 Завершен Черноморец В
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Главные события
12'
Putrya I. H. ГООЛ!
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
45%
Ничья
24%
Черноморец
30%
П1: 31.00 Х: 6.86 П2: 1.12
П1: 13.00 Х: 3.75 П2: 1.30
П1: 31.00 Х: 6.86 П2: 1.12
П1: 61.00 Х: 13.60 П2: 1.02
П1: 13.00 Х: 4.05 П2: 1.33
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
4
Удары в створ
3
13
Угловые
3
4
ЖК
4
5
Удары мимо
1
1
КК
Трансляция
Во второй половине матча харьковчане изрядно обстучали каркас чужих ворот, но вот со взятие ворот у них в этот вечер как-то не задалось. А тут еще и Пономарь заработал удаление за 20 минут до конца матча, из-за чего стабильного наконечника Металлист 1925 так и не смог найти перед чужими воротами. Черноморец, в свою очередь, играл достаточно прагматично, поэтому говорить о команде Антонова в атаке мы смогли только под конец матча. А там — обеда от одесситов уже никуда не ушла.
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 0:1! Черноморец в полушаге от УПЛ!
90+5'
Блажко не успел к забросу в район лицевой на левом фланге атаки.
90+5'
Штрафной заработал Черноморец в левом фланге атаки, но разыграть его качественно одесситы не смогли.
90+4'
Опасный момент
Сидоренко сумел парировать удар под опорную ногу от Сухоручко с правого фланга штрафной!
90+3'
Замена
Горопевшек заменил Микицея.
90+2'
Угловой на правом фланге заработал Дмитренко в своей попытке замкнуть подачу с противоположной стороны поля.
90'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 5 мин.
88'
Дмитренко искал фол соперника в правом фланге чужой штрафной во время дриблинга, но так и не нашел.
86'
Замена
Якимив вышел на поле вместо Вачиберадзе.
85'
Опасный момент
Штогрин выдал рывок в левый фланг штрафной, но пробил низом в руки голкиперу.
85'
Замена
Вместо Савина на поле вышел Дмитренко.
83'
Штогрин не смог перед чужой штрафной зацепиться за верховой мяч.
81'
Опасный момент
Савин подал угловой с правого фланга на ближнюю штангу, мяч был продлен на Ченбая, но набегавший игрок пробил прямиком в голову Мартыненко, который оказался на линии ворот!
80'
Замена
Ченбай сменил Батюшина.
80'
Замена
Блажко вышел вместо Голодюка.
79'
Замена
Авагимян был заменен на Сухоручко.
78'
Вторая желтая
УДАЛЕНИЕ! Пономарь завалился в подкате замыкать отскок от защитника, после прострела с правого фланга, но попал в ногой по голкиперу. Вторая желтая.
76'
Крыськив ужасным пасом с правого фланга отправил мяч за лицевую в дальней стороне штрафной.
75'
Офсайд
Офсайд у Авагимяна почти на центральной линии сумел увидеть лайнсмен.
73'
Путря простреливал с правого фланга, но Штогрин решил валиться на газон, вместо завершения.
71'
Желтая карточка
Мащенко начал игру для себя с симуляции во время подката соперника в правом фланге атаки Черноморца.
70'
Замена
Мащенко сменил Брагару.
70'
Замена
Колбасу заменил Штогрин.
69'
Авагимян постарался пробить из зоны перед чужой штрафной, но запустил мяч выше ворот.
67'
Крыськив низом стрелял с правого фланга, но Пономарь даже в прыжке не успел пробить.
66'
Желтая карточка
Кривенцов занервничал, после фиксации аута в левом фланге не в пользу его команды во время рывка Батюшна.
64'
Желтая карточка
Желтая прилетела Ткачуку за фол перед собственной штрафной против Колбасы.
64'
Уголовой
Савин подавал с углового на правом фланге в центр штрафной, но Пономарь головой отправил мяч в сторону от дальней штанги.
62'
Вачиберадзе со стандарта вновь отправил мяч над воротами.
61'
И сразу же ответный фол для Одессы в зоне перед чужой штрафной заработал Авагимян.
61'
Шершень подавал с дальнего штрафного в зону перед чужими владениями, где сбили Пономаря, но арбитры фола не увидели.
60'
Желтая карточка
Кравченко получил желтую за отмашку от Пономаря в правом фланге обороны в борьбе за верховой мяч.
59'
Желтая карточка
Штрафной одесситы увенчали полетом мяча над воротами, а Пономарь следом также решил поговорить с рефери.
57'
Желтая карточка
Брагару качнул Западню в правом фланге атаки, после чего тот отправил его на газон. Габелок подбежал покричать на арбитра.
55'
Опасный момент
Штанга! Жичиков отдал отличную подачу с правого фланга в свободную дальнюю сторону штрафной на Голодюка, но Олег умудрился отправить мяч в ближний каркас ворот!
53'
Жичиков разобрался с рывком Брагару левым флангом атаки, после чего отыграл назад на Сидоренко.
51'
Вачиберадзе вынес из штрафной прострел от Савина с правого фланга.
50'
Офсайд
Брагару уже в офсайде получал передачу у боковой на правом фланге атаки.
48'
Опасный момент
Перекладина! Пономарь головой замыкал подачу углового от Савина на ближнюю штангу, отправил мяч в сторону Савина, рикошетом от которого мяч пошел в верхний каркас ворот!
47'
Желтая карточка
Угловой ознаменовался неудачной подачей, после чего Долгову в центре поля пришлось сбивать соперника при контратаке.
46'
Угловой в левом фланге сходу заработали одесситы.
Свисток
Второй тайм начался!
