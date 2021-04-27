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ФК Львов - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 апреля 2021, 19:00 - Арена Львов . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Денис Шурман
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
1 - 1
Матч завершен
Рух
Львов
Ход матча
9' Mihoubi, Maroine 21' Seka Ernest 33' Seka Ernest
46' Prytula, Ostap Вышел: Даниил Кондраков 46' Роман Карасюк Вышел: Валерий Федорчук 54' Даниил Кондраков 55' Альваро 57' Mihoubi, Maroine 61' Альваро Вышел: Krushynskyi, Borys 66' Remenyak, Artur Вышел: Иван Лобай 67' Ренан Вышел: Назарий Нич 76' Юрий Климчук Вышел: Runic, Vasyl 81' Фране Циряк Вышел: Brikner, Ivan 82' Seka Ernest Вышел: Дмитрий Семенив
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
38%
Ничья
29%
Рух
33%
П1: 16.70 Х: 1.52 П2: 3.00
П1: 15.00 Х: 1.62 П2: 3.00
П1: 16.70 Х: 1.52 П2: 3.00
П1: 17.00 Х: 1.14 П2: 8.27
П1: 16.00 Х: 1.52 П2: 3.00
Интересные факты
  • FC Lviv выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • FC Lviv имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Рух Винники не пропускает в 3 матчах подряд.
  • FC Lviv выигрывает первый тайм в 25% матчей, Рух Винники выигрывает в 21% матчей.
  • FC Lviv выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Рух Винники выигрывает в 21%.
  • FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than Рух Винники's.
  • Недавнее выступление команды FC Lviv в "Премьер-Лига" лучше, чем у команды Рух Винники.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • FC Lviv забивает 1.13 гола, играя дома, а Рух Винники забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Когда Рух Винники лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рух Винники% своих матчей.
  • Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Когда Рух Винники проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рух Винники% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • FC Lviv выиграл последние 3 матчи в Премьер-Лига.
  • FC Lviv забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • FC Lviv не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Премьер-Лига в этом сезоне
  • Рух Винники не забивает в 6 из их 10 выездных матчах в Премьер-Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что FC Lviv забил 29% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Рух Винники забил 35% голов между минутами 76-90?
  • В Премьер-Лига, FC Lviv одержала 4 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Рух
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 19:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Рух
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 19:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 0 Завершен Десна В
Премьер-лига 2022
21.04.2021 - 14:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
16.04.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ворскла 2 - 1 Завершен ФК Львов П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 19:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
23.04.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Рух В
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря П
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Новости команд
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Бандура: Дерби Руха и Львова еще только в зародыше 28.04.2021 в 16:35 Бандура: Дерби Руха и Львова еще только в зародыше Новое дерби львовских команд
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Главные события
Seka Ernest
Вышел: Дмитрий Семенив
82'
Фране Циряк
Вышел: Brikner, Ivan
81'
76'
Юрий Климчук
Вышел: Runic, Vasyl
Ренан
Вышел: Назарий Нич
67'
Remenyak, Artur
Вышел: Иван Лобай
66'
Альваро
Вышел: Krushynskyi, Borys
61'
Mihoubi, Maroine
57'
Альваро
55'
54'
Даниил Кондраков ГООЛ!
