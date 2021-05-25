Волынь - Верес онлайн трансляция матча

Поединок между командой Волынь (Луцк) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Авангард Стадион.
Дата проведения матча: 25.05.2021
Время начала матча: 18:55
История противостояний между клубами Волынь (Луцк) и командой Верес (Ровно):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда Волынь осталась с поражением. Столкновение Верес и Волынь в предыдущем футбольном матче 15.11.2020 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Волынь (Луцк)
Год основания Волынь (Луцк): 1960
Страна: Украина
Тренер: Василий Сачко
Прошедший матч команды Волынь был сыгран против Оболонь - 21.05.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Оболонь.
Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Альянс - 21.05.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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