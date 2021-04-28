Олимпик - Заря онлайн трансляция матча

Анонс матча Олимпик - Заря 28.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой Олимпик (Донецк) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведения матча: 28.04.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Олимпик (Донецк) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Заря и Олимпик в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Заря - 25.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Олимпик - 25.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

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