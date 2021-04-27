ФК Львов - Рух онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Львов - Рух 28.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 28.04.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой Рух (Львов):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и Рух в предыдущем футбольном матче 28.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Бессмертный, Анатолий и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Рух - 28.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Иван Федык



Прошедший матч команды Рух был сыгран против ФК Львов - 28.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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