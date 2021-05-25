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Волынь - Верес онлайн трансляция матча

Первая лига - 25 мая 2021, 18:55 - Авангард Стадион . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Волынь
Луцк
1 - 1
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перерыв
Верес
Ровно
Ход матча
6' Siavash Haghnazari
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Волынь
47%
Ничья
21%
Верес
32%
П1: 3.21 Х: 2.66 П2: 2.62
П1: 3.00 Х: 2.63 П2: 2.63
П1: 3.21 Х: 2.66 П2: 2.62
П1: 3.20 Х: 2.68 П2: 2.61
П1: 3.25 Х: 2.70 П2: 2.55
Прогноз на матч
Личные встречи
Волынь
0
Побед
4
Игр
2
Побед
Верес
Первая лига 2020/2021
15.11.2020 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен Волынь
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.08.2020 - 17:00 Волынь 0 - 0 Завершен Верес
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 12:00 Волынь 1 - 1 Завершен Верес
Контрольные матчи 2017/2018
10.07.2017 - 17:00 Верес 3 - 0 Завершен Волынь
Последние матчи - Волынь
Первая лига 2020/2021
21.05.2021 - 18:00 Оболонь 2 - 1 Завершен Волынь П
Первая лига 2020/2021
16.05.2021 - 15:00 Волынь 2 - 0 Завершен Горняк-Спорт В
Первая лига 2020/2021
12.05.2021 - 17:00 Волынь 2 - 0 Завершен Прикарпатье В
Первая лига 2020/2021
07.05.2021 - 17:00 Авангард 2 - 1 Завершен Волынь П
Первая лига 2020/2021
29.04.2021 - 13:30 Полесье 1 - 0 Завершен Волынь П
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Последние матчи - Верес
Первая лига 2020/2021
21.05.2021 - 17:00 Верес 3 - 3 Завершен Альянс Н
Первая лига 2020/2021
16.05.2021 - 18:00 Металлист 1925 4 - 1 Завершен Верес П
Первая лига 2020/2021
12.05.2021 - 17:00 ВПК-Агро 0 - 4 Завершен Верес В
Первая лига 2020/2021
07.05.2021 - 16:00 Верес 2 - 0 Завершен Кристалл В
Первая лига 2020/2021
29.04.2021 - 16:00 Агробизнес 0 - 0 Завершен Верес Н
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Главные события
ГООЛ! Siavash Haghnazari
6'
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Волынь
47%
Ничья
21%
Верес
32%
П1: 3.21 Х: 2.66 П2: 2.62
П1: 3.00 Х: 2.63 П2: 2.63
П1: 3.21 Х: 2.66 П2: 2.62
П1: 3.20 Х: 2.68 П2: 2.61
П1: 3.25 Х: 2.70 П2: 2.55
Статистика матча
3
Удары в створ
2
52%
Владение мячом
48%
Угловые
3
Live Zone
Трансляция
45+2'
Мартынюк ошибся при передаче в левом фланге обороны, но партнеры подстраховали на контратаке соперников.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 2 мин.
44'
Опасный момент
Гегедош мощно выстрелил с дальней дистанции из правого полуфланга, но Недилько сумел парировать у ближней штанги!
42'
Много верховой игры от команд в данные минуты. Совершенно без обострений.
40'
Верес удерживает мяч у центра поля.
38'
Приймак пробил из-за пределов штрафной, но мяч отправился в руки Когута.
35'
Попытка дальнего удара от Гегедоша прошла в сторону от правой штанги.
33'
Солдат отдал высокую подачу с правого фланга на дальнюю, где Шестаков неудачным ударом головой просто сбросил мяч за лицевую.
32'
Опасный момент
Гегедош с острого угла решил бить со стандарта под перекладину — Недилько спас!
31'
Штрафной на правом фланге атаки для Вереса.
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Панасенко не стали встречать перед штрафной, при получении передачи Дахновского с правого фланга. Зря! Недилько не среагировал на удар в правый угол!
26'
Опасный момент
Оринчак расстреливал ворота с близкой дистанции, после прострела с правого фланга, но попал прямиком в стоящего перед ним защитника!
24'
Волынь удерживает мяч на своей половине.
22'
Уголовой
Подача с углового на левом фланге от Пасича пошла в руки голкиперу.
20'
Чачуа получил повреждение в центральном круге. И сам рисковал в подкате, пострадал, еще и соперника подцепил.
20'
Симинин запустил мяч за лицевую неточной подачей с правого фланга.
19'
Пасич выскакивал на перехват передачи соперников по своей половине поля, но к мячу не успел.
17'
Заброс со своей половины от Мирошника пришел прямиком в руки к Недилько.
15'
Шестаков с фолом атаковал защитника на входе в левый фланг чужой штрафной.
13'
Подача с левого фланга от Мартынюка благополучно перелетела над головой Чачуа.
11'
Рябов подобрал мяч перед чужой штрафной, но Мирошник сумел заблокировать последовавший дальний удар.
9'
Пасич решил разыгрывать низом — защитники читали.
8'
Штрафной для Вереса у левого угла чужих владений.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хагназари на правом фланге штрафной уложил защитника на финте, после чего пробил в дальний с подкруткой! Чачуа отдал голевой пас от боковой.
5'
Гегедош проскочил мимо Цюпы в левом фланге атаки, но ему на перерез вышел Недилько, получив при этом повреждение.
4'
Офсайд
Офсайд у Оринчака после скидки от Хагназари в правый фланг штрафной.
2'
Неудачная попытка Немчанинова сыграть в пас с Пасичем у технической зоны.
1'
Фол в центре поля против Гончаренко в верховой борьбе.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бабийчук, Савошко, Махнев, Гук, Данилюк, Кучеров, Полюлях, Тимофеенко, Гайдучик, Сергийчук, Поворознюк, Ющищин.
Верес: Когут — Солдат, Петько, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Пасич, Дахновский, Панасенко — Гегедош, Шестаков.
Запасные: Леванидов, Климец, Ляшенко, Приндета, Кобзарь, Кристин, Войтиховский.
Волынь: Недилько — Мартынюк, Цюпа, Симинин — Чачуа — Приймак, Рябов, Шарпар, Хагназари — Оринчак, Протасов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Владимир Новохатний (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 28-го тура Украинской Первой лиги. На поле стадиона "Авангард" (Луцк, Украина) сыграют луцкая Волынь и ровенский Верес.
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Анонс матча Волынь - Верес 25.05.2021, Первая лига

Поединок между командой Волынь (Луцк) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Авангард Стадион.

Дата проведения матча: 25.05.2021
Время начала матча: 18:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Волынь (Луцк) и командой Верес (Ровно):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда Волынь осталась с поражением. Столкновение Верес и Волынь в предыдущем футбольном матче 15.11.2020 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Волынь - Верес можно посмотреть 25.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Волынь - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Волынь (Луцк)
Год основания Волынь (Луцк): 1960
Страна: Украина
Тренер: Василий Сачко

Прошедший матч команды Волынь был сыгран против Оболонь - 21.05.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Альянс - 21.05.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Волынь - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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