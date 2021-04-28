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Олимпик - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 апреля 2021, 17:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
2 - 0
Обновить
70'
Заря
Луганск
Ход матча
18' Kargbo Jr, Ibrahim 32' Василй, Никола 35' Лунов, Максим Вышел: Никита Шевченко 36' Kargbo Jr, Ibrahim Вышел: Chogadze, Temur 44' De Paula, Talles Brener 45' Руслан Бабенко 45' Дмитрий Хомченовский
48' Veklyak, Bogdan 53' Руслан Бабенко 56' Ловро Цвек Вышел: Егор Назарина 56' Дмитрий Хомченовский Вышел: Владислав Кабаев
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
21%
Ничья
21%
Заря
58%
П1: 1.30 Х: 4.81 П2: 13.10
П1: 1.33 Х: 4.50 П2: 13.00
П1: 1.30 Х: 4.81 П2: 13.10
П1: 1.18 Х: 5.83 П2: 28.00
П1: 2.70 Х: 2.55 П2: 3.40
Интересные факты
  • Олимпик Донецк без побед в последних 12 играх.
  • Олимпик Донецк без побед над ФК Заря Луганск в последних 3 играх.
  • Орест Лебеденко отдал больше всего передач в Олимпик Донецк с 2 передачами. Владлен Юрченко лучший распасовщик ФК Заря Луганск (5 передач)
  • Benito получил больше всего желтых карточек (8) в Олимпик Донецк. Виталий Вернидуб получил 7 в ФК Заря Луганск.
  • Олимпик Донецк сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Олимпик Донецк имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Наиболее популярный результат в играх между Олимпик Донецк иФК Заря Луганск, когда Олимпик Донецк играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Олимпик Донецк и ФК Заря Луганск 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Олимпик Донецк выигрывает первый тайм в 25% матчей, ФК Заря Луганск выигрывает в 32% матчей.
  • Олимпик Донецк выигрывает первую половину матча в 25% случаев, ФК Заря Луганск выигрывает в 32%.
  • ФК Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Олимпик Донецк's.
  • Недавнее выступление команды ФК Заря Луганск в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды Олимпик Донецк.
  • Команда ФК Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-Лига" против команды Олимпик Донецк.
  • Команда Олимпик Донецк выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-Лига" против команды ФК Заря Луганск.
  • Команда ФК Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Олимпик Донецк (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Олимпик Донецк выиграла 0, команда ФК Заря Луганск выиграла 3, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда ФК Заря Луганск.
  • В их последнюю встречу команда ФК Заря Луганск победила в 1 гол(а).
  • Олимпик Донецк забивает 0.4 гола за матч против команды ФК Заря Луганск, а ФК Заря Луганск забивает 1.8 гола против команды Олимпик Донецк (в среднем).
  • Олимпик Донецк забивает 1.36 гола, играя дома, а ФК Заря Луганск забивает 1.39 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Олимпик Донецк и ФК Заря Луганск - 2.2.
  • Когда Олимпик Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Олимпик Донецк% своих матчей.
  • Когда ФК Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Олимпик Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Олимпик Донецк% своих матчей.
  • Когда ФК Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Заря Луганск% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Олимпик Донецк и ФК Заря Луганск - 0.4.
  • Вы знали, что Олимпик Донецк забил 36% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • В прошлом сезоне ФК Заря Луганск выиграл обе игры против Олимпик Донецк (1-0 дома и 5-0 на выезде)
  • Олимпик Донецк пропускает в каждом из последних 21 матчах.
  • ФК Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 5 встреч когда команда Олимпик Донецк играла дома, команда Олимпик Донецк выиграла 0 раз, 4 сыграла в ничью и 1 победы команды ФК Заря Луганск. Разница голов 11-6 в пользу команды ФК Заря Луганск.
