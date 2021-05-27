Металлист 1925 - Черноморец онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист 1925 - Черноморец 27.05.2021, Первая лига

Матч между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 27.05.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист 1925 (Харьков) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Черноморец в предыдущем футбольном матче 27.05.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)

Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016

Страна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Черноморец - 27.05.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Алексей Антонов



Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Металлист 1925 - 27.05.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Черноморец.

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