46'
Prytula, Ostap
Вышел: Даниил Кондраков
46'
Роман Карасюк
Вышел: Валерий Федорчук
ГООЛ! Seka Ernest
33'
Seka Ernest
21'
Mihoubi, Maroine
9'
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
38%
Ничья
29%
Рух
33%
П1: 16.70 Х: 1.52 П2: 3.00
П1: 15.00 Х: 1.62 П2: 3.00
П1: 16.70 Х: 1.52 П2: 3.00
П1: 17.00 Х: 1.14 П2: 8.27
П1: 16.00 Х: 1.52 П2: 3.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
    81
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
    67
  • 10
    Альваро
    Защитник
    61 55
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
    82 33 21
  • 99
    Mihoubi, Maroine
    Защитник
    57 9
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
    66
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 33
    Бандура Александр
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
    76
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
    46
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
    46
  • 18
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 32
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
Запасные игроки
  • 13
    Назарий Нич
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 2
    Иван Лобай
    Защитник
  • 45
    Юрий Захаркив
    Нападающий
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 11
    Lytvynenko, Ivan
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
    54
  • 16
    Abdukhalikov, Bobir
    Нападающий
  • 12
    Gliha Erik
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 6
    Zec, David
    Защитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 95
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
Тренеры
  • Бессмертный, Анатолий
  • Fedik, Ivan
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
15
Штрафные
17
15
Фолы
12
3
Удары в створ
1
4
Удары мимо
3
2
Угловые
4
2
Блокировано ударов
3
3
ЖК
2
Офсайды
3
1
КК
Трансляция
Хороший матч мы с вами посмотрели, друзья. Была в нем и интрига, и опасность, в определенном роде переломный (как оказалось не до конца) момент с удалением, но все же … Ничья – самый логичный исход встречи. Гости как и в первой половине игры были активнее, но создать действительно что то опасное им не удалось. После того, как Львов остался в меньшинстве, о атаке хозяева даже и не думали. Вам спасибо, что были с нами. Хорошего вечера и до встречи.
90'
Свисток
Матч завершен!
90+3'
Желтая карточка
Желтая для Кондракова за фол против Брикнера в центре поля.
90'
Инфо
Рефери компенсирует 3 минуты к основному времени матча.
89'
Борячук играет рукой в штрафной оппонентов, стандарт для хозяев.
88'
Удар из дальней дистанции от Кухарука, выстрел заблокирован.
87'
Уголовой
Угловой для Руха, подача с правого фланга, защита выбивает мяч.
86'
Фол против Гагуна в центре поля, штрафной.
84'
Контратака от львовян, Ныч протянул по левому флангу, но потерял мяч.
82'
Замена
Замена у Львова: вместо Чирьяка вышел Брикнер, вместо Эрнеста играет Семенив.
81'
Офсайд
Эрнест забрался в оффсайд на правом фланге атаки, стандарт.
79'
Уголовой
Корнер для гостей, подача с правого фланга, мяч покидает пределы вратарской.
77'
Кондраков играет рукой в штрафной соперника, стандарт для хозяев.
76'
Замена
Замена у Руха: вместо Климчука на поле вышел Рунич.
75'
Навес с левого фланга в штрафную Львова, вратарь на выходе забирает мяч.
73'
Климчук теряет мяч на подходе к редутам Илющенко, от ворот для голкипера.
71'
Опасный момент
Подача с правого фланга в штрафную хозяев, Борячук пробивает на дальней штанге, выстрел заблокирован.
69'
Заброс во вратарскую львовян, не точно, от ворот для Илющенко.
67'
Замена
Замена у Львова: вместо Ременяка на поле вышел Лабай, вместо Ренана играет Ныч.
65'
Перешли гости в позиционную атаку, прессингуют соперника на его половине поля.
63'
Эрнест пробивает с левого угла штрафной соперника, не удачно, от ворот для Бандуры.
62'
Замена
Замена у Львова: вместо Альваро на поле вышел Крушинский.
60'
Едва не потеряли мяч руховцы у своих ворот, но доиграли эпизод и сохранили контроль.
58'
Подача со стандарта в штрафную Илющенко, защитники вынесли мяч.
57'
Вторая желтая
Вторая желтая для Маруана за фол на правом фланге обороны против Климчука. В меньшенстве львовяне.
55'
Желтая карточка
Желтая для Альваро за симуляцию и падение возле штрафной соперника.
54'
Гоооол!!!
Кондраков пробивает в правый от Илющенко угол, голкипер не угадал.
53'
Опасный момент
Бусько пытался в падении выбить мяч со своей штрафной, но сыграл рукой. Пенальти для гостей.
51'
И еще один фол на левом фланге атаки, подача со стандарта во вратарскую Львова, защита выбивает мяч.
49'
Климчук и Михоби лежат на газоне, столкнулись они, нужна помощь врачей.
48'
Нарушение в центре поля против Эрнеста, штрафной для хозяев.