  • Олимпик Донецк не забивает в 4 из их 11 домашних матчах в Премьер-Лига в этом сезоне
  • ФК Заря Луганск не забивает в 1 из их 10 выездных матчах в Премьер-Лига в этом сезоне
  • Во время последних 15 встреч, команда Олимпик Донецк выиграла 2 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда ФК Заря Луганск выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 30-11 в пользу команды ФК Заря Луганск
  • Вы знали, что ФК Заря Луганск забил 21% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Олимпик
2
Побед
15
Игр
8
Побед
Заря
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2019/2020
29.09.2019 - 19:30 Олимпик 0 - 5 Завершен Заря
Премьер-лига 2018
25.11.2018 - 14:00 Олимпик 1 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Олимпик П
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Олимпик В
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 17:00 Ворскла 4 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря В
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Новости команд
Главные события
56'
Ловро Цвек
Вышел: Егор Назарина
56'
Дмитрий Хомченовский
Вышел: Владислав Кабаев
ГООЛ! Руслан Бабенко
53'
Veklyak, Bogdan
48'
Руслан Бабенко
45'
45'
Дмитрий Хомченовский
De Paula, Talles Brener
44'
Kargbo Jr, Ibrahim
Вышел: Chogadze, Temur
36'
35'
Лунов, Максим
Вышел: Никита Шевченко
32'
Василй, Никола
Kargbo Jr, Ibrahim
18'
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
21%
Ничья
21%
Заря
58%
П1: 1.30 Х: 4.81 П2: 13.10
П1: 1.33 Х: 4.50 П2: 13.00
П1: 1.30 Х: 4.81 П2: 13.10
П1: 1.18 Х: 5.83 П2: 28.00
П1: 2.70 Х: 2.55 П2: 3.40
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 33
    Kargbo Jr, Ibrahim
    Нападающий
    36 18
  • 17
    Taddeus Nkeng
    Нападающий
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
    44
  • 19
    До Коуто, Максим
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 20
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
    53 45
  • 54
    Орест Лебеденко
    Защитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
    48
  • 6
    Drame, Issiar
    Защитник
  • 23
    Василй, Никола
    Вратарь
    32
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
    35
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
    56 45
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
    56
  • 97
    Андрейс Цыганикс
    Полузащитник
  • 20
    Абу Ханна, Жоэль
    Защитник
  • 21
    Дмитрий Иванисеня
    Полузащитник
  • 5
    Агрон Руфати
Запасные игроки
  • 55
    Ekra Geo, Christ Danny
    Полузащитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 9
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 18
    Романовский, Даниел
    Полузащитник
  • 7
    Chogadze, Temur
    Полузащитник
  • 18
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 13
    Иван Зотько
    Защитник
  • 12
    Бетим Халими
  • 22
    Olabiran, Muyiwa
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 48
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 50
    Сергей Гринь
    Полузащитник
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
Тренеры
  • Kalitvintsev, Yuriy
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
43%
Владение мячом
57%
14
Штрафные
11
10
Фолы
13
11
Удары в створ
8
5
Угловые
7
7
Сейвы
9
6
Удары мимо
6
3
Блокировано ударов
5
4
ЖК
2
1
Офсайды
1
КК
1
Live Zone
Трансляция
70'
Желтая карточка
Кочергин на желтой после того, как сбил в центре поля Политыло.
68'
Опасный момент
Нкенг здорово отоврался в центральной зоне перед штрафной от центральных защитников, но пробить Шевченко ему не удалось!
65'
Не смог один в один пройти Руфати в левом фланге атаки Тейшейра.
63'
Так и не пустил Векляк Громова на полном ходу в правый фланг штрафной.
59'
Опасный момент
Шевченко достал из-под перекладины удар из полукруга от Чогадзе!
56'
Замена
Вместо Цвека вышел Назарина.
56'
Замена
Хомченовского заменил Кабаев.
53'
Гоооол!!!
ГОЛ! Лебеденко так и не смог сходу пробить, после передачи в левый фланг штрафной, но сбросил точно под удар Бабенко!
51'
Векляк на угловой отправил попытку удара с левого фланга штрафной от Шахаба.
49'
Абу Ханна нанес удар головой в руки голкиперу, завершив подачу углового с левого фланга.
47'
Желтая карточка
Векляк получил желтую за отмашку от Громова в центре поля.
Свисток
Второй тайм начался!
Первый тайм поединка проходил в очень даже любопытном спортивном ключе, но лишь до момента отмененного гола гостей на 23-й минут. Спорный офсайд у Лунева, но, как кажется, позиция арбитра по данному вопросу была вполне объяснимой. А вот удаление Василя на 32-й минуте — тут уже на вкус и цвет Вы вряд ли найдете себе собеседника. Повтор на VAR дал четкую картину согнувшейся под неестественным углом ноги Каргбо, чего вполне хватило бы для красной карточки. После этого эпизода, как таковой, игры на поле больше не было. Игроки много фолили, отчего еще больше нервничали, а об атаках совсем не думали.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
Желтая карточка
Шахаб получил удар по ногам от Бабенко в левом фланге своей половины.
45+2'
Желтая карточка
Хомченовский сбил в центре поля соперника.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 5 мин.
44'
Желтая карточка
Таллесу дали желтую за фол против Руфати на левом фланге атаки.
41'
Опасный момент
Удар Тейшейры из зоны перед чужой штрафной был парирован усилиями Шевченко.
40'
Абу Ханна блокировал попытку дальнего удара от Политыло из зоны перед штрафной.
38'
Бабенко сбил Кочергина на входе в правый фланг своей штрафной.
36'
Замена
У Каргбо может быть все плохо. Замена на Чогадзе, а Ибрагим уже в скорой.