Первая половина противостояния лидеров получилась достаточно напряженной и ознаменовалась неожиданным голом гостей в самом начале поединка. Металлист 1925 в те минуты заметно поддавливал оппонентов, но пропустил в ходе быстрой контратаки, да еще и привез в свои ворота ненужный пенальти. Отвечать могли и должны были в середине первого тайма Пономарь и Крыськив, но Паламарчук показал восхитительные сейвы в ходе одной атаки соперников. Моменты у харьковчан есть, поэтому борьба еще точно не окончена.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Фол в атаке со стороны Колбасы на правом фланге против Западни.
42'
Опасный момент
Удар от левого угла штрафной низом исполнял Батюшин, но отправил мяч в сторону от ближней штанги.
40'
Желтая карточка
Желтая досталась Путре за подкат против Западни в правом фланге обороны.
39'
Мартыненко во второй волне атаки еще и заблокировал прострел с левого фланга от Голодюка.
38'
Крыськив получил заброс в левый фланг штрафной, полез обыгрывать, но Мартыненко так и не обошел.
36'
Подачу Жичикова с правого фланга блокировал Козак.
34'
Штрафной в левом фланге для Металлиста завершился неточной подачей в дальнюю сторону чужих владений, но удалось зацепить за отскок, и заработать угловой.
32'
Мартыненко опередил Крыськива на мяче во время заброса в правый фланг атаки Металлиста.
29'
Попытка удара с центрального входа в штрафную в контратаке от Авагимяна пришлась в руки голкиперу.
28'
Опасный момент
ПАЛАМАРЧУК! Два супер-сейва в одной атаке! От лицевой на левом фланге стрелял Западня, защитники пропустили на Пономаря, который не смог пробить голкипера с острого угла, чем также отметился с добивания Крыськив!
27'
Савин резал опасную подачу с правого фланга на ближнюю штангу, но Паламарчук сумел перехватить этот пас.
26'
Харьковчане удерживают мяч у центральной линии без особого обострения.
24'
Офсайд
Заброс в направлении Савина на правый фланг атаки пришелся для Антона в офсайд.
22'
Жичиков подачей на ближнюю исполнял стандарт, но защитники спокойно разобрались.
21'
Мартыненко в руку мяч попал во время подачи от Козака с левого фланга.
19'
Паламарчук на дальнем выходе в левый фланг обороны перехватил заброс в опасную зону.
17'
Уголовой
Угловой в левом фланге от гостей завершился выносом мяча за пределы штрафной, после которого на отскоке был сбит Голодюк.
15'
Прямиком в руки Сидоренко пошла подача с левого фланга со стандарта от Кравченко.
15'
Авагимян в левом фланге атаки был сбит. Кравченко на подаче.
14'
Черноморец удерживает мяч у центра поля в данные минуты.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прямиком в левый угол постелил свой удар с пенальти Путря!
11'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Брагару упал в левом фланге чужой штрафной после толчка в корпус от Западни!
9'
Пономарь получил у лицевой в левом фланге чужой штрафной заброс от партнера, поднял мяч над голкипером, но для Савина это был слишком высокий навес.
7'
Колбаса ускорился в правом фланге атаки, но опасный прострел на дальнюю штангу сумел перехватить Шершень.
5'
Батюшин от угла штрафной в левом фланге атаки отправил мяч своим прострелом в руки Паламарчуку.
5'
Кравченко забрасывал мяч в левый фланг штрафной, но Жичиков выступил на перехвате.
3'
Прострел с левого фланга от Голодюка отправил мяч за лицевую.
1'
Одесситы начали с атаки левым флангом, но соперники справились.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Варакута, Микицей, Зубейко, Мащенко, Якымив, Сухоручко, Штогрин, Яловенко.
Черноморец: Паламарчук — Путря, Мартыненко, Горопевшек, Долгов — Вачиберадзе, Кравченко — Брагару, Авагимян, Козак — Ковбаса.
Свисток
Запасные: М. Коваленко, Дьяков, И. Коваленко, Ченбай, Кольцов, Резепов, Дмитренко, Холод, Блажко, Савицкий.
Металлист 1925: Сидоренко — Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня — Савин, Батюшин, Габелок, Голодюк — Крыськив — Пономарь.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 28-го тура Украинской Первой лиги. На поле стадиона ОСК "Металлист" (Харьков, Украина) сыграют харьковский Металлист 1925 и одесский Черноморец.
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Комментарии(3)
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avatar
c99baf (Харьков)
27.05.2021 в 20:57
А в чёрной форме повезло только с "Вересом",не фартовая однако...
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.05.2021 в 19:17
Опять с пенальти)
Ответить
+1
-1
Lotto (Харьков)
27.05.2021 в 19:19
И опять с левого
Ответить
0
-1


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Анонс матча Металлист 1925 - Черноморец 27.05.2021, Первая лига

Матч между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 27.05.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист 1925 (Харьков) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Черноморец в предыдущем футбольном матче 27.05.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - Черноморец можно посмотреть 27.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Черноморец - 27.05.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Алексей Антонов

Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Металлист 1925 - 27.05.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Черноморец.

Следите за результатами матча Металлист 1925 - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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