46'
Замена
Замена у Руха: вместо Карасюка на поле вышел Федорчук, вместо Притулы играет Кондраков.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Хорошую первую половину игры мы с вами посмотрели. Активнее с мячом работали гости, подходили к штрафной соперника, создавали прессинг. Однако это тот случай, когда количество не означает качество. По статистике опасных моментов перевес имеют хозяева, они были острее и заслуженно забили свой гол. Посмотрим, что нам предложат оба состава на второй тайм, надеемся, что игра будет не менее напряженной, чем в первом.
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+2'
Штрафной для Руха, прострел с левого фланга во вратарскую соперника, защитник выбивает мяч.
45'
Инфо
Рефери компенсирует 2 минуты ко времени первого тайма.
44'
Офсайд
Климчук залез в оффсайд на правом фланге атаки, стандарт для хозяев.
42'
Фол в центре поля против Гагуна со стороны Эрнеста, стандарт.
41'
Длинная передача на Климчука в атаку, не точно, защита Львова перехватила.
39'
Чирьяк пробивает из-за пределов штрафной соперника, мяч летит прошел далеко от рамки Бандуры.
37'
Прямой удар от Борячука, мяч летит выше ворот Илющенкова.
35'
Фол против Мартынюка, перспективный стандарт для гостей.
33'
Гоооол!!!
Контратака от львовян, Эрнест получил мяч на левом фланге атаки, тот ворвался в штрафную соперника и с левого угла отправил мяч в дальний от Бандуры угол.
32'
Пас от Карасюка из дальней дистанции, выстрел заблокирован.
30'
Фол в центре поля со стороны Климчука против Альваро, штрафной.
29'
Пас на левый фланг атаки в ход Гагуну, слишком сильно, аут для хозяев.
27'
Климчук пробивает с дальней дистанции, мяч идет мимо рамки Илющенкова.
25'
Инфо
После просмотра VAR рефери отменяет гол. Заффиксирован фол в атаке со стороны Стаменковича.
23'
Опасный момент
Корнер для руховцев, розыгрыш, подача с правого фланга, мяч на дальней штанге нашел голову Стаменковича, тот скинул круглого на Борячука, который и замкнул эту атаку, расстреляв с метра ворота соперника.
21'
Желтая карточка
Горчичник для Эрнеста за фол в атаке, стандарт для гостей.
20'
Гагун теряет мяч на подходе к штрафной соперника, перехватил Маруан.
18'
Уголовой
Угловой для Львова, подача с правого фланга, мяч рикошетом от Долгого прокотился с сантиметрах от рамки Бандуры.
17'
Пас из глубины по центру от Мартынюка, сдишком сильно, Илющенко играет на выходе.
15'
Офсайд
Чирьяк оказался в оффсайде в центре штрафной оппонентов, стандарт.
14'
Заброс по правому флангу атаки от Климчука, слишком сильно, от ворот для Илющенко.
13'
Фол в центре поля против Климчука, штрафной.
11'
Уголовой
Угловой для Руха, розыгрыш, атака преобрела позиционный характер.
10'
Желтая карточка
Отложенная желтая для Маруана за фол против Борячука.
8'
Удар из дальней дистанции от Кухарука, мяч прошел в двух метрах от штанги.
7'
Длинная передача вперед од Маруана, слишком сильно, мяч в руках Бандуры.
5'
Опасный момент
Еще один штрафной для Львова, подача от Чирьяка, после трех попыток пробить Бандуру, голкипер выносит мяч на угловой. Великолепная игра вратаря.
4'
Сам же Альваро и подает в штрафную соперника, защита выносит мяч.
3'
Фол против Альваро на половине поля соперника, стандарт.
2'
Руховцы начали встречу активнее, играют они с мячем и пытаются организовать позиционную атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Рух): Бандура, Мартынюк (кап), Гагун, Белый, Стаменкович, Мысик, Карасюк, Кухарук, Притула, Борячук, Климчук.
Инфо
Стартовый состав (Львов): Илющенко, Альваро (кап), Романчук, Грисё, Ременяк, Маруан, Эрнест, Чирьяк, Довгий, Бусько, Ренан.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 18 тура украинской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Львов и Рух.
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Анонс матча ФК Львов - Рух 28.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 28.04.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой Рух (Львов):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и Рух в предыдущем футбольном матче 28.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Рух можно посмотреть 28.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Рух - 28.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший матч команды Рух был сыгран против ФК Львов - 28.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Львов - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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