35'
Замена
Лунева пришлось заменять на Шевченко.
34'
Красная карточка
Кого-то у луганчан удалили из тренерского штаба.
32'
Красная карточка
УДАЛЕНИЕ! Василь сразу был удален! Нога Карбо чуть не сложилась пополам!
30'
Василь успел опередить Каргбо на забросе в правый фланг атаки.
27'
Фол против Таллеса у центра поля со стороны Цвека.
25'
Офсайд
ОТМЕНА ГОЛА! При добивании Громова, Лунев уже успел упасть на голкипера, находясь при этом в офсайде, чем помешал тому подняться.
23'
Опасный момент
ГОЛ! Кичак на опыте парировал удар Кочергина с левого фланга штрафной, а добивание Лунева потащил чудом, но Громов добил уверенно!
21'
Драме толкнул в корпус Шахаба в верховой борьбе в центре поля.
19'
Векляк спросил у арбитра: "Есть ли VAR?". Зеленый свет к грубой игре?
17'
Желтая карточка
Явная накладка против Абу Ханны от Каргбо у чужой штрафной.
17'
Нкенг не дотянулся до подачи Пасича с правого фланга.
16'
Опасный момент
Опустился мяч в руки Василю, после закрученного удара с левого фланга от Тейшейры.
13'
Опасный момент
Прекрасный сейв на линии от Василя у правой штанги своих ворот, после того, как Векляк головой завершил подачу углового с левого фланга!
11'
Опасный момент
Пасич проверил реакцию Василя дальним ударом низом с правого фланга.
8'
Хомченовский крутил со входа в правый фланг штрафной, но Кичак спокойно забрал в руки.
7'
Опасный момент
Кичаку удалось среагировать на улар с лицевой границы штрафной на левом фланге от Кочергина. Угловой.
5'
Громов убегал к чужим воротам под длинный заброс, но соперники его догнали, обогнали, обокрали, и еще и заставили сфолить на себе.
3'
Кичак неуверенно играет на старте матча ногами. Уже второй подарок соперника. Заря, пока что, не пользуется.
1'
Фол в центре поля от Бабенко против Цвека.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Шевченко, Жуниньо, Вернидуб, Кабаев, Назарина, Казаков, Гринь, Юрченко, Сайядманеш.
Заря: Василь — Руфати, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Цвек — Хомченовский, Кочергин — Лунев — Громов, Шахаб.
Запасные: Бетим, Зотько, Снурницын, Завийский, Романовский, Экра, Альваренга, Чогадзе, Бенито.
Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Векляк, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Таллес, Нкенг, Тейшейра — Каргбо.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Николай Балакин (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. Ю. Гагарина (Чернигов, Украина) сыграют донецкий Олимпик и луганская Заря.
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Комментарии(9)
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Golfik25 (Киев)
28.04.2021 в 18:17
Жаль Зарю. Уже до матча было ясно, что кроты зароют Зарю. Вот и на матче ясно, удаление левое, гол чистый отменен. Зато олимпик теперь довольный играет. Балакин мразь
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0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
28.04.2021 в 18:03
и скорая с надписью РЕНАТ АХМЕТОВ незря
Ответить
0
0
Kostya_29 (Київ)
28.04.2021 в 18:02
Еще только пенальти во втором тайме в ворота Зари дать надо, а то с игры у Олимпика туго, и будет полный набор
Ответить
+1
0
avatar
Viktor Ivanjvich
28.04.2021 в 18:02
ЯВНО ЗАРЯЖЕНЫЙ судья
Ответить
+1
0
Kostya_29 (Київ)
28.04.2021 в 17:58
Так очевидно убивать уоманду это конечно беспредел...надеюсь Заря и в меньшестве против 12 с Балакиным справится
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+3
0
avatar
_Hell_Cat_ (Днепр)
28.04.2021 в 17:55
вот вам и замена арбитра накануне матча .... топят Зарю ...такого беспредела от судей давно не видел...жесть
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+4
0
avatar
Viktor Ivanjvich
28.04.2021 в 18:04
несговорчивый кривушкин- а БАЛАКИН тут как ТУТ-
Ответить
+2
0
Pein1986 (Алчевск)
28.04.2021 в 17:47
Забавно. С ВАРом стало только хуже. Теперь нужный результат стало делать намного удобнее. При любом забитом голе, или стыке, при большом желании, можно найти нарушение.
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+4
0
avatar
Viktor Ivanjvich
28.04.2021 в 17:35
таких судей куда в мыловарню
Ответить
+2
-1


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Анонс матча Олимпик - Заря 28.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой Олимпик (Донецк) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведения матча: 28.04.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Олимпик (Донецк) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Заря и Олимпик в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - Заря можно посмотреть 28.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Заря - 25.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Олимпик - 25.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Олимпик - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

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